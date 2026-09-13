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Keraskan volumenya! Nygren yang sedang on fire berjanji mengubah gemuruh penuh permusuhan di Ibrox menjadi energi untuk Celtic
Nygren bidik tempat di semifinal dalam bentrok derby
Benjamin Nygren akan berusaha mempertahankan performa gemilangnya saat Celtic bertandang ke Ibrox untuk menghadapi Rangers dalam perempat-final Premier Sports Cup yang menentukan segalanya. Hearts, Hibernian, dan Aberdeen yang bermain dengan 10 orang sudah lebih dulu memastikan tempat mereka di empat besar di Hampden Park.
Pemenang derby pada hari Minggu akan melengkapi susunan semi-final, dengan undian digelar segera setelah pertandingan.
Tanpa suporter tandang yang diizinkan hadir menyusul putusan SPFL, tim asuhan Martin O'Neill akan menghadapi tembok 50.000 suporter tuan rumah yang memusuhi.
- Getty Images Sport
Winger berkembang dengan kebisingan stadion yang bermusuhan
Berbicara jelang laga tersebut, Nygren mengungkapkan bahwa ia tampil maksimal dalam atmosfer yang riuh dan intens, terlepas dari apakah suporter mendukungnya atau menentangnya. Pemain internasional Swedia berusia 25 tahun itu menegaskan bahwa skuad tetap sepenuhnya fokus menjalankan rencana permainan mereka meski tanpa dukungan suporter tandang.
Ia memandang atmosfer yang memihak tuan rumah sebagai motivasi tambahan untuk meraih kemenangan.
"Saya selalu menyukai penonton yang berisik, jadi saya senang bermain di kandang maupun tandang sepanjang karier saya sejauh ini," jelas Nygren. "Saya hanya melihatnya sebagai energi di dalam stadion dan saya menyerap energi itu. Kami hanya harus fokus pada pertandingan dan membiarkan para suporter kami merayakannya di tempat lain."
Penyerang yang sedang on fire membidik gol perdana di derby
Nygren menatap laga ini dalam performa mematikan, setelah mencatatkan lima gol dan enam assist dalam sembilan penampilan di semua kompetisi musim ini. Dengan total 26 gol untuk Celtic, winger itu berharap bisa mencetak gol pertamanya sepanjang karier di derby Old Firm.
Namun, ia menegaskan bahwa menciptakan peluang dan memastikan kesuksesan tim tetap menjadi prioritas utamanya ketimbang pencapaian individu.
"Itu tentu akan sangat berarti, tetapi itu bukan hal yang benar-benar saya pikirkan," tambah Nygren. "Saya hanya ingin menciptakan peluang untuk rekan-rekan setim saya, jadi jika saya bisa memberi assist dan memenangkan pertandingan, saya akan sama bahagianya."
Celtic berupaya memperpanjang dominasi di Piala Liga
Celtic berupaya melanjutkan rekor sempurna mereka di kompetisi domestik, setelah memenangi semua enam pertandingan Scottish Premiership musim ini. The Hoops juga memenangi enam pertemuan terakhir di League Cup melawan Rangers, yang memberi mereka keunggulan historis yang kuat.
Nygren tetap yakin bahwa penyempurnaan taktik tim yang terus berlangsung akan membuahkan hasil pada hari pertandingan.
Kemenangan akan meloloskan Celtic ke semifinal di Hampden Park yang dijadwalkan berlangsung pada akhir Oktober.
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