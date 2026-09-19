José Mourinho menghadapi ujian nyata pertamanya dalam mengelola situasi rumit sejak kembali ke Real Madrid, seiring semakin dekatnya derbi ibu kota melawan Atletico Madrid, Minggu besok, dalam laga yang susunan pemain utama kedua tim belum sepenuhnya jelas.

Di Real Madrid, semua mata tertuju pada pilihan Mourinho di lini tengah dan lini serang, setelah Yan Diomande tampil menonjol dalam beberapa waktu terakhir, yang membuka peluang bagi "Special One" untuk mengambil keputusan besar pertamanya musim ini, dengan memainkan bintang asal Pantai Gading itu sebagai starter menggantikan Vinicius Junior.

Program "El Larguero" di radio "Cadena SER" membahas keputusan-keputusan yang dinanti dari Mourinho, serta sejauh mana kemampuannya untuk tetap menempatkan bintang asal Brasil itu di bangku cadangan di tengah menurunnya performanya dalam beberapa waktu terakhir.