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Ollie Watkins Al-Hilal GFXGetty/GOAL
Mark Doyle,Krishan Davis dan James Westwood

Diterjemahkan oleh

Keputusan Ollie Watkins meninggalkan Aston Villa demi pindah ke Arab Saudi adalah keputusan yang memalukan: GOAL memberi penilaian untuk transfer-transfer terbesar pada jendela transfer musim panas 2026l

Opinion
Al-Hilal
O. Watkins
Chelsea
E. Martinez
Liverpool
B. Barcola
Manchester City
A. Bouaddi
N. Gonzalez
Manchester United
C. Baleba
Tottenham Hotspur
O. Marmoush
Savio
Arsenal
E. Konsa
B. Guimaraes
Barcelona
Rodri
E. Anderson
Inter
C. Jones
D. Spence
J. Henderson
D. Welbeck
M. Lacroix
M. Rogers
L. Delap
N. Jackson
Paris Saint-Germain
F. Torres
M. Godts
J. Stones
C. Tzolis
Aston Villa
A. Garnacho
K. Adeyemi
A. Gordon
Y. Tielemans
A. Santos
S. Tonali
M. Fernandes
C. Romero
Real Madrid
Y. Diomande
D. Dumfries
I. Konate
B. Silva
M. Cucurella
Bayern Munich
I. Saibari
M. Palestra
AC Milan
G. Ramos
R. Araujo
V. Munoz
M. Salah
J. van Hecke
A. Robertson
Newcastle United
Borussia Dortmund
Atletico Madrid
West Ham United
Nottingham Forest
Crystal Palace
Brighton & Hove Albion
Ajax
Atalanta
PSV
Club Brugge
Premier League
LaLiga
Serie A
Bundesliga
Ligue 1
Saudi Pro League

Bagi sebagian penggemar sepak bola, musim panas adalah periode dalam kalender yang paling mereka nantikan, dan itu bukan hanya karena setiap empat tahun sekali diisi oleh Piala Dunia! Sebaliknya, itu karena akhir musim hanya berarti satu hal: waktunya transfer! Bursa transfer 2026 sekali lagi terbukti sibuk, dengan beberapa nama besar pindah dalam transfer bernilai besar sebelum tenggat waktu pada 1 September.

Kita tahu bahwa ada beberapa transfer yang berakhir baik bagi semua pihak yang terlibat, tetapi ada banyak pula yang membuat setidaknya salah satu klub, atau bahkan sang pemain, bertanya-tanya apa yang mungkin terjadi seandainya mereka mengambil keputusan berbeda di meja perundingan.

GOAL hadir untuk memastikan Anda mengetahui siapa yang paling diuntungkan dari setiap kesepakatan besar bahkan sebelum para pemain resmi diperkenalkan. Sepanjang bursa transfer musim panas, kami akan memberi penilaian untuk setiap transfer yang rampung saat itu juga, sehingga Anda bisa mengikuti para pemenang besar, dan pihak yang merugi, pada musim transfer ini.

Lihat semua penilaian kami di bawah ini, dan beri tahu pendapat Anda di kolom komentar...

  • SC Freiburg v Aston Villa FC - UEFA Europa League Final 2026Getty Images Sport

    30 Agustus: Ollie Watkins (Aston Villa ke Al-Hilal, €60 juta)

    Untuk Villa: Mendapatkan £50 juta untuk seorang striker yang akan berusia 31 tahun pada Desember adalah pekerjaan yang mengesankan dari Villa. Tak akan pernah ada waktu yang lebih baik untuk mencairkannya, dan seperti yang kurang lebih diakui Unai Emery, Watkins tidak lagi ingin berada di Villa Park. Kepergian pemain setalismanik itu tentu menjadi pukulan, dan penggantinya Nicolas Jackson tidak akan sepadan, tetapi akan jauh lebih buruk jika mempertahankan Watkins yang tidak bahagia dan berpotensi mengganggu tim ke depannya. Emery pasti sedih sampai harus berakhir seperti ini. Dengan Morgan Rogers, Ezri Konsa, dan Youri Tielemans juga sudah pergi, Villa sebenarnya tidak perlu kehilangan satu lagi pemimpin di ruang ganti. Bab terakhirnya memang tidak indah, tetapi Watkins adalah ikon modern Villa yang mencatat setidaknya 15 gol Premier League pada masing-masing dari empat musim terakhir. Villa tidak akan bisa mengandalkan Jackson untuk menghadirkan kualitas penentu kemenangan yang sama secara konsisten. Nilai transfernya memang luar biasa, tetapi saga ini tetap akan meninggalkan rasa pahit. Nilai: C+

    Untuk Al-Hilal: Langkah cerdas di tengah laporan yang mengklaim bahwa klub itu ingin mengakhiri kontrak Karim Benzema. Watkins punya lebih banyak hal untuk ditawarkan di lini depan, mengingat ia datang setelah menjalani musim dengan 21 gol bersama tim papan atas Premier League. Al-Hilal bisa yakin bahwa Watkins mampu memimpin lini serang hingga akhir kontraknya yang berdurasi tiga tahun. Ia seharusnya langsung menjadi kandidat Sepatu Emas bersama nama-nama seperti Cristiano Ronaldo dan mantan bintang Brentford Ivan Toney ketika Al-Hilal mengincar merebut kembali gelar Saudi Pro League dari Al-Nassr. Merekrut pemain dengan kaliber seperti Watkins juga akan membuat Al-Hilal percaya diri untuk memenangi gelar AFC Champions League Elite pertama mereka sejak 2021. Watkins masih aktif membela timnas Inggris dan memiliki kecepatan serta kecerdikan untuk menjadi sukses besar. Ini adalah kudeta transfer luar biasa bagi Al-Hilal yang menunjukkan bahwa daya tarik finansial Arab Saudi tidak akan hilang dalam waktu dekat. Nilai: A+

    Untuk Watkins: Aib total. Pada Januari tahun lalu, Watkins menjadi subjek tawaran dari Arsenal, dan kabarnya telah lama menjadi target Manchester United. Ada cukup banyak minat dari Premier League terhadap Watkins pada musim panas ini sehingga ia bisa tetap bermain di level tertinggi, atau ia bisa bergabung dengan Fenerbahce setelah kabarnya menyepakati persyaratan pribadi dengan klub Turki tersebut, yang tetap akan jauh lebih baik daripada menuju Arab Saudi. Watkins mengorbankan tahun-tahun terakhir terbaik dalam kariernya demi saldo rekening yang lebih besar, dengan pakar sepakbola Arab Saudi Mohamed Qutob mengatakan kepada Radio WM bahwa ia berpeluang menghasilkan “minimal £20 juta per tahun”, dengan gaji tersebut diklasifikasikan bebas pajak. Hal itu mungkin bisa dimaklumi jika Watkins adalah pemain yang lebih tua dan sudah tak punya banyak lagi untuk diberikan, tetapi kenyataannya tidak demikian. Ia mungkin bisa bersinar di klub top Eropa mana pun, dan terus menjadi aset penting bagi Inggris. Ia juga dilaporkan menerima £130.000 per pekan di Villa, yang lebih dari cukup untuk kenyamanan finansial. Kepindahan ini mencerminkan kurangnya ambisi yang memuakkan, dan ia seharusnya malu dengan cara ia telah menempatkan Villa dalam posisi terjepit. Watkins seharusnya dilarang masuk seleksi Inggris setelah memilih untuk mencairkan nilainya di puncak kariernya. Bisnis yang buruk, tercela, dan mengerikan, yang hanya semakin membuat suporter kehilangan keyakinan pada magisnya sepakbola. Nilai: F

    James Westwood

    • Iklan
  • Chelsea FC v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    30 Agustus: Emiliano Martinez (Aston Villa ke Chelsea, £7,5 juta)

    Untuk Villa: Menjual Martinez menjadi sebuah keharusan setelah Villa membeli Zion Suzuki dari Parma. Pemenang Piala Dunia bersama Argentina itu tidak mungkin mau menerima peran sebagai pelapis Suzuki, dan hal itu bisa menimbulkan gesekan di ruang ganti. Juga tidak masuk akal bagi Villa untuk mempertahankan Martinez yang tidak puas untuk tahun kedua secara beruntun. Komitmennya dipertanyakan setelah kepindahannya ke Manchester United gagal terwujud tahun lalu, dan upaya hengkang lain yang kembali berantakan pasti akan membuat tingkat motivasinya jatuh ke titik terendah. Mengirimnya ke Chelsea juga menjadi keuntungan bagi Villa; sebagai bisnis kedelapan antara kedua klub dalam empat tahun terakhir, ini hanya akan makin memperkuat hubungan mereka. Meski ia tetap menjadi figur besar dan favorit suporter, inilah waktu yang tepat bagi Villa untuk melepas Martinez dari daftar gaji mereka. Menerima kerugian besar dari investasi awal £20 juta untuk mantan kiper Arsenal itu memang akan terasa menyakitkan, tetapi tidak ada alasan logis bagi Villa untuk terus membayar gajinya yang besar. Nilai: B+

    Untuk Chelsea: Meski Martinez dalam beberapa tahun terakhir menjadi sedikit lebih rentan melakukan kesalahan, tidak diragukan lagi bahwa ia merupakan peningkatan besar dibanding Robert Sanchez. Kiper Spanyol itu telah terlalu lama menjadi kelemahan utama Chelsea; mereka tidak akan pernah bisa kembali bersaing memperebutkan trofi-trofi terbesar jika ia tetap menjadi No.1. Martinez membawa kualitas yang sudah terbukti di Premier League, dan ia adalah pemimpin alami dengan mentalitas menang dengan segala cara. Mendapatkan pemenang Yashin Trophy dua kali itu hanya dengan £7,5 juta merupakan pencapaian besar bagi Chelsea, yang peluangnya bukan hanya untuk lolos ke Liga Champions, tetapi juga berpotensi menekan Arsenal dalam perburuan gelar, kini terlihat jauh lebih baik. Ia adalah pemain untuk laga-laga besar yang tidak akan kesulitan menghadapi tekanan yang datang bersama kehidupan di Stamford Bridge, dan juga akan menjadi mentor ideal bagi kiper pelapis Mike Penders. Starting XI Xabi Alonso kini terlihat sangat tangguh. Nilai: A+

    Untuk Martinez: Inilah langkah naik level yang dicari pahlawan Argentina itu di level klub, meski saat ini Chelsea tidak menawarkan sepak bola Liga Champions. Siklus Martinez di Villa jelas sudah berakhir, dan mereka bisa menghadapi musim transisi yang sulit setelah kehilangan begitu banyak pemain kunci lainnya. Sebaliknya, Chelsea siap kembali menjadi kekuatan elite. Martinez kini memiliki kesempatan untuk menulis babak gemilang lain dalam karier luar biasanya di salah satu klub terbesar di Eropa. Juventus juga memburu pemain berusia 33 tahun itu, tetapi Martinez masih cukup bagus untuk sukses di Premier League, yang telah lebih unggul daripada Serie A untuk beberapa waktu sekarang. Menukar Villa Park dengan Stamford Bridge seharusnya menjadi proses yang mulus bagi Martinez, terutama karena ia sangat cocok dengan setelan sistem 3-4-2-1 milik Alonso. Pemain Argentina itu nyaman membangun serangan dari belakang, tidak seperti Sanchez, dan ia seharusnya bisa menonjol sebagai sweeper-keeper yang melindungi garis pertahanan tinggi Chelsea. Martinez tanpa ragu akan merasa bahwa ia bisa mewujudkan semua target kariernya yang tersisa bersama Chelsea, dan siapa tahu, ini bahkan bisa membuatnya memperpanjang karier internasionalnya bersama Argentina satu atau dua tahun lagi. Nilai: A

    James Westwood

  • FBL-EUR-C1-CHELSEA-PSGAFP

    29 Agustus: Bradley Barcola (Paris Saint-Germain ke Liverpool, £123 juta)

    Untuk PSG: Juara Prancis itu mungkin tidak pernah membayangkan nilai Barcola akan mencapai €140 juta setelah merekrutnya hanya dengan €45 juta dari Lyon pada 2023. Barcola telah menjadi pemain yang sangat berguna bagi PSG, tetapi dia belum benar-benar menjadikan dirinya tak tergantikan, sehingga mereka melakukan langkah brilian dengan mengeruk biaya transfer sembilan digit dari Liverpool. Luis Enrique juga sudah mengantisipasi momen ini dengan mendatangkan Ferran Torres, Maghnes Akliouche, dan Mika Godts, memastikan PSG tidak akan menjadi tim yang lebih lemah tanpa Barcola. Bahkan, akan lebih mudah bagi Luis Enrique untuk menurunkan susunan pemain yang lebih konsisten sekarang setelah pemain berusia 23 tahun itu tak lagi masuk dalam rencana. Barcola menginginkan peran yang lebih menonjol yang memang tidak bisa ditawarkan PSG kepadanya, dan karena itu kesepakatan ini akan membantu menjaga harmoni di ruang ganti saat mereka mengejar lebih banyak kesuksesan musim ini. Biaya finalnya juga akan menempatkan PSG dalam posisi negosiasi yang sangat kuat ketika mereka melepas pemain skuad lainnya pada bursa transfer mendatang. Secara keseluruhan, keputusan ini sangat mudah diambil. Nilai: A+

    Untuk Liverpool: Barcola telah mencetak 39 gol dan mencatatkan 37 assist dalam 152 penampilan untuk PSG meski terus-menerus keluar-masuk susunan pemain inti. Itu saja sudah menunjukkan bahwa dia adalah pemain spesial, dan Liverpool akan yakin dia bisa menjadi lebih menentukan lagi sebagai bagian utama dari cetak biru taktik Andoni Iraola. Meski paling efektif bermain dari sisi kiri, Barcola juga nyaman di kanan dan mengembalikan pedigree level atas di sepertiga akhir lapangan yang hilang dari Liverpool ketika Mohamed Salah meninggalkan klub. Kecepatan eksplosif dan gaya bermain langsungnya adalah kecocokan ideal untuk Iraola, yang menuntut intensitas tinggi dan ingin Liverpool bermain agresif. Barcola jelas akan memberi lebih banyak untuk lini depan Liverpool dibandingkan Cody Gakpo yang satu dimensi, yang kabarnya menjadi target di akhir bursa transfer bagi Tottenham dan Manchester City. Namun, tidak semuanya merupakan kabar baik, karena Barcola tidak punya ruang untuk salah sebagai pemain seharga £120 juta. Liverpool telah membayar terlalu mahal, dan tidak ada yang bisa memastikan apakah dia akan langsung beradaptasi dengan kerasnya fisik sepakbola Premier League. Fans dan para pundit akan langsung mengkritik Barcola jika dia mengalami kesulitan adaptasi, dan Liverpool kembali membuka diri untuk dicibir atas keputusan transfer mereka setelah kesulitan Florian Wirtz dan Alexander Isak. Nilai: B

    Untuk Barcola: Mantan pemain Lyon itu akan percaya diri mampu menangani tekanan hidup di Anfield setelah tampil memukau dalam tim PSG yang telah menjuarai European Cup secara beruntun, serta meninggalkan jejak di panggung World Cup bersama Prancis. Namun, bisa dengan mudah diperdebatkan bahwa memainkan peran pendukung di belakang Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia, dan Desire Doue membantu mempercepat perkembangan Barcola. Tanpa dibebani tanggung jawab yang terlalu besar, dia bisa mengekspresikan dirinya dengan bebas setiap kali tampil di lapangan dan sangat diuntungkan dengan bekerja bersama beberapa pemain kelas dunia. Virgil van Dijk adalah satu-satunya anggota skuad Liverpool yang masuk kategori itu saat ini, dan dia sudah berada di ujung kariernya pada usia 35 tahun. Dibandingkan dengan tantangan yang kini dia hadapi di Anfield, Barcola menjalani situasi yang lebih mudah di PSG. Iraola membutuhkan dia untuk menjadi penentu kemenangan Liverpool dua hingga tiga kali per pekan, dan kita belum tahu apakah dia cukup tangguh untuk memenuhi ekspektasi setinggi itu. Meski begitu, keberanian Barcola tetap patut dihormati; meninggalkan zona nyamannya, tempat kesuksesan nyaris terjamin, demi menjadi bagian dari proyek tahap awal Iraola menunjukkan bahwa dia kuat secara mental. Akan sangat sulit bagi Barcola untuk pernah menjadi kandidat Ballon d'Or di PSG, karena dia dibayangi setidaknya oleh empat rekan setimnya, termasuk Vitinha, tetapi jika mampu menginspirasi laju Liverpool meraih trofi, dia bisa masuk dalam persaingan. Selama dia benar-benar siap sejak awal dan mau bekerja keras, ini bisa menjadi kepindahan yang melambungkan Barcola ke status superstar. Nilai: A-

    James Westwood

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  • Nicolas Jackson Aston Villa 2026Getty Images

    28 Agustus: Nicolas Jackson (Chelsea ke Aston Villa, £65 juta)

    Untuk Chelsea: Mengamankan keuntungan sebesar itu dari seorang pemain yang awalnya mereka datangkan hanya dengan £32 juta dan yang tidak lagi dibutuhkan di bawah Xabi Alonso adalah langkah jenius dari Chelsea. Keputusan untuk tidak meminjamkan Jackson lagi di tengah minat dari Atletico Madrid juga membuahkan hasil, dengan gajinya sebesar £100.000 per pekan kini benar-benar keluar dari pembukuan mereka. Jackson tak pernah benar-benar meyakinkan dalam dua musim pertamanya di Stamford Bridge, dan ceritanya sama saat dipinjamkan ke Bayern Munich musim lalu. Dia tak akan mendapat tempat di depan Joao Pedro atau Danny Welbeck, jadi penjualan ini memang yang terbaik bagi Chelsea. Meski begitu, krisis cedera di lini depan bisa membuat keputusan ini terlihat buruk pada akhirnya. Mereka juga memperkuat rival langsung dalam perebutan tempat kualifikasi Liga Champions, dan itu akan menjadi citra buruk bagi Chelsea jika Unai Emery tiba-tiba mampu mengeluarkan seluruh potensi Jackson. Namun, Chelsea akan selalu bisa mengatakan bahwa tawaran itu terlalu bagus untuk ditolak. Mendapatkan kembali hingga £65 juta untuk versi Jackson saat ini tanpa diragukan lagi membuat semua pihak di ruang direksi puas. Nilai: A-

    Untuk Villa: Jackson jelas tidak layak dihargai dengan biaya rekor klub oleh Villa. Dia adalah penyelesai peluang yang sangat tidak konsisten dan tidak memiliki permainan menyeluruh yang sama seperti Ollie Watkins. Ya, dia lima tahun lebih muda daripada pemain yang ia gantikan, tetapi dia sama sekali tidak punya rekam jejak Premier League pada level yang sama. Meski Jackson mencetak 24 gol yang cukup baik dalam 65 penampilan liga untuk Chelsea, dia menyia-nyiakan jauh lebih banyak peluang daripada yang berhasil ia konversi, dan juga punya kecenderungan menerima kartu-kartu konyol. Namun, Jackson punya hubungan yang baik dengan Emery setelah bekerja sama dengan pelatih asal Spanyol itu di Villarreal, dan sistem cair Emery akan memungkinkan pemain 25 tahun itu bergerak melebar dan menciptakan keunggulan jumlah di sisi lapangan; dia tidak harus terpaku di antara dua bek tengah seperti saat di Chelsea. Villa juga cenderung menyerang dengan dua pemain di lini depan, jadi Jackson tidak akan pernah terisolasi. Sulit melihatnya berubah menjadi pencetak gol yang produktif, tetapi Jackson yang percaya diri seharusnya bisa berkembang seiring keterlibatannya dalam permainan terbuka meningkat. Namun, ini bukan pembelian yang benar-benar akan membuat fans Villa bersemangat lagi setelah keterkejutan akibat kekalahan telak 4-0 mereka dari Brighton pada pekan pembuka. Akan menjadi kesalahan jika Villa tidak mencari tambahan pelapis serangan sebelum tenggat waktu, karena Jackson tidak cukup bagus untuk memimpin dorongan finis lima besar lainnya. Nilai: C+

    Untuk Jackson: Setelah dua tahun penuh inkonsistensi dan kesempatan terbatas bersama Chelsea dan Bayern, Jackson pasti senang bisa mendapatkan peran utama di bawah pelatih yang sebelumnya mampu mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Emery sepenuhnya memahami kekuatan taktis dan kebutuhan psikologis Jackson, dan dia akan lebih dihargai sejak awal dibandingkan yang pernah ia rasakan di Chelsea. Namun, menggantikan peran Watkins adalah tugas yang menakutkan dan dia tidak akan diberi banyak kesabaran mengingat biayanya yang luar biasa besar. Jika Jackson gagal langsung nyetel, kesulitan Villa sebagai sebuah tim akan terus berlanjut, dan tim rekrutmen akan habis dikritik karena mengambil perjudian semahal itu. Perbandingan terus-menerus dengan Watkins bisa menjadi beban baginya, dan banyak hal akan bergantung pada ketangguhan mentalnya. Setidaknya, Jackson kini telah lepas dari awan ketidakpastian yang mengikutinya di Chelsea dan ketidakstabilan yang menghambat klub itu dalam beberapa tahun terakhir. Villa memberikan lingkungan yang lebih stabil, serta sepak bola Liga Champions, yang memberi Jackson kesempatan untuk benar-benar memulai lembaran baru. Ini adalah skenario terbaik yang bisa ia harapkan pada tahap kariernya saat ini, tetapi penyerang Senegal itu kini harus menunjukkan bahwa dia telah belajar dari kesalahan masa lalu. Nilai: B+

    James Westwood

  • Tottenham Hotspur v Newcastle United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    27 Agustus: Omar Marmoush (Manchester City ke Tottenham, pinjaman)

    Untuk Man City: Agak aneh bagi City, yang memilih berpisah dengan Marmoush hanya semusim setengah setelah ia datang dari Eintracht Frankfurt dengan reputasi yang tengah menanjak. Menyaingi mesin gol Erling Haaland untuk memperebutkan tempat utama di lini depan adalah tugas yang tidak menyenangkan bagi striker mana pun, dan City mungkin merasa Marmoush tidak benar-benar tampil menonjol saat diberi kesempatan oleh Pep Guardiola. Satu-satunya musim penuh yang ia jalani terganggu oleh menit bermainnya yang memang terbatas, cedera lutut, dan pemanggilannya ke skuad Mesir untuk Piala Afrika. Yang cukup berbicara, baru pada akhir Januari tahun ini ia akhirnya mencetak gol pertamanya di Premier League musim 2025-26. Marmoush bisa dengan alasan yang kuat menunjuk pada minimnya waktu bermain, mengingat ia mencatatkan enam keterlibatan gol dalam jumlah menit yang setara dengan sekitar 7,5 pertandingan musim lalu, tetapi ia memang tidak akan pernah bisa menggusur Haaland dari susunan pemain inti, dan di usia 27 tahun, tidak mengejutkan jika City memanfaatkan kesempatan untuk meraup uang, dengan Tottenham siap membayar hingga £60 juta untuk merekrut Marmoush secara permanen musim panas mendatang setelah kepindahan pinjaman awalnya ke London utara. Akan menarik untuk melihat bagaimana City menggantikannya, karena siapa pun yang datang harus puas lebih sering duduk di bangku cadangan. Nilai: B+

    Untuk Tottenham: Lagi-lagi pengeluaran berlebihan dalam musim panas yang penuh bisnis membingungkan dari Tottenham. Marmoush sama sekali belum melakukan cukup banyak di Manchester untuk membenarkan City meraih keuntungan kecil dari dana yang mereka keluarkan untuknya pada Januari 2025, dengan Spurs terus melempar uang ke masalah mereka setelah sempat flirt dengan degradasi dalam musim beruntun; Marmoush menyusul Jan Paul van Hecke, Mateus Fernandes, Sandro Tonali, dan Savinho bergabung dengan klub London utara itu dengan biaya yang nantinya akan terbukti sangat mahal. Meski Marmoush tampaknya kesulitan beradaptasi dengan Premier League, Tottenham akan berharap kedatangan pemain berusia 27 tahun itu akhirnya memperbaiki posisi bermasalah sejak Harry Kane pergi ke Bayern Munich tiga tahun lalu; Richarlison dan Dominic Solanke sama-sama diganggu cedera dan tidak konsisten. Spurs harus meyakini bahwa jika diberi menit bermain, Marmoush bisa menjadi striker elite Premier League yang mampu mencetak banyak gol ketika ia menjadi pilihan utama di lini depan, terlepas dari kesulitannya di Etihad. Dalam hal itu, ini adalah langkah yang menarik dan yang bisa membantu klub London utara itu memangkas jarak dengan para rivalnya. Nilai: C+

    Untuk Marmoush: Dengan manfaat penilaian setelah semuanya terjadi, Marmoush mungkin akan merasa ia seharusnya tidak perlu repot bergabung dengan City tahun lalu, dengan masa singkatnya berjalan seperti yang diperkirakan banyak orang mengingat ia memiliki rintangan besar berupa Haaland yang menutup jalannya menuju sukses di Manchester. Meski mungkin terasa agak terlalu dini, sulit menyalahkan striker itu karena mencari awal baru di Premier League. Walaupun ia mungkin tidak akan bersaing memperebutkan trofi, Marmoush kini punya kesempatan pindah ke London dan menjadikan dirinya pahlawan bagi Spurs, tempat ia seharusnya bisa berharap menjadi starter utama di lini depan. Apakah ia bisa menjadi tipe pencetak gol yang sangat dirindukan klub sejak kepergian Kane masih harus dilihat. Marmoush akan bertekad kembali ke level produktif yang awalnya meyakinkan City untuk menggelontorkan uang demi merekrutnya, tetapi ia harus langsung nyetel agar tidak terkena imbas Roberto De Zerbi yang terkenal mudah berubah. Nilai: B+

