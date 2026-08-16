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Rodri-Barcelona-Man-City-GFX.jpgGetty/GOAL
Mark Doyle,Krishan Davis dan James Westwood

Diterjemahkan oleh

Kepindahan Rodri bisa melontarkan Barcelona kembali ke puncak tertinggi sepak bola Eropa: GOAL menilai transfer-transfer terbesar pada bursa transfer musim panas 2026

Opinion
Inter
Chelsea
D. Welbeck
M. Lacroix
M. Rogers
Manchester City
E. Anderson
Arsenal
C. Tzolis
Aston Villa
A. Garnacho
Barcelona
K. Adeyemi
A. Gordon
Manchester United
Y. Tielemans
A. Santos
Tottenham Hotspur
S. Tonali
M. Fernandes
Real Madrid
D. Dumfries
I. Konate
M. Cucurella
Bayern Munich
I. Saibari
M. Palestra
AC Milan
G. Ramos
Liverpool
V. Munoz
B. Silva
J. van Hecke
A. Robertson
Paris Saint-Germain
Newcastle United
Borussia Dortmund
West Ham United
Nottingham Forest
Crystal Palace
Brighton & Hove Albion
Atalanta
PSV
Club Brugge
Premier League
LaLiga
Serie A
Bundesliga
Ligue 1
FEATURES
M. Godts
Ajax

Bagi sebagian penggemar sepak bola, musim panas adalah bagian dari kalender yang paling mereka nantikan, dan itu bukan hanya karena setiap empat tahun sekali ada Piala Dunia! Sebaliknya, itu karena berakhirnya musim hanya berarti satu hal: saatnya transfer! Bursa transfer 2026 sekali lagi terbukti sibuk, dengan beberapa nama besar melakukan kepindahan bernilai besar sebelum hari terakhir pada 1 September.

Kita tahu bahwa beberapa transfer berakhir bagus bagi semua pihak yang terlibat, tetapi ada banyak juga yang membuat setidaknya salah satu klub, atau bahkan sang pemain, bertanya-tanya apa yang mungkin terjadi seandainya mereka mengambil keputusan berbeda di meja perundingan.

GOAL hadir untuk memastikan Anda tahu siapa yang paling diuntungkan dari setiap kesepakatan besar bahkan sebelum para pemain resmi diperkenalkan. Sepanjang bursa transfer musim panas, kami akan memberi penilaian untuk setiap transfer yang sudah rampung saat itu terjadi, sehingga Anda bisa mengikuti para pemenang besar, dan pihak yang merugi, pada musim transfer ini.

Lihat semua penilaian kami di bawah ini, dan beri tahu kami pendapat Anda di kolom komentar...

  • Rodri Manchester City 2025-26Getty

    16 Agustus: Rodri (Manchester City ke Barcelona, £65 juta)

    Untuk Man City: Kepergian Pep Guardiola dan legenda klub seperti Bernardo Silva serta John Stones saja sudah akan cukup menyakitkan bagi para pendukung setia City, tetapi kehilangan pemain terbaik mereka akan memicu ketakutan yang nyata. Rasanya City pasti akan mengalami penurunan tanpa Rodri, yang merupakan denyut jantung tim dan sosok pemimpin yang tak tergantikan. Berperan sebagai pelindung utama lini pertahanan sekaligus playmaker yang bermain lebih dalam, Rodri mendorong kesuksesan City di bawah Guardiola. Memang, City memenangi 74,1% pertandingan Premier League mereka saat gelandang Spanyol itu mengendalikan lini tengah, dan angka itu merosot menjadi 61,9% ketika dia absen. Rodri juga tampil menentukan dengan mencetak gol dalam laga-laga terbesar, termasuk gol kemenangan di final Liga Champions 2023 dan beberapa laga penentu gelar Premier League. Terlepas dari banderol £116 juta ($156 juta), Elliot Anderson tidak memiliki permainan sekomplet itu, dan calon tambahan Ayyoub Bouaddi masih terlalu muda dan minim pengalaman untuk diharapkan mengisi kekosongan tersebut. Ini tak ubahnya mimpi buruk bagi penerus Guardiola, Enzo Maresca, yang menghadapi tugas besar untuk menyesuaikan cetak biru taktik City dan memastikan mereka tetap bisa bersaing untuk trofi-trofi terbesar. Nilai: F

    Untuk Barcelona: Perekrutan pernyataan yang mengirimkan gelombang kejut ke sepak bola Eropa. Barca sudah menjadi favorit kuat untuk menjuarai La Liga untuk ketiga kalinya secara beruntun, tetapi sekarang rasanya seperti tinggal menunggu waktu. Real Madrid akan terguncang setelah melihat target utama mereka justru bergabung dengan rival abadi mereka, dengan Rodri memilih proyek Hansi Flick yang sudah sangat mapan ketimbang pekerjaan restrukturisasi Jose Mourinho di ibu kota Spanyol. Rodri bisa jadi adalah kepingan terakhir dalam teka-teki bagi Barca untuk merebut gelar Liga Champions pertama mereka sejak 2015; dia adalah gelandang bertahan terbaik dalam permainan ini dan sosok yang sempurna untuk menghadirkan stabilitas ke susunan pemain Flick. Sudah pasti akan jauh lebih sulit bagi lawan untuk membelah Barca dalam fase transisi dengan Rodri menyapu semuanya. Pemain berusia 30 tahun itu juga semestinya bisa langsung beradaptasi, mengingat skuad Barca dipenuhi rekan-rekannya dari tim nasional Spanyol. Mereka memang perlu bertindak setelah kehilangan Frenkie de Jong, yang dilaporkan menghadapi perjuangan untuk kembali bermain sebelum akhir tahun setelah mengalami kerusakan ligamen lutut, dan Rodri adalah solusi impian. Tidak berlebihan rasanya untuk mengatakan bahwa Barca bisa mendominasi di level domestik dan kontinental selama dua atau tiga tahun ke depan sekarang setelah mereka memiliki pemenang Ballon d'Or 2024 untuk mengatur permainan. Nilai: A+

    Untuk Rodri: Ini adalah langkah lanjutan yang alami bagi Rodri setelah keberhasilannya menjuarai Piala Dunia 2026 dan memenangi Golden Ball bersama Spanyol. Membantu City melewati periode transisi terasa jauh lebih kecil dibanding peluang untuk membawa Barca kembali ke puncak permainan, dan tidak ada tim lain yang lebih cocok dengan prinsip-prinsip taktik yang sudah sangat ia kenal di bawah Guardiola. Ini juga merupakan kepindahan yang bisa memungkinkan Rodri kembali ke puncak fisiknya. Cedera serius telah mengganggu karier mantan bintang Atletico Madrid itu dalam beberapa tahun terakhir, dan kembali ke lanskap La Liga yang tidak terlalu menuntut secara fisik seharusnya membantu daya tahannya di level tertinggi. Setelah sudah memenangi dua trofi besar bersama nama-nama seperti Pedri, Gavi, Lamine Yamal, dan Dani Olmo di level internasional, transisi ke Camp Nou seharusnya berjalan mulus bagi Rodri, yang akan diharapkan mengisi peran diktator yang sama dominannya seperti yang ia jalani dengan sangat baik untuk Spanyol dan City selama tujuh tahun terakhir. Dilaporkan bahwa Real menawarkan paket finansial yang jauh lebih menarik kepada Rodri, tetapi dia mengambil keputusan yang tepat dengan memilih lingkungan yang lebih sehat dan lebih aman di Camp Nou, tempat dia kini bisa menulis bab paling sukses dalam karier gemilangnya. Nilai: A

    James Westwood

    • Iklan
  • Sunderland v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    15 Agustus: Cristian Romero (Tottenham ke Atletico Madrid, £34 juta)

    Untuk Tottenham: Tottenham menerima kerugian sekitar £8 juta dari investasi awal mereka dengan menjual Romero ke Atletico Madrid, yang merupakan bisnis buruk bagaimanapun cara melihatnya. Ya, mereka memang menjauhkannya dari rival-rival mereka di Premier League, tetapi pemain 28 tahun itu sedang berada di puncak performanya, dan menjadi salah satu penampil terbaik Argentina di Piala Dunia 2026. Tottenham bisa, dan seharusnya, bertahan untuk meminta biaya transfer yang lebih tinggi. Namun, ini memang terasa sebagai waktu yang tepat untuk berpisah. Romero secara terbuka mempertanyakan strategi transfer dan departemen medis klub musim lalu, dan menerima dua kartu merah saat Tottenham berjuang menghindari degradasi. Hubungannya dengan para suporter memburuk akibat itu, dan adil untuk mengatakan bahwa dia gagal memenuhi ekspektasi sebagai kapten klub. Tottenham juga telah merekrut Jan Paul van Hecke dan rekan setim Romero di Argentina, Marcos Senesi, sambil mengikat Micky van de Ven dengan kontrak baru, sehingga mereka tetap punya stok yang bagus di lini belakang. Romero jelas ingin pergi, dan peluang Tottenham untuk membangun ulang tim dengan benar di bawah Roberto De Zerbi kini lebih baik setelah dia mendapatkan keinginannya. Nilai: B-

    Untuk Atletico Madrid: Romero benar-benar sosok yang sempurna untuk sistem Atletico asuhan Diego Simeone. Dia adalah bek agresif yang proaktif dan memiliki mentalitas menang dengan segala cara seperti Simeone, yang berarti dia seharusnya tidak akan mengalami masalah dalam beradaptasi ke ruang ganti Metropolitano yang solid. Setelah kepergian Nahuel Molina ke Roma, kedatangan Romero kembali memantapkan lini belakang Atletico. Dia kemungkinan akan menjadi jangkar utama dalam formasi tiga bek Simeone dan bekerja untuk menutup celah yang membuat mereka kebobolan terlalu banyak gol musim lalu, sembari membawa kualitas kepemimpinan yang vital. Ini bukan hanya pasangan yang sempurna, tetapi juga langkah cerdas yang seharusnya sangat membantu Atletico memperkecil jarak dengan Barcelona di puncak klasemen La Liga, dan berpotensi membawa mereka lebih dekat ke gelar Liga Champions yang begitu sulit diraih. Fakta bahwa mereka berhasil mendapatkannya dengan harga £20 juta di bawah nilai pasar yang semestinya juga menjadi bonus besar. Itu berpotensi memungkinkan Atletico menuntaskan satu atau dua kesepakatan besar lagi sebelum bursa ditutup. Nilai: A

