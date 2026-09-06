Komitmen jangka panjang Benzema terhadap proyek sepak bola Arab Saudi terbukti menjadi batu sandungan. Penyerang itu saat ini terikat kontrak komersial dan duta besar bernilai besar yang berlaku hingga 2030, dengan tujuan mempromosikan Saudi Pro League dan kepentingan olahraga Kerajaan di tingkat global. Dana Investasi Publik Arab Saudi (PIF) menerapkan kebijakan ketat terkait aset-aset papan atas ini untuk memenuhi kewajiban hak citra dan menghadiri acara-acara resmi.

Kubu sang striker dikabarkan sempat mencari cara untuk menyeimbangkan kedua peran tersebut, tetapi tuntutan kasta tertinggi sepak bola Prancis dipandang tidak selaras dengan perjalanan dan penampilan yang diwajibkan oleh tugasnya di Arab Saudi. "Sulit untuk mengatakan: 'Saya ingin kembali ke sana', karena saya pergi dengan meninggalkan citra yang begitu indah... Anda tidak pernah tahu apa yang bisa terjadi. Ini bukan soal takut untuk kembali. Hanya saja, terkadang lebih baik membiarkan segala sesuatunya seperti itu," kata Benzema sebelumnya.