    Krishan Davis

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-NOTTINGHAM FORESTAFP

    27 Agustus: Liam Delap (Chelsea ke Nottingham Forest, £50 juta)

    Untuk Chelsea: Di permukaan, ini terlihat seperti kesepakatan yang bagus untuk Chelsea. Mereka entah bagaimana berhasil menjual Delap dengan harga £20 juta lebih mahal daripada yang mereka bayarkan kepada Ipswich Town untuk merekrutnya setahun lalu, dan suntikan dana tunai di muka ini bisa membantu mereka melakukan lebih banyak bisnis sebelum jendela transfer ditutup. Namun, 20% bagian dari keuntungan itu kabarnya akan langsung dikirim ke Ipswich karena klausul penjualan kembali yang disertakan dalam kesepakatan yang membawa Delap ke Stamford Bridge. Kepergiannya juga berpotensi membuat Xabi Alonso hanya punya Joao Pedro dan striker veteran Danny Welbeck untuk diandalkan di pos No.9, dengan Nicolas Jackson dan Emmanuel Emegha juga sama-sama santer dikaitkan dengan kepindahan. Meski begitu, ini adalah risiko yang diperhitungkan dari bos Chelsea tersebut. Alonso cepat memutuskan bahwa Delap bukan sosok yang tepat untuk sistemnya, dan Chelsea dengan tegas melepasnya alih-alih membiarkan nilainya menurun sebagai pemain cadangan yang tak lagi diprioritaskan. Chelsea tidak mendapatkan performa terbaik dari Delap di tengah musim yang kacau dari sisi pergantian manajer, dan melepasnya secepat ini merupakan pengakuan atas kegagalan, tetapi biaya akhir yang sangat besar itu meredam dampaknya dengan sempurna. Delap pada akhirnya benar-benar dibayangi oleh sesama rekrutan 2025, Pedro, dan tidak ada gunanya mempertahankannya untuk setahun lagi. Nilai: B+

    Untuk Forest: Memecahkan rekor transfer klub mereka untuk merekrut pemain yang hanya mencetak satu gol Premier League dalam 28 penampilan Premier League untuk Chelsea bukanlah hal yang bagus secara citra. Jika Delap gagal di City Ground, Forest akan menghadapi rasa malu di hadapan publik dan ruang napas PSR mereka ke depan bisa terkena pukulan besar. Menginvestasikan dana sebesar itu untuk pemain 23 tahun yang kesulitan menjaga performa dan kebugaran selama setahun terakhir adalah langkah yang sangat putus asa, bagaimana pun Anda melihatnya. Meski begitu, Forest memang membutuhkan striker lain setelah kepindahan Taiwo Awoniyi senilai £9 juta ke Coventry. Igor Jesus dan Chris Wood yang kini berusia 35 tahun sama-sama tampil tidak efektif dalam dua kekalahan beruntun Forest dari Leeds di Premier League dan Carabao Cup, dan Delap bisa membawa energi yang sangat kurang mereka miliki. Dalam performa terbaiknya, mantan pemain Ipswich itu bisa menjadi mimpi buruk bagi lini pertahanan lawan dengan atletismenya dan kemampuan membawa bola dalam kecepatan tinggi. Dia juga finisher yang kuat dengan kedua kaki, dan akan lapar untuk membuktikan dirinya setelah periode yang sangat membuat frustrasi di Chelsea. Oliver Glasner jelas percaya pada potensi Delap, kalau tidak kesepakatan ini takkan pernah terjadi. Tinggal pertanyaannya apakah dia bisa menangani tekanan luar biasa yang akan langsung ada di pundaknya sejak menit pertama di klub ambisius lainnya. Nilai: C

    Untuk Delap: Ini adalah titik krusial dalam karier Delap yang masih baru. Dia menyia-nyiakan kesempatannya di Chelsea, tetapi sukses di Forest bisa membawanya kembali ke jalur untuk menjadi pemain internasional senior Inggris. Penyerang tengah yang nyaris tak terhentikan dan menggendong Ipswich dalam kampanye Premier League 2024-25 mereka itu masih ada di dalam dirinya, dan perubahan lingkungan ini bisa membawanya kembali ke permukaan. Delap adalah pilihan kelima di Chelsea dan bahkan tidak memiliki nomor skuad, tetapi dia akan langsung masuk sebagai sosok utama untuk Forest. Karena itu, City Ground adalah tempat ideal baginya untuk memulihkan rasa percaya dirinya, dan gaya bermain Glasner seharusnya sangat cocok untuknya. Tim Forest racikan Glasner disiapkan untuk memainkan sepakbola intensitas tinggi dan langsung yang melukai lawan saat transisi, sesuatu yang sangat sesuai dengan karakter Delap. Dia punya postur yang mengesankan, kelincahan, dan kecepatan untuk menusuk ke belakang lini pertahanan sesuka hati; yang jadi pertanyaan hanyalah apakah dia bisa memanfaatkan peluang saat peluang-peluang itu mulai datang. Delap beruntung bisa mendarat dengan baik, tetapi kesempatan ketiga di level ini tidak akan datang lagi, ini hidup atau mati. Nilai: B-

    James Westwood

  • Nico Gonzalez Newcastle 2026Getty Images

    26 Agustus: Nico Gonzalez (Manchester City ke Newcastle, £52 juta)

    Untuk Man City: Mendapatkan kembali seluruh biaya £50 juta yang mereka bayarkan kepada Porto untuk Gonzalez pada Januari 2025 merupakan pencapaian yang cukup luar biasa, mengingat betapa minim dampak yang ia berikan di Stadion Etihad. Ia tak pernah benar-benar menemukan peran yang jelas di Manchester, dan dana dari penjualannya seharusnya membantu City dalam upaya mereka memburu Enzo Fernandez. Namun, jika kesepakatan itu tidak terwujud sebelum tenggat waktu, City akan sangat kekurangan opsi di lini tengah. Gonzalez adalah gelandang senior keempat yang pergi pada bursa transfer ini setelah Rodri, Bernardo Silva, dan Tijjani Reijnders. Untuk saat ini, Enzo Maresca hanya memiliki rekrutan musim panas Elliot Anderson dan Ayyoub Bouaddi, serta Mateo Kovacic, untuk diandalkan di ruang mesin. Ia mungkin bukan pemain kunci, tetapi Gonzalez sangat mampu memberikan pelapis dan tak pernah tampil dengan usaha kurang dari 100 persen. Ini bisa dengan mudah menjadi penjualan yang segera disesali City, karena tidak ada jaminan Anderson dan Bouaddi akan membenarkan label harga mahal mereka dalam beberapa bulan ke depan. Nilai: C

    Untuk Newcastle: Kedatangan Gonzalez mengurangi dampak kehilangan duet gelandang kunci Bruno Guimaraes dan Sandro Tonali, dan pemain Spanyol itu bisa menjadi mentor berharga bagi sesama rekrutan baru Sean Steur, yang pada usia 18 tahun masih sangat mentah. Ia bisa berperan sebagai pengatur permainan dari dalam dalam skema Newcastle racikan Matthias Jaissle lewat umpan-umpan yang menembus lini dan catatan perebutan bola kembali di area tinggi yang mengesankan, yang menjadi terbaik di Eropa musim lalu untuk gelandang mana pun dengan setidaknya 900 menit bermain (2,13). Sebagai pemain Premier League yang kuat secara fisik, berpengalaman, dan dengan tahun-tahun terbaik dalam kariernya yang masih ada di depan, pemain 24 tahun itu bisa terbukti sebagai pembelian cerdas untuk Newcastle. Namun, para suporter yang mungkin berharap Gonzalez akan langsung menggantikan pengaruh Guimaraes hanya menipu diri sendiri. Ia lebih merupakan perusak daripada kreator, dan karena itu sama sekali tidak membawa ancaman yang selevel di sepertiga akhir lapangan. Ini bukan perekrutan transformatif yang dibutuhkan Newcastle untuk kembali muncul sebagai penantang enam besar, tetapi seharusnya sangat membantu mencegah mereka terjerumus ke persaingan degradasi. Nilai: B

    Untuk Gonzalez: Meski tanpa diragukan merupakan langkah mundur dalam hal daya saing di level tertinggi, ini secara keseluruhan merupakan kepindahan yang positif bagi Gonzalez. Ia tak pernah menjadi starter reguler di City, tetapi akan langsung masuk ke susunan pemain Newcastle asuhan Jaissle sebagai anggota kunci tim. Jika ia berhasil mengangkat Newcastle kembali naik di klasemen, nilai Gonzalez akan melonjak ke level baru, dan ia akan dipandang sebagai pemain spesialis alih-alih sekadar opsi rotasi yang layak. Namun, ia tidak bergabung dengan lingkungan yang stabil dan mendukung lonjakan performa secara instan. Newcastle sedang berada dalam fase transisi yang secara alami akan disertai banyak frustrasi, dan Gonzalez akan memikul beban yang jauh lebih berat tanpa para pemain kelas dunia di sekelilingnya seperti yang ia miliki di City. Ini adalah tantangan yang berat, yang tidak menjadi lebih mudah dengan label harga £52 juta miliknya, yang berarti ia tidak akan diberi banyak waktu untuk beradaptasi. Meski begitu, ia memiliki kualitas mental dan fisik untuk menjawab tantangan itu, dan peluangnya untuk masuk tim nasional Spanyol akan lebih besar karena peningkatan menit bermain yang signifikan. Nilai: B+

    James Westwood

  • Crystal Palace FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    26 Agustus: Ayyoub Bouaddi (Lille ke Manchester City, £86 juta)

    Untuk Lille: Bayaran besar lainnya. Bouaddi baru berusia 13 tahun saat bergabung dengan Lille pada 2021, tetapi tidak butuh waktu lama sebelum ia dibicarakan sebagai pemain akademi paling menjanjikan mereka sejak Eden Hazard. Dalam konteks itu, kepindahan gelandang bertahan tersebut ke Inggris dengan nilai jutaan poundsterling sama sekali tidak mengejutkan. Setelah tampil sebagai man of the match saat melawan Real Madrid tepat pada ulang tahunnya yang ke-17, hanya tinggal menunggu waktu sebelum ia bergabung dengan salah satu klub elite Eropa, dan penampilan luar biasanya untuk Maroko dalam duel Piala Dunia melawan Brasil pada 13 Juni membuat kepindahan musim panas tak terelakkan. Namun, ini tetap merupakan nilai transfer yang luar biasa bagi Lille, yang sebelumnya menghargai Bouaddi di kisaran £70 juta. Mereka sebelumnya telah meraup uang besar dari pemain-pemain seperti Nicolas Pepe, Victor Osimhen, dan Rafael Leao, tetapi seperti penjualan Leny Yoro ke Manchester United pada 2024, ini murni keuntungan bagi klub yang memang punya reputasi layak dalam mengembangkan dan membina talenta muda papan atas. Nilai: A+

    Untuk City: Pengganti Rodri. Sebenarnya tidak pernah ada keraguan bahwa pemain internasional Spanyol itu akan meninggalkan Etihad pada musim panas ini, bahkan setelah ia kembali mengingatkan semua orang akan kualitasnya yang tak terhitung dengan membawa La Roja meraih kejayaan di Piala Dunia 2026. Jadi, tantangan ganda yang dihadapi City adalah mendapatkan uang sebanyak mungkin dari Rodri, sekaligus menemukan penerus yang layak. Harus dikatakan bahwa mereka telah mencapai kedua tujuan itu: £65 juta adalah nilai yang bagus untuk pemain berusia 30 tahun yang belum lama pulih dari cedera ACL; dan meski City jelas membayar terlalu mahal untuk Bouaddi, potensinya begitu jelas dan sangat besar. Tentu saja, ini tetap menuntut sangat banyak dari seorang pemain 18 tahun untuk langsung mengisi kekosongan besar yang ditinggalkan oleh salah satu gelandang nomor 6 terbaik yang pernah ada dalam sepakbola. Namun, harus diakui bahwa City telah mendapatkan gelandang bertahan paling menjanjikan di dunia saat ini (Liverpool benar-benar bisa saja terbantu jika merekrut Bouaddi!). Namun, apakah ia bisa langsung menyelesaikan semua persoalan City yang sudah terlihat jelas di bawah Enzo Maresca, itu adalah pertanyaan yang sama sekali berbeda... Nilai: B

    Untuk Bouaddi: Jenis kepindahan yang memang selalu ditakdirkan untuk ia ambil, dan lebih cepat daripada nanti. Bouaddi dikenal sebagai sosok yang sangat rendah hati dan pekerja keras, tetapi ia juga punya keyakinan penuh terhadap kualitasnya. Ia tidak ragu bahwa dirinya bisa berkembang di level tertinggi, yang sebagian menjadi alasan mengapa ia mengganti afiliasi tim nasional dari Prancis ke Maroko pada awal tahun ini, karena yang terakhir menawarkan kesempatan bermain di Piala Dunia musim panas ini. Penampilan Bouaddi yang mengejutkan matangnya di Amerika Utara menjadi pertanda baik terkait kepindahannya ke Manchester. Memang, menggantikan Rodri tetap merupakan tugas yang menakutkan dan ia tidak akan mendapat banyak kelonggaran mengingat label harganya. Namun, ia jelas tampak memiliki tingkat kecerdasan, kepercayaan diri, dan ketenangan yang dibutuhkan untuk menghadapi intensitas luar biasa dari sepakbola Premier League. Fakta bahwa ia akan mendapat dukungan Elliott Anderson, dan kemungkinan besar Enzo Fernandez, di lini tengah juga seharusnya membantu meringankan bebannya, serta mengurangi sebagian tekanan agar ia bisa langsung tampil apik. Nilai: B+

    Mark Doyle

  • Carlos Baleba Manchester United 2026Getty Images

    25 Agustus: Carlos Baleba (Brighton ke Manchester United, £70 juta)

    Untuk Brighton: Ini sekali lagi menjadi bukti berjalannya model bisnis brilian Brighton. Brighton mungkin sempat menimbulkan tanda tanya ketika menggelontorkan £23 juta untuk membawa gelandang Kamerun Carlos Baleba ke Premier League dari Lille sebagai sosok yang relatif belum dikenal tiga tahun lalu, tetapi keputusan itu terbayar sangat manis karena mereka meraup keuntungan besar hanya tiga tahun kemudian. Memang, nilai Baleba telah menurun sejak musim panas lalu ketika Brighton meminta lebih dari £100 juta dari Manchester United, setelah ia menjalani musim yang bisa dibilang terbagi dalam dua fase, dengan manajernya Fabian Hurzeler meyakini spekulasi transfer memengaruhi performanya pada awalnya. Karena itu, Baleba jelas tak mungkin dihargai £100 juta atau lebih pada musim panas ini, tetapi total paket senilai £70 juta ($95,5 juta) tetap terasa sebagai bisnis yang bagus untuk Brighton, terutama jika pemain 22 tahun itu terus tampil tidak konsisten. Klub pesisir selatan itu pada akhirnya akan menginvestasikan kembali uang tersebut ke beberapa talenta muda lain, yang kemudian juga akan mereka jual dengan keuntungan signifikan. Nilai: B+

    Untuk Manchester United: United akan merasa kesabaran mereka akhirnya membuahkan hasil. Klub itu sempat mundur dari negosiasi dengan Brighton pada musim panas 2025 setelah menjadi jelas bahwa Brighton menginginkan biaya transfer yang berada di kisaran yang sama dengan £115 juta yang dibayarkan Chelsea kepada mereka untuk Moises Caicedo pada 2023, tetapi selalu dilaporkan bahwa mereka akan kembali untuk Baleba pada suatu titik di masa depan. Waktu itu adalah sekarang, dengan Manchester United memanfaatkan kampanye 2025-26 sang gelandang yang agak biasa saja untuk menuntaskan kesepakatan yang akan mereka anggap sebagai harga miring di musim panas ketika biaya transfer melonjak sangat tinggi, mengingat ia akan berharga jauh lebih mahal 12 bulan lalu. Harapan mereka adalah bahwa, di usia 22 tahun, penampilan Baleba yang naik-turun hanyalah hasil dari fakta bahwa ia masih belum sepenuhnya matang, dengan tahun-tahun terbaiknya jelas masih ada di depan. Musimnya juga terganggu oleh Piala Afrika, dan ia tampil jauh lebih baik pada paruh kedua musim lalu, dengan United kabarnya terdorong oleh data dasarnya. Baleba membawa kekuatan fisik dan dorongan dari lini tengah yang sangat dibutuhkan United pada musim panas ini setelah kepergian Casemiro. Michael Carrick dan basis suporter perlu memberinya waktu untuk beradaptasi, terutama setelah ia mengalami cedera ligamen pergelangan kaki pada pramusim. Namun, jika ia bisa memenuhi potensinya, ia akan menjadi solusi jangka panjang yang ideal untuk posisi bermasalah di Old Trafford. Nilai: B+

    Untuk Baleba: Ia memang harus bersabar, tetapi Baleba akhirnya menuju Old Trafford dalam apa yang jelas merupakan kepindahan impian bagi seorang pemain yang baru tiba di Eropa dari negara asalnya, Kamerun, empat setengah tahun lalu. Brighton jelas tahu bahwa mereka merekrut seorang pemain muda dengan potensi tinggi ketika bersedia mengeluarkan £23 juta untuk mendapatkannya pada 2023 saat ia masih relatif belum dikenal sebagai pemain berusia 19 tahun, dan selain sedikit kemunduran musim lalu, ia telah mengikuti lintasan perkembangan yang diharapkan. Baleba pantas mendapatkan kesempatan ini, dan kini ia akan bertekad memastikan kesempatan itu tidak berlalu begitu saja. Tampaknya ia akan langsung menjadi figur penting di Old Trafford, tempat gelandang bertahan yang kuat secara fisik memang sudah lama masuk daftar keinginan. Ia akan menjadi bagian dari lini tengah dengan wajah baru bersama salah satu dari Youri Tielemans, Kobbie Mainoo atau Andrey Santos serta Bruno Fernandes, dengan tugas mematahkan serangan lawan dan mendorong timnya maju saat menguasai bola. Ia akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi setelah cedera pramusimnya, tetapi tidak diragukan lagi bahwa ini adalah tambahan jangka panjang yang menarik untuk Manchester United. Nilai: A

    Krishan Davis

  • FBL-ENG-LCUP-TOTTENHAM-CHARLTONAFP

    25 Agustus: Savinho (Manchester City ke Tottenham, £85 juta)

    Untuk Man City: Benar-benar kandidat kuat untuk predikat biaya transfer paling konyol yang pernah dibayarkan dalam seluruh sejarah sepak bola! City akan tertawa sepanjang jalan ke bank setelah entah bagaimana berhasil mencatat penjualan rekor klub dari seorang pemain yang tampil seolah menjanjikan tetapi mengecewakan sepanjang dua musimnya di Stadion Etihad, meski datang dengan gembar-gembor besar, sebuah periode yang hanya menghasilkan total dua gol Premier League. Manchester City tentu akan sangat senang karena Tottenham, sekali lagi, bersedia membayar setinggi itu demi mendapatkan pemain yang mereka inginkan, hanya setahun setelah mereka mencoba merekrut Savinho dengan nilai sekitar setengah dari total paket £85 juta ($116 juta) yang kini mereka keluarkan. Memang, pada usia 22 tahun, Savinho masih punya potensi untuk berkembang menjadi talenta kelas dunia di Tottenham Hotspur Stadium dan Enzo Maresca mungkin akan sedikit kekurangan opsi di area sayap, tetapi masih ada banyak waktu tersisa di bursa transfer untuk menginvestasikan kembali pemasukan besar ini dan mereka juga masih memiliki pemain seperti Jeremy Monga yang sangat dihargai serta Jack Grealish yang sudah kembali fit dalam skuad. Untuk pemain dengan level yang saat ini biasa-biasa saja seperti sang pemain Brasil, ini jelas tawaran yang terlalu, terlalu bagus untuk ditolak, apa pun yang terjadi di masa depan. Nilai: A+

    Untuk Tottenham: Jika perekrutan Sandro Tonali dan Mateus Fernandes dengan total gabungan £185 juta ($252 juta) sudah membuat orang terkejut, maka kesepakatan ini akan membuat mereka benar-benar melompat kaget. Tottenham menunjukkan kesediaan untuk belanja besar sepanjang musim panas, dan bisa dibilang mereka masih dapat membenarkan pengeluaran besar untuk dua gelandang baru itu sebagai bagian yang diperlukan dari perombakan skuad Roberto De Zerbi setelah dua musim beruntun ketika klub nyaris terjerumus ke degradasi. Namun, mengeluarkan £85 juta untuk Savinho, dari semua nama yang ada, memberi kesan bahwa mereka mungkin sudah kehilangan arah di balik layar. Uang sebesar itu menuntut dampak yang konsisten di level tinggi, dan tidak pernah sekalipun selama waktunya di City winger Brasil itu menunjukkan bahwa dirinya mampu memberikan hal tersebut. Pertanyaan serius harus diajukan soal bagaimana Spurs berubah dari tawaran £43 juta untuk winger itu setahun lalu menjadi benar-benar dua kali lipatnya hanya dalam 12 bulan dan setelah satu musim yang biasa saja berlalu, dengan catatan empat gol, tiga assist, dan hanya tujuh kali menjadi starter di Premier League. Ada kemungkinan besar Savinho akan berkembang dan menjadi sukses besar di London utara, tetapi itu tidak mengubah fakta bahwa ini adalah pengeluaran berlebihan yang sangat parah sejak awal. Nilai: F

    Untuk Savinho: Anda harus sedikit merasa iba kepada Savinho, karena sekarang dia harus memenuhi nilai transfer raksasa ini di Tottenham Hotspur Stadium atau berisiko dicap gagal, sebuah hasil yang oleh sebagian orang dianggap tak terelakkan. Seandainya Spurs membayar sesuai nilai sebenarnya, mungkin sekitar £45 juta ($61 juta), maka tekanannya tidak akan sebesar ini, tetapi pemain 22 tahun itu sekarang akan diharapkan langsung nyetel dan dengan cepat menjadi figur sentral dalam serangan De Zerbi. Seperti yang sudah disinggung, Savinho jelas punya kemampuan untuk berkembang jika dijadikan pemain kunci dan bermain dari pekan ke pekan, sesuatu yang tidak akan pernah terjadi di bawah Pep Guardiola yang terkenal gemar mengutak-atik tim di Manchester. Dari sudut pandang sang pemain, ini adalah awal baru yang sangat dibutuhkan di klub lain yang disebut sebagai ‘Big Six’, kesempatan bekerja di bawah manajer lain dengan reputasi luar biasa, serta perubahan suasana yang diinginkan saat dia menuju London. Namun, ada perasaan kuat yang tak bisa dihilangkan bahwa dia akan selalu dibebani oleh biaya transfer yang astronomis itu. Ini adalah transfer yang sudah bisa menentukan apakah kariernya di level tertinggi akan sukses atau hancur. Nilai: B-

    Krishan Davis

  • Curtis Jones InterGetty

    21 Agustus: Curtis Jones (Liverpool ke Inter, €35 juta)

    Untuk Liverpool: Hasil yang bisa diprediksi, tetapi tetap menyedihkan. Kepergian Jones berarti tidak ada lagi satu pun pemain lokal di skuad Liverpool, yang jelas cukup menyedihkan bagi para suporter. Ingat, belum lama ini Jurgen Klopp memimpikan sebuah "tim yang berisi pemain-pemain Scouser". Meski begitu, sedikit banyak bisa dipahami mengapa Liverpool mengizinkan Jones pergi, karena kontraknya hanya tersisa satu tahun dan dia jelas sudah tidak bahagia lagi di Anfield. Bahkan pemecatan Arne Slot tampaknya tidak memperbaiki suasana hatinya selama musim panas, sebagaimana digarisbawahi oleh perselisihannya soal ban kapten dengan Dominik Szoboszlai. Namun, walaupun Liverpool patut diapresiasi karena tetap teguh pada nilai transfer yang mereka inginkan untuk Jones, sekarang sangat penting baginya untuk digantikan, karena bahkan dengan memperhitungkan perkembangan berkelanjutan Trey Nyoni, Liverpool memang sudah kekurangan jumlah pemain dan kualitas di lini tengah secara mengkhawatirkan. Dan jangan lupa juga bahwa Jones yang serbabisa sebenarnya merupakan salah satu opsi Slot yang lebih baik di bek kanan musim lalu! Nilai: C

    Untuk Inter: Perekrutan yang berpotensi cerdik. Beppe Marotta bisa dibilang merupakan salah satu maestro di bursa transfer dan CEO Inter itu kemungkinan akan merasa Jones adalah bisnis yang bagus. Ingat, meski terasa seolah produk akademi Liverpool itu sudah ada sejak lama, dia sebenarnya masih berusia 25 tahun dan belum lama juga dia bermain cukup baik hingga mampu menembus skuad England. Jones jelas tampak cocok untuk lini tengah Christian Chivu, mengingat dia sangat impresif dalam keluar dari tekanan dan juga bekerja mati-matian untuk tim. Jadi, meski Jones jelas tidak memiliki ancaman gol yang sama seperti Scott McTominay, secara teknis dia bisa dibilang pemain yang lebih unggul, yang berarti sangat mungkin dia bisa terbukti sama suksesnya di Milan seperti pemain Skotlandia itu di Naples. Nilai: B+

    Untuk Jones: Perubahan suasana yang sangat dibutuhkan. Segalanya sudah terasa mandek bagi Jones di Anfield. Dia mengalami stagnasi, kariernya terhenti, dan frustrasinya terlihat jelas. Ada rumor soal keretakan hubungan dengan Slot dan dengan cepat menjadi jelas bahwa dia tidak akan mendapatkan menit bermain yang sangat dia dambakan di posisi favoritnya di lini tengah di bawah Andoni Iraola juga. Karena itu, transfer menjadi sebuah keharusan dan kepindahan ke Milan bisa jadi tepat seperti yang dibutuhkan Jones. Tentu saja, kehadiran sesama pemain senegara John Stones dan Djed Spence seharusnya membantunya cepat beradaptasi di San Siro, dan tidak akan mengejutkan jika dia bersinar di Serie A, yang, dengan segala kelebihannya, memang tak terbantahkan berada satu atau dua level di bawah Premier League. Nilai: B+

    Mark Doyle

  • Ezri Konsa Arsenal 2026Getty Images

    21 Agustus: Ezri Konsa (Aston Villa ke Arsenal, £55 juta)

    Untuk Villa: Aston Villa belum tentu tidak puas dengan total paket £55 juta ($75 juta) untuk seorang pemain yang memasuki dua tahun terakhir kontraknya. Ke depannya, peluang untuk mendapatkan dana sebesar itu akan terbatas jika bek tengah Ezri Konsa bertahan, dan pada usia 28 tahun, ini mungkin adalah hasil terbaik yang bisa mereka dapatkan, terlepas dari statusnya sebagai pemain timnas Inggris dan tuntutan Villa yang sempat meminta £60 juta ($82 juta) pada satu tahap negosiasi. Namun, setelah kepergian Lucas Digne ke PSG pada awal musim panas ini, hengkangnya Konsa membuat Villa memiliki lini belakang yang sangat tipis menjelang musim baru Premier League, sehingga mereka harus bergerak cepat untuk mencari pengganti. Ini juga berarti kehilangan satu lagi pemain kunci ketika skuad Unai Emery terus terurai setelah kepindahan Morgan Rogers dan Youri Tielemans masing-masing ke Chelsea dan Man Utd, sementara masa depan Ollie Watkins dan Emiliano Martinez juga diselimuti ketidakpastian serius. Nilai: C

