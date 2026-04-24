Keputusan banding Lisandro Martinez: Man Utd mengetahui berapa banyak pertandingan yang akan dilewatkan bek asal Argentina itu akibat insiden menarik rambut striker Leeds, Dominic Calvert-Lewin

FA telah mengonfirmasi bahwa Martinez harus menjalani skorsing penuh selama tiga pertandingan setelah banding Man United terkait kartu merah yang dianggap tidak adil ditolak. Badan pengatur tersebut memutuskan bahwa wasit tidak melakukan "kesalahan yang jelas dan nyata" saat mengusir pemain asal Argentina itu akibat insiden penarikan rambut yang melibatkan striker Leeds, Calvert-Lewin.

Panel disiplin FA lebih lanjut menjelaskan bahwa hukuman tersebut sudah tepat, dengan menyatakan bahwa perilaku semacam itu "tidak boleh ditoleransi dan harus dicegah" dalam pertandingan profesional. Setelah absen dalam kemenangan 1-0 atas Chelsea, Martinez tetap tidak bisa bermain dalam laga tandang melawan Brentford dan derby North West yang sangat dinanti melawan Liverpool.