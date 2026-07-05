Impian Kanada di Piala Dunia berakhir di babak 16 besar. Namun, meski harus menelan kekalahan telak 0-3 dari Maroko, rasa puas tetap mendominasi tak lama setelah pertandingan usai, mengingat penampilan mereka yang secara mengejutkan sangat kuat sepanjang turnamen.
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"Keputusan yang tepat baginya dan kariernya": Babak 16 besar Piala Dunia yang penuh kekhawatiran bagi FC Bayern München
"Saya sangat bangga. Menurut saya, kami telah menjalani turnamen yang luar biasa," kata gelandang Stephen Eustaquio. Pelatih kepala Jesse Marsch juga mengaku "bangga", setelah menyaksikan "penampilan luar biasa" timnya pada babak pertama saat melawan Maroko.
Namun, bintang muda yang digadang-gadang, Alphonso Davies, sekali lagi tidak berperan apa-apa. Penampilan pemain kaki kiri dari FC Bayern München ini sebenarnya sudah dinantikan banyak orang, namun pemain berusia 25 tahun itu duduk di bangku cadangan selama 90 menit.
Catatan Piala Dunia-nya yang mengecewakan: hanya 15 menit di babak 16 besar melawan Afrika Selatan (1-0). Davies datang ke turnamen ini dengan masalah paha, namun setidaknya masih ada harapan bahwa ia akan bisa menambah menit bermainnya seiring berjalannya waktu. Setelah tersingkir oleh Maroko, para penggemar serta perwakilan media pun bertanya-tanya. Mengapa Davies tidak diturunkan? Marsch memberikan penjelasannya.
- AFP
Alphonso Davies tidak akan bermain di babak 16 besar Piala Dunia: "Risikonya tidak sepadan"
Meskipun telah menjalani pemeriksaan MRI pada hari Jumat yang hasilnya sama sekali tidak menunjukkan masalah, Davies tetap merasa tidak enak badan dan "merasa khawatir dengan otot paha-nya".
Marsch melanjutkan: "Alphonso sedang belajar untuk mempercayai tubuhnya. Sebesar apa pun keinginannya untuk bermain dan seberapa besar kami berharap dia bermain—risiko itu tidak sebanding. Itu adalah keputusan yang tepat baginya dan kariernya."
Meskipun Marsch menjelaskan absennya Davies dengan masuk akal, tanda tanya seputar kondisi fisik bek sayap berbakat ini tampaknya tidak berkurang atau mereda. Dan pernyataan Marsch tersebut kemungkinan besar tidak disukai oleh FC Bayern.
Bahkan di kalangan petinggi juara berulang kali itu, kepercayaan terhadap kebugaran Davies kabarnya semakin memudar. Selama satu setengah tahun terakhir, pemain berusia 25 tahun itu terus-menerus mengalami cedera. Awalnya, robekan ligamen silang membuat Davies absen selama berbulan-bulan — dan sejak kembalinya ke lapangan, ia harus berulang kali absen karena cedera otot.
FC Bayern: Apakah ada kabar buruk juga mengenai Ismael Saibari?
Bukan tanpa alasan Bayern mendatangkan Nathaniel Brown sebagai bek kiri baru dengan biaya yang sangat besar. Pemain timnas Jerman ini, yang didatangkan dari Eintracht Frankfurt dengan biaya transfer dasar sebesar 50 juta euro, berpotensi menggantikan posisi Davies di sisi kiri pertahanan. Asalkan, tentu saja, pemain asal Kanada itu tetap bertahan di Munich. Pasalnya, menurut kabar yang beredar, penjualan Davies pada musim panas ini sama sekali tidak dapat dikesampingkan mengingat perkembangan terkini.
Sementara itu, Bayern juga harus menerima kabar dari Maroko pada hari Sabtu yang tampaknya sama sekali tidak disukai oleh para petinggi di Säbener Straße: Ismael Saibari, pemain baru senilai 50 juta euro yang baru saja resmi direkrut beberapa hari lalu, mengalami cedera di awal pertandingan babak 16 besar Piala Dunia melawan tuan rumah bersama dan harus diganti setelah sekitar 20 menit.
Saibari tampaknya mengalami cedera otot di paha dan terlihat sangat sedih saat meninggalkan lapangan, sambil menutupi wajahnya dengan jersey. Hal ini mungkin menjadi indikasi bahwa ia menduga cedera yang dialaminya cukup serius. Namun, diagnosis pasti tentu saja masih harus ditunggu.
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