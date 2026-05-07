"Keputusan terbaik yang pernah saya ambil" - Luis Enrique dipuji sebagai manajer terbaik di dunia oleh presiden PSG saat raksasa Prancis itu melaju ke final Liga Champions untuk kedua kalinya secara berturut-turut
PSG kembali lolos ke final Liga Champions
Les Parisiens memastikan tempat mereka di final Liga Champions setelah mengalahkan Bayern Munich dengan agregat 6-5 di babak semifinal, yang memicu pujian besar dari ketua klub Al-Khelaifi untuk pelatih kepala Enrique. PSG berhasil melewati babak sistem gugur dan memastikan penampilan kedua berturut-turut di ajang klub terbesar di Eropa. Setelah memimpin 5-4 dari leg pertama di ibu kota Prancis, tim asuhan Enrique memastikan hasil imbang 1-1 di Bavaria pada Rabu untuk memastikan mereka melaju ke laga puncak melawan Arsenal di Budapest pada 30 Mei.
Ketua PSG memuji kepemimpinan Enrique
Performa mereka semakin memperkuat keyakinan Al-Khelaifi bahwa Enrique adalah sosok yang tepat untuk memimpin proyek jangka panjang klub. Sejak bergabung dengan Parc des Princes pada 2023, mantan pelatih Barcelona ini telah menanamkan identitas yang lebih jelas pada tim. PSG kini tidak lagi dipandang sekadar kumpulan bintang individu, melainkan sebagai sebuah kesatuan yang mampu bersaing secara konsisten di level tertinggi. Berbicara kepada CBS Sports Golazo, Al-Khelaifi menggambarkan Enrique sebagai keputusan terbaik yang pernah ia buat selama memimpin klub.
"Luis Enrique benar-benar aset terbaik kami, yang terbaik, keputusan terbaik saya," akui Al-Khelaifi. "Saya telah berbicara dengannya selama 15 tahun terakhir tentang merekrutnya. Dia adalah pelatih yang fantastis, pelatih terbaik di dunia, tetapi juga sebagai pribadi. Sungguh luar biasa cara dia menangani operasional sehari-hari, para pemain, segalanya, bahkan media, yang di Prancis tidak selalu mudah, tapi dia luar biasa.
"Merupakan suatu kehormatan memiliki Luis Enrique di klub ini, bersama semua orang yang sedang menorehkan sejarah. Inilah yang kami inginkan. Kami memiliki DNA-nya, dan kami membuktikannya hari ini. Mereka bukan sekadar pesepakbola, mereka adalah pejuang sejati. Dia merevolusi sepak bola, tidak hanya di Paris Saint-Germain, tetapi seluruh dunia sepak bola. Saya sangat bangga padanya, dan dia benar-benar pelatih terbaik di dunia."
Skuad yang solid di bawah asuhan Enrique
Petinggi PSG meyakini bahwa perubahan paling signifikan di bawah kepemimpinan Enrique adalah mentalitas di dalam ruang ganti. Skuad kini dianggap lebih solid, dengan penekanan yang lebih besar pada kerja sama tim dan disiplin pertahanan. Al-Khelaifi menyoroti semangat di dalam tim sebagai faktor kunci di balik kesuksesan mereka.
"Bagaimana mereka bekerja sama, bagaimana mereka hidup bersama, bagaimana mereka bertahan di dalam dan di luar lapangan," tambahnya. "Saya melihat mereka, saya hidup bersama mereka, dan itulah yang saya sukai dari tim ini: semangat juang, gairah, dan kegembiraan yang mereka tunjukkan saat berlatih, bekerja sama. Terkadang tidak mudah, tetapi semua orang saling mendukung. Kami adalah sebuah keluarga, dan mereka adalah sebuah keluarga, keluarga PSG."
PSG membidik gelar juara Eropa
PSG kini akan mempersiapkan diri untuk final Liga Champions di Budapest, di mana mereka akan berhadapan dengan Arsenal, yang berhasil mengalahkan Atlético Madrid di semifinal lainnya. Namun, sebelum menghadapi The Gunners, PSG harus terlebih dahulu menyelesaikan tiga laga terakhir mereka di Ligue 1 dalam upaya mengamankan gelar juara liga, dengan Brest menjadi lawan pertama mereka di fase akhir musim ini.