Seperti dilaporkan Sky, draf kerja terbaru dari pelatih asal Inggris itu diharapkan sudah diselesaikan sebelum dimulainya Piala Dunia pada 11 Juni.
Keputusan penting menjelang Piala Dunia? FC Bayern München tampaknya semakin gencar mengejar Harry Kane
Menurut laporan tersebut, juara Bundesliga asal Jerman itu telah menerima sinyal positif dari sang penyerang dan keluarganya; saudara laki-lakinya, Charlie, serta ayahnya, Pat, mewakilinya. Bukan rahasia lagi bahwa Bayern ingin terus bekerja sama dengan Kane. Hal ini juga ditegaskan kembali dengan sangat jelas oleh mantan Ketua Dewan Direksi Karl-Heinz Rummenigge.
"Sudah diketahui bahwa dia memiliki klausul pelepasan. Dia tidak menggunakannya dan dengan demikian memberi sinyal bahwa dia pasti akan tetap di Munich. Dan sekarang, para pejabat yang bertanggung jawab di bidang operasional - seperti yang telah dibicarakan - akan mengadakan pembicaraan dengannya setelah musim berakhir," jelas Rummenigge dalam wawancara yang diterbitkan pada hari Senin dengan t-online dan menekankan: "Dengan tujuan yang jelas, yaitu memperpanjang kontraknya."
Di sela-sela perjalanan FC Bayern ke Paris untuk leg pertama semifinal Liga Champions melawan PSG, Direktur Olahraga Max Eberl juga berkomentar mengenai rencana dengan Kane. "Kalle sudah mengatakannya, tapi itu adalah suara klub. Hal itu sudah dibicarakan dengan Harry. Sebelum Piala Dunia, kami akan duduk bersama dan mencoba merancang sesuatu," katanya.
Harry Kane di FC Bayern: "Transformasi menjadi penyerang yang aktif dalam permainan"
Kane pindah dari Tottenham Hotspur ke Munich pada musim panas 2023 dengan nilai transfer yang dikabarkan mencapai 100 juta euro, dan sejak itu telah mencetak 138 gol dalam 141 pertandingan. Namun, kapten tim nasional Inggris ini kini jauh lebih dari sekadar penyerang klasik bagi Bayern. Di bawah asuhan pelatih Vincent Kompany, pemain berusia 32 tahun ini telah menjalani "transformasi" menjadi "penyerang yang juga berperan sebagai pengatur serangan," jelas Rummenigge, sambil kembali menekankan pentingnya Kane bagi permainan FCB. Rekrutmen ini merupakan "langkah strategis yang penting."
Kontrak Kane saat ini masih berlaku hingga 2027. Jadi, jika tidak ada kesepakatan untuk saat ini, ia dapat bernegosiasi dengan klub lain mengenai transfer bebas biaya mulai Januari. Kane sendiri telah beberapa kali menegaskan baru-baru ini bahwa ia merasa sangat nyaman di Munich.
Dengan demikian, kemungkinan kembalinya ke Premier League—yang sering menjadi bahan spekulasi—sepertinya juga tidak akan terjadi untuk saat ini. Terutama dengan alasan bahwa Kane masih bisa memecahkan rekor gol Alan Shearer.
Kembali ke Liga Premier? Harry Kane Berpeluang Memecahkan Rekor Besar
Legenda penyerang ini memimpin daftar pencetak gol terbanyak di Inggris dengan 260 gol, sementara Kane hanya tertinggal 47 gol berkat catatan gemilangnya bersama mantan klubnya, Tottenham. Pada akhir tahun lalu, Shearer sendiri yang menyebut kemungkinan kembalinya Kane.
"Karena saya mengenal Harry, saya tahu dia ingin memecahkan rekor saya," katanya. Pada saat yang sama, pria berusia 55 tahun itu mengakui: "Tapi saya tidak tahu bagaimana situasinya dan apakah dia akan tetap di Jerman atau tidak. Tapi ya, biarkan dia di sana selama dua atau tiga tahun lagi!"
Kane, di sisi lain, baru saja kembali menegaskan dukungannya kepada Bayern dan menceritakan tentang perkembangan yang menarik. "Jika kamu bertanya padaku saat aku bergabung dengan Bayern, aku pasti akan mengatakan bahwa aku akan kembali suatu saat nanti. Sekarang, setelah dua tahun, situasinya sedikit berubah. Tapi aku tidak akan mengatakan bahwa aku tidak akan pernah kembali. Saat ini, aku sepenuhnya berkomitmen pada Bayern."
Harry Kane: Data Kinerja dan Statistik Musim Ini
Permainan 45 Gol 53 Assist 6 Menit bermain 3.555