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'Keputusan yang mudah' - Alexander Isak buka suara soal kepindahan pemecah rekor ke Liverpool dan mengatasi mimpi buruk cedera
Kedatangan pemecah rekor di Anfield
Isak menggambarkan kepindahan sensasionalnya ke Liverpool sebagai sebuah "keputusan yang mudah". Pemain 26 tahun itu meninggalkan Newcastle menuju Merseyside pada hari terakhir bursa transfer pada September 2025 dalam sebuah pernyataan niat yang besar.
Kedatangannya menelan biaya transfer rekor Inggris sebesar £125 juta, yang menempatkan ekspektasi besar di pundaknya. Namun, musim debutnya yang sangat dinantikan di Anfield tidak berjalan persis sesuai rencana.
Isak awalnya kesulitan menemukan performa terbaik dengan seragam merah, hanya mencetak tiga gol liga. Cedera patah kaki yang parah kemudian membuat penyerang timnas Swedia itu absen dari Desember hingga April, sehingga sangat mengganggu tahun pertamanya di bawah sorotan Anfield.
- Getty Images Sport
Tak menyesal atas kepindahan ke Merseyside
Terlepas dari kesulitan pada awal kariernya dan periode panjang di ruang perawatan, penyerang itu menegaskan bahwa ia tidak pernah meragukan pilihannya. Ketika ditanya apakah ia pernah menyesali transfer besar tersebut musim lalu, Isak benar-benar tegas dalam jawabannya.
"Tidak, tidak pernah. Saya tidak akan pernah berpikir seperti itu," katanya kepada The Football Interview dari BBC Sport. "[Liverpool] adalah klub besar, dan segalanya tentang klub ini membuatnya sangat jelas. Dan ambisi klub serta keinginan klub untuk mendatangkan saya juga. Itu merupakan bagian besar dari keputusan tersebut."
Janji-janji yang diingkari di St James' Park
Menjelang transfer pemecah rekor Isak, prosesnya jauh dari kata mudah. Striker itu sama sekali melewatkan persiapan pramusim Newcastle di tengah spekulasi intens terkait masa depannya di klub.
Sebaliknya, dia menghabiskan waktu berlatih di mantan klubnya, Real Sociedad, untuk menjaga kebugarannya. Isak mengungkapkan bahwa janji-janji yang diberikan kepadanya selama berada di St James' Park telah "dilanggar", yang pada akhirnya membuka jalan bagi kepindahannya yang bernilai besar ke Liverpool.
Merefleksikan proses rehabilitasi panjangnya setelah patah kaki, dia berkata: "[Patah kaki itu] berat. Siapa pun yang pernah mengalami cedera panjang pasti tahu. Tapi di sisi lain, ketika Anda berada di situasi yang baik dan ketika merasa baik, Anda sebenarnya tidak cenderung menoleh ke belakang karena itu tidak benar-benar memberi manfaat bagi Anda."
- Getty Images Sport
Kembali tampil ganas di semua lini
Isak kini mulai memetik hasil dari kerja kerasnya di balik layar. Sudah sepenuhnya bugar dan kembali tajam, ia menjalani start yang luar biasa di musim baru Premier League.
Hanya dalam empat pertandingan liga musim ini, penyerang asal Swedia itu sudah mencetak tiga gol. Catatan impresif tersebut menyamai seluruh torehan golnya di liga pada musim debutnya yang diganggu cedera, membuktikan bahwa ia telah benar-benar meninggalkan masa-masa sulitnya di awal.
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