    Untuk Romero: Napoli dan Inter juga termasuk klub yang tertarik kepada Romero, tetapi dia sejak awal hanya menginginkan Atletico, dan keberhasilannya memaksakan transfer ini akan memberinya kepuasan besar. Tim Simeone dirancang sesuai kekuatannya, dan dia akan dirayakan di Metropolitano dengan cara yang tidak pernah dia dapatkan di London Utara. Para pengkritik di Premier League memandang Romero sebagai liabilitas karena gaya fisiknya yang tanpa kompromi, tetapi justru itulah alasan Atletico merekrutnya. Ini adalah kepindahan ideal pada waktu yang ideal bagi pemain ambisius yang ingin bersaing untuk trofi dan bersinar di panggung Liga Champions setiap tahun. Tottenham tidak bisa memberinya panggung itu, sekalipun mereka tampak sedang bangkit lagi bersama De Zerbi sebagai pelatih. La Liga juga lebih cocok daripada Premier League untuk Romero; kompetisi itu dimainkan dengan tempo yang lebih taktis, yang akan memungkinkannya menutup jalur umpan dan membaca permainan dengan lebih mudah. Dia juga memiliki empat rekan setim di tim nasional Argentina, termasuk Julian Alvarez dan Giuliano Simeone, yang siap membantunya beradaptasi dengan cepat. Nilai: A

    James Westwood

  • Spence TottenhamGetty Images

    14 Agustus: Djed Spence (Tottenham ke Inter, £30 juta)

    Untuk Tottenham: Bagaimanapun Anda melihatnya, ini adalah satu lagi bisnis transfer yang membingungkan dari Tottenham, yang telah menggelontorkan uang dalam jumlah besar musim panas ini, dan bisa dibilang berbelanja berlebihan, tanpa mendapatkan banyak pemasukan dari penjualan pemain. Nilai Djed Spence saat ini sedang berada di titik tertinggi sepanjang kariernya, setelah ia muncul sebagai semacam pahlawan kultus bagi England di Piala Dunia berkat penampilan bertahan yang sangat solid, baik di bek kanan maupun bek kiri, saat ia tampil dalam kedelapan pertandingan England di Amerika Utara. Aksinya termasuk tekel slide penyelamatan di detik-detik akhir pada semifinal melawan Argentina yang menjadi viral. Namun, klub London utara itu hanya akan menerima total £30 juta ($40,5 juta) untuk pemain 26 tahun tersebut, termasuk bonus. Benar-benar ada argumen bahwa Spence bernilai hampir dua kali lipat dari angka itu setelah penampilannya pada awal musim panas, ditambah fakta bahwa kontraknya masih tersisa tiga tahun, ia sangat serbabisa, sedang memasuki tahun-tahun puncaknya dan, tentu saja, ada ‘pajak Inggris’ yang terkenal. Setidaknya Spurs memiliki stok yang baik di posisi full-back setelah merekrut Andy Robertson dengan status bebas transfer, dengan Pedro Porro tampaknya menjadi pilihan pertama di sisi kanan dan Destiny Udogie juga ada dalam skuad, tetapi banyak penggemar akan merasa bahwa Spence adalah opsi yang lebih baik daripada mereka semua. Nilai: D

    Untuk Inter: Ini terasa seperti kudeta transfer sungguhan bagi Inter, yang berhasil beralih ke Spence setelah pemain kunci Denzel Dumfries pergi ke Real Madrid pada akhir kontraknya dan gagal mendapatkan target utama Marco Palestra dan Anan Khalaili, dengan yang pertama bergabung ke Chelsea dan yang kedua akan menandatangani kontrak dengan Crystal Palace. Pasarnya memang terbatas, mengingat kebutuhan Inter akan wing-back spesialis yang mampu cocok dengan sistem tiga bek Cristian Chivu, tetapi Spence benar-benar sempurna untuk peran itu; seorang full-back yang agresif menyerang dan sama piawainya dalam maju membantu serangan maupun mematikan winger lawan, pemain internasional England itu adalah jawaban siap pakai untuk kekosongan mencolok di sisi kanan Inter. Meski ia belum tentu bisa menyamai ancaman menyerang besar dari Dumfries, Spence merupakan peningkatan dari sisi pertahanan dan ia juga punya fleksibilitas untuk melapisi Federico Dimarco yang brilian di kiri. Pemenang Scudetto itu juga akan sangat senang dengan biayanya. Dilaporkan bahwa sekitar sebulan lalu mereka diberi harga £38 juta ($51 juta) oleh Spurs, tetapi kesabaran mereka dan penolakan untuk panik membuahkan hasil besar saat mereka mendapatkan pemain 26 tahun itu dengan harga murah. Nilai: A+

    Untuk Spence: Jelas tidak diinginkan oleh Roberto De Zerbi, yang hampir sepenuhnya merombak lini pertahanan Tottenham musim panas ini, Spence pasti merasa bahwa ia sedang melangkah ke sesuatu yang lebih besar dan lebih baik, dan memang layak demikian setelah penampilannya yang impresif di Piala Dunia. Meski pada akhirnya ia memantapkan tempatnya di London utara, mantan pemain Middlesbrough itu telah diperlakukan secara tidak menentu selama empat tahunnya sebagai pemain Spurs, tidak memainkan satu pertandingan pun dalam dua musim pertamanya, dipinjamkan ke Rennes, Leeds, dan Genoa, serta dilabeli sebagai ‘rekrutan klub’ oleh Antonio Conte selama periode kepelatihan pria Italia itu yang berakhir buruk. Setelah flirt dengan degradasi dalam masing-masing dari dua musimnya sebagai anggota skuad tim utama, ia kini pindah ke klub yang akan menjadi favorit untuk menjuarai Serie A lagi dan, tentu saja, akan bersaing di Liga Champions, setelah sangat meningkatkan reputasinya di Amerika Utara. Inter merekrut rekan setim Spence di England, John Stones, lebih awal pada bursa transfer ini, dan ia semestinya membantu sesama bek itu beradaptasi menjelang petualangan baru yang menarik di San Siro. Nilai: A+

    Krishan Davis


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  • Mika Godts Ajax 2025-26Getty

    14 Agustus: Mika Godts (Ajax ke Paris Saint-Germain, €55 juta)

    Untuk Ajax: Pukulan pahit, tetapi dorongan besar bagi kas klub. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, bahkan tidak berusaha menyembunyikan fakta bahwa mereka berharap bisa mempertahankan Godts setidaknya untuk satu tahun lagi. Winger itu praktis menjadi satu-satunya secercah cahaya di tengah suramnya kampanye 2025-26 tim Amsterdam tersebut. Godts adalah satu-satunya anggota skuad yang mencatatkan dua digit untuk gol (17) dan assist (15). Jadi, kehilangan dirinya setelah dimulainya musim Eredivisie yang baru merupakan kemunduran besar. Namun, seperti yang pada dasarnya diakui Cruyff, Ajax memang tidak berada dalam posisi untuk menolak uang sebesar yang diajukan PSG untuk aset paling berharga mereka. Inilah realitas finansial yang brutal yang sudah lama mereka hadapi, dan harapannya adalah talenta top terbaru yang lahir dari lini produksi Ajax, Abdellah Ouazane, akan membantu mengisi kekosongan yang ditinggalkan Godts, yang juga perlu dicatat direkrut saat berusia 17 tahun dari Genk pada 2023 hanya dengan €1 juta. Dalam konteks itu, Ajax hanya akan terus melakukan apa yang biasa mereka lakukan, tetapi apakah saat ini mereka punya kualitas yang cukup di lini serang untuk kembali ke Liga Champions tahun depan kini benar-benar menjadi bahan perdebatan. Nilai: B-

    Untuk PSG: Tanda paling jelas sejauh ini bahwa Bradley Barcola sedang menuju pintu keluar klub. Kecurigaan sejak awal adalah bahwa PSG sangat terbuka untuk melepas penyerang Prancis itu, yang menjadi pihak yang tersisih di lini depan musim lalu, dengan Barcola berulang kali mendapati dirinya berada di bangku cadangan dalam laga-laga besar. Namun, juara Eropa dua musim beruntun itu dengan cerdik terus menggantung minat klub-klub seperti Liverpool sementara mereka memperkuat lini serang dengan pemain-pemain seperti Maghnes Akliouche, Ferran Torres, dan kini Godts sebelum menjual Barcola kepada penawar tertinggi. Dan hal terbaiknya adalah kepergian pemain berusia 23 tahun itu kemungkinan akan menutup biaya gabungan Akliouche, Torres, dan Godts, yang seharusnya bisa memberikan pelapis berkualitas untuk winger kiri pilihan utama, Khvicha Kvaratskhelia. Nilai: A

    Untuk Godts: Bisa dibilang ini ujian pamungkas atas kualitasnya. Bagaimanapun juga, jika Barcola saja tidak bisa mengamankan tempat starter reguler di tim bertabur bintang milik PSG, peluang apa yang dimiliki Godts untuk melakukannya? Pemain berusia 21 tahun itu memiliki pengalaman Liga Champions yang terbatas, hanya delapan penampilan, dan bahkan tidak masuk skuad Belgia untuk Piala Dunia musim panas ini di Amerika Utara. Tentu saja, bisa dikatakan bahwa Godts hampir pasti akan mendapat manfaat dari berlatih bersama pemain-pemain seperti Kvaratskhelia dan Ousmane Dembele, dan ia semestinya mendapatkan cukup banyak waktu bermain di Ligue 1 dan Coupe de France, saat Luis Enrique mengistirahatkan pemain-pemain kuncinya sebelum dan sesudah kiprah Eropa mereka di tengah pekan. Namun, orang tak bisa mengabaikan pertanyaan apakah ini benar-benar langkah yang tepat bagi Godts pada tahap kariernya yang krusial dan sedang membentuk ini, meskipun mungkin saat ini tak ada tempat yang lebih baik di planet ini bagi seorang winger untuk belajar apa yang dibutuhkan agar bisa berkembang di level tertinggi. Nilai: B

