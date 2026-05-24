Rasanya seperti sebuah sandiwara. Sebenarnya, pemandangan alam tidak mungkin begitu simbolis bagi konteks yang lebih besar, tetapi pemandangan itu memang nyata. Di final Piala DFB, Max Eberl duduk di tribun Stadion Olimpiade Berlin tepat di depan Uli Hoeneß. Kini, bos klub asal Munich itu tidak lagi hanya mengawasi setiap gerakannya secara kiasan, tetapi juga secara harfiah.
Diterjemahkan oleh
Keraguannya terhadap kinerja Max Eberl di FC Bayern memang wajar: Namun, dari segi kemanusiaan, tindakan Uli Hoeneß ini sungguh tidak pantas!
Tepat lima jam sebelum kick-off final, majalah Spiegel telah menerbitkan wawancara mendalam dengan Hoeneß. Dengan gaya bicara yang tegas seperti biasa, pria berusia 74 tahun itu berbicara tentang Thomas Tuchel, AfD, susunan pemain tim nasional Jerman yang ia inginkan untuk Piala Dunia, masa tahanannya, serta sejumlah topik lainnya.
Dan pada suatu saat, ia secara harfiah mengungkapkan "keraguan" terhadap kinerja dewan olahraga yang dilantik pada awal 2024. Kontrak Eberl akan berakhir pada 2027, dan menurut Hoeneß, peluang perpanjangan kontraknya adalah "60 banding 40".
- Getty Images
Max Eberl menanggapi pernyataan Uli Hoeneß setelah peluit akhir dibunyikan
Justru pada hari final Piala DFB, final besar pertama FC Bayern sejak 2020. Justru pada hari di mana tim asal Munich ini ingin mengukir musim terbaik mereka dalam enam tahun terakhir. Dengan skuad yang dibentuk di bawah kepemimpinan Eberl dan pelatih yang direkrut atas inisiatif Eberl. Justru pada hari ini, dia secara terbuka dipertanyakan oleh orang paling berkuasa di klub tersebut.
Secara manusiawi, tindakan Hoeneß ini benar-benar tidak pantas. Mengapa ia merusak hari yang seharusnya begitu meriah bagi Eberl dan klub dengan pernyataan-pernyataan tersebut, dan malah sekali lagi memaksakan dirinya ke depan panggung, tampak sama sekali tidak dapat dimengerti. Tak terelakkan, Eberl tidak dapat menikmati kemenangan 3-0 atas VfB Stuttgart dan gelar ganda yang menyertainya dengan sepenuh hati. Tentu saja, di sela-sela itu ia memikirkan masa depannya dan tuduhan Hoeneß. Bahwa ia kemudian harus mengambil sikap terhadap topik yang tidak menyenangkan ini, adalah hal yang tak terhindarkan.
"60 banding 40," seru Eberl dengan humor gelap saat memasuki zona campuran, bahkan sebelum pertanyaan pertama diajukan. Kemudian ia tampil secara keseluruhan dengan autentik dan percaya diri. Di tengah kegembiraannya atas gelar juara dan puncak musim yang menyertainya, terlihat jelas kekecewaan atas kata-kata Hoeneß. Eberl secara jelas menyampaikan ketidakpahaman atas waktu yang dipilih, namun dengan bijak menghindari eskalasi yang tidak perlu.
Ia bahkan menekankan bahwa keraguan dari Hoeneß serta dewan pengawas yang tunduk padanya (dan menentukan masa depan Eberl) adalah "sah". Sebab, secara substansi, tentu saja kita dapat mendiskusikan secara kritis rekam jejak Eberl sejauh ini sebagai direktur olahraga FC Bayern.
- Getty Images
Rekam jejak transfer Max Eberl di FC Bayern
Ya, Eberl, bekerja sama dengan jajaran manajemen olahraga lainnya di bawah kepemimpinan Christoph Freund dan Jan-Christian Dreesen, telah merekrut pelatih sukses Vincent Kompany dan dengan demikian melakukan langkah yang sangat tepat. Namun, pada awalnya ia ingin mempertahankan Tuchel dan merekrut beberapa pelatih lain, seperti yang dituduhkan Hoeneß kepadanya dalam wawancara dengan Spiegel. Namun, sepanjang musim ini, Eberl juga telah memperpanjang kontrak Kompany lebih awal dan tanpa keributan, sehingga mencegah upaya perekrutan dari Manchester City.
