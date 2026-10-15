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Alvino Hanafi
Diterjemahkan oleh

Kepulangan pahit! Sage pulang dengan tangan hampa dari Prancis setelah Palace harus membayar mahal penampilan bak mimpi buruk pada babak pertama

Crystal Palace
A. Disasi
P. Sage
Lyon vs Crystal Palace
Europa League
Lyon

Crystal Palace menelan kekalahan mengecewakan 3-2 dari Lyon dalam laga tandang pertama mereka sepanjang sejarah di Liga Europa. Pelatih Pierre Sage dan bek Axel Disasi menyoroti penampilan babak pertama yang harus dibayar mahal, sementara upaya bangkit penuh semangat Crystal Palace pada babak kedua akhirnya gagal menghindarkan mereka dari kekalahan di Prancis.

  • Awal yang lambat merugikan Crystal Palace dalam debut tandangnya di kompetisi Eropa

    Crystal Palace menelan kekalahan tandang pertama mereka sepanjang sejarah Liga Europa setelah takluk 3-2 dari Lyon dalam laga mendebarkan di Groupama Stadium. Gol cepat Corentin Tolisso dan Ernest Nuamah membawa tuan rumah asal Prancis unggul sebelum Palace bangkit memberikan perlawanan sengit pada babak kedua.

    Yeremy Pino memperkecil ketertinggalan tak lama setelah babak kedua dimulai, tetapi Pavel Sulc mengembalikan keunggulan dua gol Lyon lewat sentuhan tumit yang cerdik.

    Daichi Kamada mencetak gol menjelang akhir laga untuk menghadirkan penyelesaian yang menegangkan, tetapi Palace gagal mencetak gol penyeimbang meski didukung 3.000 suporter yang datang menyaksikan laga tandang tersebut.

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    Sage blak-blakan soal penampilan setengah hati Crystal Palace

    Kembali ke mantan klubnya, pelatih Palace Pierre Sage memberikan penilaian terus terang tentang awal lambat timnya dan kesulitan taktis mereka saat menghadapi Lyon. "Selisih skor mungkin tipis, tetapi ada perbedaan besar dalam cara kedua tim bermain," aku Sage seusai pertandingan.

    "Pada babak pertama, penampilan kami jauh di bawah standar biasanya. Kami tampil jauh lebih baik setelah jeda dan memberi diri kami peluang, tetapi kebobolan gol ketiga membuat segalanya sulit."

    Sage menambahkan: "Ini kepulangan yang sangat mengecewakan karena kami kalah. Saya tidak bisa merasa senang karena kembali ke rumah atau bertemu orang-orang yang saya kenal ketika hasilnya tidak sesuai harapan."

  • Disasi menargetkan respons di babak kedua pada laga-laga mendatang

    Bek Axel Disasi menyuarakan kekecewaan yang sama dengan pelatihnya. Ia menyoroti kurangnya fokus di awal pertandingan dan meminta rekan-rekan setimnya menjadikan penampilan yang lebih baik di babak kedua sebagai pijakan. "Kami tidak memulai pertandingan dengan baik, tetapi saya rasa kami merespons dengan baik di babak kedua," kata Disasi.

    "Kami melakukan tekanan tinggi, merebut kembali bola di area berbahaya, dan menciptakan peluang. Kami berhasil memperkecil ketertinggalan menjadi 3-2 dan memiliki peluang menjelang akhir laga, jadi rasanya mengecewakan karena kami tidak mendapatkan hasil apa pun."

    Disasi menambahkan: "Kami perlu berfokus pada penampilan kami di babak kedua. Kami menunjukkan tekad dan karakter yang jauh lebih kuat."

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    Crystal Palace bersiap menghadapi laga derbi sebelum bertolak ke Turki

    Setelah meraih tiga poin dari dua pertandingan pertama mereka di Liga Europa, Crystal Palace harus segera kembali fokus ke kompetisi domestik.

    Tim asuhan Sage bertandang ke markas rival mereka, Brighton, dalam laga Liga Primer pada Minggu, dengan harapan bangkit dari hasil mengecewakan di kompetisi Eropa.

    Crystal Palace kemudian melanjutkan kiprahnya di kompetisi Eropa pada Kamis depan dengan laga tandang yang menantang melawan raksasa Turki, Besiktas.

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