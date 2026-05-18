Dalam sebuah wawancara dengan majalah kicker, ia menjawab pertanyaan apakah ia akan tetap bertahan di Leipzig pada musim depan dengan singkat dan tegas, "Ya". Mengenai minat dari klub-klub lain, pemain asal Pantai Gading itu berkata: "Saat ini saya tidak memikirkannya. Saya berada di Leipzig dan senang bermain di sini." Diomande tidak dapat menyangkal bahwa kualifikasi ke Liga Champions memainkan peran penting dalam keputusannya: "Pada akhirnya, yang terpenting adalah statistik. Ini adalah tahun yang fantastis bagi saya," katanya.
Keputusan mengejutkan: Remaja senilai 75 juta euro dari Bundesliga tidak ingin pindah
Diomande termasuk salah satu penemuan terbaik pada musim Bundesliga yang baru saja berakhir. Leipzig mendatangkan pemain berusia 19 tahun itu dari Leganes, Spanyol, dengan biaya transfer sebesar 20 juta euro — dan pemain sayap ini langsung memukau dengan kecepatannya serta kualitas luar biasa dalam situasi satu lawan satu. Ia mengakhiri musim dengan 23 poin dari 36 pertandingan resmi bersama Leipzig. "Menghabiskan 20 juta euro untuk seorang pemain yang tidak dikenal siapa pun memang merupakan risiko besar," kata Diomande.
Klub-klub papan atas Eropa sedang mengincar Yan Diomande
Berkat penampilannya yang gemilang, klub-klub papan atas Eropa kabarnya pun sudah mengincar Diomande. "Saya adalah pemain inti; meski awalnya mengalami masa-masa sulit, saya akhirnya mendapat kesempatan, memanfaatkannya, dan kini menjadi pemain penting bagi tim," kata Diomande saat mengenang musim perdananya di Leipzig.
Konon, salah satu klub yang menaruh perhatian padanya adalah Liverpool FC, yang sedang mencari pengganti Mohamed Salah di sayap kanan. Selain itu, Bayern Munich juga dikabarkan sangat tertarik, namun klub asal Munich tersebut tampaknya ingin memperkuat lini serang mereka dengan Anthony Gordon dari Newcastle United.
Yan Diomande: Bersama Pantai Gading di Piala Dunia melawan Jerman
Di Leipzig, Diomande—yang berhasil meningkatkan nilai pasarnya menjadi 75 juta euro—masih terikat kontrak hingga tahun 2030. Pekan lalu, ia dipanggil oleh pelatih tim nasional Emerson Fae untuk Piala Dunia yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Di sana, ia akan menghadapi Jerman, antara lain, pada babak penyisihan grup (20 Juni, pukul 22.00, di Toronto).
Statistik Yan Diomande pada musim 2025/2026:
Permainan: 36 Menit bermain: 2724 Gol: 13 Assist: 10