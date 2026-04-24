Keputusan banding Lisandro Martinez: Man Utd mengetahui berapa banyak pertandingan yang akan dilewatkan bek asal Argentina itu akibat insiden menarik rambut striker Leeds, Dominic Calvert-Lewin
FA menolak banding Manchester United terkait kartu merah Martinez
FA telah mengonfirmasi bahwa Martinez harus menjalani skorsing penuh selama tiga pertandingan setelah banding Man United terkait kartu merah yang dianggap tidak adil ditolak. Badan pengatur tersebut memutuskan bahwa wasit tidak melakukan "kesalahan yang jelas dan nyata" saat mengusir pemain asal Argentina itu akibat insiden penarikan rambut yang melibatkan striker Leeds, Calvert-Lewin.
Panel disiplin FA lebih lanjut menjelaskan bahwa hukuman tersebut sudah tepat, dengan menyatakan bahwa perilaku semacam itu "tidak boleh ditoleransi dan harus dicegah" dalam pertandingan profesional. Setelah absen dalam kemenangan 1-0 atas Chelsea, Martinez tetap tidak bisa bermain dalam laga tandang melawan Brentford dan derby North West yang sangat dinanti melawan Liverpool.
Carrick pergi dengan marah
Carrick tidak menyembunyikan rasa frustrasinya terhadap keputusan tersebut, setelah sebelumnya menyebut kartu merah yang diberikan sebagai salah satu yang terburuk yang pernah ia lihat. Meskipun secara terbuka menentang ketatnya penegakan aturan dalam wasit modern, mantan gelandang United itu mengakui bahwa ia tidak punya pilihan selain menerima keputusan tersebut sebagai keputusan final.
"Kami jelas kecewa," kata Carrick, seperti dikutip ESPN. "Kami tidak setuju dengan itu. Saya pikir sudah cukup jelas bagaimana perasaan saya setelah pertandingan, dan saya masih merasa seperti itu. Ya, dengar, saya tidak ingin membahasnya sekarang. Saya pikir itu sudah terjadi. Kami telah terkena beberapa keputusan dan, pada akhirnya, sekarang kami harus menerimanya dan melanjutkan, apakah kami menyukainya atau tidak."
Krisis pertahanan semakin memburuk bagi pelatih sementara
Konfirmasi skorsing Martinez semakin memperparah krisis ketersediaan pemain di lini pertahanan tengah United. Matthijs de Ligt masih diragukan tampil karena belum pernah bermain di bawah kepemimpinan sementara Carrick, sementara Leny Yoro masih dalam proses pemulihan dari cedera yang baru-baru ini dialaminya saat latihan. Namun, Harry Maguire, yang diskors pada dua pertandingan sebelumnya, kembali masuk dalam skuad dan diperkirakan akan mengisi posisi starter saat melawan Brentford.
Tanggal kembalinya Martinez
Pemain internasional Argentina tersebut tidak akan bisa kembali beraksi di laga kompetitif hingga Setan Merah bertandang ke Sunderland pada 9 Mei. Ini berarti ia terpaksa menonton dari tribun saat rekan-rekan setimnya berusaha mengatasi kedatangan Brentford dan tantangan berat melawan Liverpool.
Tugas utama Carrick saat ini adalah mengatur beban kerja para bek yang tersisa sambil berharap ada kabar baik mengenai kondisi kebugaran De Ligt. Dengan persaingan untuk memperebutkan tempat di kompetisi Eropa yang mencapai puncaknya, kemampuan United untuk tetap tangguh tanpa pilar pertahanan utama mereka akan menentukan minggu-minggu terakhir musim 2025-26 mereka.