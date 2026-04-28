Keputusan penting menjelang Piala Dunia? FC Bayern München tampaknya semakin gencar mengejar Harry Kane

Menurut laporan tersebut, juara Bundesliga asal Jerman itu telah menerima sinyal positif dari sang penyerang dan keluarganya; saudara laki-lakinya, Charlie, serta ayahnya, Pat, mewakilinya. Bukan rahasia lagi bahwa Bayern ingin terus bekerja sama dengan Kane. Hal ini juga ditegaskan kembali dengan sangat jelas oleh mantan Ketua Dewan Direksi Karl-Heinz Rummenigge.

"Sudah diketahui bahwa dia memiliki klausul pelepasan. Dia tidak menggunakannya dan dengan demikian memberi sinyal bahwa dia pasti akan tetap di Munich. Dan sekarang, para pejabat yang bertanggung jawab di bidang operasional - seperti yang telah dibicarakan - akan mengadakan pembicaraan dengannya setelah musim berakhir," jelas Rummenigge dalam wawancara yang diterbitkan pada hari Senin dengan t-online dan menekankan: "Dengan tujuan yang jelas, yaitu memperpanjang kontraknya."

Di sela-sela perjalanan FC Bayern ke Paris untuk leg pertama semifinal Liga Champions melawan PSG, Direktur Olahraga Max Eberl juga berkomentar mengenai rencana dengan Kane. "Kalle sudah mengatakannya, tapi itu adalah suara klub. Hal itu sudah dibicarakan dengan Harry. Sebelum Piala Dunia, kami akan duduk bersama dan mencoba merancang sesuatu," katanya.