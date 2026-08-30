Untuk Newcastle: Sebuah perubahan pendekatan yang cukup jelas. Newcastle mati-matian berusaha mempertahankan Alexander Isak pada musim panas lalu sebelum akhirnya mengizinkannya bergabung dengan Liverpool. Sesedih apa pun kedengarannya, akan jauh lebih baik jika mereka langsung mengalah dan membiarkannya pergi segera setelah ia mengajukan permintaan transfer, karena gangguan yang disebabkan penyerang asal Swedia itu sama sekali tidak menguntungkan Eddie Howe maupun para pemainnya. Karena itu, Newcastle bergerak cepat untuk melepas penyerang lain yang tidak lagi merasa tenang di klub, dan dengan bayaran fantastis. Gordon adalah penyerang yang pekerja keras, berbakat, dan serbabisa, tetapi dia tidak pernah menunjukkan sesuatu untuk klub maupun tim nasional yang mengindikasikan bahwa nilainya mencapai £69 juta. Tentu saja, tantangan Newcastle sekarang adalah menginvestasikan uang itu dengan bijak, karena mereka benar-benar menyia-nyiakan apa yang mereka dapatkan dari Isak, dan menarik talenta papan atas juga tidak akan lebih mudah pada musim panas ini. Newcastle kini tidak lagi bisa menawarkan sepakbola Liga Champions kepada calon rekrutan baru, dan finis memalukan di peringkat ke-12 Premier League, ditambah keinginan Gordon untuk mengikuti Isak keluar dari pintu St. James' Park, membuktikan bahwa Newcastle bukan lagi ancaman serius bagi elite Inggris di bawah pemilik Arab Saudi yang semakin tidak tertarik. Nilai: B-

Untuk Barcelona: Tanda yang benar-benar mengkhawatirkan. Barcelona sudah cukup lama tidak berada dalam posisi untuk menggelontorkan uang besar demi pemain karena masalah mereka yang sudah banyak diberitakan dalam mematuhi regulasi finansial ketat La Liga, jadi ini bukan pertanda baik bahwa langkah pertama mereka setelah akhirnya membereskan urusan internal adalah menghabiskan €80 juta untuk Gordon. Pemain tim nasional Inggris itu tentu saja bisa menjadi tambahan yang berguna. Dia bisa bermain hampir di mana saja di tiga posisi depan dan merupakan mesin pressing, tidak seperti Marcus Rashford, jadi mudah dipahami mengapa Hansi Flick memberi lampu hijau untuk kedatangan Gordon. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa Barca telah membayar terlalu mahal. Memang, Gordon bisa saja tampil bagus di Piala Dunia sehingga membuat harga itu terlihat lebih masuk akal, sementara juga telah disebutkan bahwa pemain asal Scouser itu mencetak 10 gol di Liga Champions musim ini, tetapi enam di antaranya lahir saat melawan Qarabag dan Union Saint-Gilloise, dan separuhnya dari titik penalti. Dua belas gol dalam 60 penampilan terakhirnya di Premier League adalah indikator yang jauh lebih baik soal seperti apa rasio gol yang seharusnya diharapkan pendukung Barca dari rekrutan terbaru mereka. Jadi, meski Gordon kemungkinan besar akan memberi Flick apa yang dia inginkan dari seorang winger, dan dia juga akan menerima gaji lebih kecil daripada Rashford, ada nilai yang lebih baik untuk ditemukan di tempat lain, yang menunjukkan bahwa Barca kembali punya lebih banyak uang daripada akal. Nilai: C+

Untuk Gordon: Inilah yang disebut mimpi jadi kenyataan. Terlepas dari sejumlah penampilan yang sangat tidak konsisten di Premier League, khususnya dalam dua tahun terakhir, Gordon akhirnya mendapatkan kepindahan ke klub besar yang jelas sudah lama dia incar. Dia sendiri mengakui bahwa pikirannya sempat goyah oleh kaitan sebelumnya dengan klub kampung halamannya, Liverpool, yang juga dia dukung sejak kecil, sementara pada awalnya dia terlihat akan bergabung dengan Bayern Munich pada musim panas ini. Namun, Bayern wajar mundur karena harga yang diminta, dan di situlah tantangan besar yang kini dihadapi Gordon berada. Kemungkinan kedatangan Julian Alvarez memang akan mengalihkan cukup banyak perhatian dari pemain 25 tahun itu, tetapi dia tetap akan berada di bawah tekanan besar untuk membenarkan banderolnya, karena Barca tidak membayar €80 juta untuk pemain pelapis. Gordon harus membuktikan dirinya layak menjadi starter di tim bertabur bintang, dan itu tidak akan mudah. Tanya saja Rashford, yang kini terlihat tidak lagi terlalu dibutuhkan di Camp Nou meski membukukan total gabungan 28 gol dan assist pada musim debutnya di Barca. Meski begitu, Gordon mungkin nyaris tidak percaya dengan keberuntungannya. Dia akan beralih dari bermain bersama Anthony Elanga menjadi satu susunan dengan Lamine Yamal! Nilai: A

Mark Doyle