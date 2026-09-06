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Kepulangan Karim Benzema ke Lyon gagal terwujud meski pemenang Ballon d'Or itu setuju bermain secara gratis
Mimpi untuk pulang kampung terhenti karena hubungan dengan Arab Saudi
Prospek romantis Benzema memimpin lini depan Lyon untuk satu kali terakhir benar-benar menjadi kemungkinan pada jendela transfer musim panas. Setelah hengkang dari Real Madrid pada 2023, penyerang veteran itu menghabiskan waktunya di Timur Tengah, tetapi daya tarik akar asalnya tetap sangat kuat. Menurut L'Euipe, manajemen Lyon mendekati sang striker untuk mengukur minatnya kembali ke Ligue 1. Namun, pengorbanan finansial itu tidak cukup untuk mengatasi kerumitan hukum dari situasinya di Riyadh.
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Klausul duta besar yang menghalangi Eropa
Komitmen jangka panjang Benzema terhadap proyek sepak bola Arab Saudi terbukti menjadi batu sandungan. Penyerang itu saat ini terikat kontrak komersial dan duta besar bernilai besar yang berlaku hingga 2030, dengan tujuan mempromosikan Saudi Pro League dan kepentingan olahraga Kerajaan di tingkat global. Dana Investasi Publik Arab Saudi (PIF) menerapkan kebijakan ketat terkait aset-aset papan atas ini untuk memenuhi kewajiban hak citra dan menghadiri acara-acara resmi.
Kubu sang striker dikabarkan sempat mencari cara untuk menyeimbangkan kedua peran tersebut, tetapi tuntutan kasta tertinggi sepak bola Prancis dipandang tidak selaras dengan perjalanan dan penampilan yang diwajibkan oleh tugasnya di Arab Saudi. "Sulit untuk mengatakan: 'Saya ingin kembali ke sana', karena saya pergi dengan meninggalkan citra yang begitu indah... Anda tidak pernah tahu apa yang bisa terjadi. Ini bukan soal takut untuk kembali. Hanya saja, terkadang lebih baik membiarkan segala sesuatunya seperti itu," kata Benzema sebelumnya.
Kegagalan Al-Hilal dan faktor Watkins
Masa Benzema di ibu kota Arab Saudi berakhir beberapa hari lalu. Raksasa yang bermarkas di Riyadh itu mengonfirmasi bahwa mereka telah mencapai kesepakatan untuk berpisah dengan pemain Prancis tersebut. Kepergian ini menyusul periode gesekan yang dilaporkan dengan manajer Simone Inzaghi, yang mendorong hadirnya sosok ujung tombak yang lebih muda dan lebih dinamis untuk lini serangnya. Pemicu kepergian ini adalah langkah agresif klub di bursa transfer, khususnya perekrutan Ollie Watkins dari Aston Villa. Dengan pemain internasional Inggris itu datang untuk mengisi posisi starter, posisi Benzema menjadi semakin tidak dibutuhkan.
- Getty Images Sport
Pensiun membayangi sang legenda Lyon
Dengan pintu Lyon yang tampaknya tertutup dan hari-hari bermainnya di Arab Saudi sudah berakhir, spekulasi kian menguat bahwa sang striker akhirnya mungkin akan gantung sepatu. Peran duta besar hingga 2030 tetap menjadi fokus utama dalam kehidupan profesionalnya, dan dengan PIF yang kecil kemungkinan akan mengizinkannya membela klub lain di luar Kerajaan, opsinya untuk bermain sepakbola secara kompetitif menjadi terbatas. Bagi Lyon, peluang yang terlewat ini berarti lebih dari sekadar kehilangan di atas lapangan; ini adalah kesempatan untuk memulangkan ikon lokal yang masih memiliki daya tarik komersial sangat besar.
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