    Untuk Arsenal: Ini adalah keputusan yang membingungkan dari Arsenal dan Mikel Arteta. Arsenal dikabarkan bertekad memperkuat sisi kanan lini belakang mereka setelah cedera yang dialami bek tengah William Saliba dan bek sayap Jurrien Timber, tetapi sang manajer seharusnya sudah memiliki cukup opsi untuk bertahan tanpa mereka dan menghemat banyak uang klub. Ben White dan Cristhian Mosquera sama-sama bisa menutupi posisi-posisi tersebut, sementara bek kiri utama Riccardo Calafiori pada dasarnya adalah seorang bek tengah, begitu juga Piero Hincapie, dan Myles Lewis-Skelly juga lebih dari mampu untuk mengisi sisi itu jika pemain lain digeser. Arsenal mungkin memang perlu melakukan sedikit perombakan dengan beberapa pemain bermain agak di luar posisi, tetapi sulit membayangkan hal itu akan begitu merugikan bagi lini pertahanan yang sangat terlatih ini. Mosquera tampil mengesankan dalam penampilannya yang terbatas musim lalu, tetapi Konsa kini menjadi penghalang langsung bagi perkembangannya, dan hal yang sama juga berlaku untuk lulusan akademi Marli Salmon. Ini jelas merupakan contoh Arteta menggunakan kekuasaan besar yang ia miliki di balik layar di Emirates, ketika klub menuruti keinginannya untuk mendapatkan pengganti berkualitas, dan Konsa tanpa diragukan adalah bek yang sangat bagus yang membawa kepemimpinan yang sangat berguna. Taktikus asal Spanyol itu memang membutuhkan kedalaman skuad dengan Arsenal bersaing di empat ajang, tetapi ini terasa seperti solusi mahal untuk masalah yang seharusnya hanya bersifat jangka pendek. Nilai: C+

    Untuk Konsa: Anda tentu tidak bisa menyalahkan Konsa karena pindah ke juara Premier League pada tahap kariernya saat ini ketika ia memburu lebih banyak gelar besar setelah memenangkan Liga Europa pada 2025-26, tetapi ia menghadapi persaingan nyata untuk memantapkan dirinya di London utara dalam jangka panjang. Tidak ada jaminan bahwa ia akan menjadi starter di posisi bek kanan mengungguli White pada awalnya, dan ia hampir pasti akan turun dalam urutan pilihan pada musim dingin nanti ketika Saliba dan Timber sama-sama telah pulih dari operasi masing-masing dan dinyatakan cukup bugar untuk kembali. Kita tahu Arteta ingin dapat mengandalkan skuad yang dalam, yang terdiri dari para starter pasti dan para pemain yang ia sebut sebagai “finisher”, dan peran kedua itulah yang tampaknya kemungkinan besar akan dimainkan Konsa di Emirates. Namun, jika pada akhirnya ia menutup masanya di sana sebagai juara Premier League dan mungkin bahkan juara Eropa, ia mungkin tidak akan peduli sedikit pun. Nilai: B-

    Krishan Davis

  • Manchester City v Team K league - Preseason FriendlyGetty Images Sport

    18 Agustus: Tijjani Reijnders (Manchester City ke Al-Qadsiah, £52 juta)

    Untuk City: Cukup luar biasa! City entah bagaimana berhasil meraup keuntungan kecil namun signifikan dari seorang pemain yang menjalani musim yang sangat buruk setelah tiba di Etihad dari AC Milan musim panas lalu dengan nilai £46,5 juta. Reijnders sebenarnya sempat memberi kesan positif pada awal kiprahnya di Premier League, dengan mencetak satu gol dan membuat satu assist dalam debutnya melawan Wolves pada Agustus lalu, tetapi mantan pelatih Pep Guardiola pada akhirnya nyaris sepenuhnya kehilangan kepercayaan kepada pemain internasional Belanda itu, yang menghabiskan sebagian besar beberapa bulan terakhirnya di Manchester hanya duduk di bangku cadangan. Pergantian pelatih setelah itu juga tidak membantu meningkatkan peluang Reijnders untuk menghidupkan kembali kariernya di City. Sebaliknya, hal itu mematikan harapan apa pun yang ia miliki untuk membalikkan keadaan, dengan pemain berusia 28 tahun itu dijual kepada penawar tertinggi demi membantu mendanai rencana perekrutan pemain favorit Enzo Maresca, Enzo Fernandez. Jadi, meski orang tentu bisa berargumen bahwa pemain Belanda itu layak diberi lebih banyak waktu untuk membuktikan kemampuannya, City tidak akan pernah menolak tawaran semurah hati itu untuk seorang pemain cadangan. Nilai: B+

    Untuk Al-Qadsiah: Pernyataan ambisi lain, dan mungkin yang paling mencolok sejauh ini. Al-Qadsiah punya reputasi yang pantas sebagai salah satu klub ‘yo-yo’ sepak bola Arab Saudi, tetapi merekrut Reijnders adalah bukti ambisi yang serius dari para pemilik yang sangat yakin Brendan Rodgers mampu memimpin tantangan gelar musim ini. Pria Irlandia Utara itu memang telah melakukan pekerjaan yang bagus sejak mengambil alih pada Desember lalu, dengan Al-Qadisah finis di posisi keempat Saudi Pro League 2025-26, tidak sedikit berkat rekor klub berupa 17 pertandingan tanpa kalah. Apakah mantan bos Liverpool itu mampu mengulangi performa domestik seperti itu sambil juga menghadapi kampanye AFC Champions League Elite pertama dalam sejarah klub masih bisa diperdebatkan. Namun, kedatangan pemain berkualitas internasional seperti Reijnders hanya semakin menguatkan persepsi bahwa tim yang didukung Saudi Aramco itu, yang segera pindah ke arena baru berkapasitas 47.000 penonton, adalah kekuatan yang sedang bangkit di SPL. Nilai: A

    Untuk Reijnders: Keputusan yang membingungkan, terutama pada tahap kariernya saat ini. Reijnders meninggalkan Milan menuju Manchester karena ia ingin bersaing untuk gelar-gelar terbesar di level klub. Jadi, mengapa sekarang ia memutuskan menghabiskan apa yang seharusnya menjadi tahun-tahun puncak karier profesionalnya dengan bermain di Arab Saudi? Bukan berarti ia tidak punya peminat lain. Tentu saja, Reijnders bukan pemain papan atas pertama yang tergoda oleh kekayaan yang ditawarkan di SPL, dan ia jelas tidak akan menjadi yang terakhir. Namun, sulit untuk tidak bertanya-tanya apakah ia pada akhirnya akan menyesali keputusannya dari sudut pandang olahraga. Reijnders adalah gelandang bertalenta teknis dengan naluri mencetak gol, ia jelas terlalu bagus untuk Al-Qadsiah dan ada risiko yang sangat nyata bahwa kepindahan ini pada akhirnya akan merusak harapannya untuk mewakili Belanda di Piala Eropa berikutnya. Pada usia 28 tahun, waktunya di level tertinggi mungkin sudah berakhir. Nilai: D

    Mark Doyle

  • FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport

    16 Agustus: Rodri (Manchester City ke Barcelona, €75 juta)

    Untuk Man City: Kepergian Pep Guardiola dan legenda klub seperti Bernardo Silva serta John Stones saja sudah akan sangat menyakitkan bagi para pendukung City, tetapi kehilangan pemain terbaik mereka akan memicu ketakutan yang nyata. City terasa hampir pasti akan mengalami penurunan tanpa Rodri, yang merupakan denyut nadi tim dan sosok pemimpin yang tak tergantikan. Berperan sebagai pelindung utama di lini pertahanan sekaligus pengatur permainan dari lini dalam, Rodri mendorong kesuksesan City di bawah Guardiola. Memang, City memenangi 74,1% pertandingan Premier League mereka saat gelandang Spanyol itu mengendalikan lini tengah, dan angka itu merosot menjadi 61,9% ketika dia absen. Rodri juga tampil menentukan dengan mencetak gol di laga-laga terbesar, termasuk gol kemenangan di final Liga Champions 2023 dan beberapa laga penentu gelar Premier League. Terlepas dari banderol £116 juta ($156 juta), Elliot Anderson tidak memiliki permainan yang sama komplet, dan calon tambahan Ayyoub Bouaddi masih terlalu muda dan minim pengalaman untuk diharapkan mengisi kekosongan itu. Ini benar-benar pukulan seperti mimpi buruk bagi penerus Guardiola, Enzo Maresca, yang menghadapi tugas besar untuk menyesuaikan cetak biru taktik City dan memastikan mereka tetap bisa bersaing memperebutkan gelar-gelar terbesar. Nilai: F

    Untuk Barcelona: Perekrutan pernyataan yang mengirimkan gelombang kejut ke sepakbola Eropa. Barca sudah menjadi favorit kuat untuk memenangkan gelar La Liga ketiga secara beruntun, tetapi sekarang itu terasa seperti sesuatu yang sudah pasti terjadi. Real Madrid akan terguncang setelah melihat target utama mereka justru bergabung dengan rival abadi mereka, dengan Rodri memilih proyek Hansi Flick yang sudah sangat mapan ketimbang pekerjaan restrukturisasi Jose Mourinho di ibu kota Spanyol. Rodri sangat mungkin menjadi kepingan terakhir dalam teka-teki bagi Barca untuk merebut gelar Liga Champions pertama mereka sejak 2015; dia adalah gelandang bertahan terbaik di dunia dan sosok yang sempurna untuk menghadirkan stabilitas ke susunan tim Flick. Lawan-lawan Barca juga pasti akan jauh lebih sulit menembus mereka dalam fase transisi dengan Rodri menyapu di depan lini belakang. Pemain berusia 30 tahun itu seharusnya juga bisa langsung beradaptasi, mengingat skuad Barca dipenuhi rekan-rekannya dari tim nasional Spanyol. Mereka perlu bertindak setelah kehilangan Frenkie de Jong, yang kabarnya menghadapi perjuangan untuk kembali bermain sebelum akhir tahun setelah mengalami kerusakan ligamen lutut, dan Rodri adalah solusi impian. Tidak terasa berlebihan untuk menyebut bahwa Barca bisa mendominasi di level domestik dan kontinental selama dua atau tiga tahun ke depan sekarang setelah mereka memiliki pemenang Ballon d'Or 2024 untuk mengendalikan permainan. Nilai: A+

    Untuk Rodri: Ini adalah langkah lanjutan yang alami bagi Rodri setelah keberhasilannya menjuarai Piala Dunia 2026 dan memenangi Golden Ball bersama Spanyol. Membantu City melewati periode transisi tidak sebanding dengan kesempatan untuk membawa Barca kembali ke puncak sepakbola, dan tidak ada tim lain yang lebih cocok dengan prinsip-prinsip taktik yang begitu ia kenal di bawah Guardiola. Ini juga merupakan kepindahan yang bisa memungkinkan Rodri kembali ke puncak kondisi fisiknya. Cedera serius telah mengganggu karier mantan bintang Atletico Madrid itu dalam beberapa tahun terakhir, dan kembali ke lanskap La Liga yang tuntutan fisiknya tidak sebesar itu seharusnya membantu daya tahannya di level tertinggi. Setelah sudah memenangi dua trofi besar bersama pemain-pemain seperti Pedri, Gavi, Lamine Yamal, dan Dani Olmo di level internasional, transisi ke Camp Nou seharusnya berjalan mulus bagi Rodri, yang akan diharapkan mengisi peran diktator serbabisa yang sama seperti yang ia jalani dengan sangat baik bersama Spanyol dan City dalam tujuh tahun terakhir. Dilaporkan bahwa Real menawarkan paket finansial yang jauh lebih menarik kepada Rodri, tetapi dia mengambil keputusan yang tepat dengan memilih lingkungan yang lebih sehat dan lebih aman di Camp Nou, tempat dia kini bisa menulis bab paling sukses dalam karier gemilangnya. Nilai: A

    James Westwood

  • FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-PSGAFP

    15 Agustus: Ferran Torres (Barcelona ke Paris Saint-Germain, €50 juta)

    Untuk Barcelona: Ferran Torres tidak pernah mendapatkan cinta dari para pendukung setia Barca yang menurutnya layak ia terima, tetapi alasannya tidak sulit untuk dipahami. Mantan pemain andalan Man City itu mencetak 65 gol yang terhormat selama empat tahunnya di Camp Nou, termasuk catatan terbaik dalam kariernya, 21 gol di semua kompetisi musim lalu, saat tim asuhan Hansi Flick sukses mempertahankan gelar La Liga, tetapi ia dianggap sebagai pemain serbabisa dan sangat membuat frustrasi fans dengan penyelesaian akhirnya yang tidak konsisten. Di satu sisi, menjualnya berisiko karena Barca sudah kekurangan opsi di lini depan setelah kepergian Robert Lewandowski, tetapi di sisi lain, tidak akan pernah ada kesempatan yang lebih baik untuk mencairkannya. Nilai Torres mencapai titik tertinggi sepanjang masa setelah gol penentunya di final Piala Dunia 2026 untuk Spanyol, dan tawaran €50 juta dari PSG setelah itu terlalu bagus untuk ditolak. Ya, itu memang sedikit lebih rendah dari €55 juta yang diinvestasikan Barca untuk Torres saat merekrutnya dari City, tetapi kontraknya akan habis musim panas mendatang, dan mereka juga harus membayar tambahan €8 juta kepada klub Premier League itu jika mengikatnya dengan perpanjangan kontrak karena klausul khusus dalam kesepakatan tersebut. Melepas beban gajinya yang besar dari pembukuan juga membantu Barca menuntaskan kesepakatan untuk Rodri, yang akan menjadi tambahan skuad yang jauh lebih berdampak dibandingkan Torres. Nilai: B+

    Untuk PSG: Torres mungkin tidak akan pernah masuk dalam kategori pesepakbola individu elite, tetapi mengamankan juara dunia serbabisa yang sedang berada di puncak kariernya dengan biaya yang masuk akal tetap merupakan kemenangan besar bagi PSG. Torres juga sangat cocok secara taktis untuk Luis Enrique, yang memberikan debut internasional seniornya bersama Spanyol pada 2020. Fleksibilitas posisi menjadi fondasi kesuksesan PSG di bawah Luis Enrique, dan Torres adalah salah satu pemain paling fleksibel, mampu bermain di tengah maupun di kedua sisi sayap. Ia juga memiliki hubungan yang nyaris telepatis dengan rekan senegaranya, Fabian Ruiz, yang seharusnya langsung membuahkan hasil bagi juara Eropa dua musim beruntun itu. Ada peluang besar Torres akan lebih produktif di Ligue 1 dibandingkan saat bermain di lingkungan La Liga yang lebih kompetitif, dan pengalamannya yang luas di panggung besar juga akan menjadikannya opsi yang bagus di Liga Champions. Torres bukan pengganti sepadan untuk Goncalo Ramos, tetapi ia berpotensi menawarkan sesuatu yang lebih kepada PSG daripada yang diberikan striker Portugal itu, terutama dalam hal pergerakan cerdas di sepertiga akhir lapangan. Nilai: A-

    Untuk Torres: Pahlawan Piala Dunia Spanyol itu akan memandang kepindahan ini sebagai sebuah langkah naik, sekaligus sebagai konfirmasi bahwa ia benar ketika secara terbuka menyoroti kurangnya kemajuan dalam pembicaraan kontrak dengan Barca, yang bisa dipahami. PSG sedang berupaya menjadi klub kedua di era modern yang mampu menjuarai Liga Champions tiga kali beruntun, sementara Barca belum memenangi kompetisi itu sejak 2015, ketika mereka masih memiliki Luis Enrique. Namun, kenyataannya situasi Torres di Paris tidak akan berbeda dari yang ia alami di Catalunya. Trio lini depan terkuat PSG, yang akan selalu dipilih kembali oleh Luis Enrique dalam laga-laga paling penting, terdiri dari Khvicha Kvaratskhelia dan Desire Doue di kedua sayap, serta Ousmane Dembele di tengah. Jika Torres berpikir ia akhirnya akan muncul sebagai tokoh utama di Parc des Princes setelah begitu lama berada dalam bayang-bayang pemain seperti Lewandowski, Raphinha, dan Lamine Yamal di Barca, ia sangat keliru. Luis Enrique mungkin bisa memberinya lebih banyak menit bermain di liga, tetapi Torres tidak akan menjadi sosok yang esensial di Liga Champions. Bergabung dengan PSG tidak akan meningkatkan warisannya, itu hanya akan semakin menegaskan statusnya sebagai pemain rotasi. Torres mungkin akan cepat menyadari bahwa rumput tidak lebih hijau di tempat lain, dan bahkan menyesali keputusannya meninggalkan zona nyamannya di Barca, yang kini terlihat berada dalam posisi lebih baik untuk bersaing dengan PSG demi kejayaan Eropa tanpa dirinya. Nilai: B-

    James Westwood

  • Cristian Romero Atletico Madrid 2026Getty Images

    15 Agustus: Cristian Romero (Tottenham ke Atletico Madrid, €40 juta)

    Untuk Tottenham: Tottenham telah menerima kerugian sekitar £8 juta dari investasi awal mereka dengan menjual Romero ke Atletico Madrid, yang merupakan bisnis buruk, bagaimanapun cara melihatnya. Ya, mereka berhasil tidak melepasnya ke rival mereka di Premier League, tetapi pemain berusia 28 tahun itu sedang berada tepat di puncak performanya, dan menjadi salah satu penampil terbaik Argentina di Piala Dunia 2026. Tottenham bisa, dan seharusnya, bertahan untuk meminta biaya yang lebih tinggi. Namun, ini memang terasa sebagai waktu yang tepat untuk berpisah. Romero secara terbuka mempertanyakan strategi transfer klub dan departemen medis musim lalu, serta mendapat dua kartu merah saat Tottenham berjuang menghindari degradasi. Hubungannya dengan para suporter memburuk akibat hal itu, dan adil untuk mengatakan bahwa ia gagal memenuhi ekspektasi sebagai kapten klub. Tottenham juga telah merekrut Jan Paul van Hecke dan rekan setim Romero di Argentina, Marcos Senesi, sekaligus mengikat Micky van de Ven dengan kontrak baru, sehingga mereka masih memiliki stok kuat di lini belakang. Romero jelas ingin pergi, dan peluang Tottenham untuk melakukan pembangunan ulang yang tepat di bawah Roberto De Zerbi kini lebih baik setelah ia mendapatkan keinginannya. Nilai: B-

    Untuk Atletico Madrid: Romero benar-benar sosok yang sempurna untuk sistem Atletico asuhan Diego Simeone. Ia adalah bek agresif yang proaktif dan memiliki mentalitas menang dengan segala cara seperti Simeone, yang berarti ia seharusnya tidak akan mengalami masalah dalam beradaptasi dengan ruang ganti Metropolitano yang erat. Setelah kepergian Nahuel Molina ke Roma, kedatangan Romero kembali memantapkan lini belakang Atletico. Ia kemungkinan akan menjadi jangkar utama dalam formasi tiga bek Simeone dan berusaha menutup celah yang membuat mereka kebobolan terlalu banyak gol musim lalu, sambil membawa kualitas kepemimpinan yang vital. Ini bukan hanya pasangan yang sangat cocok, tetapi juga langkah cerdas yang seharusnya sangat membantu Atletico memangkas jarak dengan Barcelona di puncak klasemen La Liga, dan berpotensi membawa mereka lebih dekat ke gelar Liga Champions yang selama ini sulit diraih. Fakta bahwa mereka berhasil mendapatkannya dengan harga £20 juta di bawah nilai pasarnya yang sebenarnya juga menjadi bonus besar. Itu berpotensi memungkinkan Atletico menuntaskan satu atau dua kesepakatan besar lagi sebelum bursa ditutup. Nilai: A

    Untuk Romero: Napoli dan Inter juga termasuk klub yang tertarik kepada Romero, tetapi ia sejak awal hanya menginginkan Atletico, dan memaksakan terwujudnya transfer ini akan memberinya kepuasan besar. Tim Simeone sangat sesuai dengan kekuatannya, dan ia akan dirayakan di Metropolitano dengan cara yang tidak pernah ia rasakan di London Utara. Para pengkritik di Premier League memandang Romero sebagai liabilitas karena gaya fisiknya yang tanpa kompromi, tetapi justru itulah alasan Atletico merekrutnya. Ini adalah langkah ideal pada waktu yang ideal bagi pemain ambisius yang ingin bersaing memperebutkan trofi dan bersinar di panggung Liga Champions setiap tahun. Tottenham tidak bisa memberinya panggung itu, meskipun mereka tampak mulai bangkit lagi dengan De Zerbi sebagai pelatih. La Liga juga lebih cocok daripada Premier League untuk Romero; kompetisi itu dimainkan dengan tempo yang lebih taktis sehingga memungkinkan Romero menutup jalur umpan dan membaca permainan dengan lebih mudah. Ia juga memiliki empat rekan setim di tim nasional Argentina, termasuk Julian Alvarez dan Giuliano Simeone, yang siap membantunya beradaptasi dengan cepat. Nilai: A

    James Westwood

  • Mika Godts PSG 2026-27Getty Images

    15 Agustus: Mika Godts (Ajax ke Paris Saint-Germain, €55 juta)

    Bagi Ajax: Pukulan pahit, tetapi dorongan besar bagi kas klub. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, bahkan tidak berusaha menyembunyikan fakta bahwa mereka berharap bisa mempertahankan Godts setidaknya satu tahun lagi. Winger itu bisa dibilang menjadi satu-satunya secercah cahaya di tengah suramnya kampanye 2025-26 tim Amsterdam tersebut. Godts menjadi satu-satunya anggota skuad yang menembus dua digit untuk gol (17) dan assist (15). Jadi, kehilangan dirinya setelah dimulainya musim baru Eredivisie jelas merupakan kemunduran besar. Namun, seperti yang pada dasarnya diakui Cruyff, Ajax memang tidak berada dalam posisi untuk menolak uang sebesar yang diajukan PSG untuk aset paling berharga mereka. Inilah realitas finansial brutal yang sudah lama mereka hadapi, dan harapannya adalah talenta top terbaru yang lahir dari lini produksi Ajax, Abdellah Ouazane, akan membantu mengisi kekosongan yang ditinggalkan Godts, yang juga perlu dicatat direkrut saat berusia 17 tahun dari Genk pada 2023 hanya dengan €1 juta. Dalam pengertian itu, Ajax hanya akan terus melakukan apa yang biasa mereka lakukan, tetapi apakah saat ini mereka punya kualitas yang cukup di lini serang untuk kembali ke Liga Champions tahun depan kini benar-benar terbuka untuk diperdebatkan. Nilai: B-

    Bagi PSG: Ini adalah tanda paling jelas sejauh ini bahwa Bradley Barcola sedang menuju pintu keluar klub. Kecurigaan sejak awal adalah bahwa PSG sangat terbuka untuk melepas penyerang Prancis itu, yang menjadi pihak yang tersisih di lini depan musim lalu, dengan Barcola berulang kali mendapati dirinya berada di bangku cadangan dalam laga-laga besar. Namun, juara Eropa dua kali berturut-turut itu dengan cerdik terus menggantung klub-klub seperti Liverpool sementara mereka memperkuat lini serang dengan pemain seperti Maghnes Akliouche, Ferran Torres, dan kini Godts sebelum menjual Barcola kepada penawar tertinggi. Hal terbaiknya adalah kepergian pemain berusia 23 tahun itu kemungkinan akan menutupi biaya gabungan Akliouche, Torres, dan Godts, yang semestinya memberikan pelapis berkualitas untuk winger kiri pilihan utama Khvicha Kvaratskhelia. Nilai: A

    Bagi Godts: Bisa dibilang ini adalah ujian pamungkas atas kualitasnya. Bagaimanapun, jika Barcola saja tidak mampu mengamankan tempat reguler di tim bertabur bintang milik PSG, peluang apa yang dimiliki Godts untuk melakukannya? Pemain berusia 21 tahun itu memiliki pengalaman Liga Champions yang terbatas, hanya delapan penampilan, dan bahkan tidak masuk skuad Belgia untuk Piala Dunia musim panas ini di Amerika Utara. Tentu saja, bisa dibuat argumen bahwa Godts tidak mungkin tidak mendapat manfaat dari berlatih bersama pemain seperti Kvaratskhelia dan Ousmane Dembele, dan dia semestinya mendapatkan banyak menit bermain di Ligue 1 dan Coupe de France ketika Luis Enrique mengistirahatkan pemain-pemain kuncinya sebelum dan sesudah kiprah Eropa mereka di tengah pekan. Namun, sulit untuk tidak bertanya-tanya apakah ini benar-benar langkah yang tepat bagi Godts pada fase krusial dan formatif dalam kariernya ini, meskipun mungkin memang tidak ada tempat yang lebih baik di planet ini saat ini bagi seorang winger untuk mempelajari apa yang dibutuhkan agar bisa berkembang di level tertinggi. Nilai: B

    Mark Doyle

  • Djed Spence Inter 2026Getty Images

    14 Agustus: Djed Spence (Tottenham ke Inter, €30 juta)

    Untuk Tottenham: Bagaimanapun cara melihatnya, ini adalah satu lagi bisnis transfer yang membingungkan dari Tottenham, yang telah menggelontorkan uang dalam jumlah besar, dan bisa dibilang berbelanja berlebihan, pada musim panas ini tanpa mendapatkan banyak pemasukan dari penjualan pemain. Nilai Djed Spence saat ini sedang berada di titik tertinggi, setelah ia menjelma menjadi semacam pahlawan kultus bagi Inggris di Piala Dunia berkat performa defensif yang sangat solid baik sebagai bek kanan maupun bek kiri saat tampil dalam seluruh delapan pertandingan Inggris di Amerika Utara. Salah satu aksinya adalah tekel meluncur penyelamatan di saat-saat akhir pada semifinal melawan Argentina yang menjadi viral. Namun, klub London utara itu hanya akan mendapatkan total £30 juta ($40,5 juta) untuk pemain 26 tahun tersebut, termasuk bonus. Benar-benar ada argumen bahwa Spence bernilai hampir dua kali lipat dari angka itu setelah penampilannya pada awal musim panas, ditambah fakta bahwa ia masih memiliki sisa kontrak tiga tahun, sangat serbabisa, sedang memasuki masa puncaknya dan, tentu saja, adanya ‘pajak Inggris’ yang terkenal. Setidaknya, Spurs punya stok yang cukup di sektor bek sayap setelah merekrut Andy Robertson dengan status bebas transfer, dengan Pedro Porro tampaknya menjadi pilihan utama di kanan dan Destiny Udogie juga ada di skuad, tetapi banyak fans akan merasa bahwa Spence adalah opsi yang lebih baik daripada mereka semua. Nilai: D

