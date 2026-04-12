Dalam sebuah wawancara dengan Sunday Times, Fernandes menyatakan bahwa meskipun trofi tidak seharusnya menjadi tolok ukur kualitas seorang pemain, ia mengagumi Kane karena berani keluar dari zona nyamannya.

"Kita telah melihat banyak pemenang Ballon d'Or yang belum pernah memenangkan Liga Champions. Mereka tetap menang karena mereka adalah yang terbaik," kata Fernandes.

"Tentu saja, lebih mudah bagi saya untuk mengatakan hal ini karena saya belum memenangkan banyak trofi. Dan trofi memang penting. Namun, pada saat yang sama, Anda tidak bermain sendirian. Ini bukan tenis.

"Jika dia bertahan [di Tottenham] satu atau dua musim lagi, dia akan menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Liga Premier. Jadi, apakah dia akan menjadi legenda atau tidak? Dia pasti akan menjadi legenda.

"Dia memutuskan untuk pindah ke Bayern dan keputusan itu bagus karena dia tahu dia punya peluang besar untuk memenangkan trofi. Dan sekarang kita sedang membicarakan Harry Kane yang mencetak jumlah gol yang sama seperti yang dia cetak di Tottenham, tapi dia mungkin akan memenangkan Ballon d'Or sekarang karena dia akan memenangkan trofi."