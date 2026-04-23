Georgia Stanway Bayern Munich
Ameé Ruszkai

'Keputusan terbaik dalam hidupku' - Bagaimana bintang Lionesses, Georgia Stanway, menghidupkan kembali kariernya yang sempat mandek di Bayern Munich hingga menjadi salah satu gelandang terbaik di dunia

Hampir setiap karier pesepakbola memiliki momen krusial, dan bagi Georgia Stanway, momen itu terjadi pada musim panas 2022. Sekarang ini memang sulit dipercaya, mengingat perannya di timnas Inggris dan statusnya sebagai salah satu gelandang terbaik di dunia, namun menjelang Kejuaraan Eropa tahun itu, Stanway tidak masuk dalam susunan pemain inti Sarina Wiegman.

Bukan hanya di tim nasional saja keadaan tidak berjalan sesuai harapan sang legenda Lionesses saat ini. Di Manchester City, Stanway kesulitan mendapatkan waktu bermain di posisi gelandang yang menjadi andalannya, sementara pelatih kepala Gareth Taylor memanfaatkan keandalan dan keserbagunaannya dengan sesekali menempatkannya sebagai bek kanan dan bek kiri.

"Saya berada dalam kebuntuan," katanya kepada Sky Sports. "Saya tidak sebahagia yang seharusnya."

Empat tahun kemudian, situasinya sangat berbeda. Stanway kini menjadi salah satu nama pertama di daftar pemain Inggris, dan satu-satunya pemain yang selalu menjadi starter di setiap pertandingan turnamen besar di bawah asuhan Wiegman, sekaligus dianggap sebagai salah satu gelandang terbaik di sepak bola wanita.

Ada beberapa alasan untuk itu, tetapi sulit untuk tidak menganggap kepindahan Stanway ke Bayern Munich, yang terjadi pada musim panas 2022, sebagai salah satu yang terbesar. Saat masa tinggalnya di Jerman akan segera berakhir, menjelang kepindahan yang tampaknya akan segera terjadi ke Arsenal, tidak heran jika ia baru-baru ini menggambarkan kepindahan tersebut sebagai “keputusan terbaik dalam hidup [dan] karier saya”.

    Hambatan

    Awal karier profesional Stanway tak bisa lebih baik lagi. Setelah meniti jenjang akademi muda dan masuk ke tim utama Blackburn Rovers, ia pindah ke Man City saat berusia 16 tahun dan langsung mendapat kesempatan bermain di Liga Super Wanita, serta menjadi pemain kunci dalam tim tersebut saat usianya masih remaja. Memang, pada musim 2017-18, yang ia awali saat berusia 18 tahun, Stanway membantu City mencapai semifinal Liga Champions, di mana Lyon hanya mengalahkan mereka 1-0 dalam dua leg, dan ia dinobatkan sebagai bagian dari 'Tim Terbaik Musim Ini' kompetisi tersebut pada penutupannya.

    Namun, selama musim 2021-22, saat kontrak Stanway di City mendekati akhir, pemain internasional Inggris ini menunjukkan tanda-tanda frustrasi. Ia tidak bermain secara reguler di lini tengah, dan meskipun ia memahami kebutuhan untuk berkontribusi bagi tim, terutama saat cedera melanda, ia mengatakan kepada Sky Sports: "Saya akan jujur dengan Anda soal fleksibilitas: Ke depannya, itu bukan sesuatu yang ingin saya lakukan.”

    Menjelang Euro yang digelar di kandang sendiri, hal itu juga tidak membantu posisinya di skuad Lionesses. Dalam pertandingan persahabatan kedua terakhir Inggris sebelum turnamen, Stanway duduk di bangku cadangan, dengan Wiegman mengakui kepadanya sebelum pertandingan bahwa ia tidak yakin bagaimana ia bisa masuk ke dalam starting XI.

    Perubahan besar

    Untungnya bagi Stanway, ada dua hal yang terjadi. Salah satunya adalah Wiegman merombak susunan tim Lionesses, memindahkan Leah Williamson, yang sebelumnya bermain reguler di lini tengah, ke posisi bek tengah sehingga membuka tempat bagi Stanway. Ia kemudian menjadi starter di keenam pertandingan Inggris saat mereka menjuarai Euro 2022, dan sejak itu ia tidak pernah melihat ke belakang, menjadi starter di 48 dari 59 pertandingan Lionesses yang ia ikuti sejak saat itu, termasuk setiap pertandingan turnamen besar.

