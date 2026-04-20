Keputusan terbaik Michael Carrick? Keputusan krusial yang berpotensi membawanya ke kursi manajer Man Utd, sang juara Liga Premier itu menjelaskan mengapa Setan Merah tak membutuhkan ‘manajer ternama’

Parker menambahkan mengenai keputusan terbaik yang pernah diambil Carrick: “Menurut saya, dia sudah membuktikan dirinya. Salah satu langkah hebat yang dia ambil adalah saat dia mengajak Steve Holland untuk bekerja sama dengannya.

“Dia bisa saja mendatangkan seseorang yang pernah bermain bersamanya. Semua orang akan bilang, itu hal yang bisa ditebak. Tapi dia tidak melakukannya. Ketika dia mendatangkan pelatih yang sudah diakui, seseorang yang memiliki pengetahuan lebih baik daripada dirinya, itu menunjukkan bahwa dia ingin belajar.

“Dari sisi itu, dia melakukan persis, dalam arti tertentu, apa yang dilakukan Sir Alex Ferguson. Dia mendatangkan orang-orang yang lebih ahli dalam hal-hal tertentu daripada dirinya untuk meningkatkan timnya dan tentu saja meningkatkan statusnya sebagai manajer. Steve Holland terlibat dalam banyak kesuksesan di Chelsea pada masa itu dengan permainan sepak bola yang bagus dan bekerja dengan pemain-pemain hebat di Chelsea.

“Bagi saya, fondasinya sudah ada. Sepertinya satu-satunya hal yang menjadi kendala baginya adalah banyak pemain yang pernah bermain di Manchester United. Beberapa di antaranya tidak suka ide dia mendapatkan pekerjaan karena mereka melihat sesuatu yang berbeda.

“Ole yang menjabat dan dia bekerja di bawah Ole adalah salah satu hal yang menurut saya membuat banyak orang enggan di sisi itu. Tapi Ole tidak melakukan pekerjaan yang buruk. Pada akhirnya, Ole dikhianati oleh para pemain, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari sepak bola saat ini. Anda hanya bisa mempercayai mereka sampai batas tertentu dalam hal-hal tertentu dan Anda harus menyegarkan mereka dengan cara tertentu atau Anda harus keluar dan bekerja keras untuk mendapatkan orang-orang yang bisa Anda percayai dalam jangka waktu tertentu. Mereka akan jujur kepada Anda ketika segala sesuatunya tidak berjalan baik bagi mereka.

“Saya yakin bahwa keberhasilan lolos ke Liga Champions seharusnya memberinya pekerjaan itu, kesempatan untuk benar-benar memulai musim depan sebagai manajer penuh waktu.”