    Untuk Inter: Ini terasa seperti sebuah keberhasilan besar bagi Inter, yang berhasil beralih ke Spence setelah pemain kunci Denzel Dumfries pergi ke Real Madrid saat kontraknya habis dan gagal mendapatkan target utama Marco Palestra serta Anan Khalaili, dengan nama pertama bergabung ke Chelsea dan nama kedua siap meneken kontrak dengan Crystal Palace. Pasarnya memang terbatas, mengingat kebutuhan Inter akan wing-back spesialis yang mampu cocok dengan sistem tiga bek Cristian Chivu, tetapi Spence benar-benar sempurna untuk peran itu; seorang bek sayap agresif yang sama piawainya dalam maju menyerang maupun mematikan winger lawan, pemain internasional Inggris itu adalah jawaban siap pakai untuk kekosongan mencolok di sisi kanan Inter. Meski ia belum tentu bisa menyamai ancaman serangan besar dari Dumfries, Spence merupakan peningkatan dari sisi defensif dan ia juga punya fleksibilitas untuk melapisi Federico Dimarco yang brilian di kiri. Juara Scudetto itu juga akan sangat puas dengan nilainya. Dilaporkan bahwa sekitar sebulan lalu mereka diminta membayar £38 juta ($51 juta) oleh Spurs, tetapi kesabaran mereka dan penolakan untuk panik membuahkan hasil besar saat mereka mendapatkan pemain 26 tahun itu dengan harga murah. Nilai: A+

    Untuk Spence: Jelas tidak diinginkan oleh Roberto De Zerbi, yang hampir sepenuhnya merombak pertahanan Tottenham pada musim panas ini, Spence pasti merasa bahwa ia sedang melangkah ke sesuatu yang lebih besar dan lebih baik, dan itu memang layak setelah penampilan impresifnya di Piala Dunia. Meskipun pada akhirnya ia berhasil memantapkan diri di London utara, mantan pemain Middlesbrough itu cukup sering dipermainkan selama empat tahunnya sebagai pemain Spurs, tidak memainkan satu pertandingan pun dalam dua musim pertamanya, dipinjamkan ke Rennes, Leeds, dan Genoa, serta dilabeli sebagai ‘rekrutan klub’ oleh Antonio Conte selama masa kepelatihan pelatih asal Italia itu yang berakhir buruk. Setelah flirt dengan degradasi pada masing-masing dari dua musimnya sebagai anggota skuad tim utama, kini ia pindah ke klub yang akan menjadi favorit untuk kembali menjuarai Serie A dan, tentu saja, akan bersaing di Liga Champions, setelah secara besar-besaran meningkatkan reputasinya di Amerika Utara. Inter merekrut rekan setim Spence di Inggris, John Stones, lebih awal pada bursa transfer ini, dan ia seharusnya membantu sesama bek tersebut beradaptasi menjelang petualangan baru yang menarik di San Siro. Nilai: A+

    Krishan Davis


  • Pep Chavarria ChelseaGetty

    12 Agustus: Pep Chavarria (Rayo Vallecano ke Chelsea, £18 juta)

    Untuk Rayo: Finalis Conference League itu mungkin tidak mendapatkan nilai sebesar yang mereka inginkan untuk Pep Chavarria, tetapi ini tetap menjadi penjualan termahal dalam sejarah klub kecil asal Madrid tersebut. Dilaporkan bahwa Rayo terus berusaha mengubah syarat selama negosiasi, bahkan pada satu tahap meminta hingga klausul rilisnya senilai €50 juta (£43 juta/$58 juta), tetapi mereka mencapai kompromi signifikan setelah menolak tawaran awal Chelsea sebesar £15 juta ($20 juta). Pada kenyataannya, mereka tidak berada dalam posisi tawar yang kuat setelah Chavarria memperjelas bahwa ia ingin pindah ke London barat, dan pada usia 28 tahun, ia juga bukan prospek muda berpotensi tinggi yang bisa membuat mereka meminta jauh lebih mahal. Meski begitu, uang itu akan cukup membantu Rayo memperkuat tim dan membangun fondasi dari finis di posisi kedelapan La Liga untuk musim kedua secara beruntun musim lalu. Nilai: B

    Untuk Chelsea: Chelsea jelas perlu memperkuat sisi kiri pertahanan setelah kepergian cepat Marc Cucurella ke Real Madrid saat Piala Dunia, yang membuat Jorrel Hato menjadi satu-satunya bek kiri senior murni yang mereka miliki. Namun, akan ada tanda tanya mengenai apakah Chavarria memiliki standar yang dibutuhkan, meski ia merupakan pemain yang dipilih oleh Xabi Alonso. Rayo adalah satu-satunya klub kasta tertinggi yang pernah ia bela sepanjang kariernya, dan ia harus mengisi peran besar, dengan Cucurella berkembang menjadi bisa dibilang salah satu pemain terbaik di posisinya di dunia. Hato menunjukkan performa kuat pada bagian akhir musim lalu dan sangat dihargai, jadi Chavarria kemungkinan besar akan memainkan peran sebagai pelapis dan mungkin mentor bagi pemain muda asal Belanda itu. Total paket senilai €22 juta (£19 juta/$25 juta) merupakan solusi berbiaya rendah untuk posisi bermasalah jika dibandingkan dengan pemain seperti Lewis Hall yang dihargai £60 juta ($81 juta), meski pada akhirnya ini bisa menjadi solusi jangka pendek. Nilai: B-

    Untuk Chavarria: Cerita yang luar biasa! Chavarria baru mendapatkan kepindahan ke kasta kedua Spanyol pada usia 22 tahun saat ia bergabung dengan Real Zaragoza, dan ia sudah berusia 24 tahun ketika naik ke La Liga setelah pelatih Liverpool saat ini, Andoni Iraola, merekrutnya untuk Rayo pada 2022. Ia terus berkembang di ibu kota Spanyol, menjadi figur kunci sebagai bek sayap yang agresif dan berani bermain menyerang, nyaman menguasai bola di kakinya, membantu timnya mencapai final Conference League musim lalu dan bermain penuh 90 menit dalam kekalahan dari Crystal Palace. Kini, pada usia 28 tahun, ia mendapatkan kepindahan impian ke salah satu kekuatan besar Premier League, dan ada peluang besar ia akan diberi banyak kesempatan untuk tampil mengesankan di bawah kompatriotnya, Alonso, yang jelas merupakan salah satu pengagumnya. Nilai: A+

    Krishan Davis

  • Araujo-LiverpoolGetty

    10 Agustus: Ronald Araujo (Barcelona ke Liverpool, pinjaman)

    Untuk Barcelona: Langkah yang masuk akal dan menempatkan klub dalam posisi yang lebih baik menjelang pekan-pekan terakhir bursa transfer musim panas. Liverpool dikabarkan akan menanggung penuh gaji Araujo, dan mengingat statusnya sebagai salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di Barca, hal itu akan membuka ruang bagi juara La Liga tersebut untuk mendaftarkan lebih banyak rekrutan baru. Araujo dijadikan kapten di Camp Nou menjelang akhir musim lalu, tetapi hanya mencatat total 11 kali menjadi starter di liga di bawah Hansi Flick pada 2025-25. Meski kemampuan kepemimpinan dan pengalamannya akan dirindukan, Barca sudah cukup lama tidak bergantung kepadanya untuk menjadi jangkar lini belakang. Realitas pahitnya adalah Araujo tidak masuk dalam rencana Flick dan pencantuman opsi pembelian senilai €55 juta (£47 juta/$64 juta) untuk Liverpool bisa memungkinkan Barca mengantongi biaya yang signifikan untuk pemain yang tidak diinginkan pada musim panas mendatang. Ini adalah peluang tak terduga yang harus mereka ambil, meski kini mungkin Flick perlu merekrut bek lain, karena skuad Barca memang sudah terlihat tipis di semua lini. Nilai: B

    Untuk Liverpool: Tindakan putus asa. Liverpool dikabarkan membayar £180.000 per pekan untuk Araujo demi meredakan krisis di lini pertahanan setelah Ibrahima Konate pindah bebas transfer ke Real Madrid. Dengan Joe Gomez dan Giovanni Leoni cedera, serta sesama rekrutan baru Jeremy Jacquet masih berupaya kembali ke kebugaran penuh setelah operasi bahu, Liverpool harus mendatangkan bek tengah lain. Araujo juga bisa dimainkan sebagai bek kanan, jadi di atas kertas ia masuk akal sebagai solusi sementara. Namun, pemain berusia 27 tahun itu juga punya riwayat cedera yang tidak mulus, dan kesulitan meyakinkan di level tertinggi dalam beberapa musim terakhir. Masih harus dilihat apakah ia bisa cepat beradaptasi dengan intensitas Premier League, atau padu secara konsisten dengan kapten klub Virgil van Dijk. Liverpool dikabarkan sempat enggan membayar £60 juta untuk target awal musim panas Ezri Konsa, tetapi investasi besar untuk bek Aston Villa dan Inggris itu akan menjadi langkah yang kurang berisiko. Araujo akan tiba di Anfield dengan tekanan besar di pundaknya dan banyak pertanyaan yang harus dijawab. Nilai: C-

    Untuk Araujo: Peluang emas untuk kembali bermain dari pekan ke pekan dan membangun ulang kepercayaan dirinya. Araujo beruntung karena klub elite Eropa lain masih datang mencarinya di tengah masalah konsistensinya, dan ia akan sadar akan potensi konsekuensinya jika gagal. Ia pasti akan sangat termotivasi untuk membuktikan para peragunya salah, dengan tujuan bisa benar-benar menikmati sepak bolanya lagi, setelah melewati periode menantang tahun lalu yang membuatnya mencari jeda demi kesehatan mentalnya. Dukungan riuh suporter fanatik Anfield tentu akan memberi Araujo dorongan adrenalin besar. Ia juga bek yang proaktif dan akan menghadirkan kekuatan udara nyata ke pertahanan Liverpool, sekaligus sangat cocok dengan sistem agresif Iraola. Awal yang baru ini bisa jadi tepat seperti yang dibutuhkan pemain internasional Uruguay tersebut, tetapi ia harus menghilangkan kesalahan-kesalahan dasar yang membuatnya menerima begitu banyak kritik di Camp Nou. Nilai: B+

    James Westwood

  • Trevoh Chalobah Como 2026-27Getty Images

    9 Agustus: Trevoh Chalobah (Chelsea ke Como, €36 juta)

    Untuk Chelsea: Chelsea patut senang karena berhasil mendapatkan biaya transfer yang cukup signifikan untuk seorang bek tengah yang tak pernah benar-benar mencapai level tertinggi sejak menembus tim utama pada 2021, dan £25 juta plus £5 juta dalam bentuk bonus merupakan keuntungan murni dari pemain lulusan akademi. Meski begitu, tetap menyedihkan melihat pemain didikan sendiri pergi, dan Chalobah telah menjadi opsi yang solid di tengah periode sulit klub, bahkan sempat menjawab kebutuhan saat krisis ketika ia dipulangkan dari masa peminjamannya di Crystal Palace pada Januari 2025 di tengah krisis cedera di lini belakang. Namun, Chelsea telah merekrut Maxence Lacroix dari Crystal Palace dan Levi Colwill sudah kembali fit setelah ruptur ACL, jadi penjualan pemain menjadi kebutuhan mengingat mereka memiliki 10 bek tengah dalam skuad. Ada bek yang lebih buruk daripada Chalobah di antara mereka, tetapi tampaknya klub tak bisa menolak godaan untuk mencairkan keuntungan murni. Nilai: B

    Untuk Como: Ini mencerminkan perkembangan Como di bawah Cesc Fabregas bahwa mereka merekrut pemain dari Chelsea sebagai persiapan untuk debut mereka di Liga Champions pada 2026-27. Klub Italia itu sudah menunjukkan ambisinya dengan mempertahankan Nico Paz untuk satu tahun lagi, dan secara teknis Chalobah akan menjadi rekrutan termahal dalam sejarah klub. Namun, masih harus dilihat siapa yang akan lebih diuntungkan dari kesepakatan ini; meski ia merupakan pemain internasional Inggris, Chalobah bisa tampil tidak konsisten dan sempat menjadi sasaran kritik dari sebagian basis penggemar Chelsea, sementara sebagian lainnya lebih memaklumi karena hubungannya selama 19 tahun dengan klub. Paket total senilai £30 juta ($40 juta) memang terlihat agak mahal, tetapi Como akan berharap pengalaman Chalobah di Premier League dan kompetisi Eropa terbukti sangat berharga, dan tempo Serie A yang lebih lambat bisa jadi cocok untuknya. Nilai: C

    Untuk Chalobah: Jika berbicara sangat jujur, Chalobah jelas pantas mendapatkan awal baru ini setelah diperlakukan tidak menentu oleh Chelsea selama beberapa tahun. Ada kesan bahwa petinggi Chelsea sudah lama mencoba mendapatkan uang dari dirinya; ia menolak pindah ke Nottingham Forest pada 2023, ketika Chelsea terbuka untuk menjualnya, dan setahun kemudian nomor punggungnya dicabut lalu ia dipinjamkan ke Palace, tempat ia tampil impresif, sebelum dipanggil pulang lima bulan kemudian karena masalah cedera di klub induknya. Delapan belas bulan kemudian, Chelsea menegaskan lewat aktivitas transfer mereka bahwa Chalobah akan kembali turun dalam urutan pilihan meski ia merupakan bek tengah yang paling sering dimainkan musim lalu, dan fakta bahwa ia menghasilkan keuntungan murni jelas memengaruhi keputusan untuk melepasnya lebih dulu ketimbang nama-nama seperti Wesley Fofana atau Tosin Adarabioyo. Pada usia 27 tahun, ini akhirnya menjadi perpisahan yang benar-benar tuntas bagi sang bek, yang kini bisa menantikan bermain di Liga Champions dan merasakan budaya baru di salah satu kawasan paling diminati di Eropa, di tepi Danau Como. Tidak akan terlalu mengejutkan jika ia beradaptasi dengan baik dengan kehidupan di Serie A. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Bruno Guimaraes ArsenalGetty Images

    8 Agustus: Bruno Guimaraes (Newcastle ke Arsenal, £75 juta)

    Untuk Newcastle: Bencana total bagi Newcastle. Melepas Sandro Tonali ke Tottenham seharga £100 juta memang meninggalkan lubang besar di lini tengah, tetapi sekarang situasinya terlihat seperti Springfield Gorge dari The Simpsons tanpa Guimaraes, yang merupakan pemain terbaik Newcastle sepanjang kampanye 2025-26 yang penuh gejolak. Tidak adil mengharapkan rekrutan baru Sean Steur untuk langsung menggantikan peran Guimaraes di usia yang baru 18 tahun, dan itu juga tidak realistis, mengingat pemain Belanda itu hanya mencetak satu gol sepanjang musim penuh pertamanya di tim senior Ajax. Guimaraes adalah pencetak gol terbanyak Newcastle di Premier League musim lalu dengan sembilan gol, dan catatan lima assist-nya juga menjadi yang terbanyak di tim. Sebagai kapten, pemain internasional Brasil itu juga memimpin dengan memberi contoh dan sering mengangkat performa rekan-rekan setimnya. Matthias Jaissle menghadapi tugas yang sangat besar untuk menstabilkan ruang mesin tim setelah ia resmi menggantikan Eddie Howe di bangku pelatih, dan jika pengganti Guimaraes yang cukup berpengalaman tidak segera didatangkan, tugas itu bisa menjadi mustahil. Nilai: F

    Untuk Arsenal: Langkah bisnis yang sangat cerdas dari Mikel Arteta saat ia berupaya membangun lanjutan dari kembalinya Arsenal yang telah lama dinantikan ke puncak sepakbola Inggris. Guimaraes bisa dengan mudah bermain bersama Martin Odegaard sebagai gelandang nomor 8 dan meringankan beban kreativitas kapten Arsenal itu. Ia akan menyuntikkan dinamisme tambahan ke lini serang dan agresivitas lebih di pertahanan, setelah memenangi lebih banyak duel daripada pemain Arsenal mana pun di Premier League musim lalu. Fans Arsenal bisa yakin bahwa Guimaraes akan langsung nyetel mengingat pengalaman yang dimilikinya dan fakta bahwa ia sangat cocok dengan gaya bermain pilihan Arteta. Kekuatan di lini tengah menjadi alasan utama keberhasilan Arsenal pada 2025-26, dan sulit melihat lawan domestik mana pun mampu mengalahkan mereka secara fisik sekarang setelah Guimaraes melengkapi unit sentral mereka yang menakutkan. Hal yang sama juga bisa terjadi di Liga Champions jika mereka berhadapan lagi dengan Paris Saint-Germain, yang menjadi pertanda sangat baik bagi peluang mereka untuk akhirnya meraih trofi bergengsi yang selama ini sulit didapatkan itu. Nilai: A

    Untuk Guimaraes: Di usia 28 tahun, sekarang adalah waktu ideal bagi Guimaraes untuk melompat ke salah satu tim elite Eropa. Ia sedang berada tepat di puncak performanya, seperti yang ia buktikan tanpa menyisakan keraguan di Piala Dunia, dengan menciptakan empat gol untuk Brasil sambil menyaingi Vinicius Junior dalam hal pengaruh yang sangat menentukan, meski itu terjadi sebelum tersingkir secara buruk di babak 16 besar oleh Norwegia. Guimaraes sebenarnya sudah melampaui level Newcastle sejak beberapa waktu lalu, dan Arsenal akan memberinya panggung untuk mencapai level kelas dunia serta rutin bersaing memperebutkan trofi-trofi terbesar. Ia brilian secara teknis di ruang sempit, punya visi untuk umpan mematikan, dan menetapkan standar lewat etos kerja tanpa bola yang tanpa henti. Tambahkan fleksibilitas serta mentalitas pantang menyerahnya, dan Guimaraes benar-benar memenuhi semua kriteria sebagai idola kultus yang dibuat khusus untuk para pendukung setia Arsenal, sosok yang sama sekali tidak akan gentar oleh label harga besar di pundaknya. Nilai: A+

    James Westwood


  • ACF Fiorentina v Benevento Calcio - Coppa ItaliaGetty Images Sport

    7 Agustus: Franco Mastantuono (Real Madrid ke Fiorentina, pinjaman)

    Untuk Real Madrid: Melepas Mastantuono dengan status pinjaman menjadi pukulan lain bagi departemen rekrutmen Madrid setelah masalah adaptasi serupa yang dialami wonderkid Brasil, Endrick. Tentu saja, mereka berharap Mastantuono bisa menemukan kembali ritmenya di Italia seperti yang dilakukan Endrick di Lyon, tetapi tidak ada jaminan. Serie A adalah liga yang keras dari sudut pandang fisik dan taktis, dan banyak hal akan bergantung pada apakah Mastantuono bisa cepat beradaptasi. Jika tidak, ada risiko ia akan kembali ke Madrid musim panas depan dengan kepercayaan diri yang semakin terkikis dan nilai pasar yang turun signifikan. Di sisi lain, Real juga bisa saja tetap tidak membutuhkan Mastantuono meski ia tampil baik di Fiorentina, setelah merampungkan kesepakatan untuk Yan Diomande dan Bernardo Silva, yang membuat sang pemain muda semakin turun dalam urutan pilihan skuad. Bisa dibilang, Mastantuono telah salah dikelola oleh klub induknya, dan kini ada banyak rintangan di hadapannya untuk menghidupkan kembali kariernya di Madrid. Nilai F

    Untuk Fiorentina: Sebuah perekrutan yang sangat bagus dan berisiko rendah bagi La Viola saat mereka berusaha bangkit dari musim 2025-26 yang mengecewakan, meski mereka harus menanggung porsi signifikan dari gajinya sebesar €3,5 juta per tahun. Mastantuono jelas akan menambah kualitas dalam skuad Fabio Grosso, sekaligus fleksibilitas, karena pemain 18 tahun itu bisa bermain sebagai No.10 atau di sayap kanan, dan ia akan termotivasi untuk membungkam para peragu serta kembali ke tim nasional Argentina. Ini juga langkah cerdas bagi Fiorentina, karena Mastantuono memiliki kewarganegaraan ganda Argentina-Italia, yang berarti mereka masih bisa merekrut dua pemain non-Uni Eropa dari liga asing sesuai aturan Serie A sebelum jendela transfer ditutup. Membangun hubungan baik dengan Madrid juga bisa membuka jalan untuk kesepakatan serupa di masa depan, terutama jika Mastantuono bersinar di Stadio Artemio Franchi. Nilai: A+

    Untuk Mastantuono: Sebuah kekecewaan besar. Mastantuono datang ke Real dengan sorotan besar, dan dengan biaya €63 juta yang tampak seperti sebuah pencapaian besar mengingat potensi yang ia tunjukkan di River Plate. Sayangnya, lompatan dari Argentina ke liga top Eropa terbukti terlalu besar. Ia mencatatkan 35 penampilan untuk Real Madrid pada 2025-26, tetapi hanya 17 di antaranya sebagai starter, dan catatan minim tiga gol nyaris tidak membenarkan hype di sekelilingnya. Mastantuono juga kesulitan dengan cedera pangkal paha yang terus-menerus, dan frustrasinya terlihat jelas dari bahasa tubuhnya, terutama ketika ia dikartu merah karena memprotes wasit secara tidak perlu saat kalah dari Getafe. Jelas bahwa remaja itu masih harus banyak berkembang secara kedewasaan, dan kepindahan ke Serie A akan memberinya ruang untuk melakukan itu jauh dari sorotan intens Bernabeu. Ini jelas merupakan kemunduran dalam karier Mastantuono, tetapi tidak ada opsi pembelian dalam kesepakatan dengan Fiorentina, jadi mimpinya untuk sukses di ibu kota Spanyol belum sepenuhnya pupus. Nilai: D-

    James Westwood

  • Nottingham Forest FC v Leeds United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    6 Agustus: James Trafford (Manchester City ke Leeds United, £45 juta)

    Untuk Man City: Anda benar-benar harus mempertanyakan cara City dan Pep Guardiola menangani James Trafford. Direkrut kembali dari Burnley musim panas lalu setelah pergi pada 2023 demi menjadi starter di tempat lain, ia akhirnya diperkirakan akan menjadi No.1 di Etihad musim lalu setelah kepergian Ederson. Namun, baru tiga pertandingan memasuki kampanye baru, klub merasa perlu mendatangkan Gianluigi Donnarumma, salah satu kiper terbaik di dunia, dari PSG, yang langsung mendorong pemain muda Inggris itu kembali turun dalam urutan pilihan. City telah membangun reputasi karena tanpa ampun memprioritaskan kebutuhan bisnis di atas emosi dan sentimentalitas, dan dari perspektif finansial mereka akan sangat senang karena berhasil meraup keuntungan yang cukup signifikan dari pemain yang pada akhirnya mereka bayar £27 juta kepada Burnley 12 bulan lalu dan yang musim lalu di bawah Guardiola hanya menjadi kiper piala. Sangat disayangkan melihat satu lagi lulusan akademi muda dengan penilaian tinggi dan potensi tim utama pergi, tetapi memang beginilah cara model bisnis City bekerja, baik atau buruk. Nilai: C+

    Untuk Leeds: Ini terasa seperti sebuah kudeta besar bagi Leeds, yang diam-diam telah memperkuat skuad musim panas ini dan akan menjadi kuda hitam untuk finis di zona Eropa jika mereka memainkan kartu mereka dengan tepat musim depan. Trafford menyusul free agent yang diminati Harry Wilson dan bek Bosnia & Herzegovina yang dinilai tinggi Tarik Muharemovic masuk ke Elland Road, memberikan solusi level atas untuk posisi yang selama ini menjadi masalah bagi Leeds. Dipandang sebagai No.1 masa depan Inggris, Newcastle diketahui menjadi pengagum pemain 23 tahun itu, yang bisa saja bebas memilih tim di Premier League. Fakta bahwa ia memilih Leeds sangat signifikan, dan ia pasti percaya bahwa mereka bisa naik di klasemen serta menghindari pertarungan degradasi di bawah Daniel Farke musim depan. Paket total senilai £45 juta ($60,5 juta) terbilang besar untuk seseorang yang baru saja menjalani satu musim penuh tak lebih dari sebagai pelapis, tetapi jika Trafford mencapai potensi penuhnya di Yorkshire maka Leeds sangat mungkin akan meminta biaya dua kali lipat dari jumlah itu kepada salah satu raksasa Eropa dalam beberapa tahun mendatang. Nilai: B+

    Untuk Trafford: Ini menjadi upaya kedua Trafford menjalani hidup jauh dari Man City, dan kali ini ia benar-benar memiliki peluang nyata untuk memantapkan dirinya sebagai No.1 Premier League dalam jangka panjang, kecuali jika terjadi degradasi yang mengejutkan pada akhir 2026-27. Sang kiper jelas membutuhkan awal baru lagi, setelah secara terbuka berbicara tentang kebutuhannya untuk lebih sering bermain musim lalu, dan ia akan berharap ini adalah transfer yang menempatkannya di jalur untuk menggantikan Jordan Pickford, yang kini berusia 32 tahun, sebagai No.1 Inggris. Trafford akan bersaing langsung dengan penjaga gawang Everton itu di Premier League, dan jika ia mampu mengangkat Leeds di klasemen serta menarik perhatian Thomas Tuchel dalam prosesnya, ada peluang besar ia akan diberi kesempatan setelah dimasukkan ke dalam skuad Piala Dunia milik ahli taktik asal Jerman itu meski berstatus pelapis di City. Beberapa orang akan mempertanyakan keputusan untuk bergabung dengan Leeds ketimbang Newcastle atau klub-klub yang disebut ‘big six’, tetapi Trafford akan menjadi No.1 yang tak terbantahkan di Elland Road dan tekanan di pundaknya akan jauh lebih kecil. Ia diam-diam akan percaya bahwa ia bisa menggunakan kepindahan ini sebagai batu loncatan menuju hal-hal yang lebih besar. Nilai: B+

