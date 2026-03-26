Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
"Keputusan itu bergantung pada kesesuaian dan gaya bermain" - Pemilik San Diego FC, Mohamed Mansour, menegaskan bahwa klub MLS tersebut tidak terkait dengan penyerang Liverpool
- Getty Images Sport
Menjauhkan San Diego dari kesepakatan
Mansour mengakui bahwa merekrut Salah akan sulit pada musim panas ini, dan menegaskan bahwa klub tidak akan gencar mengejar pemain asal Mesir tersebut, yang akan berstatus bebas transfer pada bulan Juni:
"Dia pemain hebat, dia profesional hebat, dia tetap menjaga kebugaran dan profesionalismenya. Namun, cara kami mengelola San Diego Football Club, seperti bisnis lain yang saya kelola, saya memiliki orang-orang yang bertanggung jawab," kata Mansour kepada TeamTalk. "Di jajaran manajemen, kami memiliki Tyler Heaps, yang merupakan direktur olahraga hebat, kami memiliki Mikey Varas, yang merupakan pelatih hebat - merekalah yang akan memutuskan hal-hal seperti ini. Tentu saja, kami harus melihat seberapa cocok dia dengan gaya permainan yang kami miliki."
- Getty Images Sport
'Sebagai penggemar, aku akan...'
Mansour memang mengakui, sebagai seorang penggemar, dia sangat ingin melihat Salah bermain di Snapdragon Stadium:
"Jika saya punya hak suara sebagai penggemar, ya, saya pasti mau. Tapi keputusan… Ini soal bisnis. Olahraga saat ini, orang-orang mengira itu hanya soal bola dan orang-orang berlari, tidak. Kami mempekerjakan 180 orang. Jadi, setiap keputusan yang diambil harus masuk akal. Harus sesuai dengan gaya permainan yang kami miliki," katanya.
- Getty
San Diego sudah memiliki opsi serangan
San Diego tidak kekurangan daya serang. Mereka dipimpin oleh Anders Dreyer, yang musim lalu mencatatkan salah satu musim debut paling sukses dalam sejarah MLS dan sempat menjadi salah satu kandidat peraih gelar MVP. Marcus Ingvartsen juga telah mencetak empat gol musim ini. Tim pendatang baru di MLS ini mendatangkan bintang Meksiko Hirving Lozano pada musim debut mereka, namun ia kini tersingkir dari skuad setelah berselisih dengan pelatih kepala Mikey Varas.
- Getty Images Sport
Salah diperkirakan akan memiliki banyak pilihan
Harapan tetap ada bahwa Salah akan memiliki banyak pilihan setelah mengumumkan bahwa ia akan hengkang dari Liverpool pada musim panas ini. Klub-klub Liga Pro Arab Saudi dilaporkan menjadi yang terdepan dalam perburuan tanda tangannya — namun agennya secara terbuka menyatakan bahwa belum ada tawaran konkret yang menanti bagi Pemain Terbaik PFA tahun ini.