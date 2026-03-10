AFP
Keputusan akhir Feyenoord mengenai masa depan Robin van Persie terungkap setelah ikon Manchester United menjadi sasaran nyanyian kasar dari para pendukungnya sendiri
Dukungan dari jajaran direksi untuk ikon Belanda
Pimpinan Feyenoord telah mengadakan "pertemuan krusial" untuk menentukan masa depan Van Persie setelah akhir pekan yang diwarnai atmosfer yang tegang. Meskipun Van Persie, yang berusia 42 tahun, memimpin kampanye yang membuat tim Rotterdam gagal bersaing dengan rival PSV, hierarki klub memutuskan untuk tetap mempercayai mantan striker tersebut, menurut laporan media Belanda VI.
Keputusan ini diambil setelah hasil imbang 3-3 yangmengecewakan melawan NAC Breda yang bermain dengan 10 pemain, hasil yang membuat Feyenoord tertinggal 19 poin dari juara bertahan. Pihak manajemen bertemu pada Senin untuk mengevaluasi proyek di De Kuip, dan akhirnya menyimpulkan bahwa ikon Manchester United tersebut tetap menjadi orang yang tepat untuk memimpin tim melalui periode transisi yang sulit.
Van Persie menanggapi para penonton yang mencemooh.
Dihadapkan dengan teriakan "Robin, pergilah" dari para pendukung yang datang, Van Persie tetap teguh dalam keyakinannya bahwa ia mampu menghadapi tekanan. "Saya juga mendengarnya, ya, tapi saya sudah kebal terhadap hal-hal seperti itu selama bertahun-tahun," katanya kepada ESPN. "Ini bagian dari pekerjaan. Itu tidak memengaruhi saya. Saya membuat setiap keputusan untuk Feyenoord. Saya mengerti emosi mereka, tapi arti kata 'pendukung' adalah mendukung klub Anda dalam situasi apa pun."
Manajer tersebut menarik paralel antara perjuangannya saat ini dan naik-turunnya karier bermainnya yang gemilang. "Dulu, saya juga harus menghadapi kritik," tambahnya. "Saya selalu bertahan dan mengatasi semuanya. Setiap orang berhak atas pendapatnya; saya bisa memahaminya. Ketika saya melihat kembali sebagai pemain, tidak semuanya berjalan sempurna. Saya juga memiliki momen belajar dan membuat kesalahan. Tapi saya tetap Robin van Persie yang sama."
Tetap fokus pada proyek di De Kuip
Meskipun secara matematis tidak mungkin memenangkan gelar Eredivisie, Feyenoord tetap berkomitmen pada visi jangka panjang yang telah mereka bangun di bawah kepemimpinan Van Persie. Dukungan dari dewan direksi dirancang untuk menstabilkan klub saat mereka berjuang untuk mendapatkan tempat kualifikasi Liga Champions.
"Saya tidak akan pergi, baik sebagai pemain maupun sebagai manajer," tegas Van Persie. "Dan saya percaya pada diri sendiri, klub, dan cara kerja saya. Sorakan penonton tidak mengubah niat saya. Saya pikir kami bermain baik, mencetak gol-gol bagus, dan memiliki permainan serangan yang baik. Tapi kami perlu memperbaiki pertahanan kami terhadap tendangan sudut dan umpan silang. Itu satu-satunya kelemahan dalam pertandingan ini. Karena jika melihat bagaimana kami bertahan sebagai tim, itu membuat saya sangat senang."
Laga krusial bagi raksasa Rotterdam
Dengan delapan pertandingan tersisa di Eredivisie dan 24 poin yang masih bisa diraih oleh Feyenoord, peluang mereka untuk merebut gelar dari PSV sangat tipis. Meskipun demikian, tim asuhan Van Persie akan berusaha tampil sebaik mungkin dalam sisa pertandingan mereka. Mereka akan menghadapi Excelsior pada Minggu ini, sebelum bertanding melawan Ajax dalam laga De Klassieker pada akhir pekan berikutnya.