    Peristiwa besar lainnya adalah kepindahannya dari City, untuk menghadapi tantangan yang sama sekali baru di Jerman bersama Bayern Munich. Kesepakatan itu ditandatangani sebelum Euro dimulai, sesuatu yang menurut Stanway membantunya tampil gemilang di turnamen tersebut.

    "Saya pikir alasan saya tampil sangat baik di Euro adalah karena saya sudah menandatangani kontrak dengan Bayern - saya merasa bebas," katanya kepada BBC Sport. Kepindahan ini juga memberikan banyak manfaat jangka panjang.

    Memulai dari awal

    Stanway sangat terbuka dan jujur mengenai posisinya saat itu dalam kariernya. "Saya bermain di City selama tujuh, hampir delapan tahun, sejak usia 16 hingga 23 tahun," katanya kepada BBC Sport. "Saya telah tampil dalam hampir 200 pertandingan, meraih tujuh trofi, dan hengkang sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa klub. Tapi saya merasa selama 18 bulan terakhir, saya sudah mencapai titik jenuh.”

    Perasaan itu telah ia ulangi dalam banyak wawancara selama beberapa tahun terakhir, menggambarkan dirinya sebagai "terhenti" kepada Sky Sports dan mengatakan kepada Miasanrot, blog Bayern Munich: "Pindah ke Munich adalah kesempatan bagi saya untuk memulai dari awal. Di Manchester, saya merasa telah mencapai titik di mana saya tidak akan berkembang lebih jauh." Saatnya untuk perubahan, dan Bayern menawarkan itu dengan berlimpah.

    “Saya berada dalam situasi di mana saya ingin keluar dari zona nyaman, menantang diri sendiri, dan bertanya, ‘Seberapa hebatkah saya?’” jelasnya kepada Sky Sports. Kepindahan ke Munich telah memberikan situasi yang sempurna untuk hal itu – dan jawaban yang ditemukan Stanway sangat meyakinkan.

    Peningkatan yang signifikan — & melebihi ekspektasi

    Pindah ke Bayern telah menjadi pendorong bagi karier Stanway, menghidupkan kembali semangatnya setelah sempat merasa mandek dan tidak berkembang. Ia secara konsisten mendapat kesempatan bermain di lini tengah untuk tim juara yang berlaga di Liga Champions setiap musim, sekaligus merasakan gaya dan lingkungan baru yang membantunya tumbuh dan berkembang.

    Dengan perubahan tersebut, Stanway menjadi lebih baik dalam banyak hal. Kemampuannya dalam menguasai bola terasa lebih halus, waktu yang tepat dalam melakukan tekel menjadi lebih tajam, dan kedisiplinannya, yang kadang-kadang menjadi tanda tanya di masa-masa awalnya karena seringnya dia mendapat kartu kuning, kini jarang lagi disebut-sebut.

    "Saya telah berkembang pesat di Bayern," katanya hanya setahun setelah pindah. "Saya rasa saya berkembang jauh lebih cepat dari yang saya harapkan."

    Sejak saat itu, Stanway juga menjadi lebih serba bisa di lini tengah. Musim ini, ia bermain dalam peran yang lebih dalam dan lebih defensif, namun ia telah beradaptasi dengan baik terhadap tantangan tersebut sambil tetap berhasil mencatatkan jumlah kontribusi gol yang mengesankan.

    Ada juga aspek non-teknis. Dalam wawancara dengan FCBinside, Stanway mencatat bagaimana ia telah "tumbuh sebagai pribadi sekaligus sebagai pemimpin" di Jerman, sesuatu yang juga terasa menonjol saat menyaksikannya bermain untuk Inggris karena caranya yang secara konsisten tampil dan memberikan hasil di bawah tekanan.

