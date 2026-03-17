Keputusan Liga Premier yang 'sangat lunak' terhadap Chelsea 'sangat bermanfaat' bagi Man City dalam kasus FFP yang melibatkan 115 tuduhan, demikian klaim mantan penasihat keuangan klub Etihad

Borson mencatat bahwa tidak dicantumkannya frasa "keuntungan kompetitif" dalam putusan akhir terkait Chelsea berpotensi menjadi hal yang signifikan bagi kasus Manchester City sendiri.

"Kesepakatan yang sangat lunak dengan Liga Premier. Ada pertanyaan serius mengenai pendekatan Liga Premier. Istilah 'keuntungan kompetitif' sama sekali tidak muncul dalam perjanjian sanksi meskipun terjadi perekrutan sejumlah pemain dalam situasi kompetitif. Ini merupakan preseden yang sangat berguna bagi City dalam skenario terburuk mereka," kata Borson, seperti dilansir Daily Mail.

"Pengurangan poin dianggap 'tidak tepat' karena adanya faktor-faktor yang meringankan. Sekali lagi, ini merupakan hasil yang sangat menguntungkan bagi Chelsea. Pendekatan yang biasa dilakukan adalah bahwa faktor-faktor yang meringankan mengurangi sanksi yang telah ditetapkan, yaitu mengurangi jumlah poin."