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England line up vs DR CongoGetty
Thomas Hindle

Diterjemahkan oleh

Keputusan memanggil kembali Declan Rice sudah jelas-tapi siapa yang akan diturunkan sebagai pemain sayap?! Inilah susunan pemain yang SEHARUSNYA diturunkan Inggris saat menghadapi Kongo Demokratik di babak gugur Piala Dunia 2026

Analysis
England
T. Tuchel
FEATURES
England vs DR Congo
DR Congo
World Cup
D. Rice
B. Saka
J. Bellingham

Perjalanannya memang tidak selalu mulus, tetapi Inggris telah mencapai target mereka untuk menjadi juara grup di Piala Dunia ini dan memastikan laga babak 32 besar yang menguntungkan. Mereka akan menghadapi Republik Demokratik Kongo di Atlanta pada Rabu mendatang setelah akhirnya berhasil mengalahkan Panama pada pertandingan terakhir, namun mengingat performa dan kondisi fisik para pemain, susunan skuad yang akan dipilih Thomas Tuchel masih jauh dari pasti menjelang dimulainya babak gugur.

Namun, masa rotasi sudah berakhir. Tuchel menghabiskan tiga pertandingan pertama turnamen ini dengan melakukan penyesuaian kecil, bahkan mungkin mencoba satu atau dua eksperimen. Bukayo Saka belum siap? Noni Madueke bisa menggantikannya. Bingung memilih antara Anthony Gordon atau Marcus Rashford? Rotasikan saja mereka. Kehabisan bek kanan akibat kelalaian yang cukup parah dalam hal penyusunan skuad dasar? Yah...

Kita kini telah memasuki babak gugur, di mana eksperimen cenderung tidak dianjurkan, dan risiko tidak selalu membuahkan hasil. Kini, sebenarnya, tugas Tuchel adalah memilih susunan pemain terbaiknya dan membuat mereka bermain kompak untuk membangun momentum demi melaju jauh di Piala Dunia.

Kabar baiknya, kita sudah cukup tahu seperti apa susunan itu nantinya. Tujuh pemain lapangan sudah pasti masuk, menyisakan pertanyaan di posisi bek kanan dan dua posisi sayap. Mungkin tidak ada keputusan kontroversial yang perlu diambil di sini, tetapi GOAL merangkum susunan pemain yang seharusnya dipilih Tuchel saat Inggris menghadapi DR Kongo di babak 32 besar Piala Dunia...

  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    GK: Jordan Pickford

    Sebenarnya, kami masih menunggu Jordan Pickford menemukan performa terbaiknya di bawah mistar gawang. Kiper Everton itu relatif tidak banyak mendapat tekanan saat melawan Panama, dan juga tidak benar-benar harus melakukan penyelamatan saat melawan Ghana. Satu-satunya aksi nyata yang dilakukannya dalam dua pertandingan terakhir, sebenarnya, adalah tendangan pembersihan yang kurang tepat yang nyaris berujung pada tendangan bebas dan potensi kartu merah.

    Akankah ia diuji lebih keras di sini? Yah, Kongo memang bukan tim yang sangat kuat dalam menyerang. Namun, mereka mampu membangun serangan balik yang lancar, dan kemungkinan besar akan ada saat-saat di mana pertahanan Inggris terungkap. Bagaimanapun juga, Pickford adalah kiper utama, dan ia kemungkinan tidak akan lama hanya menjadi penonton.

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  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    RB: Djed Spence

    Wah, lini belakang terlihat agak tipis. Reece James, tampaknya, akan menjadi opsi untuk diturunkan di babak selanjutnya dalam turnamen ini jika Inggris lolos. Namun, cedera pergelangan kaki Jarell Quansah telah menambah masalah bagi Tuchel. Kini ia hanya memiliki bek kanan pilihan keempat (jika termasuk Tino Livramento—yang dipulangkan karena cedera).

    Pemain tersebut adalah Djed Spence, yang sudah pernah menjadi starter untuk Inggris musim panas ini, meskipun sebagai bek kiri. Namun, hal ini tampaknya akan membutuhkan sedikit penyesuaian taktis, dengan Spence di sisi kanan dan Nico O'Reilly tetap mempertahankan posisinya di sisi lain — meskipun kadang-kadang performanya di lini pertahanan masih agak diragukan.

  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CB: Marc Guehi

    Selain itu, yang terpenting adalah menjaga kesederhanaan di lini belakang. John Stones dipercaya tampil pada pertandingan pertama turnamen ini dan tampak seperti pemain yang masih dalam proses kembali ke kondisi fisik terbaiknya. Sulit untuk kembali ke performa terbaik di tengah-tengah turnamen seperti ini, dan Tuchel mengambil keputusan yang tegas—meski masuk akal—untuk memasukkan Marc Guehi.

    Dan meskipun bek mantan Crystal Palace ini belum tampil gemilang, ia tetap menjalankan tugasnya dengan baik di lini belakang. Sebut saja penampilannya tidak spektakuler, tapi ia adalah pilihan yang aman di sini.

  • FBL-WC-2026-MATCH67-PAN-ENGAFP

    CB: Ezri Konsa

    Situasinya di sini hampir sama dengan rekan Guehi di posisi bek tengah. Apakah Ezri Konsa benar-benar tak terkalahkan di lini belakang? Tidak. Namun, dia adalah pilihan terbaik di sini, dan juga yang paling aman. Meskipun Konsa sempat mengalami satu atau dua momen yang kurang meyakinkan saat melawan Ghana, dia tetap menjadi pilihan kelas atas di lini belakang.