    Sukses di segala bidang

    Menjelang berakhirnya masa bakti Stanway di Munich, jelas bahwa ini merupakan kesuksesan yang tak terbantahkan – bagi semua pihak. Ia telah menjadi pemain kunci saat klub ini meraih empat gelar liga berturut-turut – yang terbaru diraih pada Rabu lalu – serta tiga trofi domestik lainnya. Dia juga hampir selalu tampil dalam perjalanan Bayern menuju semifinal Liga Champions musim ini, yang merupakan penampilan terbaik mereka dalam kompetisi tersebut dalam lima tahun terakhir.

    Hal itu membawa pengakuan individu, terutama dalam bentuk nominasi Ballon d’Or pertamanya pada 2023, sementara Inggris pun turut menuai manfaatnya. Stanway telah berkembang menjadi salah satu nama pertama di daftar pemain Wiegman sejak kepindahannya ke Jerman, naik ke peringkat 10 besar dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa The Lionesses berkat kontribusinya yang seringkali menentukan.

    Tidak heran jika ia menjadi pemain bebas transfer yang sangat diminati menjelang berakhirnya kontraknya di Bayern musim panas ini, dengan Arsenal tampaknya akan menjadi tim yang berhasil mendapatkan tanda tangannya.

    Masih banyak yang dipertaruhkan

    Namun, perjalanan Stanway bersama Bayern belum berakhir. Meskipun gelar Supercup dan gelar liga telah diraih, masih ada DFB-Pokal yang harus diperjuangkan serta peluang untuk mencatatkan musim Bundesliga tanpa kekalahan. Bayern hanya kehilangan poin sekali sepanjang musim ini, yaitu saat bermain imbang tanpa gol melawan Jena pada bulan September lalu.

    Lalu, tentu saja, ada Liga Champions. Ini adalah kompetisi yang belum pernah dimenangkan Bayern di level wanita, dengan klub tersebut masih belum pernah mencapai final pertamanya. Namun, akhir pekan ini menandai dimulainya peluang besar di babak semifinal, di mana Barcelona, pemenang tiga kali, menjadi lawan mereka.

    Ini tidak akan mudah. Barca menghancurkan Bayern 7-1 pada Oktober lalu, indikasi betapa mematikan tim Catalan itu. Namun, Esmee Brugts, bek sayap Barca, menegaskan pekan ini bahwa ia mengharapkan tantangan yang sama sekali berbeda dari Bayern kali ini, setelah melihat juara Jerman itu mencatatkan rekor 26 pertandingan tak terkalahkan sejak saat itu, di mana mereka menang 25 kali.

    "Bayern Munich adalah salah satu tim terkuat di Eropa," kata Brugts. "Mereka telah mendominasi di liga Jerman, yang bukanlah liga yang mudah, dan sejak pertandingan kami [terakhir], mereka belum pernah kalah. Itu sungguh mengesankan dan semua pujian untuk mereka. Tentu saja, pertandingan pertama melawan mereka sudah lama berlalu dan dalam konteks yang berbeda. Kami tahu itu tidak akan pernah menjadi pertandingan yang sama lagi. Itulah sepak bola. Setiap pertandingan adalah pertandingan yang berbeda dan kami harus bersiap sebaik mungkin."

    Bayern juga tahu betul bagaimana segalanya bisa berubah dari satu pertemuan ke pertemuan berikutnya. Lagi pula, kedua tim ini berada di grup Liga Champions yang sama pada musim 2022-23, di mana tim Jerman itu menghancurkan Barca 3-1 di kandang setelah kalah 3-0 di Camp Nou beberapa bulan sebelumnya. Kedua skuad telah berubah dalam tiga tahun terakhir, tetapi banyak pemain juga tetap bertahan, termasuk Stanway.

    Dalam salah satu pertandingan Liga Champions pertamanya sebagai pemain Bayern, ia bermain cemerlang dan mengejutkan tim Catalan itu. Kini, dalam salah satu pertandingan Liga Champions terakhirnya sebagai pemain Bayern, ia akan memainkan peran kunci dalam upaya membantu timnya mengulangi prestasi itu, sambil berusaha mengakhiri apa yang ia gambarkan sebagai empat tahun "terbaik" dalam kariernya dengan penuh gaya.

