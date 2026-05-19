Bagaimanapun juga: Baumann menunjukkan dirinya sebagai pemain yang sangat mengutamakan tim. Menurut informasi dari surat kabar sensasional tersebut, pemain Hoffenheim itu meyakinkan pelatih tim nasional dalam percakapan telepon yang sama bahwa ia akan tetap siap sepenuhnya untuk tim DFB, bahkan dalam peran sebagai penantang di turnamen Piala Dunia, meskipun baru saja mengalami degradasi yang pahit.

Namun, pencalonan Neuer yang kini berusia 40 tahun mengandung risiko olahraga yang dapat mengguncang rencana Nagelsmann bahkan sebelum turnamen dimulai. Pasalnya, tubuh mantan penjaga gawang nasional yang pensiun pada 2024 itu kembali mengirimkan sinyal peringatan.

Justru pada akhir pekan lalu, dalam pertandingan resmi terakhir sebelum pengumuman skuad resmi, Neuer harus meninggalkan lapangan lebih awal. Diagnosanya: masalah pada betis kiri - bagian otot yang sudah berkali-kali membuat pemain berpengalaman ini hanya bisa menonton dari pinggir lapangan selama kariernya yang panjang.