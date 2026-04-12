"Keputusan itu tepat!" - Kapten Manchester United, Bruno Fernandes, memuji Harry Kane yang meninggalkan Tottenham untuk bergabung dengan Bayern Munich demi mengejar gelar juara, di tengah persaingan Ballon d'Or yang semakin memanas
Kekeringan gelar Kane
Kane akhirnya mencetak 280 gol untuk Spurs, menggeser Jimmy Greaves sebagai pencetak gol terbanyak dalam sejarah klub tersebut. Meskipun dikenal sebagai salah satu pemain terbaik di dunia, kapten timnas Inggris itu tak mampu membantu klub asal London Utara itu mengakhiri puasa gelar mereka. Dengan sisa kontrak hanya satu tahun, ia meninggalkan Tottenham untuk bergabung dengan Bayern pada 2023, meskipun baru pada 2025 ia berhasil meraih trofi, membawa Bayern kembali meraih gelar Bundesliga. Dengan Bayern berada di ambang mempertahankan gelar juara Jerman dan menjadi salah satu favorit di Liga Champions, ada spekulasi bahwa Kane bahkan bisa menjadi pemenang Ballon d'Or berikutnya.
Fernandes mendukung Kane atas 'keputusan yang tepat'
Dalam sebuah wawancara dengan Sunday Times, Fernandes menyatakan bahwa meskipun trofi tidak seharusnya menjadi tolok ukur kualitas seorang pemain, ia mengagumi Kane karena berani keluar dari zona nyamannya.
"Kita telah melihat banyak pemenang Ballon d'Or yang belum pernah memenangkan Liga Champions. Mereka tetap menang karena mereka adalah yang terbaik," kata Fernandes.
"Tentu saja, lebih mudah bagi saya untuk mengatakan hal ini karena saya belum memenangkan banyak trofi. Dan trofi memang penting. Namun, pada saat yang sama, Anda tidak bermain sendirian. Ini bukan tenis.
"Jika dia bertahan [di Tottenham] satu atau dua musim lagi, dia akan menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Liga Premier. Jadi, apakah dia akan menjadi legenda atau tidak? Dia pasti akan menjadi legenda.
"Dia memutuskan untuk pindah ke Bayern dan keputusan itu bagus karena dia tahu dia punya peluang besar untuk memenangkan trofi. Dan sekarang kita sedang membicarakan Harry Kane yang mencetak jumlah gol yang sama seperti yang dia cetak di Tottenham, tapi dia mungkin akan memenangkan Ballon d'Or sekarang karena dia akan memenangkan trofi."
Kane memecahkan rekor demi meraih kejayaan
Kane menjadi sorotan awal pekan ini setelah mencetak gol pada penampilannya pertama pasca cedera dalam kemenangan Bayern 2-1 atas Real Madrid pada leg pertama perempat final Liga Champions. Hal itu membuat jumlah golnya musim ini menjadi 49 dalam hanya 41 pertandingan.
Bayern kini juga telah memecahkan rekor jumlah gol terbanyak yang dicetak dalam satu musim Bundesliga, mencapai 105 gol dengan masih tersisa lima pertandingan setelah kemenangan 5-0 atas St Pauli pada Sabtu lalu.
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Kane?
Kane tidak diturunkan dalam laga tandang ke St Pauli tersebut; sang penyerang diistirahatkan menjelang leg kedua melawan Real Madrid di Liga Champions pada Rabu nanti. Jika Bayern lolos, mereka akan menghadapi Paris Saint-Germain atau Liverpool di babak semifinal.