Penyerang pinjaman Nicolas Jackson ternyata menjadi kegagalan, terutama mengingat paket finansial total sekitar 25 juta euro. Namun, justru Hoeneß yang telah sangat membatasi ruang gerak Eberl sebelumnya dengan pengumuman publiknya mengenai pemain pinjaman. Rekrutan Joao Palhinhas yang tidak perlu dan terlalu mahal sudah dimulai sebelum kedatangan Eberl.
Di bawah kepemimpinan Eberl, FC Bayern justru melakukan dua transfer bintang yang luar biasa dengan mendatangkan Michael Olise dan Luis Diaz. Namun, dalam kasus Diaz, sama seperti Kompany, Eberl diuntungkan karena solusi yang semula diinginkan tidak berhasil. Selain itu, ia mendatangkan pemain baru tanpa biaya transfer seperti Jonathan Tah dan Tom Bischof, serta Jonas Urbig—calon penerus Manuel Neuer—hanya dengan tujuh juta euro.
Eberl menjual Mathys Tel, Paul Wanner, dan Adam Aznou dengan harga yang lumayan. Namun, dengan perpanjangan kontrak mahal Alphonso Davies dan Jamal Musiala, ia semakin membebani struktur gaji yang sudah terlalu mahal sejak awal. Tidak heran jika pemain lain mengacu pada hal ini dalam negosiasi mereka - pertama Dayot Upamecano, kini Konrad Laimer. Sebuah lingkaran setan. Selain itu, bisa dibilang Eberl kurang beruntung karena justru Davies dan Musiala mengalami cedera parah tak lama setelah pulih dari cedera sebelumnya dan hingga kini belum kembali ke performa semula.
- AFP
FC Bayern: Max Eberl menunjukkan kelemahan dalam urusan hubungan masyarakat
Upaya hubungan masyarakat yang dilakukan Eberl tidak selalu terlihat meyakinkan. Terutama selama berbagai negosiasi kontrak, ia justru menempatkan dirinya dalam posisi yang sulit akibat pernyataan-pernyataan yang tidak dipikirkan matang-matang. Hal ini paling jelas terlihat pada perpisahan yang sangat tidak pantas dari ikon klub Thomas Müller setahun yang lalu. Upaya transfer yang pada akhirnya gagal untuk mendatangkan Florian Wirtz atau Nick Woltemade juga tidak ditangani dengan baik oleh Eberl dalam hal komunikasi musim panas lalu (sama seperti Hoeneß). Namun, belakangan ini ia telah meningkat dalam hal tersebut.
Namun, yang pada akhirnya penting dalam sepak bola adalah penampilan di lapangan: Dan di sana, FC Bayern tampil sukses dan menarik seperti yang belum pernah terjadi dalam waktu lama. Juara Piala. Juara liga dengan sejumlah rekor. Meskipun tersingkir secara dramatis di semifinal Liga Champions, mereka telah memenangkan banyak simpati di seluruh Eropa. Dengan Harry Kane dan Michael Olise, dua kandidat potensial untuk Ballon d'Or juga bermain di Munich. Kesuksesan semacam ini adalah hasil kerja sama, dan direktur olahraga juga memiliki andil yang signifikan di dalamnya.
Ya, ada beberapa argumen yang menentang Max Eberl. Namun saat ini, argumen positiflah yang lebih dominan, seperti yang juga ditekankan Hoeneß dengan pernyataan "60 banding 40"-nya - sayangnya, pada waktu yang sama sekali tidak tepat. Musim panas yang akan datang cukup panjang untuk mendiskusikan pekerjaan dan masa depan Eberl. Sebelum itu, hari final piala yang sepenuhnya tanpa beban dan tanpa gangguan dari pihak luar masih sangat mungkin terjadi bagi semua pihak yang terlibat.