Hal itu terungkap dalam sebuah laporan dari Bild. Dalam percakapan telepon pribadi, pelatih DFB berusia 38 tahun itu dilaporkan telah memberi tahu kiper Hoffenheim bahwa ia tidak direncanakan sebagai kiper utama dalam turnamen musim panas mendatang.
Keputusan kabarnya sudah diambil! Oliver Baumann telah menerima kabar pahit terkait Piala Dunia - termasuk reaksinya yang menarik
Alih-alih, justru Neuer yang akan menjadi penjaga gawang Jerman. Mantan bintang FC Bayern München ini pun menggantikan pemain yang telah menjadi andalan tim nasional sepanjang kualifikasi Piala Dunia.
Bagi Baumann, berita ini merupakan pukulan telak dalam dunia olahraga yang luar biasa. Pemain berusia 35 tahun ini tampil konsisten dalam beberapa bulan terakhir, menjadi andalan yang dapat diandalkan dalam perjalanan menuju Piala Dunia, dan tampaknya telah benar-benar layak mendapatkan posisi starter yang menjadi impian seumur hidupnya. Kini ia harus mundur, karena nama Neuer masih memiliki bobot yang tak tergoyahkan dalam sepak bola Jerman dan performanya belakangan ini sangat kuat.
Baumann tampaknya menunjukkan dirinya sebagai pemain tim
Bagaimanapun juga: Baumann menunjukkan dirinya sebagai pemain yang sangat mengutamakan tim. Menurut informasi dari surat kabar sensasional tersebut, pemain Hoffenheim itu meyakinkan pelatih tim nasional dalam percakapan telepon yang sama bahwa ia akan tetap siap sepenuhnya untuk tim DFB, bahkan dalam peran sebagai penantang di turnamen Piala Dunia, meskipun baru saja mengalami degradasi yang pahit.
Namun, pencalonan Neuer yang kini berusia 40 tahun mengandung risiko olahraga yang dapat mengguncang rencana Nagelsmann bahkan sebelum turnamen dimulai. Pasalnya, tubuh mantan penjaga gawang nasional yang pensiun pada 2024 itu kembali mengirimkan sinyal peringatan.
Justru pada akhir pekan lalu, dalam pertandingan resmi terakhir sebelum pengumuman skuad resmi, Neuer harus meninggalkan lapangan lebih awal. Diagnosanya: masalah pada betis kiri - bagian otot yang sudah berkali-kali membuat pemain berpengalaman ini hanya bisa menonton dari pinggir lapangan selama kariernya yang panjang.
Apakah Neuer akan kembali sebelum final Piala?
Pada Senin pagi pukul 09.58, kapten Bayern itu tiba di kompleks klub, menurut laporan Bild, namun bukan untuk mengikuti latihan tim. Alih-alih, Neuer mengisolasi diri di pusat pelatihan untuk menjalani perawatan, sementara rekan-rekan setimnya berlatih keras di lapangan pada siang hari.
Tak ada yang mau mengambil risiko di klub juara berulang kali ini menjelang final Piala DFB dan keberangkatan ke Amerika Utara. Menurut laporan, cedera tersebut setidaknya bukan cedera otot struktural seperti robekan serat.
Hal ini membuat harapan akan kembalinya Neuer segera tetap hidup. Pada Sabtu mendatang, Munich akan menghadapi final Piala DFB melawan VfB Stuttgart. Penampilan Neuer di Stadion Olimpiade Berlin secara teoritis mungkin terjadi dan akan menjadi panggung yang sempurna untuk menandai kembalinya dia sebelum perjalanan ke Piala Dunia.
Pertandingan internasional terakhir Neuer berlangsung pada 5 Juli 2024
Ini akan menjadi puncak sementara dari salah satu titik balik paling mengejutkan dalam sejarah DFB terkini. Sebenarnya, Neuer telah mengumumkan akhir dari karier gemilangnya bersama timnas Jerman pada 21 Agustus 2024 setelah 124 penampilan internasional. Kekalahan pahit 1-2 setelah perpanjangan waktu di perempat final Euro melawan Spanyol pada 5 Juli 2024 seharusnya menjadi penutup kariernya di panggung internasional.
Betapa santai dan sekaligus misteriusnya sang juara dunia 2014 menghadapi seluruh situasi ini, terlihat jelas dari pernyataan-pernyataannya yang sarat makna setelah kemenangan telak Bayern 5-1 atas 1. FC Köln. Ketika ditanya tentang rumor seputar dirinya, Neuer tampak sangat tenang: "Saya benar-benar santai soal itu. Hari ini kita merayakan gelar juara. Minggu depan saya punya pertandingan yang sangat penting di Piala DFB. Jadi, itu bukan masalah bagi saya."
Namun, ketika para wartawan ingin tahu apakah ia dapat secara pasti mengesampingkan kemungkinan kembali ke tim nasional, Neuer hanya tersenyum menanggapi pertanyaan itu: "Kalian tidak perlu tahu hal itu."