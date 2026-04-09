'Keputusan wasit yang tak dapat dimengerti' - Barcelona mengajukan keluhan resmi kepada UEFA terkait insiden handball dalam kekalahan mereka di Liga Champions melawan Atletico Madrid
Barca menuntut penjelasan dari UEFA
Barca telah mengonfirmasi pengaduan tersebut kepada UEFA melalui pernyataan resmi yang berbunyi: "Barcelona mengumumkan bahwa hari ini, departemen hukum Klub telah mengajukan pengaduan resmi kepada UEFA terkait insiden yang terjadi pada leg pertama perempat final Liga Champions UEFA melawan Atlético de Madrid. Klub berpendapat bahwa kinerja wasit bertentangan dengan peraturan yang berlaku, yang secara langsung memengaruhi jalannya pertandingan dan hasilnya. Keluhan ini berfokus pada insiden tertentu. Pada menit ke-54 pertandingan, setelah permainan dilanjutkan dengan benar, seorang pemain lawan menyentuh bola dengan tangan di dalam area penalti, namun tidak ada penalti yang diberikan. FC Barcelona meyakini bahwa keputusan ini, bersama dengan kegagalan serius VAR untuk campur tangan, merupakan kesalahan yang signifikan. Oleh karena itu, klub telah meminta penyelidikan, akses terhadap komunikasi wasit, dan, jika diperlukan, pengakuan resmi atas kesalahan-kesalahan tersebut serta penerapan tindakan yang sesuai. Dalam konteks yang sama, FC Barcelona meyakini bahwa ini bukanlah kali pertama, dalam edisi-edisi terbaru Liga Champions UEFA, keputusan wasit yang tidak dapat dipahami telah merugikan tim secara serius, menciptakan kerugian komparatif yang jelas, dan menghalangi mereka untuk bersaing secara setara dengan klub-klub lain."
Kontroversi aneh seputar pelanggaran tangan
Inti dari kemarahan Barca adalah insiden pada menit ke-54 yang melibatkan pemain pengganti Atletico, Marc Pubill. Setelah kiper Juan Musso melakukan tendangan gawang pendek, bola secara teknis masih dalam permainan ketika Pubill dengan sengaja menghentikannya dengan tangannya dan menggulirkannya kembali ke kipernya, seolah-olah menganggap bola belum dianggap hidup. Meskipun pelanggaran tersebut jelas, wasit Istvan Kovacs mengizinkan tendangan tersebut diulang tanpa tindakan lebih lanjut.
Hansi Flick tampak sangat marah di pinggir lapangan karena baik wasit di lapangan maupun ruang VAR gagal memberikan penalti. Barcelona berpendapat bahwa ini adalah kesalahan mendasar dalam penerapan peraturan permainan, terutama karena tindakan tersebut terjadi jauh setelah permainan telah dilanjutkan dengan benar.
Flick mengkritik keras kegagalan VAR
Saat berbicara setelah pertandingan, Flick tidak segan-segan dalam menilai kinerja wasit. "Saya tidak tahu mengapa VAR tidak turun tangan... sungguh tak terbayangkan. Kita semua bisa melakukan kesalahan, tapi dalam situasi seperti ini... Untuk apa kita punya VAR? Seharusnya itu penalti dan kartu kuning kedua bagi pemain tersebut," kata Flick.
Perjuangan berat pasca insiden kartu merah
Insiden handball bukanlah satu-satunya titik kritis pada malam itu, karena Barcelona harus bermain dengan sepuluh pemain hampir sepanjang pertandingan. Pengusiran Pau Cubarsi tepat sebelum babak pertama berakhir membuat momentum berbalik sepenuhnya ke pihak tim asuhan Diego Simeone. Meskipun Flick tetap skeptis terhadap kartu merah tersebut, ia berpendapat bahwa penalti yang gagal akibat handball adalah kesalahan yang lebih fatal.
Dengan defisit 2-0 yang harus dibalikkan di leg kedua perempat final Liga Champions setelah gol dari Julian Alvarez dan Alexander Sorloth, sejarah tidak berpihak pada Barca. Namun, klub tetap bersikap menantang baik di dalam maupun di luar lapangan saat mereka bersiap untuk leg kedua yang penuh tekanan di Madrid, berharap protes resmi mereka setidaknya akan memastikan kinerja wasit yang lebih diawasi dalam pertandingan tandang tersebut.