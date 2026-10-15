AFP
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Kepulangan pahit! Sage pulang dengan tangan hampa dari Prancis setelah Crystal Palace harus membayar mahal akibat babak pertama bak mimpi buruk
Awal lambat merugikan Crystal Palace pada debut tandang di kompetisi Eropa
Crystal Palace menelan kekalahan tandang pertama mereka dalam sejarah Liga Europa setelah takluk 3-2 dari Lyon dalam laga sengit di Groupama Stadium. Gol-gol awal Corentin Tolisso dan Ernest Nuamah membuat tuan rumah asal Prancis unggul, sebelum Palace bangkit dan memberikan perlawanan sengit pada babak kedua.
Yeremy Pino memperkecil ketertinggalan tak lama setelah babak kedua dimulai, sebelum Pavel Sulc mengembalikan keunggulan dua gol Lyon lewat sentuhan tumit yang cerdik.
Daichi Kamada mencetak gol menjelang akhir laga untuk menghadirkan penutup yang menegangkan, tetapi Crystal Palace gagal menemukan gol penyama kedudukan meski didukung 3.000 suporter yang bertandang.
- Crystal Pix
Sage blak-blakan soal penampilan setengah hati Crystal Palace
Kembali ke mantan klubnya, manajer Palace Pierre Sage memberikan penilaian terus terang tentang awal laga yang lambat dan kesulitan taktis timnya saat menghadapi Lyon. "Skornya mungkin terpaut tipis, tetapi ada perbedaan besar dalam cara kedua tim bermain," aku Sage seusai pertandingan.
"Pada babak pertama, permainan kami jauh dari standar biasanya. Kami tampil jauh lebih baik setelah jeda dan memberi diri kami peluang, tetapi kebobolan gol ketiga membuat segalanya sulit."
Sage menambahkan: "Ini kepulangan yang sangat mengecewakan karena kami kalah. Saya tidak bisa merasa puas karena kembali ke rumah atau bertemu wajah-wajah yang saya kenal ketika hasilnya tidak sesuai harapan."
Disasi menargetkan respons di babak kedua dalam laga-laga mendatang
Bek Axel Disasi turut menyuarakan kekecewaan manajernya. Ia menyoroti kurangnya fokus pada awal laga, tetapi meminta rekan-rekan setimnya menjadikan peningkatan performa di babak kedua sebagai pijakan. "Kami tidak memulai pertandingan dengan baik, tetapi saya rasa kami merespons dengan baik pada babak kedua," kata Disasi.
"Kami melakukan tekanan tinggi, merebut kembali bola di area berbahaya, dan menciptakan peluang. Kami berhasil memperkecil ketertinggalan menjadi 3-2 dan memiliki peluang menjelang akhir laga. Jadi, rasanya mengecewakan karena kami gagal meraih poin."
Disasi menambahkan: "Kami harus berfokus pada performa kami di babak kedua. Kami menunjukkan tekad dan karakter yang jauh lebih kuat."
- PsnewZ
Crystal Palace bersiap menghadapi laga derbi sebelum bertolak ke Turki
Setelah meraih tiga poin dari dua laga pertama mereka di Liga Europa, Crystal Palace harus segera kembali fokus ke kompetisi domestik.
Tim asuhan Sage bertandang untuk menghadapi rival mereka, Brighton, di Liga Primer pada Minggu, dengan tekad bangkit dari hasil mengecewakan di Eropa.
Crystal Palace kemudian melanjutkan kiprahnya di kompetisi Eropa pada Kamis depan dengan laga tandang yang menantang melawan raksasa Turki, Besiktas.
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