Pelatih Madrid Mourinho kini mengungkap kegagalan mereka dalam perburuan tersebut. Juru taktik veteran itu mengonfirmasi bahwa raksasa Spanyol tersebut sempat mengajukan proposal kontrak yang menggiurkan, tetapi keraguan sang pemain pada akhirnya menggagalkan kesepakatan.

"Saya berbicara dengannya beberapa kali dan Real Madrid memberinya tawaran yang sangat bagus," jelas Mourinho kepada El Chiringuito. "Saya pikir ada hubungan yang sangat baik dengan City. Tanpa bernegosiasi dengan City, klub melakukan kontak dengan Rodri, mereka memberinya tawaran besar. Rodri punya keraguan, dia ragu-ragu dan keraguan Rodri menimbulkan keraguan bagi saya.

"Dia adalah pemain yang luar biasa dan sangat respek kepada kami, tidak ada hal negatif yang bisa dikatakan, tetapi Real Madrid memiliki dimensi yang tidak bisa dihuni pemain yang meragukan diri mereka sendiri, Anda melakukan kontak dan pemain itu bertanya kepada Anda: Kapan saya harus pergi? Kurang lebih seperti itulah konsepnya, tetapi dia sangat respek kepada kami. Saya mendoakan yang terbaik untuknya… meski tidak terlalu baik, tentu saja… tetapi saya mendoakan yang terbaik untuknya."