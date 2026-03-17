Keputusan Liga Premier yang 'sangat lunak' terhadap Chelsea 'sangat bermanfaat' bagi Man City dalam kasus FFP yang melibatkan 115 tuduhan, demikian klaim mantan penasihat keuangan klub Etihad
Chelsea terhindar dari pengurangan poin
Liga Premier baru-baru ini menyelesaikan penyelidikannya terhadap penyimpangan keuangan historis Chelsea pada era Roman Abramovich. Klub asal London itu dijatuhi denda sebesar £10,75 juta dan larangan transfer yang ditangguhkan, namun yang terpenting, mereka terhindar dari sanksi olahraga seperti pengurangan poin.
Hasil ini menarik perhatian Borson, mantan penasihat keuangan Man City. Ia berpendapat bahwa keputusan liga untuk memilih sanksi finansial daripada sanksi olahraga dapat menjadi titik balik bagi City saat mereka menanti putusan atas 115 dugaan pelanggaran aturan FFP yang mereka lakukan.
Tidak adanya keunggulan dalam bidang olahraga
Borson mencatat bahwa tidak dicantumkannya frasa "keuntungan kompetitif" dalam putusan akhir terkait Chelsea berpotensi menjadi hal yang signifikan bagi kasus Manchester City sendiri.
"Kesepakatan yang sangat lunak dengan Liga Premier. Ada pertanyaan serius mengenai pendekatan Liga Premier. Istilah 'keuntungan kompetitif' sama sekali tidak muncul dalam perjanjian sanksi meskipun terjadi perekrutan sejumlah pemain dalam situasi kompetitif. Ini merupakan preseden yang sangat berguna bagi City dalam skenario terburuk mereka," kata Borson, seperti dilansir Daily Mail.
"Pengurangan poin dianggap 'tidak tepat' karena adanya faktor-faktor yang meringankan. Sekali lagi, ini merupakan hasil yang sangat menguntungkan bagi Chelsea. Pendekatan yang biasa dilakukan adalah bahwa faktor-faktor yang meringankan mengurangi sanksi yang telah ditetapkan, yaitu mengurangi jumlah poin."
Pelanggaran di masa lalu dan pelaporan mandiri
Tuduhan terhadap Chelsea berfokus pada periode antara tahun 2011 dan 2018, di mana klub mengakui bahwa pembayaran sebesar £47.524.925,74 telah dilakukan oleh pihak ketiga kepada berbagai individu. Kelompok pemilik klub saat ini, yang dipimpin oleh Todd Boehly, secara proaktif mengungkap temuan ini setelah menemukannya selama proses uji tuntas dalam proses akuisisi tahun 2022.
Bayangan 115 dakwaan yang semakin mendekat
Man City masih belum mengetahui nasibnya. Tuduhan yang dilayangkan kepada klub tersebut mencakup dugaan penyamaran pembayaran dari pemilik klub sebagai pendapatan sponsor serta pemberian gaji yang tidak dilaporkan kepada staf dan pemain tim utama selama bertahun-tahun. Klub tersebut tetap bersikukuh menyatakan diri tidak bersalah sementara dunia sepak bola menanti putusan akhir.
