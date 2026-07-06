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Infantino Trump Balogun GFXGOAL
Mark Doyle

Diterjemahkan oleh

Keputusan kontroversial terkait Folarin Balogun semakin menegaskan betapa Piala Dunia 2026 telah ternoda oleh Donald Trump dan Gianni Infantino

Opinion
USA
World Cup
FEATURES
F. Balogun
USA vs Belgium
Belgium
C. Ronaldo

Piala Dunia ini sebenarnya mulai terasa cukup mengasyikkan. Setelah ketegangan nyaris lenyap sepenuhnya dari babak penyisihan grup akibat format turnamen yang konyol, dimulainya babak gugur yang sudah lama dinantikan—tak heran—telah menghadirkan kegembiraan yang sesungguhnya bagi kita—bahkan begitu besarnya, hingga Anda mungkin sudah lupa betapa memalukannya perlakuan yang diterima Iran dari Amerika Serikat. Atau bahwa wasit Omar Artan—bersama jutaan orang Afrika lainnya—bahkan tidak diizinkan untuk hadir.

Dan saat kita menanti laga babak 16 besar antara Spanyol dan Portugal, Anda pasti sudah hampir lupa bahwa Cristiano Ronaldo seharusnya dikenai skorsing untuk dua pertandingan pembuka negaranya. Namun, kini semua orang mengingatnya kembali, karena FIFA versi saat ini tak henti-hentinya terus mengingatkan kita akan kemunafikan, standar ganda, dan ketiadaan integritasnya yang total.

Sama seperti penangguhan dua pertandingan terakhir dari skorsing wajib tiga pertandingan yang dijatuhkan kepada Ronaldo akibat kartu merah yang diterimanya dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia November lalu, keputusan untuk mengizinkan Folarin Balogun bermain bagi Amerika Serikat melawan Belgia merupakan aib yang tak termaafkan dan menghilangkan sisa kredibilitas yang masih dimiliki kompetisi ini.

  • USA Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    'Rasanya memang pas'?!

    Setelah diusir dari lapangan dalam kemenangan negaranya di babak 32 besar melawan Bosnia & Herzegovina akibat tekel yang tidak disengaja namun berbahaya terhadap Tarik Muharemovic, Balogun seharusnya dikenai skorsing untuk pertandingan di Seattle — namun FIFA mengumumkan hanya sedikit lebih dari 24 jam sebelum kick-off bahwa pencetak gol terbanyak USMNT itu tidak akan menjalani skorsing satu pertandingan seperti biasanya akibat kartu merah langsung.

    Christian Pulisic mengatakan "ini terasa tepat" — yang sangat lucu mengingat semua orang lain menganggapnya jelas salah.

    "Ini benar-benar menjijikkan," kata mantan bek Manchester United, Gary Neville, di ITV. "Dan yang menurut saya paling menjijikkan adalah seharusnya ada proses peninjauan. Saya sebenarnya tidak menganggap itu layak kartu merah, dan saya pikir harus ada proses yang memungkinkan keputusan itu dibatalkan.

    "Tapi jika tidak ada proses untuk membatalkan keputusan itu, dan kemudian entah dari mana FIFA tiba-tiba memutuskan untuk membiarkan seorang pemain tetap bermain, padahal aturan [seharusnya] sama untuk semua orang. Saya pasti akan sangat marah jika saya berada di pihak Belgia."

    Dan memang begitu.


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  • Belgium Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Belgia 'terkejut'

    Pelatih Belgia, Rudi Garcia, bercanda bahwa ia tidak tahu tanggal 5 Juli adalah Hari April Mop di Amerika Serikat, sementara Asosiasi Sepak Bola Kerajaan Belgia (RBFA) mengakui bahwa mereka “terkejut” dengan dicabutnya sanksi terhadap Balogun.

    "FIFA mendasarkan keputusannya pada Pasal 27 Kode Disiplin FIFA. Ketentuan ini menyatakan bahwa Komite Disiplin FIFA dapat memutuskan untuk menangguhkan pelaksanaan sanksi disiplin yang telah dijatuhkan sebelumnya," demikian bunyi pernyataan RBFA.

    "Namun, Pasal 66.4 dari Kode Disiplin FIFA yang sama dengan jelas mengatur bahwa kartu merah (pengusiran) secara otomatis mengakibatkan skorsing untuk pertandingan berikutnya, sebagaimana telah terjadi pada semua kartu merah yang dikeluarkan sebelumnya selama Piala Dunia FIFA ini.

    "Selain itu, dan terlepas dari hal di atas, keputusan tersebut bertentangan langsung dengan ketentuan Peraturan Kompetisi Piala Dunia FIFA 2026, sebagaimana tercantum dalam Pasal 10.5:

    "'Jika seorang pemain atau ofisial tim dikeluarkan dari lapangan akibat kartu merah langsung atau tidak langsung (kartu kuning kedua), mereka secara otomatis akan diskors dari pertandingan berikutnya timnya. Selain itu, sanksi lebih lanjut dapat dijatuhkan.'

    "Sifat otomatis dari skorsing tersebut juga secara eksplisit ditegaskan kembali dalam Surat Edaran Piala Dunia FIFA 2026 Nomor 16, yang telah didistribusikan kepada semua asosiasi anggota peserta pada 12 Mei 2026.

    "Aturan yang sama diulang kembali pada setiap Rapat Koordinasi Pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 sebelum setiap pertandingan dan dimasukkan dalam semua presentasi lokakarya Piala Dunia FIFA 2026.