    Ada pemain lain, terutama Trevoh Chalobah. Namun, mengambil keputusan seperti itu akan terlalu berisiko pada tahap ini. Inggris sudah memiliki duet bek tengahnya saat ini. Tetap pertahankan saja.

  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    LB: Nico O'Reilly

    Sepertinya O'Reilly bukanlah pilihan utama Tuchel. Memang, setelah penampilan yang naik-turun melawan Kroasia pada laga pembuka turnamen, ia dicadangkan untuk pertandingan kedua. Mungkin keputusan itu sedikit keras, tetapi tak diragukan lagi bahwa pertahanan Inggris sedikit lebih kokoh tanpa kehadirannya. Lagipula, O'Reilly pada dasarnya adalah gelandang serang yang dialihfungsikan.

    Tentu saja, sisi lain dari hal ini adalah kualitas menyerang O'Reilly tidak bisa disangkal. Ia memberikan umpan kunci menjelang gol kedua Inggris melawan Panama, dan kemampuannya dalam menggerakkan bola dari lini belakang akan sangat berharga — terutama dalam transisi serangan. Ini adalah risiko yang diperhitungkan oleh Tuchel, tetapi risiko yang perlu diambil.

  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CM: Elliot Anderson

    Keputusan yang sangat mudah di lini tengah. Dilaporkan bahwa Elliot Anderson mengalami ketegangan otot setelah pertandingan grup kedua Inggris, namun ia tetap diturunkan sebagai starter pada pertandingan ketiga.

    Pemain berusia 23 tahun ini telah bermain hampir setiap menit sepanjang musim panas ini, dan tidak ada alasan untuk meragukan bahwa tren ini tidak akan berlanjut — meskipun lini tengah Inggris belum sepenuhnya padu.

  • Declan Rice England 2026 World CupGetty

    CM: Declan Rice

    Declan Rice ditinggalkan di bangku cadangan sepanjang pertandingan melawan Panama. Dan itu adalah hal yang baik. Gelandang Arsenal tersebut telah bermain meski cedera selama berbulan-bulan, dan setelah mengalami cedera ringan pada pertandingan sebelumnya, tidak perlu mengambil risiko lebih lanjut dengan menurunkannya dalam laga yang membutuhkan semangat menyerang yang lebih besar. Namun, ia telah berlatih sepanjang pekan ini, dan Tuchel telah mengonfirmasi bahwa ia akan diturunkan sebagai starter.

  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CM: Jude Bellingham

    Apakah hal ini perlu dianalisis secara mendalam? Jude Bellingham sejauh ini merupakan pemain terbaik Inggris di Piala Dunia, dan selisihnya cukup jauh. Saat dia berada di lapangan, Inggris bermain lebih baik. Sesederhana itu.

    Pertanyaannya adalah: di posisi mana, tepatnya, dia bermain? Bellingham ditempatkan di posisi yang sedikit lebih dalam saat melawan Panama, dan tampil gemilang. Mungkinkah ini adalah pertandingan yang menuntut dia untuk mundur ke belakang, dan membiarkan Rice maju ke depan? Itu terserah Tuchel untuk menentukannya, tapi dia adalah pemain terbaik di sini.

  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    RW: Bukayo Saka

    Bukayo Saka masih belum sepenuhnya pulih. Setidaknya, dia tidak terlihat seperti itu. Beberapa momen-momen eksplosifnya belum terlihat, sementara beberapa gerakan menggiring, memotong, dan berbelok yang biasanya dilakukannya tidak seakurat dulu. Pada dasarnya, Saka sedang berupaya kembali ke performa terbaiknya, dan melakukannya di tengah-tengah turnamen besar. Itu adalah hal yang sangat sulit untuk diminta. Namun, ia juga terlalu bagus untuk tidak dimasukkan ke dalam skuad di sini. Jadi, ya, ia harus diturunkan sebagai starter, meskipun itu hanya berarti 45 menit penampilan yang bagus. Turunkan dia.

  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ST: Harry Kane

    Ada yang berpendapat bahwa Inggris terlalu bergantung pada Harry Kane. Itu omong kosong belaka. Secara statistik, dia adalah pemain terbaik Inggris dan kandidat terkuat untuk Ballon d'Or. Dia tak bisa digantikan, dan itu wajar saja. Dia diharapkan bisa menambah jumlah golnya saat melawan Republik Demokratik Kongo setelah penampilan gemilang di babak penyisihan grup.

  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    LW: Marcus Rashford

    Sebelum turnamen, persaingan untuk posisi starter di sayap kiri berlangsung ketat antara Anthony Gordon dan Marcus Rashford. Dan sejujurnya, keduanya belum benar-benar tampil memuaskan.

    Gordon tampil cukup baik saat melawan Kroasia selama sekitar 60 menit, kemudian Rashford masuk sebagai pemain pengganti dan mencetak gol. Pemain baru Barcelona ini kembali dipercaya sebagai starter saat melawan Ghana, namun tidak mampu menciptakan peluang. Baru-baru ini, Rashford kembali menjadi starter, namun beberapa keputusannya kurang tepat.

    Namun, Rashford seharusnya tetap mempertahankan posisinya, setidaknya karena ia menawarkan lebih banyak ide serangan daripada Gordon. Meskipun demikian, tidak akan mengejutkan jika Tuchel justru memilih opsi lain.

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