  • Pep Chavarria ChelseaGetty

    12 Agustus: Pep Chavarria (Rayo Vallecano ke Chelsea, €22 juta)

    Untuk Rayo: Finalis Conference League itu mungkin tidak mendapatkan sebanyak yang mereka inginkan untuk Pep Chavarria, tetapi ini tetap menjadi penjualan termahal dalam sejarah klub kecil asal Madrid tersebut. Dilaporkan bahwa Rayo terus berusaha mengubah tuntutan mereka selama negosiasi, bahkan pada satu tahap meminta hingga klausul rilisnya sebesar €50 juta (£43 juta/$58 juta), tetapi mereka mencapai kompromi signifikan setelah menolak tawaran awal Chelsea sebesar £15 juta ($20 juta). Faktanya, mereka tidak berada dalam posisi negosiasi yang kuat setelah Chavarria menegaskan bahwa ia ingin menuju London barat, dan, pada usia 28 tahun, ia juga bukan sosok prospek muda berpotensi tinggi yang bisa membuat mereka meminta jauh lebih banyak. Meski begitu, uang tersebut setidaknya akan membantu Rayo memperkuat skuad dan membangun hasil finis di posisi kedelapan La Liga untuk dua musim beruntun pada musim lalu. Nilai: B

    Untuk Chelsea: Chelsea memang perlu memperkuat sisi kiri pertahanan setelah kepergian cepat Marc Cucurella ke Real Madrid saat Piala Dunia, yang membuat Jorrel Hato menjadi satu-satunya bek kiri senior murni yang mereka miliki. Namun, akan ada tanda tanya apakah Chavarria akan berada pada standar yang dibutuhkan, meski ia merupakan pemain yang dipilih oleh Xabi Alonso. Rayo adalah satu-satunya klub kasta tertinggi yang pernah ia bela sepanjang kariernya, dan ia harus mengisi kekosongan besar, dengan Cucurella berkembang menjadi bisa dibilang salah satu yang terbaik di posisinya di dunia. Hato menunjukkan performa kuat pada bagian akhir musim lalu dan sangat dihargai, sehingga Chavarria kemungkinan besar akan memainkan peran sebagai pelapis dan mungkin mentor bagi pemain muda Belanda itu. Total paket €22 juta (£19 juta/$25 juta) merupakan solusi berbiaya rendah untuk posisi bermasalah dibandingkan dengan sosok seperti Lewis Hall yang bernilai £60 juta ($81 juta), meski ini pada akhirnya bisa menjadi solusi jangka pendek. Nilai: B-

    Untuk Chavarria: Kisah yang luar biasa! Chavarria baru mendapatkan kepindahan ke kasta kedua Spanyol pada usia 22 tahun ketika ia bergabung dengan Real Zaragoza, dan ia sudah berusia 24 tahun saat naik ke La Liga setelah pelatih Liverpool saat ini, Andoni Iraola, merekrutnya untuk Rayo pada 2022. Ia terus berkembang di ibu kota Spanyol, menjadi figur kunci sebagai bek sayap agresif yang bermain proaktif dan nyaman menguasai bola, membantu timnya mencapai final Conference League musim lalu dan bermain penuh 90 menit dalam kekalahan dari Crystal Palace. Kini, pada usia 28 tahun, ia mendapatkan kepindahan impian ke salah satu kekuatan besar Premier League, dan ada peluang besar ia akan diberi banyak kesempatan untuk tampil mengesankan di bawah kompatriotnya Alonso, yang jelas merupakan salah satu pengagumnya. Nilai: A+

    Krishan Davis

  • Araujo-LiverpoolGetty

    10 Agustus: Ronald Araujo (Barcelona ke Liverpool, pinjaman)

    Untuk Barcelona: Langkah yang masuk akal dan menempatkan klub dalam posisi yang lebih baik menjelang pekan-pekan terakhir bursa transfer musim panas. Liverpool dilaporkan akan menanggung penuh gaji Araujo, dan mengingat statusnya sebagai salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di Barca, itu akan memberi ruang bagi juara La Liga tersebut untuk mendaftarkan lebih banyak rekrutan baru. Araujo dijadikan kapten di Camp Nou menjelang akhir musim lalu, tetapi hanya mencatat total 11 kali menjadi starter di liga di bawah Hansi Flick pada 2025-25. Meski kemampuan kepemimpinan dan pengalamannya akan dirindukan, Barca sudah cukup lama tidak mengandalkannya untuk menjadi jangkar lini belakang. Realitas pahitnya adalah Araujo tidak masuk dalam rencana Flick dan dimasukkannya opsi beli senilai €55 juta (£47 juta/$64 juta) untuk Liverpool bisa memungkinkan Barca mengantongi biaya transfer yang signifikan untuk pemain yang tidak diinginkan pada musim panas mendatang. Ini adalah peluang tak terduga yang harus mereka ambil, meski kini Flick mungkin perlu merekrut bek lain, karena skuad Barca sudah terlihat tipis di berbagai posisi. Nilai: B

    Untuk Liverpool: Tindakan putus asa. Liverpool dilaporkan membayar £180.000 per pekan untuk Araujo demi meredakan krisis di lini pertahanan setelah Ibrahima Konate pindah ke Real Madrid dengan status bebas transfer. Dengan Joe Gomez dan Giovanni Leoni cedera, serta sesama rekrutan baru Jeremy Jacquet masih berupaya kembali ke kondisi kebugaran penuh setelah operasi bahu, Liverpool harus mendatangkan bek tengah lain. Araujo juga bisa dimainkan sebagai bek kanan, jadi di atas kertas ia masuk akal sebagai solusi sementara. Namun, pemain berusia 27 tahun itu juga punya riwayat cedera yang tidak mulus, dan dalam beberapa musim terakhir kesulitan meyakinkan di level tertinggi. Masih harus dilihat apakah ia bisa cepat beradaptasi dengan intensitas Premier League, atau membangun koneksi yang solid dengan kapten klub Virgil van Dijk. Liverpool dilaporkan keberatan membayar £60 juta untuk target awal musim panas Ezri Konsa, tetapi investasi besar untuk bek Aston Villa dan England itu akan menjadi langkah yang lebih minim risiko. Araujo akan tiba di Anfield dengan tekanan besar di pundaknya dan banyak pertanyaan yang harus dijawab. Nilai: C-

    Untuk Araujo: Peluang emas untuk kembali bermain dari pekan ke pekan dan membangun lagi kepercayaan dirinya. Araujo beruntung karena klub elite Eropa lain masih menginginkannya di tengah kesulitannya menjaga konsistensi, dan ia akan sadar akan konsekuensi yang mungkin timbul jika gagal. Ia pasti akan sangat termotivasi untuk membungkam para peragunya, dengan harapan bisa benar-benar kembali menikmati sepak bolanya, setelah melewati periode menantang tahun lalu yang membuatnya mencari jeda demi kesehatan mentalnya. Dukungan riuh penonton Anfield tentu akan memberi dorongan adrenalin besar bagi Araujo. Ia juga merupakan bek yang agresif dan akan memberi kehadiran udara yang nyata bagi pertahanan Liverpool, sekaligus cocok dengan sistem agresif Iraola. Awal yang baru ini bisa jadi tepat seperti yang dibutuhkan pemain internasional Uruguay itu, tetapi ia harus menghilangkan kesalahan-kesalahan dasar yang membuatnya menerima begitu banyak kritik di Camp Nou. Nilai: B+

    James Westwood

  • Chalobah ChelseaGetty Images

    9 Agustus: Trevoh Chalobah (Chelsea ke Como, £30 juta)

    Untuk Chelsea: Chelsea patut senang karena berhasil mendapatkan biaya yang cukup besar untuk seorang bek tengah yang tidak pernah benar-benar mencapai level tertinggi sejak menembus tim utama pada 2021, dan £25 juta plus £5 juta dalam bonus merupakan keuntungan murni bagi lulusan akademi. Meski begitu, tetap menyedihkan melihat pemain didikan sendiri pergi, dan Chalobah telah menjadi opsi yang solid di tengah periode yang menantang bagi klub, bahkan merespons saat klub sangat membutuhkan ketika ia dipanggil pulang dari masa peminjamannya di Crystal Palace pada Januari 2025 di tengah krisis cedera di lini belakang. Namun, Chelsea telah merekrut Maxence Lacroix dari Crystal Palace dan Levi Colwill kembali fit setelah ruptur ACL, jadi penjualan pemain menjadi sebuah keharusan mengingat mereka memiliki 10 bek tengah dalam skuad. Ada bek-bek yang lebih buruk daripada Chalobah di antara mereka, tetapi tampaknya klub tidak bisa menahan godaan untuk mencairkan keuntungan murni. Nilai: B

    Untuk Como: Ini mencerminkan perkembangan Como di bawah Cesc Fabregas bahwa mereka merekrut pemain dari Chelsea sebagai persiapan untuk debut mereka di Liga Champions pada 2026-27. Klub Italia itu sudah menunjukkan ambisinya dengan mempertahankan Nico Paz untuk satu tahun lagi, dan secara teknis Chalobah akan menjadi rekrutan termahal dalam sejarah klub. Namun, masih harus dilihat siapa yang akan lebih diuntungkan dari kesepakatan ini; meskipun ia adalah pemain internasional Inggris, Chalobah bisa tampil tidak konsisten dan sempat menjadi sasaran kritik bagi sebagian basis penggemar Chelsea, sementara yang lain lebih memaklumi karena hubungannya dengan klub yang telah terjalin selama 19 tahun. Paket total senilai £30 juta ($40 juta) memang terlihat sedikit mahal, tetapi Como akan berharap pengalaman Chalobah di Premier League dan Eropa terbukti sangat berharga, dan tempo Serie A yang lebih lambat bisa sangat cocok untuknya. Nilai: C

    Untuk Chalobah: Jika bicara sejujurnya, Chalobah jelas pantas mendapatkan awal baru ini setelah diperlakukan tidak menentu oleh Chelsea selama beberapa tahun. Ada kesan bahwa petinggi Chelsea sudah lama berusaha mendapatkan uang dari dirinya; ia menolak pindah ke Nottingham Forest pada 2023, ketika Chelsea terbuka untuk menjualnya, dan setahun kemudian nomor punggungnya dicabut lalu ia dipinjamkan ke Palace, tempat ia tampil impresif, hanya untuk dipanggil pulang lima bulan kemudian karena masalah cedera di klub induknya. Delapan belas bulan kemudian, Chelsea memperjelas lewat aktivitas transfer mereka bahwa Chalobah akan kembali turun dalam urutan pilihan meski ia merupakan bek tengah yang paling sering dimainkan musim lalu, dan fakta bahwa ia menghadirkan keuntungan murni jelas memengaruhi keputusan untuk melepasnya lebih dulu dibanding pemain seperti Wesley Fofana atau Tosin Adarabioyo. Pada usia 27 tahun, ini akhirnya menjadi perpisahan yang benar-benar bersih bagi sang bek, yang kini bisa menantikan bermain di Liga Champions dan merasakan budaya baru di salah satu kawasan paling diminati di Eropa di tepi Danau Como. Tidak akan mengejutkan jika ia beradaptasi dengan baik dengan kehidupan di Serie A. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Bruno Guimaraes ArsenalGetty Images

    8 Agustus: Bruno Guimaraes (Newcastle ke Arsenal, £75 juta)

    Untuk Newcastle: Ini benar-benar bencana total bagi Newcastle. Melepas Sandro Tonali ke Tottenham dengan harga £100 juta meninggalkan lubang besar di lini tengah, tetapi sekarang kondisinya terlihat seperti Springfield Gorge dari The Simpsons tanpa Guimaraes, yang merupakan pemain terbaik Newcastle sepanjang kampanye 2025-26 yang penuh gejolak. Tidak adil berharap rekrutan baru Sean Steur mengisi peran Guimaraes pada usia yang baru 18 tahun, dan itu juga tidak realistis, mengingat pemain Belanda itu hanya mencetak satu gol sepanjang musim penuh pertamanya di tim senior Ajax. Guimaraes adalah pencetak gol terbanyak Newcastle di Premier League musim lalu dengan sembilan gol, dan catatan lima assist-nya juga menjadi yang terbanyak di tim. Sebagai kapten, pemain internasional Brasil itu juga memimpin dengan memberi teladan dan kerap menyeret rekan-rekannya bangkit. Matthias Jaissle menghadapi tugas yang sangat berat untuk menstabilkan ruang mesin tim begitu dia resmi menggantikan Eddie Howe di area teknis, dan jika pengganti Guimaraes yang cukup berpengalaman tidak segera didatangkan, tugas itu bisa menjadi mustahil. Nilai: F

    Untuk Arsenal: Ini adalah bisnis yang sangat cerdas dari Mikel Arteta saat dia berupaya membangun kelanjutan dari kembalinya Arsenal yang telah lama dinantikan ke puncak sepakbola Inggris. Guimaraes bisa dengan mudah masuk bermain bersama Martin Odegaard sebagai No.8 dan meringankan beban kreativitas di pundak kapten Arsenal. Dia akan memberikan dinamisme tambahan dalam serangan dan agresivitas lebih besar dalam pertahanan, setelah memenangi lebih banyak duel daripada pemain Arsenal mana pun di Premier League musim lalu. Fans Arsenal bisa yakin bahwa Guimaraes akan langsung nyetel berkat pengalamannya dan fakta bahwa dia sangat cocok dengan gaya yang diinginkan Arteta. Kekuatan di lini tengah menjadi alasan utama di balik kesuksesan Arsenal pada 2025-26, dan sulit melihat lawan domestik mana pun bisa mengungguli mereka sekarang setelah Guimaraes melengkapi unit tengah mereka yang menakutkan. Hal yang sama juga bisa berlaku di Liga Champions jika mereka kembali berhadapan dengan Paris Saint-Germain, yang menjadi pertanda sangat baik bagi peluang mereka untuk akhirnya meraih trofi yang selama ini sulit didapatkan itu. Nilai: A

    Untuk Guimaraes: Pada usia 28 tahun, sekarang adalah waktu yang ideal bagi Guimaraes untuk melompat ke salah satu tim elite Eropa. Dia sedang berada tepat di puncak performanya, seperti yang dibuktikannya tanpa keraguan di Piala Dunia, dengan menciptakan empat gol untuk Brasil sambil menyaingi Vinicius Junior dalam pengaruhnya sebagai jimat tim, meski itu terjadi sebelum tersingkir secara buruk di babak 16 besar oleh Norwegia. Guimaraes sudah melampaui level Newcastle sejak beberapa waktu lalu, dan Arsenal akan memberinya panggung untuk mencapai level kelas dunia serta rutin bersaing memperebutkan trofi-trofi terbesar. Dia brilian secara teknis di ruang sempit, memiliki visi untuk umpan pembunuh, dan menetapkan standar lewat etos kerja tanpa bola yang tak kenal lelah. Tambahkan fleksibilitas serta mentalitas pantang menyerahnya, dan Guimaraes benar-benar memenuhi semua kriteria sebagai sosok pujaan yang dibuat khusus bagi para pendukung setia Arsenal, seseorang yang sama sekali tidak akan gentar oleh label harga besar yang melekat padanya. Nilai: A+

    James Westwood


  • Real Madrid Training SessionGetty Images Sport

    7 Agustus: Franco Mastantuono (Real Madrid ke Fiorentina, pinjaman)

    Untuk Real Madrid: Melepas Mastantuono dengan status pinjaman menjadi pukulan lain bagi departemen perekrutan Madrid setelah masalah adaptasi serupa yang dialami wonderkid Brasil, Endrick. Tentu saja, mereka berharap Mastantuono bisa kembali menemukan ritmenya di Italia seperti yang dilakukan Endrick di Lyon, tetapi tidak ada jaminan. Serie A adalah liga yang keras dari sisi fisik dan taktik, dan многое akan bergantung pada apakah Mastantuono bisa beradaptasi dengan cepat. Jika tidak, ada risiko ia akan kembali ke Madrid musim panas mendatang dengan kepercayaan diri yang makin terkuras dan nilai pasar yang menurun signifikan. Di sisi lain, Real mungkin tetap tidak memiliki tempat untuk Mastantuono bahkan jika ia tampil baik di Fiorentina, setelah merampungkan transfer Yan Diomande dan Bernardo Silva, yang membuat sang youngster semakin turun dalam urutan pilihan skuad. Bisa dibilang Mastantuono telah salah dikelola oleh klub induknya, dan kini ada banyak rintangan di jalannya untuk menghidupkan kembali kariernya di Madrid. Nilai F

    Untuk Fiorentina: Perekrutan yang sangat bagus dan berisiko rendah bagi Fiorentina saat mereka berusaha bangkit dari musim 2025-26 yang mengecewakan, meskipun mereka harus menanggung sebagian besar gajinya yang mencapai €3,5 juta per tahun. Mastantuono jelas akan menambah kualitas ekstra ke dalam skuad Fabio Grosso, juga fleksibilitas, karena pemain 18 tahun itu bisa bermain sebagai No.10 atau di sayap kanan, dan ia akan termotivasi untuk membungkam para peragunya serta kembali ke tim nasional Argentina. Ini juga langkah cerdas bagi Fiorentina, karena Mastantuono memiliki kewarganegaraan ganda Argentina-Italia, yang berarti mereka masih bisa merekrut dua pemain non-Uni Eropa dari liga asing sesuai aturan Serie A sebelum jendela transfer ditutup. Membangun hubungan baik dengan Madrid juga bisa membuka jalan untuk kesepakatan serupa di masa depan, terutama jika Mastantuono bersinar di Stadio Artemio Franchi. Nilai: A+

    Untuk Mastantuono: Kekecewaan besar. Mastantuono datang ke Real dengan sorotan besar, dan dengan biaya €63 juta yang tampak seperti sebuah keuntungan besar mengingat potensi yang ia tunjukkan di River Plate. Sayangnya, lompatan dari Argentina ke salah satu liga besar Eropa terbukti terlalu besar. Ia mencatatkan 35 penampilan untuk Real Madrid pada 2025-26, tetapi hanya 17 di antaranya sebagai starter, dan catatan minim tiga gol nyaris tidak membenarkan hype di sekelilingnya. Mastantuono juga kesulitan karena cedera pangkal paha yang berkepanjangan, dan frustrasinya terlihat jelas dari bahasa tubuhnya, terutama ketika ia mendapat kartu merah karena secara tidak perlu memprotes wasit saat kalah dari Getafe. Jelas bahwa remaja itu masih harus banyak berkembang secara mental, dan kepindahan ke Serie A akan memberinya ruang untuk melakukannya jauh dari sorotan intens Bernabeu. Ini jelas merupakan kemunduran dalam karier Mastantuono, tetapi tidak ada opsi pembelian dalam kesepakatan dengan Fiorentina, jadi mimpinya untuk sukses di ibu kota Spanyol belum sepenuhnya pupus. Nilai: D-

