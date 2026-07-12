Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
Keputusan ‘mengerikan’ Harry Kane & kesalahan Declan Rice! Mengapa Man Utd ‘takut merekrut pemain-pemain ternama’ saat masalah transfer yang sudah tak asing lagi kembali muncul
Biaya yang harus ditanggung akibat kehilangan Kane dan Rice
Sejarah terkini Manchester United di bursa transfer ditandai oleh sikap hati-hati, sebuah karakteristik yang telah membuat frustrasi sebagian pendukung setia di Old Trafford. Keputusan untuk melewatkan talenta-talenta yang mampu mendefinisikan sebuah era seperti Harry Kane dan Declan Rice terus membayangi reputasi departemen perekrutan. Ketika ditanya mengapa klub tampak “takut” merekrut pemain-pemain ternama, kenyataannya mengarah pada masa lalu yang penuh luka dan keinginan untuk mendapatkan nilai pasar yang lebih baik.
"Saya tidak yakin ini merupakan perkembangan yang benar-benar baru," jelas Tyrone Marshall dari Manchester Evening News. "Mereka bisa dan mungkin seharusnya merekrut Declan Rice sebelum Arsenal melakukannya, dan keputusan untuk tidak mencoba merekrut Harry Kane karena mereka tidak tertarik bernegosiasi dengan Tottenham adalah keputusan yang sangat buruk. Masalahnya sekarang bukanlah soal pemain-pemain ternama. Tak ada yang bisa menyebut Mateus Fernandes sebagai pemain bintang, dan seandainya Aurelien Tchouameni meninggalkan Real Madrid, United pasti akan berusaha keras untuk mendapatkannya."
- Getty Images Sport
Pendekatan baru di lini tengah menggantikan upaya pencarian Casemiro
Meskipun para penggemar terus mendesak agar klub mendatangkan gelandang bertahan khusus untuk menggantikan Casemiro, petinggi klub tampaknya mulai beralih ke formasi taktis yang lebih fleksibel. Alih-alih mengandalkan "penghancur" tradisional, fokus kini beralih ke pemain serba bisa seperti Andrey Santos dan Ederson.
"Sejauh ini belum ada pengganti alami untuk Casemiro, dan saya rasa tidak akan ada. Klub tidak terpaku pada gagasan untuk merekrut gelandang bertahan musim panas ini, melainkan menginginkan pemain yang mahir secara teknis serta memiliki mobilitas dan fisik yang mumpuni untuk bermain di lini tengah Liga Premier," kata Marshall. "Andrey Santos dan Ederson memenuhi kriteria tersebut, dan ada pandangan bahwa kemampuan serba bisa di lini tengah serta kehadiran dua pemain dalam formasi 4-2-3-1 akan setara dengan memiliki gelandang bertahan alami."
Masa depan Marcus Rashford masih belum pasti
Masa depan Marcus Rashford tetap menjadi variabel internal terpenting bagi United musim panas ini. Meskipun klub telah melakukan pembicaraan yang positif dengan penyerang berusia 28 tahun tersebut, kemungkinan penjualan tetap ada karena Setan Merah berupaya mengumpulkan dana untuk merekrut pemain baru di posisi sayap. Rencana cadangan sudah disiapkan, dengan Crysencio Summerville dari West Ham dan Iliman Ndiaye dari Everton diidentifikasi sebagai calon pengganti jika bintang jebolan akademi klub itu hengkang.
"Mereka kini lebih terbuka untuk mengintegrasikan kembali pemain berusia 28 tahun itu, dan telah terjadi pembicaraan positif antara kedua belah pihak, tetapi saya rasa kepergiannya masih dianggap sebagai opsi terbaik," lapor Marshall. "United mampu mengatasi absennya Rashford musim lalu, tetapi akan memainkan lebih banyak pertandingan musim ini dan mereka kini membutuhkan kedalaman skuad yang lebih baik. Jika United berhasil melepas Rashford, maka saya rasa mereka akan mencoba menggunakan dana tersebut untuk merekrut seorang pemain sayap kiri."
- Getty Images Sport
Disiplin keuangan menghambat upaya pencapaian target
Pada akhirnya, kesulitan United dalam merekrut pemain terkait erat dengan kepatuhan ketat terhadap anggaran dan struktur gaji mereka. Klub ini tidak lagi bersedia membayar harga yang melebihi nilai pasar atau menawarkan gaji selangit yang berujung pada adanya "beban" di skuad yang sulit dilepas. Ketelitian baru ini, meski bertanggung jawab secara finansial, tak terhindarkan telah menyebabkan mereka kehilangan target utama yang dianggap terlalu mahal dalam kondisi saat ini.
Marshall menyimpulkan: "United sebenarnya bisa saja merekrut Fernandes jika mereka bersedia mengeluarkan £85 juta dan gaji mingguan sebesar £250.000, tetapi hal itu tidak sesuai dengan anggaran yang mereka miliki untuk transfer tersebut dan akan merusak struktur gaji. Sulit untuk membantah pendekatan tersebut ketika kita telah melihat United bertindak agresif di masa lalu, hanya untuk kemudian kesepakatan-kesepakatan itu gagal dan para pemain tersebut terbukti tidak mungkin dilepas. United tetap yakin mereka akan merekrut pemain yang mereka inginkan musim panas ini, tetapi jelas, keinginan untuk sedikit lebih ketat dalam hal pembayaran berarti mereka terkadang akan kehilangan kesempatan."
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami