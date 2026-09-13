Benjamin Nygren akan berusaha mempertahankan performa gemilangnya saat Celtic bertandang ke Ibrox untuk menghadapi Rangers dalam perempat-final Premier Sports Cup yang menentukan segalanya. Hearts, Hibernian, dan Aberdeen yang bermain dengan 10 orang sudah lebih dulu memastikan tempat mereka di empat besar di Hampden Park.

Pemenang derby pada hari Minggu akan melengkapi susunan semi-final, dengan undian digelar segera setelah pertandingan.

Tanpa suporter tandang yang diizinkan hadir menyusul putusan SPFL, tim asuhan Martin O'Neill akan menghadapi tembok 50.000 suporter tuan rumah yang memusuhi.



