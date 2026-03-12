Keputusan menentang Piala Dunia 2026 dan mendukung DFB: Talenta Bundesliga membuat pilihan mengejutkan

Banks telah berhasil menjadi pemain inti di FCA musim ini, bahkan di bawah mantan pelatih Sandro Wagner, ia sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari starting eleven. Dengan penggantinya, Manuel Baum, tim asal Augsburg ini telah stabil, juga untuk kebaikan sang remaja, dan bahkan sedikit mengincar Eropa.

Bagi AS, keputusan Banks merupakan pukulan telak. Tuan rumah Piala Dunia mendatang telah berupaya keras untuk mendapatkan jasanya dalam beberapa minggu dan bulan terakhir. "Saya telah melihatnya bermain di Jerman, dan dia adalah pemain yang sangat berbakat," kata Pochettino, dan menambahkan, "Kita tidak pernah tahu bagaimana dia bisa berkembang - mungkin di akhir musim dia akan menjadi bek tengah terbaik di Eropa atau di Jerman."

Meskipun mendapat banyak pujian, Banks tetap rendah hati. "Ibu saya akan menendang pantat saya jika saya tidak tetap rendah hati," katanya pada bulan Februari dengan mengedipkan mata, "Jadi, tidak ada kemungkinan itu terjadi."