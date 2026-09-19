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"Keputusan yang Tak Akan Dimaafkan Siapa Pun": Vinicius Hadapkan Mourinho pada Ujian Besar Pertamanya

Atletico Madrid vs Real Madrid
Atletico Madrid
Real Madrid
LaLiga
J. Mourinho
Vinicius Junior
K. Mbappe
Y. Diomande
Spanyol
Portugal
Brasil
Prancis
Côte d’Ivoire

Keraguan jelang derby Madrid

José Mourinho menghadapi ujian nyata pertamanya dalam mengelola situasi rumit sejak kembali ke Real Madrid, seiring semakin dekatnya derbi ibu kota melawan Atletico Madrid, Minggu besok, dalam laga yang susunan pemain utama kedua tim belum sepenuhnya jelas.

Di Real Madrid, semua mata tertuju pada pilihan Mourinho di lini tengah dan lini serang, setelah Yan Diomande tampil menonjol dalam beberapa waktu terakhir, yang membuka peluang bagi "Special One" untuk mengambil keputusan besar pertamanya musim ini, dengan memainkan bintang asal Pantai Gading itu sebagai starter menggantikan Vinicius Junior.

Program "El Larguero" di radio "Cadena SER" membahas keputusan-keputusan yang dinanti dari Mourinho, serta sejauh mana kemampuannya untuk tetap menempatkan bintang asal Brasil itu di bangku cadangan di tengah menurunnya performanya dalam beberapa waktu terakhir.

  • Keraguan Vinicius dan Dampak Derby: "Di Real Madrid Tidak Ada Area Abu-abu"

    Pertanyaan inilah yang menjadi inti perbincangan dalam program terkenal tersebut, di mana dibahas keputusan-keputusan terakhir Mourinho serta kemungkinan ia membiarkan Vinicius, yang tengah melalui masa sulit, tetap di bangku cadangan.

    Jurnalis Julio Pulido turut masuk ke dalam perbincangan dengan mengatakan: "Dalam konteks Real Madrid, akan selalu ada keriuhan tak peduli apa pun yang terjadi. Maksudnya, jika Real Madrid menang, akan ada keriuhan positif dari mereka yang ingin melihat Real Madrid berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kemenangan bisa memperkuat gagasan ini."

    Namun di sisi lain, bisa jadi akan ada keriuhan negatif jika mereka tidak menampilkan pertandingan yang bagus, menurut Pulido, yang menambahkan: "... masih ada orang-orang yang meragukan Real Madrid-nya Mourinho. Kekalahan melawan Atletico Madrid akan membuat keriuhan ini semakin membesar. Namun, di Real Madrid selalu ada keriuhan. Kadang secara berlebihan positif dan kadang juga sangat negatif. Di Real Madrid tidak ada wilayah abu-abu."

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  • Diomande menekan dengan kuat

    Sementara itu, jurnalis Cadena SER, Javier Herraiz, menyebut bahwa semua sorotan akan tertuju kepada Vinicius, seraya mengatakan, "... yang membutuhkan tampil bagus adalah Vinicius", karena dalam beberapa pertandingan ia jauh dari level terbaiknya dan keraguan terhadapnya semakin bertambah.

    Herraiz menambahkan, "... Ini bukan opini, melainkan informasi. Ia butuh pertandingan yang bagus. Ia memenangi Liga Champions dua kali, ia adalah bintang di tim, tetapi sudah dua tahun berlalu sejak itu. Ia butuh pertandingan yang bagus musim ini karena ia berada di level yang lebih rendah dari yang diharapkan darinya, dan kini ada Diomande, yang direkrut karena suatu alasan. Ia menekannya."

  • Keputusan yang tak akan dimaafkan banyak orang: ujian sulit Mourinho!

    Pembawa acara program tersebut, Manu Carreño, ikut menimpali dengan mengatakan bahwa Jose Mourinho dikembalikan ke Real Madrid secara khusus untuk mengelola persoalan semacam ini.

    Ia berkata: "Para suporter tidak akan menerima jika Vinicius dan Mbappe bermain karena instruksi paksaan (dari pihak presiden klub). Inilah yang menurut saya tidak akan dimaafkan oleh banyak orang darinya, karena Mourinho datang secara khusus untuk mengambil keputusan semacam ini. Jika Vinicius sedang tidak dalam kondisi baik, ia harus duduk di bangku cadangan, sesuatu yang tampaknya membuat sejumlah pelatih terdahulu menjadi sandera baginya. Jadi, banyak pendukung Real Madrid berharap bahwa jika Vinicius tidak berada di level yang dibutuhkan, tidak masalah, tetapi ia harus mendudukkannya di bangku cadangan."

    Carreño menutup: "Saya rasa jika ada orang yang mampu melakukan itu, dialah Mourinho. Banyak pendukung Real Madrid akan kecewa terhadap Mourinho jika Vinicius dan Mbappe bermain baik dalam kondisi bagus maupun buruk, terutama Vini yang saya tidak tahu mengapa memainkan semua pertandingan."

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