    "Untuk menjamin hak-hak sah semua tim peserta dan melindungi prinsip-prinsip dasar fair play dalam olahraga kami, baik pada Piala Dunia FIFA ini maupun pada edisi-edisi turnamen mendatang, RBFA sedang menyelidiki semua opsi yang mungkin."

  • Trump InfantinoGetty Images

    Piala Dunia Trump

    Jadi, ada kemungkinan yang sangat nyata bahwa tindakan hukum akan diambil, yang kemungkinan besar akan berlanjut hingga jauh setelah kompetisi berakhir—hal yang konyol, namun justru sangat pantas.

    Kekacauan semacam ini sudah bisa diprediksi sejak saat Presiden FIFA Gianni Infantino dengan sangat jelas menyatakan bahwa ini adalah Piala Dunia milik Donald Trump dengan menciptakan sebuah penghargaan perdamaian untuk diberikan kepada seorang penghasut perang.

    Oleh karena itu, ini merupakan langkah yang sejalan dengan modus operandi organisasi tersebut, yaitu melakukan apa pun yang diinginkannya, kapan pun diinginkannya, dan untuk siapa pun yang diinginkannya.

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  • US-POLITICS-TRUMPAFP

    'Panggilan telepon bermuatan politik'

    Perlu dicatat bahwa meskipun ada banyak laporan mengenai keterlibatan pemerintah dalam pembatalan larangan terhadap Balogun—termasuk klaim yang disampaikan oleh CBS dan The New York Times bahwa Trump sendiri berbicara langsung dengan Infantino mengenai hal tersebut (sebelum kemudian mengucapkan terima kasih kepada FIFA atas “pembatalan ketidakadilan besar” di platform media sosialnya)—FIFA telah membantah adanya campur tangan Gedung Putih.

    Namun, seperti yang ditekankan oleh pelatih Norwegia, Stale Solbakken, hal ini tetap"tidak memberikan citra yang baik" bagi badan pengatur sepak bola tersebut.

    UEFA menyebutnya sebagai “keputusan yang tak dapat dipahami dan tak dapat dibenarkan” yang mencoreng nama baik sepak bola karena telah melampaui “garis merah”, dan ketika bahkan Sepp Blatter merasa mampu mengambil posisi moral yang lebih tinggi, Anda mulai menyadari betapa parahnya kesalahan yang dilakukan FIFA dalam hal ini.

    "Kartu merah tidak dibatalkan melalui panggilan telepon politik. Kartu merah dibatalkan berdasarkan aturan, bukti, dan badan independen," tulis mantan presiden FIFA yang tercela itu di Twitter.

    "Jika seorang Presiden AS campur tangan dengan Presiden FIFA — dan seorang pemain tiba-tiba dibebaskan dari sanksi menjelang pertandingan sistem gugur Piala Dunia — pertanyaan ini tak terelakkan: Quo vadis, FIFA? Sepak bola tidak boleh menjadi arena permainan bagi kekuasaan politik."

  • Ghana v Panama: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Piala Dunia yang terdiri dari empat babak

    Jadi, ini benar-benar kekacauan yang sepenuhnya disebabkan oleh Infantino dan menciptakan preseden berbahaya lainnya yang kemungkinan besar akan memicu lebih banyak kontroversi di masa mendatang.

    "Setiap tim lain di turnamen ini yang pernah mengalami pemainnya diusir mungkin juga merasa diperlakukan tidak adil," kata Neville dengan tepat. "Dan tahukah Anda, apakah kita terkejut? Tidak, tidak dengan kelompok ini."

    Dan Neville benar sekali, karena begitulah biasanya FIFA, yang memiliki kemampuan luar biasa untuk mengambil keputusan yang sekaligus mengejutkan dan tidak mengejutkan — seperti mengubah pertandingan Piala Dunia menjadi pertandingan empat kuarter untuk penyiar Amerika dengan menggunakan apa yang disebut istirahat hidrasi.

    Kita sedang membicarakan sebuah organisasi yang konon nirlaba dan apolitis — namun memiliki kantor di Trump Tower di Kota New York, yang membuat klaim netralitas FIFA tampak seperti lelucon belaka.


  • President Trump Announces The FIFA World Cup 2026 Draw Will Take Place At The Kennedy CenterGetty Images News

    Tercoreng oleh Trump

    Mantan bek Manchester City, Micah Richards, mendesak FIFA untuk "berbuat lebih baik", tetapi kita sudah tahu hal itu takkan terjadi. Infantino dan kroninya telah bertindak tanpa konsekuensi sama sekali selama bertahun-tahun, sehingga tak ada lagi harapan nyata bahwa sesuatu akan dilakukan untuk mengatasi hal ini.

    Infantino mungkin hanya akan menyuruh semua orang "tenang saja" dan fokus pada sepak bola. Namun, hal itu mulai menjadi mustahil, mengingat keputusan-keputusan konyol FIFA kini bahkan memengaruhi siapa yang menjadi wasit, hadir, dan bermain dalam pertandingan.

    Namun, pelatih Norwegia Solbakken benar ketika ia mengatakan bahwa kekacauan skorsing ini tidak hanya “merugikan sepak bola” itusendiri—melainkan juga merusak reputasi Timnas AS, yang mungkin patut dipikirkan oleh Pulisic. Amerika Serikat sudah menjadi tuan rumah yang tidak disukai; kini, penonton netral di seluruh dunia akan berharap mereka dikalahkan oleh Belgia.

    Dan bahkan jika mereka menang, kemenangan mereka akan ternoda karena “keputusan ini akan selalu ada di latar belakang,” seperti yang dikatakan Solbakken. Lagipula, Piala Dunia sudah dipenuhi jejak tangan oranye kecil Trump di mana-mana. Kini, kampanye USMNT pun demikian.

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