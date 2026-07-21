‘Keren’ - Begini Cara Erling Haaland Merayakan Ulang Tahun ke-26 Saat Pacarnya, Isabel Haugseng Johansen, Mengirim Pesan ‘Cinta’

Bintang muda Manchester City, Haaland, merayakan ulang tahun ke-26-nya dengan penuh gaya, sambil mengalihkan fokusnya pada keluarga dan relaksasi setelah musim panas yang melelahkan di kancah internasional. Penyerang asal Norwegia ini, yang kini menjadi striker paling ditakuti di dunia sepak bola, membagikan sekilas momen perayaannya melalui media sosial, dengan hanya menuliskan kata "Nice" sebagai keterangan pada postingannya saat ia menikmati liburan yang tenang di bawah sinar matahari.

Menambah sentuhan romantis pada perayaan tersebut, pacarnya, Isabel Haugseng Johansen, membagikan serangkaian foto untuk merayakan momen tersebut, termasuk pesan penuh kasih yang berbunyi "Love you" untuk pasangannya. Pasangan ini, yang lebih memilih untuk menjaga kehidupan pribadi mereka jauh dari sorotan kamera, tampak santai saat Haaland mengisi ulang tenaganya sebelum kembali ke Etihad Stadium.

Haaland, yang dikenal karena jawaban-jawabannya yang lugas dan sering kali lucu dalam wawancara, memilih untuk tetap memberikan reaksi publik yang singkat, seperti biasanya.



