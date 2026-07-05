"Keputusan yang tepat baginya dan kariernya": Babak 16 besar Piala Dunia yang penuh kekhawatiran bagi FC Bayern München

"Saya sangat bangga. Menurut saya, kami telah menjalani turnamen yang luar biasa," kata gelandang Stephen Eustaquio. Pelatih kepala Jesse Marsch juga mengaku "bangga", setelah menyaksikan "penampilan luar biasa" timnya pada babak pertama saat melawan Maroko.

Namun, bintang muda yang digadang-gadang, Alphonso Davies, sekali lagi tidak berperan apa-apa. Penampilan pemain kaki kiri dari FC Bayern München ini sebenarnya sudah dinantikan banyak orang, namun pemain berusia 25 tahun itu duduk di bangku cadangan selama 90 menit.

Catatan Piala Dunia-nya yang mengecewakan: hanya 15 menit di babak 16 besar melawan Afrika Selatan (1-0). Davies datang ke turnamen ini dengan masalah paha, namun setidaknya masih ada harapan bahwa ia akan bisa menambah menit bermainnya seiring berjalannya waktu. Setelah tersingkir oleh Maroko, para penggemar serta perwakilan media pun bertanya-tanya. Mengapa Davies tidak diturunkan? Marsch memberikan penjelasannya.