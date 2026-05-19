'Keputusan awal' - Putusan dalam kasus FFP Man City yang melibatkan 115 tuduhan 'diperkirakan akan diumumkan segera setelah musim berakhir'
Keputusan mengenai tanggung jawab semakin mendekat
Liga Premier awalnya menjatuhkan tuduhan kepada City pada Februari 2023 atas dugaan pelanggaran peraturan Financial Fair Play yang terjadi selama sembilan tahun, antara 2009 dan 2018. Menyusul sidang komisi independen bersejarah yang berakhir pada Desember 2024, dunia olahraga telah menanti putusan yang berpotensi menimbulkan sanksi berat, termasuk degradasi dari kasta tertinggi. Putusan awal ini akan terutama berfokus pada pertanggungjawaban klub, sementara sidang-sidang selanjutnya akan menentukan hukuman spesifik jika klub dinyatakan bersalah.
Tahap penyusunan naskah hukum
Stefan Borson, mantan penasihat keuangan City, telah memberikan gambaran mengenai proses arbitrase tertutup dan perkiraan jadwal pengumuman resmi.
Saat berbicara kepada Football Insider mengenai status administratif kasus tersebut, Borson mengatakan: "Ini memang seperti kata-kata terakhir yang terkenal, tapi prosesnya tidak akan memakan waktu lama lagi. Sejauh yang saya pahami, tidak ada alasan khusus mengapa hal ini belum diumumkan. Tidak ada yang sakit, tidak ada negosiasi di belakang layar. Tidak ada rencana rahasia dari pemerintah untuk campur tangan atau hal-hal semacam itu.
"Sebenarnya semuanya sangat biasa saja. Panel asli hanya belum selesai menyusunnya atau belum selesai hingga beberapa minggu yang lalu."
"Nggak bisa lama-lama lagi"
Kompleksitas kasus ini telah menyebabkan masa musyawarah yang panjang, namun para pihak yang mengetahui seluk-beluknya meyakini bahwa dokumen akhir hampir rampung meskipun sebelumnya terjadi penundaan jadwal. Menanggapi hal tersebut lebih lanjut, Borson menambahkan: "Saya memang mendengar beberapa informasi dari kalangan hukum yang mengindikasikan bahwa proses penyusunan putusan akan segera selesai. Para pihak sendiri memang mengharapkan putusan itu akan dirilis segera setelah musim berakhir, tetapi mereka pernah salah sebelumnya.
"Analisis saya, yang selalu didasarkan pada informasi yang beredar di pasar, jelas juga salah karena putusan tersebut tidak kunjung keluar. Namun jelas, setiap hari yang berlalu membuat kemungkinan putusan tersebut akan segera keluar semakin besar, hanya karena penulisan putusan dalam arbitrase swasta tidak mungkin memakan waktu terlalu lama, terlepas dari kompleksitasnya.”
Kepergian Guardiola semakin memperparah ketidakpastian
Jika komisi independen memutuskan bahwa City bersalah atas dugaan pelanggaran tersebut, klub tersebut hampir pasti akan segera mengajukan banding untuk menggugat temuan tersebut. Tahap selanjutnya akan melibatkan sidang terpisah untuk menentukan tingkat sanksi, yang bisa berkisar dari denda besar hingga pengurangan poin yang signifikan. Menurut Daily Mail, ketidakpastian administratif yang mengancam ini bertepatan dengan perubahan besar-besaran karena Pep Guardiola akan mengakhiri masa jabatannya yang legendaris di City pada musim panas ini.