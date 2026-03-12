Seperti yang dilaporkan oleh beberapa media, bek tengah tersebut memutuskan untuk memilih karier potensial di tim nasional Jerman meskipun terus berkomunikasi dengan federasi sepak bola AS.
Diterjemahkan oleh
Keputusan menentang Piala Dunia 2026 dan mendukung DFB: Talenta Bundesliga membuat pilihan mengejutkan
Oleh karena itu, ia juga tidak akan dinominasikan untuk mengikuti pelatihan yang akan datang pada akhir Maret untuk tim pelatih Mauricio Pochettino, agar tetap memiliki peluang untuk bermain untuk Jerman. Banks lahir di Hawaii, tetapi memiliki kewarganegaraan ganda karena ibunya berkebangsaan Jerman. Ayahnya adalah warga negara Amerika Serikat dan tinggal di Washington DC, sedangkan Banks dibesarkan di Allgäu, tempat ibunya masih tinggal bersama ayah tirinya.
Banks belum menerima undangan dari DFB. Sebaliknya, ia baru-baru ini bermain untuk tim U-20 Amerika Serikat dan berlatih bersama Pochettino. Namun, pemain berusia 19 tahun itu mungkin akan menerima undangan untuk bergabung dengan tim nasional U-21 Jerman, yang akan menghadapi tim muda Irlandia Utara dan Yunani dalam kualifikasi Kejuaraan Eropa.
- Getty
Keputusan Banks merupakan pukulan telak bagi AS
Banks telah berhasil menjadi pemain inti di FCA musim ini, bahkan di bawah mantan pelatih Sandro Wagner, ia sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari starting eleven. Dengan penggantinya, Manuel Baum, tim asal Augsburg ini telah stabil, juga untuk kebaikan sang remaja, dan bahkan sedikit mengincar Eropa.
Bagi AS, keputusan Banks merupakan pukulan telak. Tuan rumah Piala Dunia mendatang telah berupaya keras untuk mendapatkan jasanya dalam beberapa minggu dan bulan terakhir. "Saya telah melihatnya bermain di Jerman, dan dia adalah pemain yang sangat berbakat," kata Pochettino, dan menambahkan, "Kita tidak pernah tahu bagaimana dia bisa berkembang - mungkin di akhir musim dia akan menjadi bek tengah terbaik di Eropa atau di Jerman."
Meskipun mendapat banyak pujian, Banks tetap rendah hati. "Ibu saya akan menendang pantat saya jika saya tidak tetap rendah hati," katanya pada bulan Februari dengan mengedipkan mata, "Jadi, tidak ada kemungkinan itu terjadi."
Noahkai Banks: Data performa di FC Augsburg musim ini
Permainan 21 Gol 1 Assist 1 Menit bermain 1.653