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    6 Agustus: Yan Diomande (RB Leipzig ke Real Madrid, €140 juta)

    Untuk RB Leipzig: Meraih keuntungan €120 juta dari seorang pemain yang baru Anda rekrut setahun lalu adalah bisnis yang luar biasa bagi RB Leipzig. Sosok seperti Benjamin Sesko, Josko Gvardiol, Dominik Szoboszlai, dan Dani Olmo semuanya mengasah kemampuan mereka di Red Bull Arena sebelum melangkah ke level yang lebih tinggi, dan Diomande bisa saja menjadi kisah sukses terbesar mereka sejauh ini. Namun, akan sangat sulit bagi mereka untuk menggantikannya. Diomande adalah kekuatan pendorong di balik laju Leipzig hingga finis di posisi ketiga Bundesliga musim lalu, dan membangun hubungan nyaris telepatis dengan gelandang bintang klub, Christoph Baumgartner. Tanpa dribel eksplosif, penyelesaian akhir yang presisi, dan umpan progresif dari Diomande, Leipzig bisa kesulitan untuk kembali ke zona Liga Champions. Meski begitu, Leipzig bukan tim yang asing dalam meraup keuntungan dari aset terbaik mereka; bahkan, seluruh model transfer mereka bergantung pada hal itu. Mereka akan bangkit dan segera menemukan permata lain, dan jika Diomande langsung nyetel di Real, itu hanya akan semakin mengangkat reputasi mereka sebagai pencari bakat elite. Nilai: B-

    Untuk Real Madrid: Real Madrid telah membayar terlalu mahal untuk Diomande, tetapi itu tampaknya memang satu-satunya cara untuk mendapatkan target utama Anda di pasar saat ini. Mereka jelas membutuhkan tambahan pelapis di sektor sayap, dengan Rodrygo diperkirakan tidak akan kembali hingga 2027 saat ia melanjutkan pemulihannya dari operasi ACL, dan Diomande cukup serbabisa untuk bermain di kedua sisi sayap. Ada anggapan bahwa remaja itu direkrut untuk menggantikan Vinicius Junior seiring Arsenal berupaya merekrut pemain Brasil tersebut, tetapi Diomande lebih banyak beroperasi dari sisi kanan dalam mayoritas dari 36 penampilannya bersama Leipzig musim lalu. Ia bisa menjadi tandem yang sempurna untuk bek sayap yang rajin overlap, Trent Alexander-Arnold, dan sangat cocok dengan sistem 4-2-3-1 pilihan Jose Mourinho, dengan kecepatan dan kelincahan untuk membongkar pertahanan serta kekuatan dan intensitas untuk berjuang merebut kembali bola. Diomande memang masih mentah, tetapi ia telah menunjukkan kapasitas untuk belajar dengan cepat, dan pengalamannya dengan La Liga juga seharusnya membantu proses adaptasi. Mengalahkan PSG dan Liverpool dalam perburuan tanda tangan Diomande juga menunjukkan bahwa Madrid tetap menjadi klub paling menarik di planet ini, bahkan setelah dua musim tanpa trofi. Nilai: B

    Untuk Diomande: Sebuah kepindahan impian untuk menutup kenaikan menuju ketenaran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebagian besar penggemar biasa belum menyadari keberadaan Diomande pada masa yang sama tahun lalu, saat ia menyelesaikan kepindahan senilai €20 juta ke Leipzig dari Leganes, yang terdegradasi dari La Liga pada 2024-25. Memang, Diomande hanya mencatatkan 10 penampilan liga dalam satu-satunya musimnya di Leganes, setelah memulai dari tim cadangan mereka, tetapi Leipzig yakin dengan potensi besarnya. Ia dengan cepat membuktikan dirinya sebagai temuan luar biasa bagi klub Jerman tersebut, dengan mencatatkan 23 kontribusi gol di semua kompetisi pada musim penuh pertamanya sebagai pemain profesional senior. Setelah itu, panggilan ke Piala Dunia pun datang, dan Diomande tampil sangat baik di panggung terbesar saat Pantai Gading melaju ke babak 32 besar. Pada saat itu, pemain 19 tahun tersebut telah muncul sebagai target bagi sejumlah klub elite Eropa, tetapi ia mungkin tetap tidak pernah membayangkan Madrid akan datang memanggil. Masih harus dilihat bagaimana Diomande menghadapi tekanan di Bernabeu dan banderol €140 juta, tetapi sungguh luar biasa bahwa ia bahkan berada di posisi ini, yang membuatnya tetap menjadi pemenang apa pun yang terjadi. Nilai: A+

    James Westwood

  • FBL-TUR-SUPERLIG-TRABZONSPORAFP

    6 Agustus: Mohamed Salah (Liverpool ke Trabzonspor, gratis)

    Untuk Liverpool: Salah seharusnya mungkin meninggalkan Anfield pada akhir musim 2024-25, dengan catatan manis yang layak untuk konsistensi luar biasa yang ia tunjukkan dalam seragam Liverpool selama delapan tahun sebelumnya. Namun, tidak mengejutkan ketika Salah menerima tawaran perpanjangan kontrak dua tahun dari klub setelah menjadi motor utama dalam laju mereka menuju gelar Premier League di bawah Arne Slot, dan tidak ada yang bisa memprediksi seberapa buruk penurunannya pada musim berikutnya. Pemain asal Mesir itu hanya mampu mencatatkan 12 gol dan 10 assist di semua kompetisi saat Liverpool terpuruk ke peringkat kelima di Premier League dan gagal memenangkan trofi apa pun, dan ia secara terbuka menyerang Slot serta petinggi klub setelah dipaksa duduk di bangku cadangan. Beberapa anggota skuad tampil jauh di bawah harapan, termasuk rekrutan termahal Alexander Isak dan Florian Wirtz, tetapi Salah menjadi sosok yang paling bertanggung jawab merusak keharmonisan di ruang ganti dengan sikap buruknya. Liverpool juga terlihat lebih baik tanpa Salah di lapangan, karena kontribusi akhirnya mengering dan minimnya kerja defensifnya terekspos setelah kepergian Trent Alexander-Arnold. Jika melihat ke belakang, Liverpool seharusnya tidak pernah melanggar aturan lama mereka untuk tidak menawarkan kontrak multi-tahun kepada pemain yang berusia di atas 30 tahun. Kontrak baru Salah yang dilaporkan bernilai £400.000 per pekan pada akhirnya diakhiri atas kesepakatan bersama, sebuah pemborosan uang dan waktu bagi semua pihak yang terlibat. Kegagalan bahkan untuk mendapatkan biaya transfer bagi Salah, yang telah lama menjadi target Saudi Pro League, juga merupakan sebuah aib. Nilai: D

    Untuk Trabzonspor: Salah satu manuver terbesar dalam sejarah Super Lig Turki. Masa-masa terbaik Salah jelas sudah berlalu pada usia 34 tahun, tetapi merekrut Pemain Terbaik PFA 2025 dengan kontrak dua tahun tetap merupakan pencapaian luar biasa bagi klub sebesar Trabzonspor, yang hanya sekali menjuarai Super Lig pada abad ini dan benar-benar berada di bawah bayang-bayang Galatasaray dan Fenerbahce. Mereka pantas berharap bisa memangkas jarak dengan para rival utama mereka setelah mendatangkan salah satu pencetak gol dan kreator peluang terbaik di generasinya. Ini adalah transfer bebas impian yang juga seharusnya secara signifikan meningkatkan profil global Trabzonspor, melanjutkan perpanjangan masa peminjaman kiper Manchester United Andre Onana baru-baru ini. Jika Salah bisa langsung membangun koneksi dengan Paul Onuachu, yang berbagi Gelar Sepatu Emas musim lalu dengan 22 gol liga untuk Trabzonspor, mereka bisa bersaing di puncak dan melakoni perjalanan kuat di Liga Europa. Nilai: A

    Untuk Salah: Bagaimanapun Anda melihatnya, turun dari pemain terbaik di Premier League menjadi transfer bebas ke Turki dalam rentang 12 bulan adalah sebuah hal yang memalukan bagi Salah. Ia membayar harga tertinggi karena menempatkan dirinya di atas kebutuhan Liverpool dan rekan-rekan setimnya, bahkan membuat para penggemar paling setianya menjauh dalam prosesnya, dan kini ia ditakdirkan mengakhiri karier gemilangnya dengan antiklimaks. Tampaknya tidak ada klub top lain di Eropa yang menaruh minat pada mantan bintang Roma itu, yang sangat memberatkan mengingat statusnya sebagai agen bebas. Salah seharusnya bisa menemukan lagi ketajamannya di Turki, tetapi hanya karena levelnya jauh lebih rendah. Kepindahan ini tidak menambah apa pun pada warisannya, dan ia pasti diam-diam menyesali bagaimana semuanya berakhir di Anfield. Jika ia menurunkan egonya, Salah akan menjadi bagian dari awal baru yang menarik di bawah bos baru Liverpool Andoni Iraola alih-alih bersusah payah untuk tetap relevan di liga kelas dua. Nilai: D

    James Westwood

  • Jordan Henderson ChelseaGetty

    3 Agustus: Jordan Henderson (Brentford ke Chelsea, bebas transfer)

    Untuk Brentford: Ini situasi yang agak aneh bagi Brentford, yang memang kecil kemungkinan akan menghalangi Henderson yang berusia 36 tahun ketika Chelsea datang meminangnya, bahkan mereka memuluskan jalannya dengan mengakhiri kontraknya. Meski begitu, pemain internasional Inggris itu merupakan bagian penting dari apa yang secara tak terduga dibangun Keith Andrews di Gtech Stadium musim lalu, dengan mencatatkan 32 penampilan di Premier League dan lebih sering menjadi starter. Kepergiannya, karena itu, meninggalkan lubang besar di lini tengah yang memang sudah perlu diperkuat setelah kepergian permanen Frank Onyeka ke Coventry dan kepindahan mantan kapten Christian Norgaard ke Arsenal musim panas lalu. Setelah sejauh ini menjalani bursa transfer yang cenderung sepi, The Bees kini masuk ke pasar dengan gebrakan besar; gelandang bertahan Mali milik Lens yang sangat dihargai, Mamadou Sangare, didatangkan dengan biaya rekor klub sebesar £41 juta ($55 juta) untuk menggantikan pemain internasional Inggris itu. Namun, kemampuan kepemimpinan Henderson hampir mustahil untuk digantikan. Nilai: C

    Untuk Chelsea: Dengan Danny Welbeck juga pindah ke Stamford Bridge, ini menjadi perubahan yang sangat besar dari strategi transfer Chelsea sebelumnya yang banyak dicemooh, yaitu mencoba menimbun sejumlah talenta muda terbaik dengan harapan buta bahwa mereka mungkin berkembang menjadi bintang elite di masa depan. Seorang kapten peraih gelar Premier League dan Liga Champions yang dihormati karena kemampuan kepemimpinannya, serta memiliki mantan bos Chelsea dan kini pelatih Inggris Thomas Tuchel di antara banyak pengagumnya, Henderson akan membawa semua atribut yang dicari Chelsea dalam upaya mereka menyuntikkan pengalaman, stabilitas, dan kedewasaan ke dalam skuad yang sangat kekurangan semua itu dalam beberapa tahun terakhir. Meski akan ada tanda tanya soal apa yang ia bawa dari sisi permainan, sangat jelas bahwa pemain 36 tahun itu tidak didatangkan karena kemampuannya di atas lapangan, melainkan karena apa yang akan ia berikan di luar lapangan. Namun, musim lalu ia menunjukkan bahwa dirinya bisa menjadi sosok yang stabil, dan temperamen serta pengetahuannya bisa sangat berharga dalam situasi-situasi tipis ketika Chelsea kerap gagal. Meski demikian, ia harus merebut hati basis suporter, mengingat keterkaitannya dengan Liverpool, tetapi rasanya Piala Dunia cukup mengubah reputasinya, karena ia menunjukkan karakternya dengan membuat dirinya tersedia dan bahkan tetap berlatih meski menderita patah lengan akibat insiden aneh setelah laga babak 16 besar melawan Meksiko. Nilai: B+

    Untuk Henderson: Pada usia 36 tahun, ini adalah kesempatan yang jelas terlalu bagus untuk ditolak Henderson, dan ia bahkan tidak perlu pindah rumah saat menukar satu klub London barat dengan klub London barat lainnya. Mantan kapten Liverpool itu agaknya akan langsung menjadi salah satu orang kepercayaan Alonso, dan tanggung jawab yang akan diberikan kepadanya di ruang ganti pasti sangat menarik baginya pada tahap kariernya yang penuh pencapaian ini. Selain memberi kontribusi di luar lapangan, ia juga akan diharapkan membantu membuka era baru di luar lapangan ketika Chelsea ingin merombak budaya mereka dan mengubah skuad muda yang menjanjikan menjadi penantang gelar-gelar utama secara konsisten. Ini terasa seperti misi yang akan sangat dinikmati Henderson, dan Anda tak akan berani bertaruh melawannya untuk gagal. Kontrak dua tahun, yang berarti ia terikat hingga usia 38 ketika ia bisa saja pensiun, hanyalah pelengkap sempurna. Nilai: A+

    Krishan Davis

  • Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    2 Agustus: Valentin Barco (Strasbourg ke Chelsea, £34 juta)

    Untuk Strasbourg: Chelsea dikabarkan telah membayar £34 juta ($46 juta) untuk merekrut Barco dari klub saudara mereka, yang merupakan biaya signifikan mengingat minimnya pengalaman sang pemain di level tertinggi. Transfer ini menjadi kesepakatan ke-13 yang rampung antara kedua klub sejak dimulainya musim 2025-26, tetapi baru yang ketiga secara permanen, dan Strasbourg tentu sedih melihat pemain Argentina itu pergi. Barco menorehkan enam kontribusi gol di Ligue 1 musim lalu, membantu mereka finis di delapan besar untuk tahun kedua secara beruntun, dan juga memainkan peran penting dalam perjalanan mereka ke semifinal Conference League. Beroperasi baik sebagai playmaker bertahan maupun gelandang box-to-box nomor 8, umpan progresif Barco memberi Strasbourg daya dobrak yang nyata, dan dia menjelajahi setiap jengkal lapangan saat tim kehilangan bola. Sifat hubungan Strasbourg dengan Chelsea membuat kehilangan talenta terbaik mereka tak terelakkan, tetapi kepergian Barco bisa sangat merugikan peluang mereka untuk melangkah menuju kualifikasi Liga Champions. Nilai: C-

    Untuk Chelsea: Merekrut Barco menjadi keputusan yang cukup jelas bagi Chelsea setelah musim terobosannya bersama Strasbourg, dan pemain 22 tahun itu juga mendapat sorotan global setelah bentrokan panasnya dengan Jude Bellingham di Piala Dunia. Kecil kemungkinan Barco akan langsung menjadi starter reguler di Chelsea, tetapi dia sangat cocok dengan sistem Xabi Alonso yang cair dan berorientasi pada kontrol. Pemain muda itu akan memberi Alonso opsi tambahan baik di dasar lini tengah maupun di sisi kiri, dengan Barco awalnya mulai dikenal sebagai seorang bek sayap. Dengan kualitas teknis melimpah dan agresivitas tinggi, Chelsea bisa mengandalkan Barco untuk menjaga sirkulasi bola di wilayah lawan dan bekerja habis-habisan untuk merebutnya kembali. Kehadirannya tentu akan mengurangi dampaknya jika Enzo Fernandez pada akhirnya dibujuk pindah ke Real Madrid, dan dia juga masih memiliki banyak potensi yang bisa digali. Nilai: B+

    Untuk Barco: Kesempatan kedua di Premier League yang mungkin tidak ia bayangkan akan datang secepat ini setelah kepergiannya dari Brighton, tempat dia hanya bermain selama delapan bulan sebelum dipinjamkan ke Sevilla dan Strasbourg, yang kemudian membelinya secara permanen musim panas lalu. Barco telah belajar banyak dalam dua musim terakhir, dan transisinya ke lini tengah di Strasbourg memaksanya mengembangkan sisi fisik dalam permainannya. Kali ini dia akan jauh lebih siap menghadapi intensitas sepakbola Inggris, dan Alonso adalah pelatih ideal untuk membawanya ke level berikutnya. Pengalaman bekerja bersama Lionel Messi & Co di panggung Piala Dunia yang menegangkan juga akan sangat berguna bagi Barco, meski faktanya dia hanya bermain 19 menit di turnamen itu untuk Argentina. Dia mungkin juga harus terbiasa dengan peran terbatas di Chelsea, tetapi jika dia sabar dan menyerap sebanyak mungkin ilmu dari Alonso serta para pemain senior Chelsea, Barco bisa muncul sebagai anggota penting dari proyek ambisius BlueCo dalam beberapa tahun ke depan. Nilai: B

    James Westwood

  • Welbeck-ChelseaGetty

    1 Agustus: Danny Welbeck (Brighton ke Chelsea, £5 juta)

    Untuk Brighton: Sebenarnya sulit untuk melebih-lebihkan betapa besarnya pukulan ini bagi Brighton, yang kehilangan sosok yang menjadi pencetak gol terbanyak mereka dengan selisih jauh pada musim lalu dan pencetak gol terbanyak ketiga bersama dalam seluruh sejarah klub. Mereka tentu tidak akan menghalangi Danny Welbeck untuk pergi, terutama ketika peluang yang begitu tak terduga muncul untuknya pada usia 35 tahun, tetapi hal ini tetap akan terasa menyakitkan. Pelatih kepala Fabian Hurzeler akan bertekad mengamankan pengganti yang sepadan, terutama dengan penyerang muda Yunani yang sangat dihargai, Stefanos Tzimas, masih menepi setelah mengalami robekan ACL yang ditakuti pada bulan Desember. Saat ini, kompatriot Tzimas, Charalampos Kostoulas, dan penyerang Jerman Georginio Rutter menjadi satu-satunya opsi mereka, meski Evan Ferguson telah kembali dari masa peminjamannya bersama Roma. Untuk saat ini belum jelas siapa yang akan mereka incar di bursa transfer, tetapi tidak akan mengejutkan jika nama Liam Delap muncul dalam pembicaraan dengan Chelsea terkait kepindahan Welbeck ke Stamford Bridge. Nilai: D

    Untuk Chelsea: Chelsea sudah memberi sinyal sejak beberapa waktu lalu bahwa mereka akan mencari pemain yang sudah terbukti di Premier League, yang "matang" dan "tangguh secara emosional", saat mereka mulai meninggalkan kebijakan transfer yang berfokus pada pemain muda setelah satu lagi kampanye yang sangat mengecewakan di bawah kendali BlueCo. Welbeck jelas membawa semua itu dalam kadar melimpah meski kini berada di senja kariernya. Dia juga tidak akan sekadar menjadi pelengkap. Meski kini berusia 35 tahun, striker Brighton itu baru saja menjalani kampanye pencetak gol terbaik dalam 18 tahun kariernya di Premier League sejauh ini (13), dengan catatan tertinggi keduanya datang pada 2024-25. Dia bahkan sudah mencatatkan sembilan gol dan dua assist dalam 19 penampilan liga melawan Chelsea, dengan gol pertamanya datang untuk Sunderland pada 2010 dan yang terbaru pada April tahun ini. Dia tampaknya akan menjadi pelapis Joao Pedro, yang berarti Chelsea masih punya pekerjaan rumah dalam hal pemain keluar, dengan Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha, dan Shim Mheuka termasuk di antara banyak penyerang dalam skuad mereka. Merekrut Welbeck jelas merupakan langkah jangka pendek, tetapi Chelsea akan berharap kehadiran dan kepemimpinannya bisa memberikan dampak jangka panjang. Dia telah menunjukkan bahwa dirinya masih sangat mampu memberikan kontribusi. Nilai: B+

    Untuk Welbeck: Pada tahap kariernya saat ini, ini adalah peluang yang jelas tak bisa dilewatkan Welbeck. Kini dia bisa menambahkan Chelsea ke resume-nya yang sudah mengesankan, tempat di mana dia akan memiliki kesempatan bekerja dengan manajer yang disegani dalam diri Xabi Alonso dan, kemungkinan besar, akan diberi pengaruh yang signifikan di ruang ganti saat klub berupaya mencari stabilitas dan kepemimpinan. Dia memang tidak akan menjadi starter reguler, tetapi sangat besar peluangnya untuk mendapatkan banyak menit bermain dari bangku cadangan ketika Pedro diistirahatkan, sementara dia juga seharusnya memimpin lini depan pada tahap awal kompetisi piala. Kontrak dua tahun juga berarti bahwa, jika Chelsea lolos, dia mungkin akan mendapat satu kesempatan lagi untuk bermain di Liga Champions pada 2027-28. Welbeck juga akan bereuni dengan Pedro, yang dengannya dia membangun koneksi kuat di Brighton dan bisa menjadi mentor yang sempurna, begitu pula untuk Delap jika The Blues mempertahankannya. Nilai: A

    Krishan Davis

  • John Stones InterGetty

    30 Juli: John Stones (Manchester City ke Inter, gratis)

    Untuk Man City: Kepergian emosional John Stones dikonfirmasi pada akhir musim klub, tetapi sejatinya itu memang tak terelakkan. Bek tersebut diganggu cedera sepanjang masanya di Man City, terutama selama dua tahun terakhir kontraknya, yang sejak awal membuat kecil kemungkinan ia akan ditawari perpanjangan. Mantan manajer City Pep Guardiola sempat memberi isyarat pada awal 2025-26 bahwa Stones menghadapi jalan terjal untuk mendapatkan kontrak baru, dan masalah paha yang ia alami pada musim dingin, yang membuatnya absen dalam 18 pertandingan, kemungkinan besar menutup peluangnya dalam hal itu. Meski demikian, bek tengah itu tetap menikmati periode gemilang selama satu dekade di Etihad, menjadi sosok kunci di lini belakang dan membantu klub meraih treble bersejarah pada 2022-23, termasuk gelar Liga Champions pertama yang begitu lama dinantikan. Stones tanpa diragukan lagi akan dikenang sebagai legenda klub meski dibayangi masalah kebugaran, tetapi perpisahan pada tahap ini mungkin memang masuk akal. Bahkan jika ia masih terikat kontrak, ia juga tak akan menghasilkan biaya transfer yang besar. Setelah pemain 32 tahun itu dikaitkan dengan Chelsea, City juga mungkin akan senang karena ia tidak bergabung dengan rival Premier League. Nilai: B

    Untuk Inter: Jelas, mengingat masalah cederanya, ada risiko yang cukup besar dalam langkah Inter ini, bahkan jika transfer tersebut datang secara gratis. Namun, mereka akan berharap telah mengurangi risiko itu dengan meyakinkan Stones untuk menandatangani kontrak dua tahun yang kabarnya bernilai sekitar £115.000 per pekan, jauh lebih rendah daripada yang ia dapatkan di Etihad. Kini, juara Scudetto itu hanya perlu berharap pemain internasional Inggris tersebut bisa tetap bugar karena akan ada pertanyaan serius soal daya tahannya. Pada performa terbaiknya, ia tetap salah satu bek tengah dengan kemampuan olah bola terbaik, seperti yang ia tunjukkan lewat sejumlah penampilan kuat di Piala Dunia pada awal musim panas ini. Serie A merupakan semacam tempat ideal bagi para pemain veteran, dan Inter pasti percaya bahwa tempo yang lebih lambat di Italia akan mengurangi beban fisik pada pemain yang tubuhnya kerap mengecewakannya di Premier League. Stones menggantikan Francesco Acerbi, yang pada usia 38 tahun mungkin menjadi bukti bahwa pemain Inggris itu berpotensi bermain selama beberapa tahun lagi di liga yang tidak seintens itu. Inter juga bisa saja memandang ini sebagai sebuah kudeta transfer, setelah kabarnya mengalahkan nama-nama seperti Chelsea dan Arsenal dalam perebutan tanda tangan sang bek. Nilai: B

    Untuk Stones: Stones mungkin memang membutuhkan awal yang baru, dan ia akan berharap bisa meninggalkan masalah kebugarannya untuk selamanya di Italia. Ini bukan hanya kesempatan untuk merasakan liga dan budaya baru, tetapi ia juga akan terus bersaing memperebutkan trofi-trofi besar, baik di kompetisi domestik maupun Eropa, bersama klub yang saat ini menjadi kekuatan dominan di Italia. Ia mungkin belum menyadarinya, tetapi pada usia 32 tahun, Stones bisa saja memperpanjang karier bermainnya selama beberapa tahun dengan menukar kerasnya persaingan Premier League dengan tempo Serie A yang lebih lambat, dan pada tahap akhir kariernya ini ia seharusnya sangat cocok dengan kehidupan di sana. Ia akan bereuni dengan mantan rekan setimnya di City, Manuel Akanji, di San Siro dan akan percaya diri untuk menjadi starter dalam sistem tiga bek Cristian Chivu bersama Alessandro Bastoni yang brilian. Hal itu, pada gilirannya, juga bisa membuatnya tetap masuk dalam persaingan di level internasional, apabila ia ingin melanjutkan kariernya bersama Inggris setelah kekecewaan tersingkir di semifinal Piala Dunia pada musim panas ini. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 Juli: Maxence Lacroix (Crystal Palace ke Chelsea, £52 juta)

    Untuk Palace: Belum sampai dua tahun sejak Palace hanya mengeluarkan £18 juta untuk merekrut Lacroix dari Wolfsburg saat ia berusia 24 tahun, jadi mereka tentu sangat senang karena hampir melipatgandakan uang mereka hingga tiga kali lipat dalam waktu sesingkat itu ketika model bisnis mereka kembali membuahkan hasil. Bek tengah itu berkembang persis seperti yang mereka harapkan, menjadi bagian penting dari skuad pemenang Piala FA dan Conference League dalam dua musim terakhir di bawah Oliver Glasner. Melihat penampilannya sebagai bek dominan yang piawai memainkan bola, Palace pasti sudah memperkirakan adanya minat terhadap pemain internasional Prancis itu dan kabarnya mengetahui keinginan Lacroix untuk menguji dirinya di level tertinggi. Mereka mungkin merasa bisa mendapatkan lebih banyak, mengingat pasar yang sedang melonjak, tetapi uang itu tetap akan sangat berguna untuk menyeimbangkan pembukuan setelah Palace menggelontorkan dana besar pada Januari untuk Brennan Johnson dan Jorgen Strand Larsen. Nilai: A-

