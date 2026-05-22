Tottenham terancam terdegradasi dari kasta tertinggi sepak bola Inggris untuk pertama kalinya sejak 1977. Menjelang pekan terakhir, klub legendaris asal London ini unggul dua poin atas rival sekotanya, West Ham United. Berkat selisih gol yang lebih baik sebanyak 12 gol, hasil imbang pada Minggu pukul 17.00 di kandang melawan Everton seharusnya cukup untuk memastikan kelangsungan mereka di liga. Pada waktu yang sama, West Ham akan menjamu Leeds United. Baik bagi Everton maupun Leeds, pertandingan ini tidak lagi menentukan apa pun.
Keputusan "mengerikan" menjelang laga penentuan degradasi! Kapten Tottenham, Cristiano Romero, memicu gelombang kemarahan
Romero mengalami cedera lutut saat timnya kalah 0-1 dari AFC Sunderland pada pertengahan April dan absen sejak saat itu. Belakangan ini, sang kapten selalu mendukung timnya dari tribun penonton. Namun, justru pada pertandingan paling penting melawan Everton ia akan absen — karena ia lebih memilih menonton final Kejuaraan Argentina secara langsung di stadion.
Pada hari Minggu pukul 20.30 waktu Jerman, juara terbanyak River Plate dan tim sensasional CA Belgrano akan bertanding di Estadio Mario Alberto Kempes di Cordoba. Romero berasal dari akademi Belgrano dan pernah merayakan debut profesionalnya untuk klub asal kota kelahirannya, Cordoba.
Meskipun Belgrano dianggap sebagai klub tradisional, mereka tetap berada di bawah bayang-bayang klub-klub besar dari Buenos Aires, La Plata, dan Rosario. Kini, gelar besar pertama dalam sejarah klub menanti. Sesuatu yang tampaknya tidak ingin dilewatkan oleh Romero dan dianggapnya lebih penting daripada mendukung rekan-rekannya dalam pertandingan penentuan degradasi di London.
Cristiano Romero mendapat perlakuan tidak ramah dari para penggemar Tottenham
Berita ini disampaikan kepada publik Inggris pada hari Kamis oleh pakar Amerika Selatan asal Inggris, Tim Vickery, dalam sebuah siaran di platform talkSPORT. Acara tersebut dipandu oleh Paul Hawksbee, yang merupakan penggemar Spurs.
"Jadi, kapten tim yang baik," katanya dengan nada mengejek. "Tidak hadir dalam pertandingan terpenting Tottenham sejak 1976: luar biasa. Setia sampai akhir, Cristian yang baik hati. Aku akan mengenakan jersey River Plate-ku akhir pekan ini. Saya merasa ini mengerikan. Dia lebih memilih menonton klub yang dia dukung daripada, sebagai kapten tim, mendukung tim yang terancam degradasi. Saya selalu berpikir bahwa Cristian Romero hanya singgah sebentar dan Tottenham hanyalah pengalih perhatian dari Argentina baginya. Tapi saya sudah cukup kecewa."
Di berbagai blog Tottenham dan di media sosial, muncul badai kemarahan termasuk banyak komentar kebencian tentang perilaku Romero. Masa depan bek tengah berusia 28 tahun itu di Spurs tampaknya sangat tidak pasti, bahkan jika tim berhasil bertahan di liga meskipun kontraknya masih berlaku hingga 2029. Saat ini, Romero sedang mempersiapkan comeback-nya dan masih berharap bisa ikut serta di Piala Dunia bersama Argentina.
Spurs sedikit stabil setelah rentetan hasil buruk yang bersejarah di awal tahun. Sejak Roberto De Zerbi mengambil alih jabatan sebagai pelatih, mereka meraih delapan poin dari enam pertandingan.