    James Westwood

  • James Trafford Leeds crest 2026Getty/GOAL

    6 Agustus: James Trafford (Manchester City ke Leeds, £45 juta)

    Untuk Man City: Anda benar-benar harus mempertanyakan penanganan City dan Pep Guardiola terhadap James Trafford. Direkrut kembali dari Burnley musim panas lalu setelah pergi pada 2023 untuk menjadi starter di tempat lain, ia akhirnya diharapkan menjadi No.1 di Etihad musim lalu setelah kepergian Ederson. Namun baru tiga pertandingan memasuki kampanye baru, klub merasa perlu mendatangkan Gianluigi Donnarumma, salah satu kiper terbaik di dunia, dari PSG, yang langsung membuat kiper muda Inggris itu kembali turun dalam urutan pilihan. City telah membangun reputasi sebagai klub yang tanpa ampun memprioritaskan kebutuhan bisnis di atas emosi dan sentimen, dan dari perspektif finansial mereka tentu sangat senang karena berhasil meraih keuntungan yang cukup signifikan dari pemain yang pada akhirnya mereka bayar £27 juta kepada Burnley 12 bulan lalu dan yang musim lalu hanya menjadi kiper piala di bawah Guardiola. Sangat disayangkan melihat satu lagi lulusan akademi muda berperingkat tinggi dengan potensi tim utama pergi, tetapi beginilah cara model bisnis City bekerja, baik atau buruk. Nilai: C+

    Untuk Leeds: Ini terasa seperti kudeta transfer besar untuk Leeds, yang diam-diam memperkuat skuad musim panas ini dan bisa menjadi kuda hitam untuk finis di zona Eropa jika mereka memainkan kartunya dengan benar musim depan. Trafford mengikuti free agent yang diminati Harry Wilson dan bek Bosnia & Herzegovina yang berperingkat tinggi Tarik Muharemovic masuk ke Elland Road, memberikan solusi level atas untuk posisi yang selama ini menjadi masalah bagi Leeds. Dipandang sebagai calon No.1 Inggris di masa depan, Newcastle diketahui mengagumi pemain berusia 23 tahun itu, yang sebenarnya bisa memilih tim mana pun di Premier League. Fakta bahwa ia memilih Leeds sangat signifikan, dan ia pasti percaya bahwa mereka bisa merangkak naik di klasemen dan menghindari pertarungan degradasi di bawah Daniel Farke musim depan. Paket total £45 juta ($60,5 juta) tergolong besar untuk seseorang yang baru saja menghabiskan satu musim penuh tak lebih dari sekadar pelapis, tetapi jika Trafford mencapai potensi penuhnya di Yorkshire maka Leeds bisa saja menagih salah satu raksasa Eropa dua kali lipat dari jumlah itu dalam beberapa tahun ke depan. Nilai: B+

    Untuk Trafford: Ini adalah upaya kedua Trafford untuk meniti karier jauh dari Man City, dan kali ini ia benar-benar memiliki peluang untuk memantapkan diri sebagai No.1 Premier League dalam jangka panjang, kecuali terjadi degradasi mengejutkan pada akhir 2026-27. Sang kiper jelas membutuhkan awal baru lagi, setelah secara terbuka berbicara tentang kebutuhan untuk lebih sering bermain musim lalu, dan ia akan berharap ini menjadi transfer yang menempatkannya di jalur untuk menggantikan Jordan Pickford, yang kini berusia 32 tahun, sebagai No.1 Inggris. Trafford akan bersaing langsung dengan kiper Everton itu di Premier League, dan jika ia bisa mendongkrak posisi Leeds di klasemen sekaligus menarik perhatian Thomas Tuchel, ada peluang besar ia akan diberi kesempatan setelah masuk dalam skuad Piala Dunia racikan pelatih Jerman itu meski statusnya hanya pelapis di City. Sebagian orang akan mempertanyakan keputusan bergabung dengan Leeds ketimbang klub seperti Newcastle atau klub yang disebut sebagai 'big six', tetapi Trafford akan menjadi No.1 yang tak terbantahkan di Elland Road dan tekanan di pundaknya juga akan jauh lebih kecil. Ia diam-diam akan percaya bahwa ia bisa menggunakan kepindahan ini sebagai batu loncatan menuju hal-hal yang bahkan lebih besar. Nilai: B+

    Krishan Davis

  • YAN DIOMANDE RB LEIPZIG Getty Images

    6 Agustus: Yan Diomande (RB Leipzig ke Real Madrid, €140 juta)

    Untuk RB Leipzig: Mendapat keuntungan €120 juta dari seorang pemain yang baru direkrut setahun lalu adalah bisnis yang luar biasa bagi RB Leipzig. Nama-nama seperti Benjamin Sesko, Josko Gvardiol, Dominik Szoboszlai, dan Dani Olmo semuanya mengasah kemampuan di Red Bull Arena sebelum melangkah ke level yang lebih tinggi, dan Diomande bisa saja menjadi kisah sukses terbesar mereka sejauh ini. Namun, akan sangat sulit bagi mereka untuk menggantikannya. Diomande adalah kekuatan pendorong di balik laju Leipzig menuju finis di peringkat ketiga Bundesliga musim lalu, dan membangun hubungan yang nyaris telepatis dengan gelandang bintang klub, Christoph Baumgartner. Tanpa dribel eksplosif, penyelesaian akhir yang presisi, dan umpan progresif dari Diomande, Leipzig mungkin akan kesulitan untuk kembali ke posisi Liga Champions. Meski begitu, Leipzig bukan tim yang asing dalam memaksimalkan penjualan aset terbaik mereka; bahkan, seluruh model transfer mereka bergantung pada hal tersebut. Mereka akan pulih dan menemukan permata lain dalam waktu yang tidak terlalu lama, dan jika Diomande langsung tampil apik di Madrid, itu hanya akan semakin mengangkat reputasi mereka sebagai pencari bakat elite. Nilai: B-

    Untuk Real Madrid: Real Madrid telah membayar terlalu mahal untuk Diomande, tetapi tampaknya itulah satu-satunya cara untuk mendapatkan target utama Anda di pasar saat ini. Mereka jelas membutuhkan tambahan pelapis di sektor sayap, dengan Rodrygo diperkirakan tidak akan kembali hingga 2027 saat ia melanjutkan pemulihannya dari operasi ACL, dan Diomande cukup serbabisa untuk bermain di kedua sisi. Muncul anggapan bahwa remaja itu direkrut untuk menggantikan Vinicius Junior seiring Arsenal berusaha merekrut pemain Brasil tersebut, tetapi Diomande bermain dari sisi kanan dalam mayoritas dari 36 penampilannya untuk Leipzig musim lalu. Ia bisa menjadi tandem sempurna bagi bek sayap yang gemar overlap, Trent Alexander-Arnold, dan sangat cocok dengan sistem 4-2-3-1 pilihan Jose Mourinho, dengan kecepatan dan kelincahan untuk membongkar pertahanan serta kekuatan dan intensitas untuk berjuang merebut kembali bola. Diomande memang masih mentah, tetapi ia telah menunjukkan kapasitas untuk belajar dengan cepat, dan kedekatannya dengan La Liga juga seharusnya membantu proses adaptasi. Mengalahkan klub-klub seperti PSG dan Liverpool untuk mendapatkan tanda tangan Diomande juga menunjukkan bahwa Madrid tetap menjadi klub paling menarik di dunia, bahkan setelah dua musim tanpa trofi. Nilai: B

    Untuk Diomande: Sebuah kepindahan impian untuk menutup kenaikan luar biasa menuju ketenaran. Sebagian besar penggemar biasa bahkan tidak menyadari keberadaan Diomande pada periode yang sama tahun lalu, ketika ia menyelesaikan kepindahan senilai €20 juta ke Leipzig dari Leganes, yang terdegradasi dari La Liga pada 2024-25. Memang, Diomande hanya mencatatkan 10 penampilan liga dalam satu-satunya musimnya di Leganes, setelah memulai dari tim cadangan mereka, tetapi Leipzig yakin dengan potensi besarnya. Ia dengan cepat membuktikan dirinya sebagai temuan luar biasa bagi klub Jerman itu, dengan mencatatkan kontribusi 23 gol di semua kompetisi pada musim penuh pertamanya sebagai pemain profesional senior. Pemanggilan ke Piala Dunia kemudian menyusul, dan Diomande tampil mengesankan di panggung terbesar saat Pantai Gading melaju ke babak 32 besar. Pada saat itu, pemain 19 tahun tersebut telah muncul sebagai target sejumlah klub elite Eropa, tetapi mungkin ia tetap tidak pernah membayangkan Madrid akan datang memanggil. Masih harus dilihat bagaimana Diomande menghadapi tekanan di Bernabeu dan label harga €140 juta, tetapi fakta bahwa ia bahkan berada di posisi ini benar-benar luar biasa, yang membuatnya menjadi pemenang apa pun yang terjadi. Nilai: A+

    James Westwood

  • Salah TrabzonsporGetty Images

    6 Agustus: Mohamed Salah (Liverpool ke Trabzonspor, bebas transfer)

    Untuk Liverpool: Salah mungkin seharusnya meninggalkan Anfield pada akhir musim 2024-25, dengan kepala tegak sesuai konsistensi luar biasa yang ia tunjukkan dalam seragam Liverpool selama delapan tahun sebelumnya. Namun, tidak mengejutkan ketika Salah menerima tawaran perpanjangan kontrak dua tahun dari klub setelah menjadi motor utama perjalanan mereka menuju gelar Premier League di bawah Arne Slot, dan tidak ada yang bisa memprediksi seburuk apa penurunannya pada musim berikutnya. Pemain asal Mesir itu hanya mencatatkan 12 gol dan 10 assist di semua kompetisi ketika Liverpool finis di posisi kelima Premier League dan gagal memenangkan trofi apa pun, dan ia secara terbuka menyerang Slot serta jajaran petinggi klub setelah dipaksa duduk di bangku cadangan. Beberapa anggota skuad tampil jauh di bawah ekspektasi, termasuk rekrutan termahal Alexander Isak dan Florian Wirtz, tetapi Salah menjadi sosok yang paling bertanggung jawab merusak keharmonisan di ruang ganti karena sikap buruknya. Liverpool juga terlihat lebih baik tanpa Salah di lapangan, karena kontribusi akhirnya mengering dan minimnya kerja defensifnya terekspos setelah kepergian Trent Alexander-Arnold. Jika melihat ke belakang, Liverpool seharusnya tidak melanggar aturan lama mereka untuk tidak menawarkan kontrak multi-tahun kepada pemain berusia di atas 30 tahun. Kontrak baru Salah yang dilaporkan bernilai £400.000 per pekan pada akhirnya diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama, sebuah pemborosan uang dan waktu bagi semua pihak yang terlibat. Kegagalan bahkan untuk mendapatkan biaya transfer dari Salah, yang sudah lama menjadi target Saudi Pro League, juga merupakan sebuah aib. Nilai: D

