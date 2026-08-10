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Keputusan Mourinho sudah dibuat! Endrick tetapkan sikap tegas soal transfer Real Madrid meski diminati klub-klub Premier League
Kesepakatan internal tercapai di Valdebebas
Menurut The Athletic, Endrick akan tetap bertahan di Real Madrid untuk musim mendatang, meski minat dari sejumlah klub top Eropa yang ingin memanfaatkan minimnya menit bermain reguler yang ia dapatkan terus meningkat. Keputusan untuk tetap berada di ibu kota Spanyol itu tidak diambil secara terpisah; itu merupakan kesimpulan bersama yang dicapai oleh sang pemain sendiri, jajaran petinggi klub, dan pelatih kepala Jose Mourinho.
Pemain internasional Brasil itu telah menghabiskan sebagian besar musim panas sebagai target utama berbagai peminat di seluruh benua. Yang paling menonjol, klub Premier League Aston Villa sudah lama menjadi pengagum pemain berusia 20 tahun itu, dengan memantau perkembangannya secara dekat sejak kedatangannya di Eropa.
- Getty Images Sport
Rencana taktis di bawah Jose Mourinho
Mourinho diperkirakan akan memberi Endrick lebih banyak kesempatan di sisi kanan serangan pada musim baru. Pergeseran taktik ini terjadi karena pelatih asal Portugal itu tidak memandang motor lini tengah Federico Valverde maupun pendatang baru Bernardo Silva sebagai opsi reguler jangka panjang untuk peran sayap kanan. Dengan menghadirkan ancaman menyerang yang alami di sektor tersebut, Mourinho berharap bisa menyeimbangkan lini depan yang sering kali terlalu condong ke kiri, sehingga tercipta trisula yang lebih dinamis dan mampu saling bertukar posisi dengan lancar sepanjang 90 menit permainan.
Selain kegunaannya di sayap, Endrick juga akan beroperasi sebagai opsi penyerang tengah yang vital. Ia dijadwalkan menjadi pelapis utama bagi talisman Kylian Mbappe, berbagi tanggung jawab itu bersama rekrutan anyar Carlos Espi. Peran multifungsi ini dirancang untuk memastikan pemain Brasil itu tetap menjadi bagian inti dari rotasi dalam laga-laga La Liga dan Liga Champions.
Memantau perkembangan pemain Brasil itu
Sejak bergabung dengan klub dari Palmeiras pada Juli 2024 dalam kesepakatan senilai €35 juta sebagai biaya awal plus €25 juta dalam potensi add-on, perjalanan Endrick menjadi sorotan besar dan diiringi ekspektasi tinggi. Secara total, ia telah tampil 40 kali untuk Real Madrid, mencetak tujuh gol dalam penampilan singkatnya yang terbatas.
Statusnya di level internasional juga tetap tinggi, setelah masuk dalam skuad 26 pemain Brasil untuk Piala Dunia musim panas ini yang dipilih mantan bos Madrid Carlo Ancelotti. Endrick tampil di semua pertandingan Brasil di turnamen itu kecuali satu, meski langkah mereka berakhir lebih cepat usai tersingkir di babak 16 besar oleh Norwegia.
- AFP
Persiapan untuk musim baru La Liga
Real Madrid sedang mematangkan persiapan mereka untuk musim baru, dengan kampanye La Liga mereka dijadwalkan dimulai melawan Espanyol pada 22 Agustus. Keputusan untuk mempertahankan Endrick di dalam skuad menunjukkan pendekatan yang berbeda dibandingkan prospek muda lainnya, karena Madrid sudah menyetujui kepindahan pinjaman untuk remaja bertalenta tinggi Franco Mastantuono guna bergabung dengan klub Italia Fiorentina untuk musim mendatang.
Situasinya akan dievaluasi kembali pada Januari, mencerminkan pendekatan yang diambil sebelumnya tahun ini ketika ia bergabung dengan klub Prancis Lyon dengan status pinjaman karena minimnya waktu bermain di Madrid. Selama masa peminjamannya di Ligue 1, Endrick membuktikan kualitasnya dengan mencetak delapan gol dalam 21 penampilan di semua kompetisi.
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