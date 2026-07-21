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‘Keren’ - Begini Cara Erling Haaland Merayakan Ulang Tahun ke-26 Saat Pacarnya, Isabel Haugseng Johansen, Mengirim Pesan ‘Cinta’
Perayaan ulang tahun sang bintang City
Bintang muda Manchester City, Haaland, merayakan ulang tahun ke-26-nya dengan penuh gaya, sambil mengalihkan fokusnya pada keluarga dan relaksasi setelah musim panas yang melelahkan di kancah internasional. Penyerang asal Norwegia ini, yang kini menjadi striker paling ditakuti di dunia sepak bola, membagikan sekilas momen perayaannya melalui media sosial, dengan hanya menuliskan kata "Nice" sebagai keterangan pada postingannya saat ia menikmati liburan yang tenang di bawah sinar matahari.
Menambah sentuhan romantis pada perayaan tersebut, pacarnya, Isabel Haugseng Johansen, membagikan serangkaian foto untuk merayakan momen tersebut, termasuk pesan penuh kasih yang berbunyi "Love you" untuk pasangannya. Pasangan ini, yang lebih memilih untuk menjaga kehidupan pribadi mereka jauh dari sorotan kamera, tampak santai saat Haaland mengisi ulang tenaganya sebelum kembali ke Etihad Stadium.
Haaland, yang dikenal karena jawaban-jawabannya yang lugas dan sering kali lucu dalam wawancara, memilih untuk tetap memberikan reaksi publik yang singkat, seperti biasanya.
Privasi di tengah sorotan Liga Premier
Meskipun menjadi salah satu sosok paling terkenal di dunia, Haaland telah berupaya keras agar hubungannya dengan Johansen tidak menjadi sorotan tabloid. Keduanya memiliki ikatan yang kuat yang berakar dari masa kecil mereka di Norwegia, tempat mereka sama-sama pernah bermain untuk klub lokal Bryne FK.
Ikatan di antara keduanya tetap kokoh selama Haaland meroket dengan cepat di Red Bull Salzburg dan Dortmund sebelum kepindahannya yang sensasional ke Manchester. Para ahli berpendapat bahwa stabilitas dalam kehidupan pribadinya ini merupakan faktor kunci dalam kemampuannya menghadapi tekanan luar biasa sebagai ancaman gol utama City.
- Getty
Haaland mengenang perjalanan bersejarah Norwegia
Meskipun perayaan ulang tahun menjadi sorotan utama pekan ini, bintang Manchester City tersebut masih merenungkan dampak dari perjalanan luar biasa Norwegia di Piala Dunia. Meski harus tersingkir secara menyakitkan di babak perempat final oleh Inggris, sang penyerang menegaskan bahwa pengalaman tersebut merupakan momen paling berkesan dalam kariernya hingga saat ini. "Ini adalah minggu-minggu paling keren dan perjalanan terbaik yang pernah saya alami sepanjang hidup saya," kata Haaland kepada VG.
Penyerang tersebut dengan cepat menekankan bahwa kesuksesan turnamen tersebut melampaui sekadar hasil pertandingan, sambil menyoroti bagaimana penampilan tim tersebut mendapat sambutan hangat dari masyarakat di Oslo. Haaland menjelaskan bahwa melihat dukungan dari seluruh bangsa sangat mengharukan, dengan menyatakan: "Ini sungguh luar biasa. Penampilan di lapangan adalah satu hal. Mengalahkan Brasil adalah satu hal, tetapi menurut saya, cara kami mengangkat nama Norwegia ke panggung dunia adalah hal yang paling menyentuh hati saya."
- Getty Images
Debut yang memecahkan rekor di panggung dunia
Penampilan perdana Haaland di Piala Dunia benar-benar legendaris, karena ia memecahkan berbagai rekor saat memimpin lini depan tim nasional Skandinavia tersebut. Ia menutup turnamen dengan tujuh gol yang luar biasa, menandai debut paling produktif yang pernah dicatat seorang pemain di Piala Dunia sejak Grzegorz Lato mencatatkan prestasi serupa untuk Polandia pada tahun 1974.
Menatap masa depan, bintang andalan Man City ini berharap prestasinya dapat membuka jalan bagi generasi baru talenta Norwegia untuk percaya bahwa mereka mampu bersaing dengan para pemain elit dunia. “Generasi ini luar biasa. Saya berharap hal ini juga memotivasi para pemuda di Norwegia – bahwa ini menunjukkan kepada mereka bahwa bermain di panggung terbesar dengan mengenakan seragam Norwegia adalah hal yang mungkin,” tutup sang striker.
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