    Untuk Trabzonspor: Salah satu manuver terbesar dalam sejarah Turkish Super Lig. Masa-masa terbaik Salah memang sudah berlalu di usia 34 tahun, tetapi merekrut Pemain Terbaik PFA 2025 dengan kontrak dua tahun tetap merupakan pencapaian luar biasa bagi klub sebesar Trabzonspor, yang hanya sekali menjuarai Super Lig pada abad ini dan benar-benar berada dalam bayang-bayang Galatasaray dan Fenerbahce. Mereka pantas berharap bisa memangkas jarak dengan rival bebuyutan mereka setelah mendatangkan salah satu pencetak gol dan kreator peluang terbaik dari generasinya. Ini adalah transfer bebas impian yang juga seharusnya secara signifikan meningkatkan profil global Trabzonspor, melanjutkan perpanjangan peminjaman terbaru untuk kiper Manchester United Andre Onana. Jika Salah bisa langsung membangun koneksi dengan Paul Onuachu, yang berbagi Sepatu Emas musim lalu dengan 22 gol liga untuk Trabzonspor, mereka bisa bersaing di puncak dan melaju jauh di Liga Europa. Nilai: A

    Untuk Salah: Bagaimanapun cara melihatnya, turun dari pemain terbaik di Premier League menjadi transfer bebas ke Turki dalam rentang 12 bulan adalah sebuah hal yang memalukan bagi Salah. Ia membayar harga tertinggi karena menempatkan dirinya di atas kebutuhan Liverpool dan rekan-rekan setimnya, bahkan membuat para penggemar paling setianya menjauh dalam prosesnya, dan kini ia ditakdirkan menutup karier gemilangnya dengan akhir yang sayup. Tampaknya tidak ada klub top lain di seluruh Eropa yang menaruh minat pada mantan bintang Roma itu, sesuatu yang memberatkan mengingat statusnya sebagai agen bebas. Salah seharusnya bisa menemukan kembali ketajamannya di Turki, tetapi itu hanya karena levelnya jauh lebih rendah. Kepindahan ini tidak menambah apa pun pada warisannya, dan ia pasti diam-diam menyesali bagaimana semuanya berakhir di Anfield. Jika ia menekan egonya, Salah akan menjadi bagian dari awal baru yang menarik di bawah bos baru Liverpool Andoni Iraola alih-alih berjuang keras agar tetap relevan di liga kelas dua. Nilai: D

    James Westwood

  • Jordan Henderson ChelseaGetty

    3 Agustus: Jordan Henderson (Brentford ke Chelsea, gratis)

    Untuk Brentford: Ini situasi yang cukup aneh bagi Brentford, yang memang hampir pasti tidak akan menghalangi Henderson yang berusia 36 tahun ketika Chelsea datang meminangnya, bahkan memuluskan jalannya dengan mengakhiri kontraknya. Pemain internasional Inggris itu merupakan bagian penting dari apa yang secara tak terduga dibangun Keith Andrews di Stadion Gtech musim lalu, dengan mencatatkan 32 penampilan di Premier League dan lebih sering menjadi starter. Karena itu, kepergiannya meninggalkan lubang besar di lini tengah yang memang sudah perlu diperkuat setelah keluarnya Frank Onyeka secara permanen ke Coventry dan kepindahan mantan kapten Christian Norgaard ke Arsenal musim panas lalu. Setelah menjalani bursa transfer yang sejauh ini cenderung sepi, Brentford kini bergerak besar di pasar; gelandang bertahan Mali milik Lens yang sangat dihargai, Mamadou Sangare, didatangkan dengan biaya rekor klub sebesar £41 juta ($55 juta) untuk menggantikan pemain internasional Inggris itu. Namun, kualitas kepemimpinan Henderson hampir mustahil untuk digantikan. Nilai: C

    Untuk Chelsea: Dengan Danny Welbeck juga pindah ke Stamford Bridge, ini menjadi perubahan yang sangat besar dari strategi transfer Chelsea sebelumnya yang banyak dicemooh, yakni mencoba menimbun sejumlah talenta muda terbaik dengan harapan buta bahwa mereka mungkin akan berkembang menjadi bintang elite di masa depan. Sebagai kapten pemenang Premier League dan Liga Champions yang sangat dihormati karena kemampuan kepemimpinannya serta memiliki mantan bos Chelsea dan kini pelatih Inggris Thomas Tuchel sebagai salah satu dari banyak pengagumnya, Henderson akan membawa seluruh atribut yang dicari Chelsea dalam upaya mereka menyuntikkan pengalaman, stabilitas, dan kedewasaan ke dalam skuad yang sangat kekurangan semua itu dalam beberapa tahun terakhir. Meski akan ada tanda tanya soal apa yang ia bawa dalam aspek permainan, cukup jelas bahwa pemain 36 tahun itu tidak didatangkan karena kemampuannya di atas lapangan, melainkan karena apa yang akan ia berikan di luar lapangan. Namun, musim lalu ia menunjukkan bahwa dirinya bisa menjadi sosok yang stabil, dan temperamen serta pengetahuannya bisa sangat berharga dalam situasi-situasi tipis ketika Chelsea kerap gagal. Meski begitu, ia harus merebut hati basis suporter, mengingat kaitannya dengan Liverpool, tetapi rasanya Piala Dunia cukup mengubah reputasinya, ketika ia menunjukkan karakternya dengan tetap tersedia dan bahkan tetap berlatih meski menderita patah lengan yang tidak biasa setelah laga babak 16 besar melawan Meksiko. Nilai: B+

    Untuk Henderson: Pada usia 36 tahun, ini adalah peluang yang terlalu bagus untuk ditolak Henderson, dan ia bahkan tidak perlu pindah rumah saat bertukar dari satu klub London barat ke klub London barat lainnya. Mantan kapten Liverpool itu tampaknya akan langsung menjadi salah satu orang kepercayaan Alonso, dan tanggung jawab yang akan diberikan kepadanya di ruang ganti pasti sangat menarik baginya pada tahap karier gemilangnya saat ini. Selain memberi kontribusi di atas lapangan, ia juga akan diharapkan mengantar era baru di luar lapangan ketika Chelsea berusaha merombak budaya mereka dan mengubah skuad muda yang menjanjikan menjadi penantang konsisten untuk gelar-gelar besar. Ini terasa seperti misi yang akan sangat dinikmati Henderson, dan Anda tak akan berani bertaruh melawannya untuk sukses. Kontrak dua tahun, yang berarti ia terikat hingga usia 38 tahun ketika ia mungkin saja pensiun, hanyalah pelengkap sempurna. Nilai: A+

    Krishan Davis

  • Barco-ChelseaGetty/GOAL

    2 Agustus: Valentin Barco (Strasbourg ke Chelsea, dirahasiakan)

    Untuk Strasbourg: Chelsea dilaporkan telah membayar £34 juta ($46 juta) untuk merekrut Barco dari klub saudaranya, yang merupakan biaya signifikan mengingat minimnya pengalaman sang pemain di level tertinggi. Ini menjadi kesepakatan ke-13 yang rampung antara kedua klub sejak dimulainya musim 2025-26, tetapi baru yang ketiga secara permanen, dan Strasbourg akan sedih melihat pemain Argentina itu pergi. Barco mencatatkan enam kontribusi gol di Ligue 1 musim lalu, membantu mereka finis di delapan besar untuk tahun kedua secara beruntun, dan juga memainkan peran kunci dalam laju mereka ke semifinal Conference League. Beroperasi sebagai playmaker yang bermain lebih ke dalam sekaligus gelandang box-to-box nomor 8, umpan progresif Barco memberi Strasbourg daya dobrak nyata, dan dia menjelajahi setiap jengkal lapangan saat tim kehilangan bola. Sifat hubungan Strasbourg dengan Chelsea membuat kehilangan talenta terbaik mereka tak terelakkan, tetapi kepergian Barco bisa sangat merugikan peluang mereka untuk melangkah menuju kualifikasi Liga Champions. Nilai: C-

    Untuk Chelsea: Merekrut Barco merupakan keputusan yang nyaris tak perlu dipikir dua kali bagi Chelsea setelah musim terobosannya bersama Strasbourg, dan pemain 22 tahun itu juga telah mendapatkan sorotan global setelah bentrokan panasnya dengan Jude Bellingham di Piala Dunia. Kecil kemungkinan Barco akan langsung menjadi starter reguler di Chelsea, tetapi dia sangat cocok untuk sistem Xabi Alonso yang cair dan berorientasi pada kontrol. Pemain muda itu akan memberi Alonso opsi tambahan baik di dasar lini tengah maupun di sisi kiri, dengan Barco awalnya mulai dikenal sebagai bek sayap. Dengan kualitas teknik melimpah dan agresivitas tinggi, Chelsea bisa mengandalkan Barco untuk menjaga sirkulasi bola di wilayah lawan dan bekerja habis-habisan untuk merebutnya kembali. Kehadirannya tentu akan mengurangi dampaknya jika Enzo Fernandez akhirnya dibujuk pindah ke Real Madrid, dan dia juga masih memiliki banyak potensi yang bisa dikembangkan. Nilai: B+

