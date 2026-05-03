Seperti dilaporkan oleh surat kabar Sport yang berbasis di Barcelona, pemain Brasil berusia 29 tahun tersebut dilaporkan telah menjalani "fase introspeksi" dalam beberapa pekan terakhir dan menemukan "keraguan mendasar mengenai masa depannya".
Diterjemahkan oleh
"Keraguan mendalam" mengenai masa depannya: Apakah salah satu bintang utama FC Barcelona akan hengkang pada musim panas nanti?
Hal ini telah ia sampaikan kepada klub, sehingga berdasarkan situasi saat ini, masih belum jelas apakah Raphinha akan tetap mengenakan seragam tim Catalan pada musim depan. Namun, kekhawatiran tersebut tidak ada hubungannya secara langsung dengan FC Barcelona, melainkan lebih berkaitan dengan masalah pribadi sang pemain serang.
Pada musim lalu, pemain berusia 29 tahun ini masih menjadi salah satu kandidat terkuat untuk memenangkan Ballon d'Or, namun pada musim ini ia tidak mampu mempertahankan performa terbaiknya. Terutama karena dua cedera paha yang berkepanjangan, Raphinha hanya tampil dalam 31 pertandingan untuk Barca, di mana ia berhasil mencetak 19 gol dan memberikan delapan assist.
- Getty Images Sport
Barcelona ingin meyakinkan Raphinha agar tetap bertahan
Kontrak pemain asal Brasil tersebut masih berlaku hingga 30 Juni 2028; jika ia hengkang pada bursa transfer musim panas mendatang, Barcelona akan menerima biaya transfer yang sesuai. Beberapa klub dari Arab Saudi dikabarkan tertarik.
Namun, pihak Barcelona sama sekali tidak memaksakan kepergiannya dan justru ingin meyakinkan Raphinha untuk tetap bertahan, mengingat ia masih memainkan peran penting dalam tim asuhan pelatih Hansi Flick. Secara internal, mereka pun optimis dapat mewujudkan hal tersebut.
Dalam pertandingan melawan CA Osasuna pada Sabtu kemarin (2-1), Raphinha kembali masuk dalam skuad untuk pertama kalinya sejak akhir Maret, namun tidak diturunkan. Pemain berusia 29 tahun ini berpotensi merayakan kembalinya dari cedera pada laga Clasico melawan Real Madrid pada Minggu depan. Tepat pada saat itu pula, Barcelona berpotensi memastikan gelar juara secara definitif.