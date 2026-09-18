'Keputusan yang mudah' - Alexander Isak buka suara soal kepindahan pemecah rekor ke Liverpool dan mengatasi mimpi buruk cedera

Isak menggambarkan kepindahan sensasionalnya ke Liverpool sebagai sebuah "keputusan yang mudah". Pemain 26 tahun itu meninggalkan Newcastle menuju Merseyside pada hari terakhir bursa transfer pada September 2025 dalam sebuah pernyataan niat yang besar.

Kedatangannya menelan biaya transfer rekor Inggris sebesar £125 juta, yang menempatkan ekspektasi besar di pundaknya. Namun, musim debutnya yang sangat dinantikan di Anfield tidak berjalan persis sesuai rencana.

Isak awalnya kesulitan menemukan performa terbaik dengan seragam merah, hanya mencetak tiga gol liga. Cedera patah kaki yang parah kemudian membuat penyerang timnas Swedia itu absen dari Desember hingga April, sehingga sangat mengganggu tahun pertamanya di bawah sorotan Anfield.