    Untuk Barco: Kesempatan kedua di Premier League yang mungkin tidak dia bayangkan akan datang secepat ini setelah kepergiannya dari Brighton, tempat dia hanya bermain selama delapan bulan sebelum dipinjamkan ke Sevilla dan Strasbourg, yang terakhir kemudian membelinya secara permanen musim panas lalu. Barco telah belajar banyak dalam dua musim terakhir, dan transisinya ke lini tengah di Strasbourg memaksanya menggarap sisi fisik dari permainannya. Kali ini dia akan jauh lebih siap menghadapi intensitas sepakbola Inggris, dan Alonso adalah pelatih ideal untuk membawanya ke level berikutnya. Pengalaman bekerja bersama Lionel Messi & Co di panggung Piala Dunia yang menegangkan juga akan sangat berguna bagi Barco, meski faktanya dia hanya bermain 19 menit di turnamen tersebut untuk Argentina. Dia mungkin juga harus terbiasa dengan peran terbatas di Chelsea, tetapi jika dia sabar dan menyerap sebanyak mungkin ilmu dari Alonso serta para pemain senior Chelsea, Barco bisa muncul sebagai anggota penting dari proyek BlueCo yang ambisius dalam beberapa tahun ke depan. Nilai: B

    James Westwood

  • Welbeck-ChelseaGetty

    1 Agustus: Danny Welbeck (Brighton ke Chelsea, £5 juta)

    Untuk Brighton: Sungguh sulit untuk melebih-lebihkan betapa besarnya pukulan ini bagi Brighton, yang kehilangan sosok yang menjadi pencetak gol terbanyak mereka dengan selisih yang jauh musim lalu dan pencetak gol terbanyak ketiga bersama dalam seluruh sejarah klub. Mereka tentu tidak akan menghalangi Danny Welbeck untuk pergi, terlebih ketika peluang yang begitu tak terduga muncul baginya di usia 35 tahun, tetapi hal ini tetap akan terasa menyakitkan. Pelatih kepala Fabian Hurzeler akan bertekad mengamankan pengganti yang sepadan, terutama karena striker muda Yunani yang sangat dipuji, Stefanos Tzimas, masih menepi setelah mengalami cedera ACL yang ditakuti pada Desember lalu. Untuk saat ini, kompatriot Tzimas, Charalampos Kostoulas, dan penyerang Jerman Georginio Rutter adalah satu-satunya opsi mereka, meski Evan Ferguson telah kembali dari masa peminjamannya di Roma. Saat ini belum jelas kepada siapa mereka akan beralih di bursa transfer, tetapi tidak akan mengejutkan jika nama Liam Delap sempat muncul dalam pembicaraan dengan Chelsea mengenai kepindahan Welbeck ke Stamford Bridge. Nilai: D

    Untuk Chelsea: Chelsea sudah memberi sinyal beberapa waktu lalu bahwa mereka akan memburu pemain yang sudah terbukti di Premier League, yang “matang” dan “tangguh secara emosional”, saat mereka meninggalkan kebijakan transfer yang berfokus pada pemain muda setelah satu lagi kampanye yang sangat mengecewakan di bawah kendali BlueCo. Welbeck jelas membawa semua itu dalam jumlah melimpah meski kini berada di penghujung kariernya. Dia juga bukan sekadar pelengkap. Meski kini sudah berusia 35 tahun, striker Brighton itu baru saja menuntaskan kampanye mencetak gol terbaik dalam 18 tahun kariernya di Premier League sejauh ini, dengan 13 gol, dengan catatan terbaik keduanya datang pada 2024-25. Dia bahkan telah mengemas sembilan gol dan dua assist dalam 19 penampilan liga melawan Chelsea, dengan yang pertama datang saat membela Sunderland pada 2010 dan yang terbaru pada April tahun ini. Dia tampaknya akan menjadi pelapis Joao Pedro, yang berarti Chelsea perlu membereskan urusan pemain keluar, dengan Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha, dan Shim Mheuka termasuk di antara banyak striker dalam skuad mereka. Merekrut Welbeck jelas merupakan langkah jangka pendek, tetapi Chelsea akan berharap kehadiran dan kepemimpinannya bisa memberi dampak jangka panjang. Dia telah menunjukkan bahwa dirinya masih sangat mampu memberi kontribusi. Nilai: B+

    Untuk Welbeck: Pada tahap kariernya saat ini, ini adalah peluang yang sama sekali tak bisa dilewatkan Welbeck. Kini dia bisa menambahkan Chelsea ke dalam resume-nya yang sudah mengesankan, tempat dia akan memiliki kesempatan bekerja dengan manajer yang sangat dihormati dalam diri Xabi Alonso dan, kemungkinan besar, akan diberi pengaruh signifikan di ruang ganti saat klub berupaya mencari stabilitas dan kepemimpinan. Dia tidak akan menjadi starter reguler, tetapi sangat mungkin dia mendapatkan banyak menit bermain dari bangku cadangan saat Pedro diistirahatkan, sementara dia juga seharusnya memimpin lini depan pada tahap awal kompetisi piala. Kontrak dua tahun juga berarti bahwa, jika Chelsea lolos, dia mungkin mendapatkan satu kesempatan lagi untuk bermain di Liga Champions pada 2027-28. Welbeck juga akan bereuni dengan Pedro, yang dengannya dia memiliki koneksi kuat di Brighton dan bisa menjadi mentor yang sempurna, begitu pula bagi Delap jika Chelsea mempertahankannya. Nilai: A

    Krishan Davis

  • John Stones InterGetty

    30 Juli: John Stones (Manchester City ke Inter, gratis)

    Untuk Man City: Kepergian emosional John Stones dikonfirmasi pada akhir musim klub, tetapi sebenarnya itu tidak terhindarkan. Bek tersebut terus diganggu cedera sepanjang waktunya di Man City, terutama selama dua tahun terakhir kontraknya, yang selalu membuat kecil kemungkinan ia akan ditawari perpanjangan. Mantan manajer City Pep Guardiola sempat memberi isyarat pada awal 2025-26 bahwa Stones menghadapi perjuangan berat untuk mengamankan kontrak baru, dan masalah paha yang ia alami pada musim dingin, yang membuatnya absen dalam 18 pertandingan, mungkin mengubur peluangnya dalam hal itu. Meski begitu, bek tengah tersebut tetap menikmati satu dekade yang gemilang di Etihad, menjadi figur kunci di lini belakang dan membantu klub meraih treble bersejarah pada 2022-23, termasuk gelar Liga Champions pertama yang begitu lama dinantikan. Stones tanpa diragukan lagi layak dikenang sebagai legenda klub meski bermasalah dengan kebugaran, tetapi perpisahan pada tahap ini mungkin memang masuk akal. Bahkan jika ia masih terikat kontrak, ia juga tidak akan mendatangkan nilai transfer besar. Setelah pemain berusia 32 tahun itu dikaitkan dengan Chelsea, City kemungkinan juga senang karena ia tidak bergabung dengan rival Premier League. Nilai: B

    Untuk Inter: Jelas, mengingat masalah cederanya, ada risiko besar yang melekat pada kepindahan ini bagi Inter, meski datang dengan status bebas transfer. Namun, mereka akan berharap telah mengimbangi risiko itu dengan meyakinkan Stones untuk menandatangani kontrak dua tahun yang kabarnya bernilai sekitar £115.000 per pekan, jauh lebih kecil daripada yang ia dapatkan di Etihad. Kini, juara Scudetto itu hanya harus berharap bahwa pemain internasional Inggris tersebut bisa tetap bugar karena akan ada pertanyaan serius mengenai daya tahannya. Dalam performa terbaiknya, ia tetap salah satu bek tengah dengan kemampuan mengalirkan bola terbaik, seperti yang ia tunjukkan lewat sejumlah penampilan kuat di Piala Dunia pada awal musim panas ini. Serie A bisa dibilang menjadi tempat yang nyaman bagi para pemain veteran, dan Inter pasti percaya bahwa tempo yang lebih lambat di Italia akan memberi beban fisik yang lebih ringan pada pemain yang tubuhnya kerap mengecewakannya di Premier League. Stones menggantikan Francesco Acerbi, yang pada usia 38 tahun mungkin menjadi bukti bahwa pemain Inggris itu berpotensi bermain selama bertahun-tahun lagi di liga yang kurang intens. Inter mungkin juga melihat ini sebagai sebuah kudeta transfer, setelah kabarnya mengalahkan Chelsea dan Arsenal dalam perebutan tanda tangan sang bek. Nilai: B

    Untuk Stones: Stones mungkin memang membutuhkan awal yang baru, dan ia akan berharap bisa meninggalkan masalah kebugarannya untuk selamanya di Italia. Ini bukan hanya kesempatan untuk merasakan liga dan budaya baru, tetapi ia juga akan terus bersaing memperebutkan gelar-gelar besar, baik di level domestik maupun di Eropa, bersama klub yang saat ini menjadi kekuatan dominan di Italia. Ia mungkin belum menyadarinya, tetapi pada usia 32 tahun Stones bisa saja telah memperpanjang karier bermainnya selama beberapa tahun dengan menukar kerasnya persaingan Premier League dengan tempo Serie A yang lebih lambat, dan pada tahap akhir kariernya ini ia seharusnya sangat cocok dengan kehidupan di sana. Ia akan bereuni dengan mantan rekan setimnya di City, Manuel Akanji, di San Siro dan akan percaya diri untuk memulai dalam sistem tiga bek milik Cristian Chivu bersama Alessandro Bastoni yang brilian. Itu, pada gilirannya, juga bisa membuatnya tetap masuk persaingan di level internasional, jika ia ingin melanjutkan kariernya bersama Inggris setelah musim panas usai kekecewaan tersingkir di semi-final Piala Dunia. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 Juli: Maxence Lacroix (Crystal Palace ke Chelsea, £52 juta)

    Untuk Palace: Belum sampai dua tahun sejak Palace mengeluarkan hanya £18 juta untuk merekrut Lacroix dari Wolfsburg saat usianya 24 tahun, jadi mereka pasti sangat senang karena nyaris melipatgandakan uang mereka hampir tiga kali lipat dalam rentang waktu sesingkat itu ketika model bisnis mereka kembali membuahkan hasil. Bek tengah itu berkembang persis seperti yang mereka harapkan, menjadi bagian penting dari skuad pemenang Piala FA dan Conference League dalam dua musim terakhir di bawah Oliver Glasner. Melihat penampilannya sebagai bek dominan yang juga piawai memainkan bola, Palace pasti sudah memperkirakan akan ada minat terhadap pemain internasional Prancis itu dan dilaporkan mengetahui keinginan Lacroix untuk menguji dirinya di level tertinggi. Mereka mungkin merasa bisa mendapatkan lebih banyak, mengingat pasar yang sedang melambung, tetapi uang tersebut tetap akan sangat berguna untuk menyeimbangkan neraca setelah Palace mengeluarkan dana besar pada Januari untuk Brennan Johnson dan Jorgen Strand Larsen. Nilai: A-

