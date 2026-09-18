Getty Images Sport
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Kerentanan Chelsea dalam situasi bola mati kembali terekspos dalam kekalahan telak 3-0 dari Brentford yang belum terkalahkan
Masalah bola mati Alonso terus berlanjut
Chelsea memulai pertandingan dengan baik tetapi gagal memaksimalkan dominasi awal mereka di Gtech Community Stadium. Pedro Neto dan Cole Palmer menciptakan beberapa peluang berbahaya pada babak pertama, menguji ketangguhan tuan rumah.
Namun, tim tamu kolaps setelah jeda. Brentford memecah kebuntuan pada menit ke-61 ketika Jaidon Anthony menuntaskan sebuah sepak pojok yang dirancang dengan baik. Itu menjadi gol kelima dari situasi bola mati yang sudah bersarang ke gawang Chelsea musim ini, memperlihatkan buruknya organisasi pertahanan mereka. Lini belakang Chelsea tampak benar-benar statis, memungkinkan lawan mereka mengambil kendali atas pertandingan.
- Getty Images Sport
Brentford mendominasi duel fisik
Setelah gol pembuka, anak asuh Keith Andrews meningkatkan tekanan mereka dan mendominasi duel fisik di lini tengah. Chelsea kesulitan menciptakan respons yang benar-benar berbahaya, dengan para penyerang mereka sepenuhnya diredam oleh organisasi pertahanan yang kokoh.
Tuan rumah terus mengancam lewat serangan balik cepat dan bola-bola panjang, memanfaatkan celah di lini belakang yang rapuh. Pendekatan menyerang mereka yang tanpa henti akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-82.
Mikkel Damsgaard memulai sebuah pergerakan cepat yang menemukan Kevin Schade, dan meski upaya awalnya bisa digagalkan, Thiago bereaksi paling cepat untuk menyambar bola muntah menjadi gol. Gol tersebut mengakhiri paceklik tujuh pertandingan tanpa gol bagi sang penyerang dan secara efektif mengunci pertandingan.
Gol telat memastikan kemenangan
Penderitaan tim tamu tuntas pada masa injury time saat struktur pertahanan mereka benar-benar berantakan. Pada menit ke-94, Schade melepaskan lemparan jauh ke dalam kotak penalti, memicu kepanikan di antara para bek yang kelelahan. Bola akhirnya jatuh ke Fabio Carvalho, yang tidak terkawal di tiang jauh.
Kembali setelah cedera lutut serius yang membuatnya menepi selama hampir setahun, Carvalho dengan tenang menceploskan bola untuk mengubah skor menjadi 3-0. Peluit akhir mengonfirmasi kekalahan telak bagi Chelsea, menyoroti ketidakmampuan mereka mempertahankan area penalti mereka di bawah tekanan yang terus-menerus.
- AFP
Apa langkah selanjutnya untuk kedua klub?
Alonso dan stafnya harus segera memikirkan ulang strategi mereka selama jeda internasional. Chelsea saat ini berada di posisi ketujuh dengan tujuh poin, setelah menelan kekalahan kedua dalam lima pertandingan, dan selanjutnya akan menghadapi Bournemouth pada 10 Oktober. Sementara itu, Brentford naik ke peringkat ketiga dengan sembilan poin, mempertahankan awal musim tanpa kekalahan yang impresif setelah meraih dua kemenangan dan tiga hasil imbang.
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