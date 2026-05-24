Keraguannya terhadap kinerja Max Eberl di FC Bayern memang wajar: Namun, dari segi kemanusiaan, tindakan Uli Hoeneß ini sungguh tidak pantas!

Justru pada hari final Piala DFB, final besar pertama FC Bayern sejak 2020. Justru pada hari di mana tim asal Munich ini ingin mengukir musim terbaik mereka dalam enam tahun terakhir. Dengan skuad yang dibentuk di bawah kepemimpinan Eberl dan pelatih yang direkrut atas inisiatif Eberl. Justru pada hari ini, dia secara terbuka dipertanyakan oleh orang paling berkuasa di klub tersebut.

Secara manusiawi, tindakan Hoeneß ini benar-benar tidak pantas. Mengapa ia merusak hari yang seharusnya begitu meriah bagi Eberl dan klub dengan pernyataan-pernyataan tersebut, dan malah sekali lagi memaksakan dirinya ke depan panggung, tampak sama sekali tidak dapat dimengerti. Tak terelakkan, Eberl tidak dapat menikmati kemenangan 3-0 atas VfB Stuttgart dan gelar ganda yang menyertainya dengan sepenuh hati. Tentu saja, di sela-sela itu ia memikirkan masa depannya dan tuduhan Hoeneß. Bahwa ia kemudian harus mengambil sikap terhadap topik yang tidak menyenangkan ini, adalah hal yang tak terhindarkan.

"60 banding 40," seru Eberl dengan humor gelap saat memasuki zona campuran, bahkan sebelum pertanyaan pertama diajukan. Kemudian ia tampil secara keseluruhan dengan autentik dan percaya diri. Di tengah kegembiraannya atas gelar juara dan puncak musim yang menyertainya, terlihat jelas kekecewaan atas kata-kata Hoeneß. Eberl secara jelas menyampaikan ketidakpahaman atas waktu yang dipilih, namun dengan bijak menghindari eskalasi yang tidak perlu.

Ia bahkan menekankan bahwa keraguan dari Hoeneß serta dewan pengawas yang tunduk padanya (dan menentukan masa depan Eberl) adalah "sah". Sebab, secara substansi, tentu saja kita dapat mendiskusikan secara kritis rekam jejak Eberl sejauh ini sebagai direktur olahraga FC Bayern.