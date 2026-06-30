Keputusan memanggil kembali Declan Rice sudah jelas-tapi siapa yang akan diturunkan sebagai pemain sayap?! Inilah susunan pemain yang SEHARUSNYA diturunkan Inggris saat menghadapi Kongo Demokratik di babak gugur Piala Dunia 2026

Namun, masa rotasi sudah berakhir. Tuchel menghabiskan tiga pertandingan pertama turnamen ini dengan melakukan penyesuaian kecil, bahkan mungkin mencoba satu atau dua eksperimen. Bukayo Saka belum siap? Noni Madueke bisa menggantikannya. Bingung memilih antara Anthony Gordon atau Marcus Rashford? Rotasikan saja mereka. Kehabisan bek kanan akibat kelalaian yang cukup parah dalam hal penyusunan skuad dasar? Yah...

Kita kini telah memasuki babak gugur, di mana eksperimen cenderung tidak dianjurkan, dan risiko tidak selalu membuahkan hasil. Kini, sebenarnya, tugas Tuchel adalah memilih susunan pemain terbaiknya dan membuat mereka bermain kompak untuk membangun momentum demi melaju jauh di Piala Dunia.

Kabar baiknya, kita sudah cukup tahu seperti apa susunan itu nantinya. Tujuh pemain lapangan sudah pasti masuk, menyisakan pertanyaan di posisi bek kanan dan dua posisi sayap. Mungkin tidak ada keputusan kontroversial yang perlu diambil di sini, tetapi GOAL merangkum susunan pemain yang seharusnya dipilih Tuchel saat Inggris menghadapi DR Kongo di babak 32 besar Piala Dunia...