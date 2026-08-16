Untuk Tottenham: Bagaimanapun Anda melihatnya, ini adalah satu lagi bisnis transfer yang membingungkan dari Tottenham, yang telah menggelontorkan uang dalam jumlah besar musim panas ini, dan bisa dibilang berbelanja berlebihan, tanpa mendapatkan banyak pemasukan dari penjualan pemain. Nilai Djed Spence saat ini sedang berada di titik tertinggi sepanjang kariernya, setelah ia muncul sebagai semacam pahlawan kultus bagi England di Piala Dunia berkat penampilan bertahan yang sangat solid, baik di bek kanan maupun bek kiri, saat ia tampil dalam kedelapan pertandingan England di Amerika Utara. Aksinya termasuk tekel slide penyelamatan di detik-detik akhir pada semifinal melawan Argentina yang menjadi viral. Namun, klub London utara itu hanya akan menerima total £30 juta ($40,5 juta) untuk pemain 26 tahun tersebut, termasuk bonus. Benar-benar ada argumen bahwa Spence bernilai hampir dua kali lipat dari angka itu setelah penampilannya pada awal musim panas, ditambah fakta bahwa kontraknya masih tersisa tiga tahun, ia sangat serbabisa, sedang memasuki tahun-tahun puncaknya dan, tentu saja, ada ‘pajak Inggris’ yang terkenal. Setidaknya Spurs memiliki stok yang baik di posisi full-back setelah merekrut Andy Robertson dengan status bebas transfer, dengan Pedro Porro tampaknya menjadi pilihan pertama di sisi kanan dan Destiny Udogie juga ada dalam skuad, tetapi banyak penggemar akan merasa bahwa Spence adalah opsi yang lebih baik daripada mereka semua. Nilai: D
Untuk Inter: Ini terasa seperti kudeta transfer sungguhan bagi Inter, yang berhasil beralih ke Spence setelah pemain kunci Denzel Dumfries pergi ke Real Madrid pada akhir kontraknya dan gagal mendapatkan target utama Marco Palestra dan Anan Khalaili, dengan yang pertama bergabung ke Chelsea dan yang kedua akan menandatangani kontrak dengan Crystal Palace. Pasarnya memang terbatas, mengingat kebutuhan Inter akan wing-back spesialis yang mampu cocok dengan sistem tiga bek Cristian Chivu, tetapi Spence benar-benar sempurna untuk peran itu; seorang full-back yang agresif menyerang dan sama piawainya dalam maju membantu serangan maupun mematikan winger lawan, pemain internasional England itu adalah jawaban siap pakai untuk kekosongan mencolok di sisi kanan Inter. Meski ia belum tentu bisa menyamai ancaman menyerang besar dari Dumfries, Spence merupakan peningkatan dari sisi pertahanan dan ia juga punya fleksibilitas untuk melapisi Federico Dimarco yang brilian di kiri. Pemenang Scudetto itu juga akan sangat senang dengan biayanya. Dilaporkan bahwa sekitar sebulan lalu mereka diberi harga £38 juta ($51 juta) oleh Spurs, tetapi kesabaran mereka dan penolakan untuk panik membuahkan hasil besar saat mereka mendapatkan pemain 26 tahun itu dengan harga murah. Nilai: A+
Untuk Spence: Jelas tidak diinginkan oleh Roberto De Zerbi, yang hampir sepenuhnya merombak lini pertahanan Tottenham musim panas ini, Spence pasti merasa bahwa ia sedang melangkah ke sesuatu yang lebih besar dan lebih baik, dan memang layak demikian setelah penampilannya yang impresif di Piala Dunia. Meski pada akhirnya ia memantapkan tempatnya di London utara, mantan pemain Middlesbrough itu telah diperlakukan secara tidak menentu selama empat tahunnya sebagai pemain Spurs, tidak memainkan satu pertandingan pun dalam dua musim pertamanya, dipinjamkan ke Rennes, Leeds, dan Genoa, serta dilabeli sebagai ‘rekrutan klub’ oleh Antonio Conte selama periode kepelatihan pria Italia itu yang berakhir buruk. Setelah flirt dengan degradasi dalam masing-masing dari dua musimnya sebagai anggota skuad tim utama, ia kini pindah ke klub yang akan menjadi favorit untuk menjuarai Serie A lagi dan, tentu saja, akan bersaing di Liga Champions, setelah sangat meningkatkan reputasinya di Amerika Utara. Inter merekrut rekan setim Spence di England, John Stones, lebih awal pada bursa transfer ini, dan ia semestinya membantu sesama bek itu beradaptasi menjelang petualangan baru yang menarik di San Siro. Nilai: A+
Krishan Davis