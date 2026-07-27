Sepak bola mungkin akan menyaksikan perubahan baru dalam peraturan permainan, setelah otoritas sepak bola Inggris memutuskan untuk menguji coba sebuah langkah yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Langkah ini bertujuan mengakhiri salah satu trik taktis paling kontroversial dalam beberapa tahun terakhir, yaitu memanfaatkan cedera penjaga gawang untuk menghentikan permainan dan memberi kesempatan kepada para pelatih untuk mengatur ulang tim mereka atau memutus irama lawan. Dan jika uji coba ini terbukti berhasil, hal itu bisa membuka jalan bagi penerapannya secara global pada musim-musim mendatang.
Diterjemahkan oleh
Keputusan bersejarah yang akan mengubah wajah pertandingan: Premier League akhiri trik para penjaga gawang
Uji Coba Resmi di Inggris
Liga Primer Inggris, Liga Championship Inggris, Asosiasi Sepak Bola Inggris, Liga Nasional, dan Liga Utama Wanita menyetujui penerapan uji coba baru setelah memperoleh persetujuan dari Dewan Asosiasi Sepak Bola Internasional (IFAB).
Uji coba ini akan muncul untuk pertama kalinya dalam laga antara Tranmere dan Rochdale pada babak pendahuluan Piala Carabao, sementara Liga Australia bersiap untuk mencoba versi serupa, tetapi dengan mewajibkan kapten tim untuk selalu meninggalkan lapangan.
Baca juga: Momen Brasil merangkum segalanya, pelatih Maroko menentukan cara Bouaddi sukses di Real atau City
Bagaimana cara kerja aturan baru ini?
Apabila wasit menghentikan permainan untuk merawat kiper dan memanggil tim medis, pelatih hanya memiliki waktu 10 detik untuk memilih seorang pemain dari luar lapangan yang harus meninggalkan lapangan selama satu menit penuh setelah permainan dilanjutkan.
Nama pemain tersebut harus disampaikan kepada wasit keempat dalam batas waktu yang ditentukan, dan jika pilihan tidak dilakukan, maka kapten tim akan otomatis keluar selama satu menit.
Namun, jika kiper yang cedera diganti, tim tidak akan terkena sanksi ini.
Baca juga: Titik balik yang membuka kembali berkas yang telah tertutup, kepercayaan Real Madrid semakin meningkat terkait Rodri
Mengapa ide ini muncul?
Dalam beberapa musim terakhir, marak fenomena sejumlah penjaga gawang yang berpura-pura cedera atau meminta perawatan, yang memungkinkan seluruh pemain berkumpul di sekitar pelatih untuk mendapatkan instruksi taktis, atau memberi tim kesempatan untuk mematikan tempo lawan ketika lawan sedang dalam kondisi terbaiknya.
Gaya semacam ini menuai kritik berulang kali, di antaranya pernyataan pelatih Leeds United Daniel Farke, yang menuduh Gianluigi Donnarumma memanfaatkan aturan untuk menghentikan permainan dan mematahkan momentum timnya.
Menutup Celah, Bukan Menghukum Pelatih
Pihak penyelenggara berpandangan bahwa aturan baru ini akan menjadi efek pencegah preventif, karena akan memaksa tim bermain dengan sepuluh pemain selama satu menit, sehingga membuat penggunaan trik ini menjadi kurang berguna, terutama pada menit-menit akhir pertandingan.
Gagasan ini didasarkan pada aturan yang berlaku saat ini yang mewajibkan setiap pemain lapangan yang menerima perawatan di luar lapangan untuk tetap berada di luar selama satu menit sebelum kembali.
Baca juga: Völler soal perubahan Jerman: Klopp tak akan menyalahi ekspektasi dalam keputusan ini
Pengecualian dari hukuman
Menurut BBC, seorang pemain tidak akan diminta keluar dari lapangan dalam kondisi-kondisi berikut:
Jika penjaga gawang memastikan bahwa ia tidak membutuhkan perawatan dan bukan menjadi penyebab terhentinya permainan.
Jika terjadi benturan antara penjaga gawang dan salah satu pemain dari timnya sendiri.
Jika penjaga gawang membutuhkan perawatan segera akibat cedera yang jelas terlihat.
Jika penjaga gawang mengalami pendarahan.
Jika ia mengalami cedera serius atau gegar otak yang mengharuskan pergantian pemain.
Apakah Akan Menjadi Aturan Global?
Lembaga penyiaran Inggris (BBC) menegaskan bahwa sistem baru tersebut akan menjalani evaluasi sepanjang musim, sementara dewan Asosiasi Sepak Bola Internasional akan mengkaji hasilnya dalam pertemuan-pertemuan mendatang.
Jika uji coba ini terbukti berhasil, aturan tersebut bisa saja diadopsi secara permanen dalam peraturan permainan mulai musim 2027-2028, sehingga akan diberlakukan di berbagai kompetisi di seluruh dunia.
Baca juga: Sinyal baru kepergian Bono? Kiper Eropa di ambang Al Hilal
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami