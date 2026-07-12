Keputusan ‘mengerikan’ Harry Kane & kesalahan Declan Rice! Mengapa Man Utd ‘takut merekrut pemain-pemain ternama’ saat masalah transfer yang sudah tak asing lagi kembali muncul

Sejarah terkini Manchester United di bursa transfer ditandai oleh sikap hati-hati, sebuah karakteristik yang telah membuat frustrasi sebagian pendukung setia di Old Trafford. Keputusan untuk melewatkan talenta-talenta yang mampu mendefinisikan sebuah era seperti Harry Kane dan Declan Rice terus membayangi reputasi departemen perekrutan. Ketika ditanya mengapa klub tampak “takut” merekrut pemain-pemain ternama, kenyataannya mengarah pada masa lalu yang penuh luka dan keinginan untuk mendapatkan nilai pasar yang lebih baik.

"Saya tidak yakin ini merupakan perkembangan yang benar-benar baru," jelas Tyrone Marshall dari Manchester Evening News. "Mereka bisa dan mungkin seharusnya merekrut Declan Rice sebelum Arsenal melakukannya, dan keputusan untuk tidak mencoba merekrut Harry Kane karena mereka tidak tertarik bernegosiasi dengan Tottenham adalah keputusan yang sangat buruk. Masalahnya sekarang bukanlah soal pemain-pemain ternama. Tak ada yang bisa menyebut Mateus Fernandes sebagai pemain bintang, dan seandainya Aurelien Tchouameni meninggalkan Real Madrid, United pasti akan berusaha keras untuk mendapatkannya."