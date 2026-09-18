Kerentanan Chelsea dalam situasi bola mati kembali terekspos dalam kekalahan telak 3-0 dari Brentford yang belum terkalahkan

Chelsea memulai pertandingan dengan baik tetapi gagal memaksimalkan dominasi awal mereka di Gtech Community Stadium. Pedro Neto dan Cole Palmer menciptakan beberapa peluang berbahaya pada babak pertama, menguji ketangguhan tuan rumah.

Namun, tim tamu kolaps setelah jeda. Brentford memecah kebuntuan pada menit ke-61 ketika Jaidon Anthony menuntaskan sebuah sepak pojok yang dirancang dengan baik. Itu menjadi gol kelima dari situasi bola mati yang sudah bersarang ke gawang Chelsea musim ini, memperlihatkan buruknya organisasi pertahanan mereka. Lini belakang Chelsea tampak benar-benar statis, memungkinkan lawan mereka mengambil kendali atas pertandingan.