'Keputusan terbaik dalam hidupku' - Bagaimana bintang Lionesses, Georgia Stanway, menghidupkan kembali kariernya yang sempat mandek di Bayern Munich hingga menjadi salah satu gelandang terbaik di dunia

Bukan hanya di tim nasional saja keadaan tidak berjalan sesuai harapan sang legenda Lionesses saat ini. Di Manchester City, Stanway kesulitan mendapatkan waktu bermain di posisi gelandang yang menjadi andalannya, sementara pelatih kepala Gareth Taylor memanfaatkan keandalan dan keserbagunaannya dengan sesekali menempatkannya sebagai bek kanan dan bek kiri.

"Saya berada dalam kebuntuan," katanya kepada Sky Sports. "Saya tidak sebahagia yang seharusnya."

Empat tahun kemudian, situasinya sangat berbeda. Stanway kini menjadi salah satu nama pertama di daftar pemain Inggris, dan satu-satunya pemain yang selalu menjadi starter di setiap pertandingan turnamen besar di bawah asuhan Wiegman, sekaligus dianggap sebagai salah satu gelandang terbaik di sepak bola wanita.

Ada beberapa alasan untuk itu, tetapi sulit untuk tidak menganggap kepindahan Stanway ke Bayern Munich, yang terjadi pada musim panas 2022, sebagai salah satu yang terbesar. Saat masa tinggalnya di Jerman akan segera berakhir, menjelang kepindahan yang tampaknya akan segera terjadi ke Arsenal, tidak heran jika ia baru-baru ini menggambarkan kepindahan tersebut sebagai “keputusan terbaik dalam hidup [dan] karier saya”.