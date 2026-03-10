Keputusan akhir Feyenoord mengenai masa depan Robin van Persie terungkap setelah ikon Manchester United menjadi sasaran nyanyian kasar dari para pendukungnya sendiri

Dihadapkan dengan teriakan "Robin, pergilah" dari para pendukung yang datang, Van Persie tetap teguh dalam keyakinannya bahwa ia mampu menghadapi tekanan. "Saya juga mendengarnya, ya, tapi saya sudah kebal terhadap hal-hal seperti itu selama bertahun-tahun," katanya kepada ESPN. "Ini bagian dari pekerjaan. Itu tidak memengaruhi saya. Saya membuat setiap keputusan untuk Feyenoord. Saya mengerti emosi mereka, tapi arti kata 'pendukung' adalah mendukung klub Anda dalam situasi apa pun."

Manajer tersebut menarik paralel antara perjuangannya saat ini dan naik-turunnya karier bermainnya yang gemilang. "Dulu, saya juga harus menghadapi kritik," tambahnya. "Saya selalu bertahan dan mengatasi semuanya. Setiap orang berhak atas pendapatnya; saya bisa memahaminya. Ketika saya melihat kembali sebagai pemain, tidak semuanya berjalan sempurna. Saya juga memiliki momen belajar dan membuat kesalahan. Tapi saya tetap Robin van Persie yang sama."