Menurut The Athletic, Endrick akan tetap bertahan di Real Madrid untuk musim mendatang, meski minat dari sejumlah klub top Eropa yang ingin memanfaatkan minimnya menit bermain reguler yang ia dapatkan terus meningkat. Keputusan untuk tetap berada di ibu kota Spanyol itu tidak diambil secara terpisah; itu merupakan kesimpulan bersama yang dicapai oleh sang pemain sendiri, jajaran petinggi klub, dan pelatih kepala Jose Mourinho.

Pemain internasional Brasil itu telah menghabiskan sebagian besar musim panas sebagai target utama berbagai peminat di seluruh benua. Yang paling menonjol, klub Premier League Aston Villa sudah lama menjadi pengagum pemain berusia 20 tahun itu, dengan memantau perkembangannya secara dekat sejak kedatangannya di Eropa.