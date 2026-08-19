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'Keraguannya menciptakan keraguan' - Jose Mourinho mengungkap alasan Real Madrid mengakhiri perburuan terhadap rekrutan baru Barcelona, Rodri
Barcelona amankan transfer blockbuster Rodri
Rodri secara resmi telah menuntaskan transfer besar musim panas ke Barcelona. Pemenang Ballon d'Or 2025 itu diperkenalkan di Catalonia pada Selasa, dengan menandatangani kontrak berdurasi empat tahun hingga Juni 2030.
Barcelona mencapai kesepakatan penuh dengan City untuk biaya dasar terjamin sebesar €60 juta. Namun, bonus berbasis performa bisa membuat total nilainya naik menjadi €76,5 juta.
Internasional Spanyol itu mendorong untuk meninggalkan Etihad Stadium setelah periode yang sangat sukses. Real Madrid awalnya menjadi pihak yang paling ngotot untuk mewujudkan transfer profil tinggi tersebut, dengan agen Pablo Barquero mengonfirmasi mereka mengajukan tawaran yang tak bisa ditolak, sebelum sang gelandang memilih rival abadi mereka.
- Getty
Keraguan pemain menggagalkan kepindahan ke Real Madrid
Pelatih Madrid Mourinho kini mengungkap kegagalan mereka dalam perburuan tersebut. Juru taktik veteran itu mengonfirmasi bahwa raksasa Spanyol tersebut sempat mengajukan proposal kontrak yang menggiurkan, tetapi keraguan sang pemain pada akhirnya menggagalkan kesepakatan.
"Saya berbicara dengannya beberapa kali dan Real Madrid memberinya tawaran yang sangat bagus," jelas Mourinho kepada El Chiringuito. "Saya pikir ada hubungan yang sangat baik dengan City. Tanpa bernegosiasi dengan City, klub melakukan kontak dengan Rodri, mereka memberinya tawaran besar. Rodri punya keraguan, dia ragu-ragu dan keraguan Rodri menimbulkan keraguan bagi saya.
"Dia adalah pemain yang luar biasa dan sangat respek kepada kami, tidak ada hal negatif yang bisa dikatakan, tetapi Real Madrid memiliki dimensi yang tidak bisa dihuni pemain yang meragukan diri mereka sendiri, Anda melakukan kontak dan pemain itu bertanya kepada Anda: Kapan saya harus pergi? Kurang lebih seperti itulah konsepnya, tetapi dia sangat respek kepada kami. Saya mendoakan yang terbaik untuknya… meski tidak terlalu baik, tentu saja… tetapi saya mendoakan yang terbaik untuknya."
Mourinho bersikeras skuad tidak membutuhkan tambahan pemain
Meski gagal mendapatkan pemenang Ballon d'Or Piala Dunia 2026, Mourinho menepis anggapan bahwa masih ada penyesalan yang tersisa. Setelah era Toni Kroos dan Luka Modric berakhir, banyak yang memandang Rodri sebagai pengganti sempurna untuk mengatur tempo. Namun, Mourinho menutup klaim bahwa skuadnya mengalami kekosongan operasional di ruang mesin. Pelatih asal Portugal itu sangat percaya pada pengembangan pemain dan menaruh kepercayaan pada kumpulan talenta yang dimilikinya saat ini.
"Saya tidak kekurangan Rodri," kata Mourinho. "Kami tidak kekurangan pemain. Saya tidak mengatakan tidak akan ada lagi perekrutan karena bursa transfer masih terbuka, tetapi jika Anda bertanya langsung kepada saya apakah itu sudah tertutup bagi saya... ya. Itu sudah tertutup. Saya sangat menyukai skuad ini."
- Getty Images
Memecahkan teka-teki lini tengah klub ibu kota
Sepanjang pramusim, Mourinho menerapkan formasi favoritnya 4-2-3-1 dengan poros ganda yang berdiri di belakang lini serang. Federico Valverde dan Bernardo Silva mencatat menit bermain terbanyak sebagai duet lini tengah selama agenda musim panas. Dengan laga pembuka La Liga yang kian dekat, dinamika lini tengah Madrid tetap menjadi pembahasan utama menjelang kampanye baru.
Sementara itu, Rodri kini akan fokus beradaptasi di Barcelona. Gelandang itu akan langsung berupaya membantu klub barunya mengalahkan pasukan Mourinho dalam persaingan gelar Liga Spanyol.
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