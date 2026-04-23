'Keputusan terbaik dalam hidupku' - Bagaimana bintang Lionesses, Georgia Stanway, menghidupkan kembali kariernya yang sempat mandek di Bayern Munich hingga menjadi salah satu gelandang terbaik di dunia

Namun, perjalanan Stanway bersama Bayern belum berakhir. Meskipun gelar Supercup dan gelar liga telah diraih, masih ada DFB-Pokal yang harus diperjuangkan serta peluang untuk mencatatkan musim Bundesliga tanpa kekalahan. Bayern hanya kehilangan poin sekali sepanjang musim ini, yaitu saat bermain imbang tanpa gol melawan Jena pada bulan September lalu.
Lalu, tentu saja, ada Liga Champions. Ini adalah kompetisi yang belum pernah dimenangkan Bayern di level wanita, dengan klub tersebut masih belum pernah mencapai final pertamanya. Namun, akhir pekan ini menandai dimulainya peluang besar di babak semifinal, di mana Barcelona, pemenang tiga kali, menjadi lawan mereka.
Ini tidak akan mudah. Barca menghancurkan Bayern 7-1 pada Oktober lalu, indikasi betapa mematikan tim Catalan itu. Namun, Esmee Brugts, bek sayap Barca, menegaskan pekan ini bahwa ia mengharapkan tantangan yang sama sekali berbeda dari Bayern kali ini, setelah melihat juara Jerman itu mencatatkan rekor 26 pertandingan tak terkalahkan sejak saat itu, di mana mereka menang 25 kali.
"Bayern Munich adalah salah satu tim terkuat di Eropa," kata Brugts. "Mereka telah mendominasi di liga Jerman, yang bukanlah liga yang mudah, dan sejak pertandingan kami [terakhir], mereka belum pernah kalah. Itu sungguh mengesankan dan semua pujian untuk mereka. Tentu saja, pertandingan pertama melawan mereka sudah lama berlalu dan dalam konteks yang berbeda. Kami tahu itu tidak akan pernah menjadi pertandingan yang sama lagi. Itulah sepak bola. Setiap pertandingan adalah pertandingan yang berbeda dan kami harus bersiap sebaik mungkin."
Bayern juga tahu betul bagaimana segalanya bisa berubah dari satu pertemuan ke pertemuan berikutnya. Lagi pula, kedua tim ini berada di grup Liga Champions yang sama pada musim 2022-23, di mana tim Jerman itu menghancurkan Barca 3-1 di kandang setelah kalah 3-0 di Camp Nou beberapa bulan sebelumnya. Kedua skuad telah berubah dalam tiga tahun terakhir, tetapi banyak pemain juga tetap bertahan, termasuk Stanway.
Dalam salah satu pertandingan Liga Champions pertamanya sebagai pemain Bayern, ia bermain cemerlang dan mengejutkan tim Catalan itu. Kini, dalam salah satu pertandingan Liga Champions terakhirnya sebagai pemain Bayern, ia akan memainkan peran kunci dalam upaya membantu timnya mengulangi prestasi itu, sambil berusaha mengakhiri apa yang ia gambarkan sebagai empat tahun "terbaik" dalam kariernya dengan penuh gaya.