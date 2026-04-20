Keputusan terbaik Michael Carrick? Keputusan krusial yang berpotensi membawanya ke kursi manajer Man Utd, sang juara Liga Premier itu menjelaskan mengapa Setan Merah tak membutuhkan ‘manajer ternama’
Carrick menanggapi seruan darurat setelah pemecatan Amorim
Carrick sangat memahami seluk-beluk kehidupan di Old Trafford berkat pengalamannya sebagai pemain—di mana ia meraih lima gelar Liga Premier dan satu gelar Liga Champions—serta pernah menjabat sebagai pelatih dalam staf kepelatihan Jose Mourinho dan Ole Gunnar Solskjaer.
Mantan pemain internasional Inggris ini memulai kariernya sendiri saat mengambil alih Middlesbrough, dan membawa mereka bersaing untuk promosi ke Championship sebelum meninggalkan Riverside Stadium pada musim panas 2025. Pria berusia 44 tahun ini tidak merahasiakan keinginannya untuk kembali ke bangku cadangan di suatu tempat.
Ia tidak mengharapkan kesempatan lain muncul di Manchester, namun merespons panggilan darurat setelah pemecatan Ruben Amorim. Carrick telah memimpin delapan kemenangan dari 12 pertandingan yang dipimpinnya, membawa United menduduki posisi ketiga di klasemen Liga Premier.
Belum ada keputusan mengenai masa depannya dalam jangka panjang, dengan berbagai nama lain masih dibahas - dengan beberapa pelatih ternama yang akan tersedia selama musim jeda - tetapi Carrick didukung untuk menangkis persaingan apa pun dan membuktikan bahwa "manajer ternama" tidak diperlukan di tempat yang dijuluki 'Theatre of Dreams'.
Apa yang harus dilakukan Carrick agar bisa mendapatkan kontrak permanen di Manchester United
Ketika ditanya apakah ia memperkirakan Carrick akan memimpin tim musim depan dan apa yang pada akhirnya akan menjadi penentu keputusan besar tersebut, mantan bek United Parker—dalam wawancara eksklusif bersama Spreadex Sports—mengatakan kepada GOAL: “Menurut saya, ini soal bagaimana mereka menutup musim. Saya rasa ini penutupan musim yang solid, sungguh.
“Saya pikir dia telah memberi mereka sesuatu yang tidak mereka duga. Mereka berharap bisa lolos ke kompetisi Eropa, tapi saya rasa mereka tidak mengharapkan bisa bermain di Liga Champions. Saya pikir peluang ini muncul karena Premier League musim ini lemah. Liga ini sama sekali tidak kuat - konsistensi di sana juga tidak bagus dengan banyak tim. Tapi saya pikir jika dia berhasil meraihnya, dan jika kita melihatnya, dia bisa melakukannya dengan cukup nyaman.
“Anda mendengar semua orang di luar sana mencoba mendorong manajer-manajer ternama untuk mengisi posisi itu. Saya tidak berpikir posisi ini membutuhkan manajer ternama. Sir Alex Ferguson tidak datang ke Manchester United sebagai manajer ternama. Dia datang ke Manchester United sebagai seseorang yang memisahkan dua tim di Skotlandia. Ketika dia bergabung dengan kami, orang-orang berpikir itu akan menjadi keajaiban satu musim berdasarkan apa yang dia lakukan di Aberdeen. Itu pencapaian yang luar biasa—tidak ada yang pernah mendekati itu sejak saat itu.
“Jadi, dari sisi Michael Carrick, jika Anda melihatnya dan memperhatikan sikapnya, saya pikir beberapa orang menginginkan seseorang yang melompat-lompat dan hal-hal semacam itu. Mereka berpikir itulah inti sepak bola—memiliki manajer yang melompat-lompat, mengganggu pemain saat mereka mengambil tendangan sudut, dan berdebat dengan wasit keempat. Itu bukan dia. Saya rasa Anda tidak perlu menonton Michael Carrick sebagai pemain untuk tahu bahwa dia tidak akan diganggu seperti itu. Jika dia memang diganggu, itu pasti sesuatu yang serius dan Anda harus memperhatikan.”
Keputusan ala Ferguson yang telah sangat menguntungkan Carrick
Parker menambahkan mengenai keputusan terbaik yang pernah diambil Carrick: “Menurut saya, dia sudah membuktikan dirinya. Salah satu langkah hebat yang dia ambil adalah saat dia mengajak Steve Holland untuk bekerja sama dengannya.
“Dia bisa saja mendatangkan seseorang yang pernah bermain bersamanya. Semua orang akan bilang, itu hal yang bisa ditebak. Tapi dia tidak melakukannya. Ketika dia mendatangkan pelatih yang sudah diakui, seseorang yang memiliki pengetahuan lebih baik daripada dirinya, itu menunjukkan bahwa dia ingin belajar.
“Dari sisi itu, dia melakukan persis, dalam arti tertentu, apa yang dilakukan Sir Alex Ferguson. Dia mendatangkan orang-orang yang lebih ahli dalam hal-hal tertentu daripada dirinya untuk meningkatkan timnya dan tentu saja meningkatkan statusnya sebagai manajer. Steve Holland terlibat dalam banyak kesuksesan di Chelsea pada masa itu dengan permainan sepak bola yang bagus dan bekerja dengan pemain-pemain hebat di Chelsea.
“Bagi saya, fondasinya sudah ada. Sepertinya satu-satunya hal yang menjadi kendala baginya adalah banyak pemain yang pernah bermain di Manchester United. Beberapa di antaranya tidak suka ide dia mendapatkan pekerjaan karena mereka melihat sesuatu yang berbeda.
“Ole yang menjabat dan dia bekerja di bawah Ole adalah salah satu hal yang menurut saya membuat banyak orang enggan di sisi itu. Tapi Ole tidak melakukan pekerjaan yang buruk. Pada akhirnya, Ole dikhianati oleh para pemain, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari sepak bola saat ini. Anda hanya bisa mempercayai mereka sampai batas tertentu dalam hal-hal tertentu dan Anda harus menyegarkan mereka dengan cara tertentu atau Anda harus keluar dan bekerja keras untuk mendapatkan orang-orang yang bisa Anda percayai dalam jangka waktu tertentu. Mereka akan jujur kepada Anda ketika segala sesuatunya tidak berjalan baik bagi mereka.
“Saya yakin bahwa keberhasilan lolos ke Liga Champions seharusnya memberinya pekerjaan itu, kesempatan untuk benar-benar memulai musim depan sebagai manajer penuh waktu.”
Dewan Direksi Manchester United akan memutuskan manajer tetap berikutnya
Carrick tidak pernah menyembunyikan keinginannya untuk tetap memimpin United dan menuai hasil dari apa yang telah ia tanam — dengan kompetisi elit Eropa tampaknya kembali masuk dalam agenda untuk musim 2026-27 setelah satu musim tanpa partisipasi di ajang Eropa sama sekali.
Namun, Sir Jim Ratcliffe, INEOS, dan keluarga Glazer perlu memutuskan apakah pria yang saat ini memegang kendali dapat diandalkan untuk mengelola dana dengan bijak selama jendela transfer berikutnya dan membawa Setan Merah kembali bersaing memperebutkan gelar-gelar besar di dalam dan luar negeri.