    Untuk Chelsea: BlueCo melanjutkan upaya mereka untuk menambah lebih banyak pengalaman dan kualitas Premier League. Chelsea sangat membutuhkan perombakan di jajaran bek tengah mereka, dengan tak satu pun dari kumpulan opsi yang ada saat ini benar-benar menonjol sebagai solusi berkualitas jangka panjang, selain Levi Colwill yang sudah kembali bugar. Di luar pemain internasional Inggris itu, situasinya agak berantakan; Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi, dan Mamadou Sarr semuanya sempat menjanjikan tetapi gagal memenuhi ekspektasi, dan masa depan mereka pun menjadi tidak pasti. Karena itu, dilaporkan bahwa Chelsea bahkan bisa memburu satu bek tengah lagi setelah kedatangan Lacroix, dengan Jacobo Ramon dari Como termasuk di antara nama-nama yang disebut, yang kemungkinan besar berarti beberapa anggota dari grup saat ini akan dilepas. Klub London barat itu mungkin akan merasa bahwa, meski sedikit mahal, £52 juta ($69 juta) adalah nilai yang cukup layak di pasar saat ini untuk seorang bek tengah yang sudah terbukti di Premier League dan pemain internasional penuh Prancis yang sedang mendekati masa puncaknya. Lebih dari itu, Lacroix adalah sosok pemimpin di lapangan yang sangat dibutuhkan. Kehadirannya bersama Colwill langsung memberi Chelsea duet bek tengah yang terlihat solid untuk dibangun. Kini, yang perlu dilakukan adalah menyingkirkan pemain-pemain yang tidak lagi dibutuhkan dan mungkin menambah sedikit lagi kualitas serta pengalaman, dan itu bisa dimulai dengan Disasi yang bergerak ke arah sebaliknya. Nilai: B+

    Untuk Lacroix: Dua tahun terakhir benar-benar luar biasa bagi Lacroix, yang telah meraih trofi besar pertama dalam kariernya, menjadi pemain senior timnas Prancis dan tampil di Piala Dunia dalam dua tahunnya sebagai pemain Palace. Pemain berusia 26 tahun itu diketahui ingin terus menguji dirinya dan bermain di level tertinggi, dan ia memang lebih dari pantas mendapatkan kesempatan untuk naik kelas ke klub yang disebut sebagai ‘big six’ pada musim panas ini setelah serangkaian penampilan tangguh yang konsisten di London selatan. Kepindahan ke Chelsea terasa seperti hasil yang sempurna baginya; ia tetap berada di ibu kota, dan ia bisa berharap langsung masuk ke susunan starter Xabi Alonso sebagai bek tengah sisi kanan, mengingat keterbatasan pemain seperti Fofana dan Chalobah, serta ketidakpastian yang menyelimuti masa depan masing-masing. Lacroix menjadi pahlawan kultus di Selhurst Park, dan awal yang kuat di bawah Alonso akan membuatnya cepat menjadi figur populer di lingkungan barunya. Nilai: A+

    Krishan Davis

  • Arsenal v Manchester City - 2026 FA Community ShieldGetty Images Sport

    23 Juli: Elliot Anderson (Nottingham Forest ke Manchester City, £116 juta)

    Untuk Forest: Mungkin ada perasaan campur aduk. Di satu sisi, Forest akan sedih melihat Anderson pergi, mengingat ia memainkan peran yang begitu penting saat mereka pertama kali lolos ke Liga Europa, lalu melaju hingga semifinal musim lalu. Anderson adalah poros tim. Benar-benar semuanya bergantung padanya, jadi menggantikannya tidak akan mudah. Setidaknya, uang bukan masalah. Entah nilai sebenarnya adalah £116 juta atau £130 juta, Forest menyebut yang terakhir, itu adalah jumlah uang yang sangat besar untuk pemain yang direkrut hanya seharga £35 juta dua tahun lalu. Jadi, meski Anderson jelas akan dirindukan di City Ground, emosi yang paling dominan di level ruang rapat direksi adalah kepuasan, karena Forest benar-benar membuat City membayar sangat mahal dalam kesepakatan ini. Nilai: A

    Untuk Man City: Rodri baru mereka. Atau setidaknya, dia memang harus menjadi itu. Meski Rodri belum menjelaskan niatnya, semua tanda mengarah pada pemenang Ballon d'Or itu meninggalkan Etihad musim panas ini untuk kembali ke negara asalnya, Spanyol. Dan bahkan jika itu tidak terjadi, City tetap membutuhkan penerus yang layak untuk takhta pemain 30 tahun tersebut. Lagipula, Nico Gonzalez maupun Matheus Nunes tidak pernah benar-benar meyakinkan dalam peran No.6. Anderson tampak cocok untuk itu. Dia adalah pemain Premier League yang sudah terbukti, yang mencatat lebih banyak sentuhan dan memenangkan lebih banyak duel daripada pemain mana pun di kasta tertinggi Inggris musim lalu, yang berarti dia tampak sangat pas untuk lini tengah Enzo Maresca. Namun, tak bisa dimungkiri bahwa ini adalah contoh paling nyata dari “pajak Inggris”. Anderson adalah pemain yang sangat bagus yang, pada usia 23 tahun, pada akhirnya bisa menjadi pemain hebat. Namun, dia baru menjalani beberapa musim bagus bersama Forest dan bahkan belum pernah bermain di Liga Champions. Tidak mungkin City harus membayar biaya transfer sembilan digit untuk Anderson jika dia masih mewakili Skotlandia di level internasional, bukan Inggris. Nilai: C

    Untuk Anderson: Langkah yang tepat pada waktu yang tepat. Anderson jelas sudah melampaui level Forest. Dia telah menunjukkan bahwa dia punya potensi untuk bermain di level tertinggi dan kini dia akan mendapatkan kesempatan untuk melakukannya di City. Besarnya biaya transfer itu akan membawa tekanan yang luar biasa, dan Anderson tidak akan menjadi gelandang muda Inggris berbakat pertama yang kesulitan di Etihad. Namun, pemain 23 tahun itu tampak sebagai pesepakbola yang lebih komplet daripada Kalvin Phillips pada usia yang sama, dan perbedaan besar, sangat besar, antara situasi mereka masing-masing adalah tampaknya Rodri tidak akan berdiri di antara Anderson dan satu tempat di tim inti. Jadi, meski ada banyak ketidakpastian yang menyelimuti era pasca-Pep Guardiola di City, ini adalah peluang emas baginya untuk menegaskan dirinya sebagai salah satu gelandang tengah terbaik di Eropa. Nilai: A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 Juli: Alejandro Garnacho (Chelsea ke Aston Villa, pinjaman)

    Untuk Chelsea: Chelsea pasti sangat senang bisa melepas Garnacho dari daftar pemain mereka secepat ini pada musim panas ini, seorang pemain yang sangat mungkin sulit dijual mengingat masa semusimnya yang mudah dilupakan di London barat dan banderol tinggi klub sebesar £42,5 juta ($57 juta). Sedikit lebih dari 10 hari lalu, muncul laporan bahwa Chelsea telah mengizinkan Garnacho absen dari latihan pramusim untuk menuntaskan kepindahan dari Stamford Bridge, dan transfer itu kini dengan cepat terwujud dalam bentuk pinjaman ke Aston Villa yang mencakup kewajiban beli bersyarat. Dilaporkan bahwa syarat-syarat tersebut sangat mudah dipenuhi, dan pemain Argentina itu sudah menandatangani kontrak empat tahun di Villa. Pada tahap ini belum jelas berapa nilainya, tetapi bisa dibayangkan jumlahnya tidak akan jauh di bawah valuasi Chelsea, sesuatu yang tentu akan sangat mereka sukai, terlebih setelah mereka baru saja merekrut Morgan Rogers dari klub Midlands tersebut dengan biaya rekor klub. Nilai: A

    Untuk Aston Villa: Melihat betapa tidak efektifnya Garnacho selama waktunya di Chelsea, ini adalah transfer yang akan membunyikan alarm bagi para suporter Villa. Pelatih kepala Unai Emery tampaknya menjadi pendorong utama di balik upaya mereka merekrut sang pemain, karena ia menginginkan winger yang cepat, dan harapannya adalah juru taktik asal Spanyol itu bisa mengembalikan kepercayaan diri Garnacho. Namun, terasa ada risiko besar yang melekat karena Garnacho sudah cukup lama terlihat kehilangan semangat dan percaya diri yang dulu membuatnya menjadi talenta sangat menonjol saat membela Manchester United. Pemain sayap itu tampaknya tidak terlihat mampu menyamai angka serangan Rogers, dan akan ada pertanyaan serius jika ia gagal tampil memuaskan sementara Villa tetap berkewajiban membelinya pada akhir musim, dengan nilai yang kemungkinan besar juga besar. Kesepakatan ini juga merupakan cara yang cukup terang-terangan untuk mengakali aturan finansial, karena jelas dirancang untuk memaksimalkan keuntungan dari transfer Rogers dan Garnacho di mata UEFA, yang akan menganggap ini sebagai pertukaran jika winger Argentina itu pindah secara permanen pada musim panas ini, sehingga selisih biayanya akan dipotong. Nilai: C

    Untuk Garnacho: Sebuah awal baru kedua dalam kurun setahun, Garnacho pasti bertekad memaksimalkan kesempatan ini karena ia berisiko melihat kariernya hanyut ke mediokritas. Emery punya keahlian untuk mengeluarkan kemampuan terbaik dari para pemain yang sebelumnya tampil di bawah harapan, dan kepergian Rogers berarti ada tempat yang tersedia di starting XI Villa. Namun, pemain Argentina itu keliru jika ia berpikir tekanan di pundaknya akan lebih ringan jauh dari klub yang disebut sebagai ‘big six’, dengan para pendukung setia di Villa Park menaruh ekspektasi sangat besar setelah tiket Liga Champions kembali diamankan, sebuah keuntungan bagi rekrutan anyar tersebut. Garnacho juga pasti akan waspada terhadap nasib Harvey Elliott, yang bergabung dengan Villa dari Liverpool musim panas lalu melalui pinjaman yang tampak sangat mudah diwujudkan menjadi transfer permanen dengan kewajiban beli bersyarat; ia hanya perlu membuat 10 penampilan di Premier League. Namun, ia dibekukan oleh Emery dan jarang masuk skuad pertandingan. Sang manajer punya rekam jejak seperti itu, dan Garnacho harus membuktikan nilainya. Nilai: B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 Juli: Christos Tzolis (Club Brugge ke Arsenal, £34 juta)

    Untuk Brugge: Meskipun Tzolis tentu akan bernilai lebih tinggi jika bermain di salah satu dari lima liga top Eropa, Club Brugge akan sangat puas dengan pemasukan rekor klub untuk seorang pemain yang mereka datangkan hanya seharga €6,5 juta dua tahun lalu dari Fortuna Dusseldorf. Negosiasi juga tampaknya berjalan cukup mulus, dengan Arsenal pada akhirnya memenuhi valuasi juara Belgia itu terhadap sang winger. Klub penjual berada dalam posisi kuat setelah Tzolis menandatangani kontrak baru setahun lalu. Uang sebesar itu akan sangat berarti bagi klub Jupiler Pro League, dan Brugge akan berusaha menginvestasikannya kembali dengan cerdas setelah merebut kembali gelar dari Union Saint-Gilloise musim lalu. Nilai: A

    Untuk Arsenal: Juara Premier League itu membutuhkan tambahan kekuatan di area sayap setelah kepindahan Leandro Trossard ke Besiktas pasca-Piala Dunia, dan Tzolis memenuhi banyak kriteria sebagai pengganti. Pemain internasional Yunani itu menikmati musim individu yang impresif pada 2025-26, dengan membukukan total 51 kontribusi gol yang luar biasa, 22 gol dan 29 assist, di semua kompetisi, membantu Brugge meraih gelar liga dan lolos ke fase gugur Liga Champions. Tentu saja, ada risiko yang melekat pada transfer ini, meski biayanya terlihat cukup sepadan di pasar saat ini; Tzolis tampil sangat buruk dalam periode pertamanya di Premier League bersama Norwich City, walaupun saat itu ia masih sangat muda dan Norwich memang menuju degradasi, sehingga akan ada pertanyaan apakah ia bisa menerjemahkan performanya di Belgia ke sepak bola Inggris. Arsenal berharap Tzolis sudah memetik pelajaran dari pengalaman tersebut, dan sang pemain memiliki fisik serta kecepatan untuk sukses. Arsenal mungkin harus bersabar untuk melihat versi terbaik dari pemain 24 tahun itu, tetapi setidaknya pada awalnya ia seharusnya bisa menjadi opsi rotasi yang berguna. Nilai: B+

    Untuk Tzolis: Winger itu kembali ke Premier League dengan sesuatu yang harus dibuktikan setelah periode gagal di Norwich, didorong oleh fakta bahwa ia telah menghidupkan kembali kariernya di Belgia setelah masa peminjaman awal di FC Twente dan Dusseldorf. Tantangannya sekarang adalah mempertahankan standar tinggi yang telah ia tetapkan bersama Brugge di liga yang jauh lebih sulit, tetapi tanda-tandanya menunjukkan bahwa ia memiliki kemampuan untuk menjadi sukses. Tzolis dikabarkan hanya ingin bergabung dengan Arsenal dan memprioritaskan minat mereka, jadi ia pasti sangat senang transfer ini akhirnya terwujud. Kini kerja keras yang sesungguhnya dimulai saat ia berusaha memantapkan dirinya di London utara. Nilai: A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 Juli: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund ke Barcelona, €29 juta)

    Untuk Dortmund: Mungkin ini yang terbaik yang bisa mereka lakukan dalam situasi seperti ini. Adeyemi hanya memiliki sisa satu tahun dalam kontraknya dan tidak ada peluang baginya untuk meneken kontrak baru. Karena itu, Dortmund tidak punya pilihan selain menjualnya pada musim panas ini agar tidak kehilangan aset yang cukup berharga secara cuma-cuma tahun depan. Adeyemi jelas bernilai lebih dari €22 juta yang akan diterima Dortmund di muka, tetapi tidak boleh dilupakan bahwa dia cukup sering dibekap cedera dan kesulitan menunjukkan konsistensi sepanjang empat tahunnya di Signal Iduna Park. BVB juga layak diapresiasi karena berhasil mengamankan klausul penjualan kembali dalam kontraknya. Nilai: B

    Untuk Barcelona: Perekrutan yang berpotensi cerdas. Kami sudah sangat sering mengkritik Barca selama bertahun-tahun soal urusan transfer mereka, dan itu memang pantas, tetapi jika memang layak dipuji, maka ini bisa menjadi bisnis yang sangat bagus. Adeyemi memang belum memenuhi ekspektasi sebagai bintang besar Jerman berikutnya, tetapi dia masih berusia 24 tahun, yang membuatnya menjadi alternatif yang lebih muda, lebih murah, dan lebih cepat dibanding Marcus Rashford. Mungkin yang lebih penting dari segalanya, Hansi Flick percaya dia bisa mengeluarkan kemampuan terbaik dari seorang pemain yang diberinya debut internasional lima tahun lalu. Nilai: B+

    Untuk Adeyemi: Transfer yang datang pada waktu yang tepat. Adeyemi terlihat seperti calon superstar ketika dia bergabung dengan Dortmund dari Red Bull Salzburg pada Mei 2022, tetapi hal itu tidak pernah benar-benar terjadi untuknya. Memang ada tanda-tanda musim lalu bahwa dia mungkin akhirnya bisa mewujudkan potensinya, tetapi kepindahan ke Camp Nou tetap merupakan perkembangan luar biasa bagi winger kelahiran Munich itu. Kabar baiknya, dia tidak akan berada di bawah tekanan yang sangat besar, mengingat nilai transfernya. Bahkan, ekspektasi yang jauh lebih besar akan dibebankan kepada Anthony Gordon pada tahap awal musim baru, dan itu seharusnya membuat hidup Adeyemi jauh lebih mudah. Ia memiliki fleksibilitas dan kecepatan untuk menjadi anggota yang benar-benar penting dalam lini depan Barcelona yang sedang dirombak secara besar-besaran pada musim panas ini. Pada dasarnya, ini terasa seperti langkah yang tepat pada waktu yang tepat bagi Adeyemi, yang tidak akan mendapatkan panggung yang lebih baik untuk akhirnya mewujudkan potensinya. Nilai: A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 Juli: Morgan Rogers (Aston Villa ke Chelsea, £117 juta)

    Untuk Villa: Pengingat yang brutal soal posisi mereka dalam hierarki Premier League. Seandainya Rogers bergabung dengan Arsenal yang baru dinobatkan sebagai juara, itu lain cerita. Namun, Villa finis di peringkat keempat musim lalu, enam tingkat dan 13 poin di atas Chelsea, dan akan bermain di Liga Champions musim ini, sementara Chelsea sama sekali tidak memiliki kompetisi antarklub Eropa untuk dinantikan, tetapi juara Liga Europa itu benar-benar tak berdaya mencegah aset paling berharga mereka pindah ke Stamford Bridge. Jelas, dari perspektif finansial, ini adalah kesepakatan yang benar-benar luar biasa bagi Villa. Mereka merekrut Rogers dari Middlesbrough hanya dua setengah tahun lalu dengan biaya awal £8 juta. Kini mereka menjualnya dengan nilai hampir 15 kali lipat dari angka tersebut, jumlah gila yang akan sangat membantu Villa mencari pengganti sekaligus memperkuat skuad Unai Emery di area lain. Namun, para suporter saat ini sangat frustrasi, karena mereka merasa ini adalah bukti lebih lanjut bahwa pemilik kaya klub mereka dibatasi oleh aturan finansial Premier League. Nilai: B+

    Untuk Chelsea: Benar-benar sebuah kudeta transfer. Perkiraannya adalah Rogers akan menuju London utara musim panas ini, bukan ke barat. Namun, terlepas dari dugaan masalah anggaran yang disebabkan kegagalan musim lalu lolos ke Liga Champions, Chelsea telah mengungguli Arsenal untuk merekrut salah satu penyerang yang paling diburu di Premier League. Bagaimana? Nah, itulah pertanyaan yang sedang diajukan semua orang saat ini, dengan banyak pihak kini memperkirakan seorang anggota 'bomb squad' Chelsea akan muncul di Villa Park sebelum penutupan bursa transfer, dan dengan biaya yang sangat digelembungkan. Namun, yang tampaknya lebih mungkin adalah telah ada perkembangan di balik layar dalam upaya menemukan klub baru untuk Enzo Fernandez dan penjualan pemain Argentina yang ingin hengkang itu akan hampir sepenuhnya menutup biaya perekrutan Rogers. Tak bisa dimungkiri bahwa Chelsea membayar jauh terlalu mahal untuk pemain 23 tahun yang baru memiliki dua musim Premier League yang cukup baik, dan hanya satu gol dari 22 penampilan untuk England. Namun, lini depan yang berisi Rogers, Cole Palmer, Estevao, dan Joao Pedro tentu bisa sangat berbahaya di bawah asuhan Xabi Alonso musim depan. Nilai: B

    Untuk Rogers: Sebuah perkembangan yang mengejutkan, setidaknya dari sudut pandang luar. Asumsinya adalah Rogers sangat ingin pindah ke Emirates, tempat ia diperkirakan akan mengisi posisi Leandro Trossard yang baru hengkang di sisi kiri lini serang Arsenal asuhan Mikel Arteta. Namun, kini dilaporkan bahwa ia berubah pikiran karena dipengaruhi Alonso, yang jelas melakukan pekerjaan hebat dengan pemain-pemain seperti Florian Wirtz di Bayer Leverkusen. Namun, kami sangat menduga bahwa uang dan jaminan waktu bermain di tim yang lebih lemah memainkan peran yang bahkan lebih penting dalam kepindahan mengejutkan Rogers ke Stamford Bridge. Sejujurnya, meski Chelsea adalah klub yang dikelola dengan buruk dan terus berada dalam keadaan tidak stabil, ini adalah transfer yang bisa berjalan sangat baik bagi Rogers, terutama karena ia kini bisa bermain di Premier League bersama sahabatnya dan mantan rekan setimnya di level usia muda Manchester, Palmer. Bahkan, kita mungkin akan melihat cukup banyak selebrasi 'cold' dalam pertandingan Chelsea musim depan! Nilai: B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 Juli: Youri Tielemans (Aston Villa ke Manchester United, £35 juta)

    Untuk Villa: Pukulan pahit. Kecenderungan Tielemans untuk mengalami cedera sudah lama menjadi sumber frustrasi di Villa Park, tetapi saat bugar, dia adalah pesepakbola yang fantastis, dan pentingnya dia bagi rencana permainan Unai Emery musim lalu tidak bisa dilebih-lebihkan. Tim asuhan pelatih asal Spanyol itu kesulitan luar biasa saat Tielemans menepi karena cedera pergelangan kaki pada awal tahun ini, dengan hanya memenangkan satu dari tujuh pertandingan Premier League yang mereka jalani tanpa gelandang Belgia tersebut. Lalu, begitu dia kembali ke susunan pemain inti, Villa menutup musim dengan gemilang dengan finis di peringkat keempat Premier League dan menjuarai Liga Europa, dengan Tielemans mencetak gol spektakuler di final. Mengingat dia juga masih memiliki dua tahun tersisa dalam kontraknya, kehilangan dia hanya dengan £35 juta benar-benar sulit diterima, terutama karena Amadou Onana sedang menghadapi absennya dalam waktu lama akibat cedera ACL. Nilai: D

    Untuk United: Kejutan yang sangat menyenangkan. Tidak ada indikasi bahwa United sedang menyiapkan langkah untuk merekrut Tielemans sampai muncul kabar bahwa transfer itu hampir selesai sebelum persaingan muncul. Karena itu, mereka pantas mendapat pujian karena bergerak begitu tegas dan diam-diam. Tielemans jelas tidak sesuai dengan profil usia yang dicari United pada musim panas ini dan dia tentu sudah memiliki jam terbang yang tinggi, bahkan untuk pemain berusia 29 tahun. Namun, kedatangannya akan meredakan sebagian kepanikan di Old Trafford setelah gagalnya transfer Ederson, Manuel Ugarte mengalami cedera serius saat bertugas bersama Uruguay, dan United tidak mampu memenuhi harga dalam kesepakatan untuk target-target utama transfer gelandang mereka, Elliot Anderson, Sandro Tonali, dan Mateus Fernandes. Tielemans adalah pemain Premier League yang sudah terbukti dan dia menegaskan kelasnya di Piala Dunia. Dengan demikian, dia akan menambah kedalaman, pengalaman, fleksibilitas, dan kualitas yang sangat dibutuhkan di lini tengah United setelah kepergian Casemiro pada akhir musim lalu, dan dengan harga seperti ini, dia pada akhirnya bisa terbukti sebagai salah satu rekrutan terbaik musim ini. Nilai: B+

    Untuk Tielemans: Jenis kesempatan yang mungkin bahkan dia sendiri kira sudah lewat. Tielemans sudah lama digadang-gadang akan bergabung dengan salah satu klub elite Premier League, tetapi setelah berusia 29 tahun pada Mei, hal itu memang tidak benar-benar terlihat akan terjadi bagi mantan gelandang Leicester City tersebut pada tahap kariernya saat ini, dan itu sebenarnya tidak masalah. Villa adalah klub besar dengan kapasitasnya sendiri. Namun, United tanpa diragukan berada di level lain dalam hal prestise, menjadikan ini kepindahan besar bagi Tielemans, yang tanpa ragu akan menikmati kesempatan untuk menunjukkan jangkauan umpannya yang luar biasa dan teknik hebatnya di salah satu panggung terbesar dalam sepakbola. Nilai: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 Juli: Andrey Santos (Chelsea ke Manchester United, £50 juta)

    Untuk Chelsea: Musim panas Chelsea yang aneh terus berlanjut setelah mereka sepakat menjual salah satu pemain muda menjanjikan mereka kepada rival langsung dalam perebutan posisi empat besar Premier League. Andrey Santos tampak berkembang dengan baik setelah kembali dari masa pinjamannya yang sukses bersama klub saudara Strasbourg untuk menjadi bagian dari tim utama, tampil secara reguler sepanjang kampanye 2025-26 dan kerap mengesankan saat menggantikan Enzo Fernandez dan Moises Caicedo. Jika Fernandez pergi, seperti yang tampaknya kemungkinan besar akan terjadi, maka manajer baru Xabi Alonso akan kekurangan opsi. Namun, pemain berusia 22 tahun itu jelas tidak dianggap tak tersentuh, dan tawaran United sebesar £48 juta ($64 juta) plus £2 juta dalam add-ons untuk seorang gelandang yang belum menjadi starter pasti tampaknya terlalu bagus untuk ditolak. Inilah model BlueCo yang sedang berjalan; Chelsea bersiap meraup keuntungan besar dari Santos, yang direkrut sebagai pemain muda berpotensi tinggi dari klub Brasil Vasco da Gama seharga £16 juta pada 2023. Keputusan bisnis yang sinis ini meninggalkan sedikit rasa pahit, tetapi uang besar yang ditawarkan berarti kesepakatan ini mungkin terlalu bagus untuk ditolak. Namun, jika Santos berkembang menjadi talenta kelas dunia di Old Trafford, ini bukan kesepakatan yang akan dikenang dengan baik. Nilai: B-

    Untuk Man Utd: Salah satu transfer yang agak membingungkan dari semua pihak. Setelah gagal mendapatkan target utama lini tengah Elliot Anderson dan Matheus Fernandes, yang masing-masing direbut Man City dan Tottenham, United dengan panik beralih ke Santos saat mereka berupaya menghindari situasi di mana Mason Mount menjadi satu-satunya gelandang senior murni mereka ketika pramusim dimulai pada 18 Juli, dengan Kobbie Mainoo masih berada di Piala Dunia bersama Inggris. Dilaporkan bahwa para pengambil keputusan United bersikap 'tenang' setelah perburuan Fernandes tidak membuahkan hasil, tetapi Santos tidak berada pada level yang sama dengan target-target mereka sebelumnya, dan paket £50 juta terlalu mahal untuk pemain yang jelas bersedia dilepas Chelsea. Manchester United memang membutuhkan tambahan pemain di lini tengah setelah kepergian Casemiro dan cedera serius yang dialami Manuel Ugarte, tetapi mereka membayar terlalu mahal di sini untuk seseorang yang tidak akan menjadi starter pasti setelah jendela transfer ditutup. Harapannya adalah bahwa, pada usia 22 tahun, ia masih memiliki banyak level lagi untuk dicapai. Nilai: C

