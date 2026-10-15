Crystal Palace menelan kekalahan tandang pertama mereka dalam sejarah Liga Europa setelah takluk 3-2 dari Lyon dalam laga sengit di Groupama Stadium. Gol-gol awal Corentin Tolisso dan Ernest Nuamah membuat tuan rumah asal Prancis unggul, sebelum Palace bangkit dan memberikan perlawanan sengit pada babak kedua.

Yeremy Pino memperkecil ketertinggalan tak lama setelah babak kedua dimulai, sebelum Pavel Sulc mengembalikan keunggulan dua gol Lyon lewat sentuhan tumit yang cerdik.

Daichi Kamada mencetak gol menjelang akhir laga untuk menghadirkan penutup yang menegangkan, tetapi Crystal Palace gagal menemukan gol penyama kedudukan meski didukung 3.000 suporter yang bertandang.