Apabila wasit menghentikan permainan untuk merawat kiper dan memanggil tim medis, pelatih hanya memiliki waktu 10 detik untuk memilih seorang pemain dari luar lapangan yang harus meninggalkan lapangan selama satu menit penuh setelah permainan dilanjutkan.

Nama pemain tersebut harus disampaikan kepada wasit keempat dalam batas waktu yang ditentukan, dan jika pilihan tidak dilakukan, maka kapten tim akan otomatis keluar selama satu menit.

Namun, jika kiper yang cedera diganti, tim tidak akan terkena sanksi ini.

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