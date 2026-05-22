Keputusan "mengerikan" menjelang laga penentuan degradasi! Kapten Tottenham, Cristiano Romero, memicu gelombang kemarahan

Berita ini disampaikan kepada publik Inggris pada hari Kamis oleh pakar Amerika Selatan asal Inggris, Tim Vickery, dalam sebuah siaran di platform talkSPORT. Acara tersebut dipandu oleh Paul Hawksbee, yang merupakan penggemar Spurs.

"Jadi, kapten tim yang baik," katanya dengan nada mengejek. "Tidak hadir dalam pertandingan terpenting Tottenham sejak 1976: luar biasa. Setia sampai akhir, Cristian yang baik hati. Aku akan mengenakan jersey River Plate-ku akhir pekan ini. Saya merasa ini mengerikan. Dia lebih memilih menonton klub yang dia dukung daripada, sebagai kapten tim, mendukung tim yang terancam degradasi. Saya selalu berpikir bahwa Cristian Romero hanya singgah sebentar dan Tottenham hanyalah pengalih perhatian dari Argentina baginya. Tapi saya sudah cukup kecewa."

Di berbagai blog Tottenham dan di media sosial, muncul badai kemarahan termasuk banyak komentar kebencian tentang perilaku Romero. Masa depan bek tengah berusia 28 tahun itu di Spurs tampaknya sangat tidak pasti, bahkan jika tim berhasil bertahan di liga meskipun kontraknya masih berlaku hingga 2029. Saat ini, Romero sedang mempersiapkan comeback-nya dan masih berharap bisa ikut serta di Piala Dunia bersama Argentina.

Spurs sedikit stabil setelah rentetan hasil buruk yang bersejarah di awal tahun. Sejak Roberto De Zerbi mengambil alih jabatan sebagai pelatih, mereka meraih delapan poin dari enam pertandingan.