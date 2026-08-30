Untuk PSG: Jackpot! Sang juara Eropa pasti tersenyum lebar setelah menemukan pihak yang bersedia membayar uang sebanyak itu untuk seorang pemain pelapis yang tidak menjadi starter dalam satu pun laga Liga Champions musim lalu. Ramos, ingat, sempat dianggap sebagai jawaban atas masalah lini depan PSG, tetapi ia menghabiskan sebagian besar waktunya di Parc des Prince dengan duduk di bangku cadangan, karena Luis Enrique menemukan solusi yang lebih baik dengan mengubah Ousmane Dembele menjadi ‘false nine’, yang jelas tidak mencerminkan situasi bagus bagi pemain Portugal itu. Begitu juga dengan fakta bahwa di level internasional ia masih menjadi pilihan kedua di belakang Cristiano Ronaldo yang sudah berusia 41 tahun. Jadi, tim-tim top dunia jelas tidak mengantre untuk merekrut Ramos pada musim panas ini, dan tentu saja bukan dengan harga €75 juta yang absurd. Namun, dengan satu transfer sensasional, PSG telah mendapatkan lebih dari setengah dana yang mereka butuhkan untuk merekrut Yan Diomande, seorang pemain yang benar-benar akan meningkatkan serangan mereka. Nilai: A+
Untuk Milan: Mencengangkan, benar-benar mencengangkan. Mari luruskan satu hal sejak awal: Ramos adalah striker yang bagus. Ia menunjukkan potensi besar di Benfica dan membuktikan bahwa dirinya bisa memberi dampak dari bangku cadangan di PSG dengan mencetak 45 gol dalam tiga musim. Namun, label harganya sama sekali tidak masuk akal, terutama untuk tim Milan yang jelas tidak sedang berlimpah uang. Karena itu, suporter, pengamat, dan jurnalis di Italia saat ini sibuk mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi di sini. Meski transfer ini bisa saja berarti Rafael Leao akan segera meninggalkan San Siro, keterlibatan Jorge Mendes tak terelakkan memicu banyak teori konspirasi, sementara juga disorot bahwa pemilik Milan Gerry Cardinale punya hubungan baik dengan presiden PSG Nasser Al-Khelaifi. Namun, tak ada yang benar-benar tahu mengapa Milan merasa harus membayar biaya transfer tertinggi dalam sejarah klub untuk Ramos. Sekali lagi, untuk memperjelas, kami memang yakin ia akan mencetak gol di Serie A, terutama karena ia semestinya bisa memberikan semua yang diinginkan Ruben Amorim dari seorang nomor 9. Namun, ini adalah rekrutan termahal di Italia sejak Inter merekrut Romelu Lukaku, dan Ramos sebenarnya tidak memberikan jaminan yang sama dalam hal jumlah gol. Nilai: D+
Untuk Ramos: Peluang yang sudah terlalu lama ditunggu bagi sosok yang terus-menerus menjadi pelapis untuk akhirnya menjadi pemeran utama. Kami sempat berpikir ketika Ramos mencetak hat-trick untuk Portugal asuhan Fernando Santos di Piala Dunia 2022, sebuah bintang telah lahir. Namun, alih-alih membangun serangan Portugal di sekitar seorang penyerang tengah yang sangat menjanjikan, pengganti Santos, Roberto Martinez, memilih tetap bersama Ronaldo, dan hal itu membuat Ramos tertahan selama bertahun-tahun. Namun, juga harus dikatakan bahwa Ramos tidak melakukan pekerjaan yang terlalu bagus untuk memberi tekanan nyata kepada Ronaldo dan Martinez. Ceritanya serupa di Paris, di mana pandangan umum menyebut bahwa meski PSG memiliki kumpulan penyerang fenomenal yang patut diiri, Ramos bukan salah satunya. Ia hanyalah sosok yang bagus untuk dimainkan dari bangku cadangan, seorang supersub yang lumayan. Yang terpenting, kini ia punya kesempatan untuk mengubah narasi itu. Ramos akan menjadi ujung tombak Milan baru, yang tetap merupakan salah satu klub terbesar dalam sepak bola dunia. Tekanan kepadanya untuk membenarkan label harganya akan sangat besar, karena meski ini memang biaya transfer yang besar, nilainya benar-benar luar biasa untuk ukuran klub Serie A. Kini giliranmu, Goncalo, saatnya membuktikan nilaimu... Nilai: A
Mark Doyle