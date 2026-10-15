Crystal Palace menelan kekalahan tandang pertama mereka sepanjang sejarah Liga Europa setelah takluk 3-2 dari Lyon dalam laga mendebarkan di Groupama Stadium. Gol cepat Corentin Tolisso dan Ernest Nuamah membawa tuan rumah asal Prancis unggul sebelum Palace bangkit memberikan perlawanan sengit pada babak kedua.

Yeremy Pino memperkecil ketertinggalan tak lama setelah babak kedua dimulai, tetapi Pavel Sulc mengembalikan keunggulan dua gol Lyon lewat sentuhan tumit yang cerdik.

Daichi Kamada mencetak gol menjelang akhir laga untuk menghadirkan penyelesaian yang menegangkan, tetapi Palace gagal mencetak gol penyeimbang meski didukung 3.000 suporter yang datang menyaksikan laga tandang tersebut.