    Untuk Santos: Mungkin termotivasi oleh fakta bahwa ia dicoret dari skuad Brasil asuhan Carlo Ancelotti setelah musim di mana ia keluar-masuk tim Chelsea, dilaporkan bahwa Santos meninggalkan Chelsea demi mencari 'sepak bola tim utama secara reguler'. Apakah ia akan mendapatkan menit bermain lebih banyak di Old Trafford dibandingkan yang ia dapatkan di Stamford Bridge masih harus dilihat, dan banyak hal akan bergantung pada siapa lagi yang didatangkan United, dengan pemain lain kemungkinan akan menyusul di tengah pembenahan lini tengah klub. Santos mungkin merasa ia membutuhkan awal yang baru jauh dari kekacauan di level ruang rapat dan pergantian terus-menerus di kursi pelatih di Chelsea, meski tidak ada jaminan bahwa United akan mampu memberikan stabilitas jangka panjang yang lebih baik. Namun, mereka bisa menawarkan sepak bola Liga Champions, yang pada dasarnya akan berarti menit bermain lebih banyak mengingat klub yang segera menjadi mantan timnya itu tidak lolos ke kompetisi Eropa dalam bentuk apa pun. Pada akhirnya, sang pemainlah yang harus memastikan dirinya mampu menegaskan diri sebagai figur kunci di lingkungan barunya. Nilai: B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 Juli: Sandro Tonali (Newcastle ke Tottenham, £100 juta)

    Untuk Newcastle: Gelembungnya benar-benar sudah pecah! Ketika Newcastle lolos ke Liga Champions musim lalu, setelah mengakhiri puasa trofi mereka dengan mengejutkan Liverpool di final Carabao Cup, para suporter bermimpi klub milik negara itu akan menjadi jawaban Inggris atas Paris Saint-Germain yang didukung Qatar. Namun, Liverpool kemudian memberi Newcastle pengingat brutal soal posisi mereka dalam hierarki Premier League dengan merebut Alexander Isak dari mereka dalam situasi yang paling menyakitkan. Seandainya Newcastle membelanjakan biaya transfer yang saat itu menjadi rekor Inggris itu dengan baik, segalanya mungkin masih bisa berjalan bagus. Namun yang terjadi justru jutaan poundsterling dihamburkan untuk pembelian panik seperti Yoane Wissa, Nick Woltemade, dan Anthony Elanga, yang berujung pada tim asuhan Eddie Howe finis di peringkat ke-12 klasemen. Sudah jelas jauh sebelum akhir musim yang katastrofik itu bahwa Anthony Gordon akan pergi, tetapi justru kepergian Tonali ke Tottenham, dari semua tim yang ada, yang benar-benar melambangkan matinya sebuah mimpi. Dan hal yang benar-benar membuat trauma bagi para penggemar adalah bahwa ini mungkin bahkan belum menjadi paku terakhir di peti mati, dengan kapten Bruno Guimaraes juga dipastikan akan pergi dalam beberapa pekan ke depan. Pada dasarnya, dengan pemilik klub dari Arab Saudi mengurangi investasi mereka di olahraga, penderitaan lain akan segera datang, yang berarti para suporter bahkan tidak bisa terhibur oleh biaya transfer sembilan digit itu, yang kemungkinan besar juga akan disia-siakan. Nilai: F

    Untuk Tottenham: Rekrutan luar biasa lainnya. Hanya sehari setelah merampungkan kesepakatan bersejarah senilai £85 juta untuk Mateus Fernandes, Spurs memutuskan memecahkan rekor biaya transfer mereka lagi untuk Tonali. Apakah ini tanda keputusasaan atau bukti ambisi masih bisa diperdebatkan. Mungkin ini hanya bukti pasar transfer yang sudah gila. Lagi pula, jika Elliot Anderson bernilai £116 juta, mengapa Tonali tidak layak dihargai dengan angka serupa?! Gelandang timnas Italia itu tanpa diragukan telah membuktikan dirinya sebagai salah satu gelandang terbaik di Premier League dalam dua musim terakhir dan ia terlihat sebagai taruhan yang bahkan lebih baik untuk bersinar di bawah sesama orang Italia, Roberto De Zerbi, dibanding Fernandes. Tentu saja, membayar uang sebesar ini untuk pemain 26 tahun yang masih punya banyak hal untuk dibuktikan di level paling tinggi tetaplah sebuah perjudian, dan perjudian yang sangat dibutuhkan Spurs agar berhasil. Namun untuk saat ini, para penggemar mungkin tidak akan peduli. Setelah bertahun-tahun frustrasi oleh pendekatan hemat/pelit di pasar transfer yang diawasi mantan executive chairman Daniel Levy, kini mereka melihat klubnya membuat rival-rival Premier League kalah telak demi merekrut salah satu gelandang yang paling diburu di pasar. Nilai: B+

    Untuk Tonali: Sebuah kepindahan yang paling tak terduga. Anggapan yang beredar adalah bahwa jika Tonali meninggalkan klub yang mendukungnya selama larangan bermain akibat taruhan ilegal, itu akan terjadi demi salah satu tim terkuat di Eropa. Namun, ia justru bergabung dengan tim yang finis di peringkat ke-17 Premier League dalam masing-masing dari dua musim terakhir. Jadi, apa alasannya? Jelas, tidak pernah ada kemungkinan klub Serie A memiliki dana yang cukup untuk memenuhi keinginan Tonali yang dilaporkan untuk pulang ke tanah air, dan bahkan klub-klub elite Inggris pun bisa dimengerti merasa keberatan dengan harga yang dipatok Newcastle. Alhasil, Tonali berakhir di Tottenham, tempat ia kini bersiap menghabiskan tahun-tahun terbaiknya, yang tak bisa dimungkiri terasa ganjil. Meski begitu, jika De Zerbi bertahan di Spurs lebih dari dua musim, dan itu adalah "jika" yang besar, mungkin transfer ini akan berjalan baik untuk Tonali dalam jangka panjang... Nilai: C+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    5 Juli: Denzel Dumfries (Inter ke Real Madrid, €20 juta)

    Untuk Inter: Anda harus mempertanyakan keputusan Inter untuk memasukkan klausul pelepasan serendah itu dalam kontrak seorang pemain yang telah menjadi salah satu figur terpenting mereka, meski cedera engkel dan operasi setelahnya menghambat kampanye Dumfries pada 2025-26. Meski begitu, pada performa terbaiknya ia tetap merupakan salah satu bek sayap menyerang terbaik yang ada, sehingga €20 juta (£17 juta/$23 juta) merupakan bisnis yang cukup buruk bagi Inter, yang sejatinya bisa mematok nilai jauh lebih tinggi di pasar saat ini untuk pemain yang masih memiliki dua tahun tersisa dalam kontraknya. Bisa jadi tangan Inter memang terikat; ketika pemain Belanda itu memperpanjang kontraknya pada September 2024, ia kabarnya meminta klausul tersebut, yang dipatok €25 juta untuk klub di luar Italia pada musim panas 2025 sebelum turun tahun ini. Nilai: C

    Untuk Madrid: Ini terlihat sebagai satu lagi langkah bisnis yang sangat cerdik dari Real Madrid, yang sedang membangun reputasi sebagai pemburu pemain murah saat mereka menavigasi aturan finansial La Liga yang ketat. Dumfries bernilai setidaknya dua kali lipat dari jumlah yang dibayar Madrid, dan biaya itu jauh di bawah €30 juta yang kabarnya telah disiapkan Madrid untuk merekrut bek kanan baru guna bersaing dengan Trent Alexander-Arnold setelah kepergian legenda klub Dani Carvajal. Namun, seperti rekan Inggrisnya itu, Dumfries adalah bek sisi kanan lain yang bisa dibilang lebih efektif saat menyerang daripada ketika bertahan, sehingga membuat Madrid memiliki sedikit ketimpangan di posisi tersebut yang dapat dimanfaatkan tim-tim yang lebih baik. Pada usia 30 tahun, ia juga bukan benar-benar alternatif jangka panjang, tetapi dengan biaya serendah itu sulit untuk membantah bahwa ia tidak bisa menjadi solusi sementara yang layak setidaknya untuk beberapa musim. Nilai: A

    Untuk Dumfries: Kepindahan seperti ini, pada tahap kariernya saat ini, adalah alasan tepat mengapa Dumfries menginginkan klausul pelepasan itu dimasukkan ke dalam kontraknya. Ia telah menjadi sosok yang setia bagi Inter sejak datang dari PSV pada 2021, dengan menyumbang 55 kontribusi gol dalam 207 penampilan dari posisi wing-back kanan sambil membantu Inter meraih gelar Serie A pada 2023-24 dan 2025-26, serta mencapai dua final Liga Champions. Ia jelas layak mendapatkan apa yang berpotensi menjadi kepindahan besar terakhirnya, dan banderol rendahnya berarti tekanan di Bernabeu akan sedikit berkurang. Akan sangat menarik untuk melihat apakah ia mampu menyingkirkan Alexander-Arnold dari tim, setelah kabarnya melakukan pembicaraan dengan Jose Mourinho mengenai peran yang akan ia jalankan. Nilai: A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 Juli: Mateus Fernandes (West Ham ke Tottenham, £85 juta)

    Untuk West Ham: Biaya transfer besar yang akan sangat membantu meredam dampak ekonomi dari degradasi dari Premier League. Sudah jelas begitu West Ham terdegradasi bahwa beberapa penjualan besar akan diperlukan, dan Fernandes adalah salah satu aset paling berharga mereka, gelandang berkelas yang sudah menarik banyak perhatian dari klub-klub rival bahkan sebelum nasib mereka ditentukan pada hari terakhir musim. Karena itu, kepergiannya sama sekali tidak mengejutkan. Namun, yang mengejutkan adalah West Ham berhasil mendapatkan angka persis seperti yang mereka minta untuk pemain Portugal tersebut meski berada dalam posisi tawar yang cukup buruk. Untuk itu, dewan klub yang memang pantas banyak dikritik layak mendapat sedikit pujian langka. Nilai: A

    Untuk Tottenham: Ini menjadi konfirmasi lebih lanjut bahwa klub benar-benar serius pada musim panas ini. Setelah dua musim yang kacau, yang kedua nyaris berakhir dengan degradasi, Tottenham bergerak cepat untuk memastikan mereka tidak pernah berada dalam posisi itu lagi, dan jika membayar £52 juta untuk Jan Paul van Hecke adalah sebuah pernyataan niat, maka ini berada di level berikutnya. Fernandes adalah pemain berusia 21 tahun yang sangat berbakat. Dia bisa bermain dalam berbagai peran dan sudah lama terlihat sebagai pemain yang akan berkembang pesat di tim yang lebih kuat. Juga jelas bahwa Roberto De Zerbi menganggapnya sempurna untuk gaya bermainnya. Namun, ada kesan putus asa yang tak terbantahkan dalam kesepakatan ini. Tottenham, seperti yang sudah kita lihat dari minat mereka untuk merekrut Sandro Tonali juga, bertekad melakukan apa pun untuk membenahi lini tengah mereka yang biasa-biasa saja dan karena itu bersedia membayar lebih mahal untuk Fernandes demi menahan minat dari klub-klub seperti Manchester United. Akibatnya, transfer ini benar-benar harus berhasil untuk Tottenham, dan harus langsung berhasil, atau ini akan cepat menjadi senjata lain untuk memukul para pemilik klub. Memang, hanya untuk menempatkan angka-angka yang terlibat dalam konteks, PSG membayar Benfica €60 juta untuk Joao Neves dan Fernandes sama sekali belum mendekati sebagus kompatriotnya yang sama-sama berusia 21 tahun itu, jadi dia benar-benar perlu menunjukkan bahwa dia bisa menjadi seperti itu. Nilai: C+

    Untuk Fernandes: Sepintas, ini transfer yang aneh. Fernandes dikaitkan dengan beberapa nama terbesar dalam sepak bola: United, Liverpool, dan PSG. Namun, dia justru berakhir di Tottenham, tim yang finis satu tingkat dan dua poin di atas West Ham musim lalu, sehingga ini terlihat seperti langkah yang agak menyamping. Namun, klub London utara itu seharusnya akan jauh lebih kuat musim depan dan Fernandes tanpa diragukan adalah tipe gelandang yang bisa dibantu De Zerbi untuk naik ke level yang benar-benar berbeda. Tentu saja ada sedikit kekhawatiran soal berapa lama pelatih asal Italia itu sebenarnya akan bertahan di Tottenham, mengingat kedua pihak tidak dikenal karena stabilitas mereka, tetapi Fernandes akan langsung masuk ke susunan pemain inti, dan itu mungkin tidak akan terjadi di tempat lain. Nilai: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1 Juli: Ismael Saibari (PSV ke Bayern Munich, €50 juta)

    Untuk PSV: Kepergian yang mengecewakan tetapi tak terhindarkan. Saibari memenangi tiga gelar beruntun bersama PSV dan pengaruhnya meningkat secara bertahap selama periode itu. Karena itu, hanya tinggal menunggu waktu sebelum dia direkrut oleh salah satu tim top Eropa. Beberapa pihak mungkin berpendapat bahwa PSV seharusnya bisa menunggu sampai setelah Piala Dunia sebelum memasang harga untuk Saibari, mengingat selalu ada kemungkinan dia akan bersinar di Amerika Utara, tetapi ini tetap nilai transfer yang bagus untuk pemain yang direkrut dari Genk dengan sedikit di atas €5 juta empat tahun lalu. Uang itu juga kemungkinan besar akan dimanfaatkan dengan baik oleh klub yang secara konsisten mampu memenangi trofi di Belanda meski terus-menerus harus menjual pemain terbaik mereka. Nilai: B 

    Untuk Bayern: Bisnis yang brilian. Nilai pasar Saibari hanya terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir berkat penampilan sensasionalnya untuk Maroko, dengan pemain 25 tahun itu mencetak gol dalam ketiga laga fase grup Piala Dunia negaranya sebelum kemudian mengeksekusi penalti penentu dalam kemenangan babak 32 besar atas Belanda. Namun, seperti yang dinyatakan direktur olahraga Max Eberl saat transfer itu dikonfirmasi, ini adalah kesepakatan yang sudah dikerjakan Bayern sejak beberapa waktu lalu. Ini bukan langkah reaksioner terhadap pemain acak yang mendadak mencuri perhatian di Piala Dunia; Bayern sudah lama yakin bahwa Saibari memiliki perpaduan yang tepat antara teknik, kerja keras, dan fleksibilitas untuk memberi kontribusi signifikan pada lini depan yang sudah luar biasa, dan kami tidak melihat ada hal yang membuat penilaian itu patut dipertanyakan. Nilai: A

    Untuk Saibari: Musim panas terbaik dalam hidupnya. Piala Dunia benar-benar nyaris tidak bisa berjalan lebih baik lagi bagi Saibari, yang menarik perhatian para penggemar sepakbola biasa lewat penampilan dinamisnya di lini depan untuk tim Maroko yang sangat impresif. Kini, dia telah menuntaskan kepindahan "impian" klasik ke "salah satu klub terbesar di dunia", meski memaksa masuk ke susunan pemain inti yang dihuni Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise, dan Jamal Musiala bisa menjadi semacam mimpi buruk! Namun, tahun-tahun terbaik Saibari masih ada di depannya, saat ini dia sedang sangat bahagia dan dia sangat wajar percaya bahwa dirinya bisa menjadi tambahan yang sangat berguna bagi skuad Bayern. Vincent Kompany jelas sependapat, karena Saibari tanpa diragukan lagi tampak lebih cocok dengan gaya bermain timnya ketimbang Nicolas Jackson. Nilai: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1 Juli: Marco Palestra (Atalanta ke Chelsea, £47 juta)

    Untuk Atalanta: Setelah mencapai kesepakatan untuk menjual Ederson ke Manchester United, ini berpotensi menjadi satu lagi bisnis cerdas bagi Atalanta. Paket besar senilai €55 juta (£47 juta/$62 juta) untuk Palestra menjadi keuntungan murni bagi pemain yang merupakan lulusan akademi mereka itu, tetapi hanya sempat mencatat segelintir penampilan tim utama, dengan klub kabarnya sudah memutuskan sejak beberapa waktu lalu untuk melepasnya ketimbang mengintegrasikan kembali Palestra setelah masa peminjamannya yang sukses di Cagliari. Pemain berusia 21 tahun itu menjadi penjualan termahal keempat dalam sejarah klub, dan meski mungkin agak disayangkan Palestra tidak akan bertahan di Bergamo dan memberi dampak di klub yang ia masuki saat berusia 10 tahun, begitu tim seperti Inter dan Chelsea menyatakan minatnya, pikirannya berubah dan selalu tampak akan menjadi perjuangan berat untuk mempertahankannya. Nilai: A

    Untuk Chelsea: Ini menjadi penanda menarik dari pengaruh Xabi Alonso sebagai manajer Chelsea, bukan sekadar pelatih kepala. Pria Spanyol itu dilaporkan menyetujui transfer ini, dan klub bergerak cepat untuk mencapai kesepakatan dengan Atalanta, melesat ke posisi terdepan dalam waktu 24 jam untuk membajak langkah Inter mendapatkan Palestra. Ia sebelumnya sangat diperkirakan akan bergabung dengan juara Scudetto itu, jadi ini jelas merupakan sebuah kudeta dalam konteks tersebut. Seorang bek sayap yang serbabisa, cepat, dan kuat, Palestra, yang dinobatkan sebagai Defender of the Year Serie A 2025-26, diperkirakan cocok dengan sistem Alonso baik dalam formasi tiga bek maupun empat bek, dan ia semestinya sesuai dengan kerasnya Premier League. Namun, setelah menggelontorkan hingga €55 juta, ada kesan bahwa Chelsea membayar terlalu mahal; itu adalah jumlah yang sangat besar dalam ukuran Serie A, yang tampaknya jauh melampaui tawaran Inter, dan ia masih mentah di usia 21 tahun dengan baru satu musim yang cukup bagus di level tertinggi. Karena itu, ini merupakan sedikit risiko. Nilai: B

    Untuk Palestra: Hanya Palestra sendiri yang bisa menjawab pertanyaan mengapa ia memilih Chelsea ketimbang pindah ke Inter, yang akademinya pernah ia bela saat masih kecil dan kabarnya juga ia dukung, tetapi fakta bahwa tawaran kontrak Chelsea yang dilaporkan (mendekati £100.000 per pekan) bernilai lebih dari dua kali lipat dibanding yang diajukan Inter mungkin sedikit banyak menjelaskan hal itu. Meski begitu, Palestra memiliki semua atribut untuk sukses di Premier League dan tampaknya langsung menyambut kesempatan untuk menguji dirinya di kasta tertinggi Inggris. Ia akan terdorong oleh kesuksesan Riccardo Calafiori di Arsenal, sementara sesama pemain muda Italia Giovanni Leoni bergabung dengan Liverpool musim panas lalu sebagai tanda bahwa semakin banyak pemain siap meninggalkan Serie A lebih awal dalam karier mereka. Ia sangat mungkin diyakinkan oleh tekad Alonso untuk membawanya ke Stamford Bridge, yang menunjukkan bahwa ia bisa dipersiapkan menjadi sosok kunci di bawah manajer baru. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 Juni: Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain ke AC Milan, €75 juta)

    Untuk PSG: Jackpot! Sang juara Eropa pasti tersenyum lebar setelah menemukan pihak yang bersedia membayar uang sebanyak itu untuk seorang pemain pelapis yang tidak menjadi starter dalam satu pun laga Liga Champions musim lalu. Ramos, ingat, sempat dianggap sebagai jawaban atas masalah lini depan PSG, tetapi ia menghabiskan sebagian besar waktunya di Parc des Prince dengan duduk di bangku cadangan, karena Luis Enrique menemukan solusi yang lebih baik dengan mengubah Ousmane Dembele menjadi ‘false nine’, yang jelas tidak mencerminkan situasi bagus bagi pemain Portugal itu. Begitu juga dengan fakta bahwa di level internasional ia masih menjadi pilihan kedua di belakang Cristiano Ronaldo yang sudah berusia 41 tahun. Jadi, tim-tim top dunia jelas tidak mengantre untuk merekrut Ramos pada musim panas ini, dan tentu saja bukan dengan harga €75 juta yang absurd. Namun, dengan satu transfer sensasional, PSG telah mendapatkan lebih dari setengah dana yang mereka butuhkan untuk merekrut Yan Diomande, seorang pemain yang benar-benar akan meningkatkan serangan mereka. Nilai: A+

    Untuk Milan: Mencengangkan, benar-benar mencengangkan. Mari luruskan satu hal sejak awal: Ramos adalah striker yang bagus. Ia menunjukkan potensi besar di Benfica dan membuktikan bahwa dirinya bisa memberi dampak dari bangku cadangan di PSG dengan mencetak 45 gol dalam tiga musim. Namun, label harganya sama sekali tidak masuk akal, terutama untuk tim Milan yang jelas tidak sedang berlimpah uang. Karena itu, suporter, pengamat, dan jurnalis di Italia saat ini sibuk mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi di sini. Meski transfer ini bisa saja berarti Rafael Leao akan segera meninggalkan San Siro, keterlibatan Jorge Mendes tak terelakkan memicu banyak teori konspirasi, sementara juga disorot bahwa pemilik Milan Gerry Cardinale punya hubungan baik dengan presiden PSG Nasser Al-Khelaifi. Namun, tak ada yang benar-benar tahu mengapa Milan merasa harus membayar biaya transfer tertinggi dalam sejarah klub untuk Ramos. Sekali lagi, untuk memperjelas, kami memang yakin ia akan mencetak gol di Serie A, terutama karena ia semestinya bisa memberikan semua yang diinginkan Ruben Amorim dari seorang nomor 9. Namun, ini adalah rekrutan termahal di Italia sejak Inter merekrut Romelu Lukaku, dan Ramos sebenarnya tidak memberikan jaminan yang sama dalam hal jumlah gol. Nilai: D+

    Untuk Ramos: Peluang yang sudah terlalu lama ditunggu bagi sosok yang terus-menerus menjadi pelapis untuk akhirnya menjadi pemeran utama. Kami sempat berpikir ketika Ramos mencetak hat-trick untuk Portugal asuhan Fernando Santos di Piala Dunia 2022, sebuah bintang telah lahir. Namun, alih-alih membangun serangan Portugal di sekitar seorang penyerang tengah yang sangat menjanjikan, pengganti Santos, Roberto Martinez, memilih tetap bersama Ronaldo, dan hal itu membuat Ramos tertahan selama bertahun-tahun. Namun, juga harus dikatakan bahwa Ramos tidak melakukan pekerjaan yang terlalu bagus untuk memberi tekanan nyata kepada Ronaldo dan Martinez. Ceritanya serupa di Paris, di mana pandangan umum menyebut bahwa meski PSG memiliki kumpulan penyerang fenomenal yang patut diiri, Ramos bukan salah satunya. Ia hanyalah sosok yang bagus untuk dimainkan dari bangku cadangan, seorang supersub yang lumayan. Yang terpenting, kini ia punya kesempatan untuk mengubah narasi itu. Ramos akan menjadi ujung tombak Milan baru, yang tetap merupakan salah satu klub terbesar dalam sepak bola dunia. Tekanan kepadanya untuk membenarkan label harganya akan sangat besar, karena meski ini memang biaya transfer yang besar, nilainya benar-benar luar biasa untuk ukuran klub Serie A. Kini giliranmu, Goncalo, saatnya membuktikan nilaimu... Nilai: A

    Mark Doyle

  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-HOFFENHEIMAFP

    18 Juni: Jan Paul van Hecke (Brighton ke Tottenham, £52 juta)

    Untuk Brighton: Ini lagi-lagi menjadi bisnis yang sangat cerdik dari Brighton, yang akan semakin mengukuhkan reputasi mereka sebagai salah satu klub dengan penjualan pemain terbaik setelah mengantongi £52 juta ($70 juta) untuk pemain yang mereka datangkan hanya seharga £2 juta enam tahun lalu. Transfer ini menjadi semakin bagus karena kontrak Van Hecke di Amex Stadium seharusnya habis hanya dalam 12 bulan lagi. Karena itu, mereka pasti sangat senang bisa mendapatkan biaya transfer sebesar itu untuk bek asal Belanda tersebut, meski sebelumnya sempat dilaporkan bahwa valuasinya mencapai £70 juta ($94 juta). Mereka hampir pasti akan menginvestasikan kembali dana itu untuk pengganti berpotensi tinggi, dengan talenta Spurs Luka Vuskovic secara khusus masuk radar mereka dalam transfer terpisah setelah masa pinjamnya yang mengesankan di Hamburg. Mereka juga tidak kekurangan opsi bek tengah, dengan Lewis Dunk dan Olivier Boscagli masih ada dalam skuad serta Igor Julio yang akan kembali dari masa peminjamannya di West Ham. Nilai: A

    Untuk Tottenham: Jelas ini adalah transfer yang didorong oleh pelatih kepala baru Roberto De Zerbi, yang pernah bekerja dengan Van Hecke saat masih di Brighton. Namun, sulit menghindari kesan bahwa Spurs telah dibuat membayar terlalu mahal untuk bek tengah ini setelah muncul laporan yang menyebut Brighton mematok valuasi £70 juta untuknya, meski faktanya ia berada di ambang memasuki tahun terakhir kontraknya di pesisir selatan. Rasanya, kesepakatan dengan harga miring untuk pemain dengan kualitas seperti dirinya semestinya secara realistis berada di kisaran £40 juta ($54 juta), tetapi Brighton memang terkenal sebagai negosiator yang tangguh dan Tottenham mungkin merasa mereka perlu bergerak; rival mereka di Premier League, Chelsea dan Liverpool, dilaporkan tertarik kepada Van Hecke, sementara kapten klub Cristian Romero tampak hampir pasti hengkang musim panas ini setelah musim yang penuh gejolak, dan sesama bek tengah Micky van de Ven bisa saja mengikuti jejaknya. Setidaknya, Tottenham mendapatkan bek yang sudah terbukti di Premier League, yang pada usia 26 tahun masih belum mencapai puncaknya, memiliki kualitas umpan yang bagus dan tipe daya juang serta kepemimpinan yang sudah lama sangat mereka butuhkan. Pemain internasional Belanda itu bisa saja membentuk duet bek tengah berwajah baru dengan rekrutan bebas transfer Marcos Senesi. Nilai: B-

    Untuk Van Hecke: Dari sudut pandang sang pemain, ini adalah kepindahan yang sangat masuk akal. Setelah tampaknya memperjelas bahwa ia tidak akan memperpanjang masa tinggalnya di Amex, Van Hecke mengambil langkah naik dari Brighton di titik tengah kariernya dan sangat mungkin melihat ini sebagai batu loncatan menuju hal-hal yang lebih besar lagi setelah memantapkan dirinya di Premier League. Agaknya baik Chelsea maupun Liverpool tidak benar-benar menindaklanjuti minat mereka yang sempat dilaporkan, jadi jika ia ingin menjadi starter yang terjamin di klub yang disebut sebagai ‘Big Six’, Tottenham bisa menjadi titik awal yang ideal, meski mereka tidak bisa menawarkan kompetisi Eropa dalam bentuk apa pun. Karena pernah bekerja sama dengan pelatih Italia yang penuh bara itu sebelumnya, Van Hecke akan tahu persis bagaimana De Zerbi ingin bermain, yang seharusnya membantunya beradaptasi dengan cepat. Satu-satunya arah bagi Spurs memang ke atas setelah satu lagi kampanye domestik yang buruk, dan kemitraannya dengan Senesi terlihat sangat kuat di atas kertas, setidaknya, memberi tim fondasi pertahanan yang solid saat klub London utara itu menjalani apa yang kemungkinan besar akan menjadi periode transisi setelah mereka menahan ancaman degradasi pada akhir 2025-26. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Liverpool 2026Getty Images

    18 Juni: Victor Munoz (Osasuna ke Liverpool, £34,5 juta)

    Untuk Osasuna: Sekilas, Osasuna mungkin tampak meraup keuntungan yang sangat besar dari pemain yang baru mereka datangkan musim panas lalu hanya seharga €5 juta, tetapi klub asal Pamplona itu memang sejak awal akan terkendala oleh klausul penjualan kembali sebesar 50 persen dalam kesepakatan mereka dengan Real Madrid. Itu berarti €20 juta dari klausul rilisnya senilai €40 juta (£34,5 juta/$45 juta) akan masuk ke Real Madrid, meski keuntungan €15 juta (£13 juta/$17 juta) tetap signifikan bagi klub sekelas Osasuna. Kepergian Munoz memang selalu mungkin terjadi setelah musim di mana ia mencatatkan 12 kontribusi gol dan mendapat panggilan ke skuad Piala Dunia Spanyol, dan klausul rilis itu membuat mereka tidak punya banyak pilihan soal nilai transfer. Nilai: B-

    Untuk Liverpool: Perekrutan pertama di era Andoni Iraola, sekaligus menambah panas rivalitas Liverpool dengan Newcastle di bursa transfer! Newcastle telah mengidentifikasi Munoz sebagai pengganti jangka panjang ideal untuk Anthony Gordon, yang telah bergabung dengan Barcelona, tetapi, dengan melihat peluang di pasar, Liverpool bergerak cepat untuk membajak transfer itu meski negosiasi sudah memasuki tahap lanjut dan tawaran klub Tyneside tersebut kabarnya sudah diterima. Liverpool tentu sudah akan memandang ini sebagai sebuah keberhasilan besar, tetapi mereka juga pasti sangat senang bisa merekrut winger muda dengan reputasi setinggi itu dengan biaya yang bisa terbukti sebagai harga murah. Munoz bisa bermain di kedua sisi sayap maupun di tengah, memberi kualitas dan kedalaman yang sangat dibutuhkan setelah kepergian Mohamed Salah dan cedera Hugo Ekitike meninggalkan lubang besar di lini depan Liverpool. Penyerang berusia 22 tahun itu merupakan tipikal pemain yang lugas, cepat, dan juga rajin bekerja dalam bertahan, sehingga tampak sebagai sosok yang ideal untuk gaya bermain Iraola, dengan pelatih kepala baru itu kabarnya mendorong transfer ini agar terwujud. Namun, ia harus memastikan bahwa pemain muda Spanyol itu tidak menghambat jalan Rio Ngumoha untuk menjadi superstar sejati, walau klub kabarnya yakin hal itu tidak akan terjadi. Nilai: A 

    Untuk Munoz: Setelah tawaran dari Liverpool dan Newcastle sama-sama diterima, Anda harus berpikir bahwa keputusan di antara keduanya pada akhirnya bergantung pada sang pemain, dan sulit benar-benar menyalahkan Munoz karena memilih pindah ke Anfield. Meski masih baru berusia 22 tahun, ia sudah menjalani awal karier yang cukup nomaden dan ini akan menjadi klub besar ketiganya. Setelah ditempa dalam sistem akademi terkenal milik Barcelona, La Masia, ia kemudian berakhir di Real Madrid sebelum bergabung dengan Osasuna hanya setahun lalu. Kali ini, Munoz akan berharap bisa beradaptasi dan menegaskan dirinya sebagai bintang jangka panjang di lingkungan barunya, dan kompatriotnya, Iraola, seharusnya menjadi pelatih kepala yang sempurna untuk membantunya beradaptasi. Ia akan menghadapi persaingan ketat untuk merebut tempat di starting XI, dan itu mungkin mengharuskannya meningkatkan output keseluruhannya dengan Liverpool juga masih diperkirakan akan mengejar pesulap sayap RB Leipzig yang sangat dihargai, Yan Diomande, tetapi ia tetap seharusnya melihat banyak peluang dalam lini serang baru Liverpool berkat fleksibilitasnya. Nilai: A

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    18 Juni: Ibrahima Konate (Liverpool ke Real Madrid, bebas transfer)

    Untuk Liverpool: Liverpool benar-benar berada dalam posisi serbasalah terkait masa depan Konate, tetapi situasi ini sebetulnya bisa dihindari jika kontrak sang bek tidak dibiarkan terus menipis sejak awal. Seandainya Liverpool mengikatnya dengan kontrak baru saat ia berada di puncak performa pada musim 2024-25 yang berakhir dengan gelar juara, maka mereka akan bisa meminta bayaran yang layak ketika saatnya berpisah tiba, tetapi pada akhirnya pemain Prancis itu pergi tanpa biaya apa pun setelah menjalani musim individu yang buruk. Dalam situasi seperti ini, akan terasa sangat ganjil jika Liverpool mengabulkan tuntutan gaji Konate yang sangat besar, yang kabarnya berada di kisaran £250.000 per pekan, di tengah musim yang kacau dan diwarnai serangkaian kesalahan mencolok, dengan negosiasi alot yang sudah berlangsung berbulan-bulan berujung tanpa hasil, meski sang pemain sempat mengklaim pada April bahwa ia sudah dekat dengan kesepakatan. Setidaknya, Liverpool sudah merekrut calon pengganti potensial dalam diri Giovanni Leoni dan Jeremy Jacquet, tetapi ini tetap menjadi pemborosan besar atas waktu semua pihak. Nilai: D

    Untuk Real Madrid: Dengan demikian, bisa diasumsikan Real Madrid akan memberi Konate, target jangka panjang mereka, gaji luar biasa besar yang ia inginkan, yang meski mereka tidak perlu membayar biaya transfer, tetap merupakan sebuah risiko mengingat buruknya performa sang bek tengah sepanjang upaya lemah Liverpool mempertahankan gelar. Perlu diingat bahwa Real Madrid kabarnya sempat memutuskan mengakhiri minat mereka terhadap pemain tersebut pada November tahun lalu, dan itu cukup berbicara banyak. Pemain Prancis itu adalah bek yang bagus ketika sedang berada dalam hari terbaiknya, dan di usia 27 tahun ia kemungkinan masih belum memasuki masa puncak bagi pemain di posisinya. Real pada dasarnya sedang bertaruh bahwa ia bisa menemukan kembali performa terbaiknya di Spanyol, dan ia bisa menjadi solusi berbiaya relatif rendah untuk area bermasalah di klub; David Alaba akan meninggalkan Bernabeu musim panas ini, Antonio Rudiger telah melewati masa terbaiknya, Eder Militao terus diganggu cedera, dan Dean Huijsen masih sangat muda. Namun, Konate jelas bukan solusi kelas atas, dan transfer ini terasa seperti langkah yang bisa dengan sangat cepat berujung buruk mengingat sorotan intens terhadap Real Madrid, baik dari suporter maupun media. Nilai: B

    Untuk Konate: Tentu saja pemenang terbesar dari situasi ini adalah Konate, yang akan mendapatkan kepindahan impiannya ke Real Madrid sekaligus gaji besar yang sangat ia inginkan. Namun, ia harus cepat beradaptasi sebagai calon starter bersama Huijsen; di kerasnya atmosfer Bernabeu, akan ada jauh lebih sedikit kesabaran terhadap jenis kesalahan yang menghantui musim terakhirnya di Anfield. Konate mengikuti jejak Trent Alexander-Arnold dengan menuntaskan transfer gratis ke Madrid, dan kesulitan pemain Inggris itu pada musim debutnya seharusnya menjadi peringatan. Namun, jika ia bisa menemukan kembali kepercayaan diri dan performa terbaiknya sejak awal, maka ia punya peluang untuk menegaskan diri sebagai bagian penting di salah satu klub terbesar di dunia dalam Real Madrid wajah baru milik Jose Mourinho. Namun, apakah ia benar-benar mampu melakukan itu masih jauh dari kata pasti. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Bernardo Silva Real Madrid 2026Getty Images

    17 Juni: Bernardo Silva (Manchester City ke Real Madrid, gratis)

    Untuk Man City: Kehilangan seorang legenda. Bernardo adalah salah satu pesepakbola terbaik yang pernah bermain di Premier League, gelandang serang yang luar biasa pekerja keras dan inovatif, serta benar-benar menjadi bagian integral dari periode sukses berkelanjutan Manchester City. Bahkan, pemain Portugal itu pada dasarnya adalah pemain yang sempurna bagi Pep Guardiola, itulah sebabnya pelatih Catalan tersebut sangat menyukainya dan bahkan menitikkan air mata saat perpisahan emosional Silva di Etihad. Guardiola berharap pemain berusia 31 tahun itu akan mengakhiri kariernya di City, tetapi ini adalah perpisahan yang sebenarnya sudah lama akan terjadi. Melihat dia pergi secara gratis jelas tidak ideal dari sudut pandang finansial, tetapi itulah setidaknya yang pantas ia dapatkan setelah sembilan tahun pengabdian yang luar biasa. Namun, kemampuan, kecerdasan, dan mungkin di atas segalanya, kepribadiannya akan sangat dirindukan di City. Nilai: D

    Untuk Real Madrid: Dua alasan untuk merayakan. Real Madrid tidak hanya mendapatkan pemain berkualitas luar biasa secara gratis, mereka juga menyalip rival bebuyutan Barcelona untuk mendapatkan tanda tangannya. Setelah berbulan-bulan spekulasi, yang sebagian bahkan sempat dikomentari sendiri oleh Bernardo, kepindahan ke Camp Nou terlihat seperti sesuatu yang pasti. Namun, kedatangan Jose Mourinho di Bernabeu jelas mengubah segalanya. 'The Special One' menjadikan perekrutan rekan senegaranya itu sebagai prioritas dan kesepakatan ini pada dasarnya rampung dalam 36 jam. Masa-masa terbaik Silva memang tanpa diragukan lagi sudah lewat, tetapi ia menunjukkan dalam perburuan gelar Premier League musim lalu bahwa ia masih mampu memberi pengaruh di laga-laga terbesar, penampilannya melawan Arsenal di Etihad sangat luar biasa. Mungkin yang lebih penting daripada apa pun, Bernardo barangkali adalah panutan ideal bagi para pemain muda di skuad Madrid, personifikasi dari apa yang diinginkan Mourinho dari para pemainnya, perpaduan sempurna antara bakat dan kegigihan. Dalam konteks itu, mudah untuk memahami mengapa Real membajak langkah Barca untuk merekrut pemain internasional Portugal tersebut. Nilai: B+

    Untuk Bernardo Silva: Kepindahan ke Spanyol yang sudah begitu lama ia cari. Setidaknya dalam tiga musim panas terakhir, jika bukan lebih, Silva terus dikaitkan dengan transfer ke salah satu tim papan atas La Liga. Namun, berulang kali Guardiola meyakinkannya untuk menghabiskan satu musim lagi di Etihad. Kali ini tidak ada yang bisa mengubah pikiran Bernardo, dan kini ia akhirnya akan memiliki kesempatan untuk bermain bagi salah satu kekuatan tradisional sepakbola Eropa. Memang, Madrid sedang melalui masa sulit, setelah disalip Barca dari puncak sepakbola Spanyol, tetapi membantu Mourinho mengembalikan mereka ke singgasana adalah tantangan yang tanpa ragu akan ia sambut, dan nikmati. Persaingan memperebutkan tempat di Real sangat ketat dan Silva tidak sedinamis dulu, tetapi, seperti yang ditunjukkan Guardiola, lima yard pertama itu ada di kepala Anda dan, dalam pengertian itu, sedikit pemain yang secepat mantan kapten City tersebut. Jadi, meski mungkin disayangkan ia tidak pindah ke Madrid saat usianya sedikit lebih muda, Bernardo punya pengalaman dan kualitas untuk meneladani Luka Modric, yang dibawa Mourinho ke Bernabeu, dengan bersinar di Spanyol hingga memasuki akhir usia 30-an. Nilai: A+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    15 Juni: Marc Cucurella (Chelsea ke Real Madrid, €60 juta)

    Untuk Chelsea: Ini terasa sedikit aneh bagi Chelsea; Cucurella adalah pemain yang berkembang menjadi figur kunci di lini pertahanan Chelsea sejak datang pada 2022 setelah awal yang kurang meyakinkan, jadi melihatnya pergi dengan kerugian sedikit membingungkan. Dalam performa terbaiknya, ia bisa dibilang termasuk yang terbaik di posisinya di dunia. Meski begitu, Chelsea memang membayar terlalu mahal sejak awal ketika merekrut pemain Spanyol itu dari Brighton seharga £60 juta ($80 juta), dan mengingat ia dilaporkan telah memberi sinyal niatnya untuk hengkang di balik layar serta secara terbuka mengkritik cara klub dijalankan, mereka mungkin akan puas mendapatkan kembali hingga £52 juta ($69 juta) setelah menilai bahwa ia bukan pemain yang tak tersentuh. Bahkan, mereka mungkin akan kesulitan mendapatkan lebih dari itu pada bursa transfer berikutnya untuk pemain yang akan berusia 28 tahun pada Juli. Kepergian Cucurella juga berarti skuad yang sangat kekurangan pengalaman kehilangan salah satu sosok paling berpengalaman, tetapi Chelsea pasti yakin bahwa Jorrel Hato yang masih muda bisa mengisi kekosongan itu, begitu juga dengan Valentin Barco yang diperkirakan akan segera datang. Nilai: B-

    Untuk Real Madrid: Tampaknya apa pun yang dikatakan Jose Mourinho akan terjadi, karena Real Madrid memulai perekrutan awal mereka di bursa transfer dengan rekrutan mengejutkan. Klub itu mengeluarkan dana besar untuk seorang bek kiri pada musim panas lalu demi memulangkan Alvaro Carreras ke Bernabeu dari Benfica, tetapi itu tidak menghentikan mereka untuk kembali menggelontorkan uang demi Cucurella, yang kabarnya diidentifikasi sebagai target oleh pelatih baru (lama) mereka. Biaya €60 juta sangat mahal untuk tim yang mengambil pendekatan cukup hemat di bursa transfer dalam beberapa tahun terakhir, dan itu menuntut pengembalian instan atas investasi mereka dari seorang pemain yang performanya agak menurun dalam beberapa bulan terakhir. Segera berusia 28 tahun, Cucurella seharusnya sedang berada di puncak kemampuannya, tetapi secara realistis berapa banyak lagi tahun berkualitas tinggi yang akan didapat Real Madrid darinya? Setidaknya, ia memiliki ciri khas pemain ‘Mourinho’ dengan energi dan agresivitasnya. Real kini juga memiliki empat bek kiri tim utama, yakni pemain baru itu, Carreras, Ferland Mendy, dan Fran Garcia, jadi pasti harus ada yang dilepas. Nilai: C

    Untuk Cucurella: Tanpa diragukan lagi menjadi pihak yang paling diuntungkan dari transfer ini, Cucurella telah memenuhi tujuannya untuk lolos dari tim Chelsea yang tanpa arah dan bergabung dengan salah satu klub terbesar di dunia pada puncak kariernya. Sudah banyak dilaporkan bahwa sang bek ingin kembali ke Spanyol, setelah merasa kecewa dengan cara BlueCo menjalankan bisnis mereka di Stamford Bridge, tetapi tidak ada yang menduga ia akan menuju Bernabeu di tengah minat dari Atletico Madrid. Maka, tidak mengherankan jika kesepakatan ini rampung begitu cepat, dengan Cucurella diduga langsung mengatakan ya ketika Real datang. Mengingat ia tampaknya memang dipilih oleh Mourinho, ia memiliki peluang besar untuk menegaskan diri sebagai pemain kunci juga, dengan Carreras kemungkinan akan keluar-masuk susunan XI pelatih asal Portugal itu. Namun, mengingat biaya transfer yang besar, ia harus langsung tampil bagus atau berisiko mendapat tekanan dari pendukung Bernabeu yang terkenal tidak sabaran, terutama mengingat keterkaitannya dengan Barcelona. Nilai: A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 Juni: Andy Robertson (Liverpool ke Tottenham, gratis)

    Untuk Liverpool: Perpisahan yang emosional. Robertson jelas layak masuk jajaran salah satu rekrutan terbaik dalam sejarah klub, sosok kunci di era Jurgen Klopp yang didatangkan hanya dengan £8 juta dari Hull City pada 2017 dan, pada masa jayanya, bisa dibilang merupakan bek kiri terbaik di dunia. Namun, tak bisa dimungkiri bahwa usia mulai mengejar pemain 32 tahun itu, itulah sebabnya Liverpool bergerak cepat untuk menggantikannya dengan mendatangkan Milos Kerkez musim panas lalu, dan bahkan akan menjual Robertson pada bursa musim dingin andaikan mereka bisa memulangkan Kostas Tsimikas dari Roma. Masalahnya sekarang, Kerkez masih belum sepenuhnya beradaptasi di Anfield, sementara dalam kampanye 2025-26 yang berat bagi Liverpool, menjadi sangat jelas bahwa pengalaman, kegigihan, dan kepribadian Robertson akan sangat dirindukan di Merseyside. Bahkan, kekhawatiran di kalangan suporter kini adalah kepergian Robertson, bersama Mohamed Salah, hanya akan membuat standar tim makin menurun musim depan. Nilai: D

    Untuk Tottenham: Tetap merupakan langkah yang mengejutkan. Tottenham jelas mencoba merekrut Robertson pada Januari, tetapi sulit memahami alasan pastinya. Skuad Tottenham mungkin kekurangan kualitas dan kedalaman di beberapa area lapangan, tetapi bek kiri sebenarnya bukan salah satunya. Ben Davies memang baru saja mengalami patah pergelangan kaki, tetapi Tottenham masih memiliki Destiny Udogie dan Djed Spence yang serbabisa untuk dipilih, sementara remaja Brasil Souza baru saja tiba dari Santos. Argumennya adalah Robertson akan menjadi tambahan penting bagi ruang ganti yang sedang kacau, dan ia tentu bisa membantu pelatih baru Roberto De Zerbi membangun budaya baru dengan komitmen 100 persen di dalam skuad. Fakta bahwa ia akhirnya datang secara gratis menjadi bonus kecil yang menyenangkan, tetapi kesan yang tetap ada adalah Tottenham belum tentu membutuhkan Robertson. Nilai: C

    Untuk Robertson: Keputusan yang membingungkan. Bisa dipahami mengapa Robertson bersedia meninggalkan Liverpool pada Januari. Ia telah turun menjadi pilihan kedua di belakang seorang pemain yang tidak tampil terlalu baik dan menginginkan menit bermain reguler di Premier League menjelang Piala Dunia, sesuatu yang tampaknya bersedia ditawarkan Tottenham kepadanya. Pada akhirnya Robertson tampil sebagai starter dalam lebih banyak pertandingan pada paruh kedua musim daripada yang mungkin ia perkirakan, yang berarti ia berada dalam kondisi cukup baik saat menuju Amerika Utara, tetapi tidak pernah ada kemungkinan baginya untuk bertahan di Anfield, karena Liverpool tak pernah menawarinya perpanjangan kontrak. Namun, ia memang memiliki pilihan lain selain Tottenham, dengan Juventus termasuk di antara klub yang dikabarkan tertarik merekrut kapten Skotlandia itu. Karena itu, agak aneh ia memutuskan bergabung dengan klub yang hanya nyaris lolos dari degradasi ke Championship pada hari terakhir musim. Namun, Robertson mungkin benar-benar melihat Tottenham sebagai opsi yang lebih menarik sekarang dibandingkan pada Januari, mengingat De Zerbi tanpa diragukan lagi mampu meningkatkan performa Tottenham secara signifikan selama musim panas. Meski begitu, kami masih belum yakin Robertson benar-benar akan bermain jauh lebih banyak di London utara daripada yang ia lakukan bersama Liverpool musim lalu. Nilai: C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 Mei: Anthony Gordon (Newcastle ke Barcelona, €80 juta)

    Untuk Newcastle: Sebuah perubahan pendekatan yang cukup jelas. Newcastle mati-matian berusaha mempertahankan Alexander Isak pada musim panas lalu sebelum akhirnya mengizinkannya bergabung dengan Liverpool. Sesedih apa pun kedengarannya, akan jauh lebih baik jika mereka langsung mengalah dan membiarkannya pergi segera setelah ia mengajukan permintaan transfer, karena gangguan yang disebabkan penyerang asal Swedia itu sama sekali tidak menguntungkan Eddie Howe maupun para pemainnya. Karena itu, Newcastle bergerak cepat untuk melepas penyerang lain yang tidak lagi merasa tenang di klub, dan dengan bayaran fantastis. Gordon adalah penyerang yang pekerja keras, berbakat, dan serbabisa, tetapi dia tidak pernah menunjukkan sesuatu untuk klub maupun tim nasional yang mengindikasikan bahwa nilainya mencapai £69 juta. Tentu saja, tantangan Newcastle sekarang adalah menginvestasikan uang itu dengan bijak, karena mereka benar-benar menyia-nyiakan apa yang mereka dapatkan dari Isak, dan menarik talenta papan atas juga tidak akan lebih mudah pada musim panas ini. Newcastle kini tidak lagi bisa menawarkan sepakbola Liga Champions kepada calon rekrutan baru, dan finis memalukan di peringkat ke-12 Premier League, ditambah keinginan Gordon untuk mengikuti Isak keluar dari pintu St. James' Park, membuktikan bahwa Newcastle bukan lagi ancaman serius bagi elite Inggris di bawah pemilik Arab Saudi yang semakin tidak tertarik. Nilai: B-

    Untuk Barcelona: Tanda yang benar-benar mengkhawatirkan. Barcelona sudah cukup lama tidak berada dalam posisi untuk menggelontorkan uang besar demi pemain karena masalah mereka yang sudah banyak diberitakan dalam mematuhi regulasi finansial ketat La Liga, jadi ini bukan pertanda baik bahwa langkah pertama mereka setelah akhirnya membereskan urusan internal adalah menghabiskan €80 juta untuk Gordon. Pemain tim nasional Inggris itu tentu saja bisa menjadi tambahan yang berguna. Dia bisa bermain hampir di mana saja di tiga posisi depan dan merupakan mesin pressing, tidak seperti Marcus Rashford, jadi mudah dipahami mengapa Hansi Flick memberi lampu hijau untuk kedatangan Gordon. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa Barca telah membayar terlalu mahal. Memang, Gordon bisa saja tampil bagus di Piala Dunia sehingga membuat harga itu terlihat lebih masuk akal, sementara juga telah disebutkan bahwa pemain asal Scouser itu mencetak 10 gol di Liga Champions musim ini, tetapi enam di antaranya lahir saat melawan Qarabag dan Union Saint-Gilloise, dan separuhnya dari titik penalti. Dua belas gol dalam 60 penampilan terakhirnya di Premier League adalah indikator yang jauh lebih baik soal seperti apa rasio gol yang seharusnya diharapkan pendukung Barca dari rekrutan terbaru mereka. Jadi, meski Gordon kemungkinan besar akan memberi Flick apa yang dia inginkan dari seorang winger, dan dia juga akan menerima gaji lebih kecil daripada Rashford, ada nilai yang lebih baik untuk ditemukan di tempat lain, yang menunjukkan bahwa Barca kembali punya lebih banyak uang daripada akal. Nilai: C+

    Untuk Gordon: Inilah yang disebut mimpi jadi kenyataan. Terlepas dari sejumlah penampilan yang sangat tidak konsisten di Premier League, khususnya dalam dua tahun terakhir, Gordon akhirnya mendapatkan kepindahan ke klub besar yang jelas sudah lama dia incar. Dia sendiri mengakui bahwa pikirannya sempat goyah oleh kaitan sebelumnya dengan klub kampung halamannya, Liverpool, yang juga dia dukung sejak kecil, sementara pada awalnya dia terlihat akan bergabung dengan Bayern Munich pada musim panas ini. Namun, Bayern wajar mundur karena harga yang diminta, dan di situlah tantangan besar yang kini dihadapi Gordon berada. Kemungkinan kedatangan Julian Alvarez memang akan mengalihkan cukup banyak perhatian dari pemain 25 tahun itu, tetapi dia tetap akan berada di bawah tekanan besar untuk membenarkan banderolnya, karena Barca tidak membayar €80 juta untuk pemain pelapis. Gordon harus membuktikan dirinya layak menjadi starter di tim bertabur bintang, dan itu tidak akan mudah. Tanya saja Rashford, yang kini terlihat tidak lagi terlalu dibutuhkan di Camp Nou meski membukukan total gabungan 28 gol dan assist pada musim debutnya di Barca. Meski begitu, Gordon mungkin nyaris tidak percaya dengan keberuntungannya. Dia akan beralih dari bermain bersama Anthony Elanga menjadi satu susunan dengan Lamine Yamal! Nilai: A

    Mark Doyle