    Untuk Chelsea: BlueCo melanjutkan upaya mereka untuk menambah lebih banyak pengalaman dan kualitas Premier League. Chelsea sangat membutuhkan perombakan di jajaran bek tengah mereka, dengan tak satu pun dari kumpulan opsi yang ada saat ini benar-benar menonjol sebagai solusi jangka panjang yang berkualitas, selain Levi Colwill yang sudah kembali bugar. Di luar pemain internasional Inggris itu, situasinya sedikit berantakan; Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi, dan Mamadou Sarr semuanya sempat menjanjikan tetapi gagal memenuhi ekspektasi, dan masa depan mereka pun menjadi tidak pasti sebagai akibatnya. Karena itu, dilaporkan bahwa Chelsea bahkan bisa memburu bek tengah lain setelah kedatangan Lacroix, dengan Jacobo Ramon dari Como termasuk di antara nama yang disebut-sebut, yang kemungkinan besar berarti beberapa anggota dari kelompok saat ini akan dilepas. Klub London barat itu mungkin akan merasa bahwa, meski sedikit mahal, £52 juta ($69 juta) masih merupakan nilai yang cukup layak di pasar saat ini untuk seorang bek tengah yang sudah teruji di Premier League dan pemain internasional penuh Prancis yang sedang mendekati tahun-tahun puncaknya. Terlebih lagi, Lacroix adalah pemimpin di lapangan yang sangat dibutuhkan. Memasangkannya dengan Colwill langsung memberi Chelsea duet bek tengah yang tampak solid untuk dibangun. Kini, yang harus dilakukan adalah menyingkirkan pemain-pemain yang tak lagi dibutuhkan dan mungkin menambah lagi kualitas serta pengalaman, dan itu bisa dimulai dengan Disasi yang bergerak ke arah sebaliknya. Nilai: B+

    Untuk Lacroix: Dua tahun terakhir benar-benar luar biasa bagi Lacroix, yang telah memenangkan trofi mayor pertama dalam kariernya, menjadi pemain senior tim nasional Prancis dan bermain di Piala Dunia dalam dua tahunnya sebagai pemain Palace. Pemain berusia 26 tahun itu diketahui ingin terus menguji dirinya dan bermain di level tertinggi, dan dia sangat layak mendapatkan kesempatan untuk naik level ke klub yang disebut sebagai 'big six' pada musim panas ini setelah serangkaian penampilan kukuh yang konsisten di London selatan. Kepindahan ke Chelsea terasa seperti hasil yang sempurna baginya; dia tetap berada di ibu kota, dan dia bisa berharap langsung masuk ke susunan pemain inti Xabi Alonso sebagai bek tengah sisi kanan, mengingat keterbatasan pemain seperti Fofana dan Chalobah, serta ketidakpastian yang mengelilingi masa depan masing-masing. Lacroix menjadi pahlawan kultus di Selhurst Park, dan awal yang kuat di bawah Alonso akan membuatnya dengan cepat menjadi figur populer di lingkungan barunya. Nilai: A+

    Krishan Davis

  • Elliot Anderson Man City GFXGetty Images

    23 Juli: Elliot Anderson (Nottingham Forest ke Manchester City, £116 juta)

    Untuk Forest: Mungkin ada perasaan yang campur aduk. Di satu sisi, Forest tentu sedih melihat Anderson pergi, mengingat ia memainkan peran yang begitu penting saat mereka pertama kali lolos ke Liga Europa, lalu melaju hingga semifinal musim lalu. Anderson adalah poros tim. Benar-benar semuanya mengalir lewat dirinya, jadi menggantikannya tidak akan mudah. Setidaknya, uang bukan masalah. Entah nilai sebenarnya adalah £116 juta atau £130 juta, dengan Forest menyebut angka yang terakhir, itu tetap jumlah uang yang sangat besar untuk seorang pemain yang direkrut hanya seharga £35 juta dua tahun lalu. Jadi, meski Anderson jelas akan dirindukan di City Ground, emosi yang paling dominan di level petinggi klub adalah kepuasan, karena Forest benar-benar membuat City membayar sangat mahal dalam kesepakatan ini. Nilai: A

    Untuk Man City: Rodri baru mereka. Atau setidaknya, dia memang harus menjadi itu. Meski Rodri belum menjelaskan niatnya secara terbuka, semua tanda mengarah pada pemenang Ballon d'Or itu meninggalkan Etihad musim panas ini untuk kembali ke negara asalnya, Spanyol, dan bahkan jika itu tidak terjadi, City tetap membutuhkan penerus yang layak untuk takhta pemain 30 tahun itu. Lagi pula, bukan berarti Nico Gonzalez atau Matheus Nunes pernah benar-benar meyakinkan dalam peran No.6. Anderson terlihat cocok untuk itu. Ia adalah pemain Premier League yang sudah terbukti, yang mencatat lebih banyak sentuhan dan memenangi lebih banyak duel daripada pemain mana pun di kasta tertinggi Inggris musim lalu, yang berarti ia tampak seperti sosok yang sangat pas untuk lini tengah Enzo Maresca. Namun, tak bisa dimungkiri, ini adalah contoh paling nyata dari 'pajak Inggris'. Anderson adalah pemain yang sangat bagus dan, di usia 23 tahun, pada akhirnya bisa menjadi pemain hebat. Namun, ia datang setelah menjalani beberapa musim bagus bersama Forest dan bahkan belum pernah bermain di Liga Champions. Tidak mungkin City harus membayar biaya transfer sembilan digit untuk Anderson jika ia masih mewakili Skotlandia di level internasional, bukan Inggris. Nilai: C

    Untuk Anderson: Langkah yang tepat pada waktu yang tepat. Anderson jelas sudah melampaui level Forest. Ia telah menunjukkan bahwa dirinya punya potensi untuk bermain di level tertinggi dan sekarang ia akan mendapat kesempatan untuk melakukannya di City. Besarnya biaya transfer ini akan membawa tekanan yang luar biasa besar, dan Anderson tidak akan menjadi gelandang muda Inggris pertama yang menjanjikan yang kesulitan di Etihad. Namun, pemain 23 tahun itu terlihat sebagai pesepakbola yang lebih komplet daripada Kalvin Phillips pada usia yang sama, dan perbedaan yang sangat, sangat besar antara situasi mereka masing-masing adalah tidak terlihat bahwa Rodri akan berdiri di antara Anderson dan tempat di starting XI. Jadi, meski ada banyak ketidakpastian seputar era pasca-Pep Guardiola di City, ini adalah peluang emas baginya untuk menegaskan diri sebagai salah satu gelandang tengah terbaik di Eropa. Nilai: A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 Juli: Alejandro Garnacho (Chelsea ke Aston Villa, pinjaman)

    Untuk Chelsea: Chelsea tentu sangat senang bisa begitu cepat melepas Garnacho dari skuad mereka pada musim panas ini, pemain yang sangat mungkin sulit dipindahkan mengingat masa satu musimnya yang mudah dilupakan di London barat dan banderol tinggi klub sebesar £42,5 juta ($57 juta). Sedikit lebih dari 10 hari lalu, dilaporkan bahwa Chelsea mengizinkan Garnacho absen dari latihan pramusim demi menuntaskan kepindahannya dari Stamford Bridge, dan transfer itu kini dengan cepat terwujud dalam bentuk peminjaman ke Aston Villa yang mencakup kewajiban pembelian bersyarat. Dilaporkan bahwa syarat-syarat tersebut sangat mudah dipenuhi, dan pemain asal Argentina itu juga sudah menandatangani kontrak berdurasi empat tahun di Villa. Pada tahap ini belum jelas berapa nilainya, tetapi bisa dibayangkan angkanya tidak akan jauh dari valuasi Chelsea, sesuatu yang tentu sangat memuaskan bagi mereka, terlebih setelah baru saja merekrut Morgan Rogers dari klub Midlands itu dengan biaya yang memecahkan rekor klub. Nilai: A

    Untuk Aston Villa: Mengingat betapa tidak efektifnya Garnacho selama membela Chelsea, ini adalah langkah yang akan memicu tanda bahaya bagi para pendukung Villa. Pelatih kepala Unai Emery tampaknya menjadi sosok pendorong utama di balik upaya mereka memburu sang pemain, karena ia menginginkan winger yang cepat, dan harapannya adalah juru taktik asal Spanyol itu bisa memulihkan kepercayaan diri Garnacho. Namun, terasa ada risiko besar dalam transfer ini karena Garnacho sudah cukup lama terlihat kehilangan daya ledak dan kepercayaan diri yang dahulu membuatnya begitu menonjol selama berada di Manchester United. Pemain sayap itu tidak terlihat mampu meniru kontribusi angka serangan Rogers, dan akan ada pertanyaan serius jika ia gagal tampil memuaskan sementara Villa tetap berkewajiban membelinya pada akhir musim, dengan biaya yang kemungkinan besar juga tidak kecil. Kesepakatan ini juga merupakan cara yang cukup terang-terangan untuk mengakali aturan finansial, karena jelas dirancang untuk memaksimalkan keuntungan dari transaksi Rogers dan Garnacho di mata UEFA, yang akan menganggap ini sebagai pertukaran pemain jika winger Argentina itu pindah secara permanen pada musim panas ini, sehingga selisih biayanya akan dikurangkan. Nilai: C

    Untuk Garnacho: Memulai lembaran baru untuk kedua kalinya dalam rentang setahun, Garnacho pasti bertekad memaksimalkan kesempatan ini karena kariernya berisiko hanyut ke level mediokritas. Emery punya kemampuan untuk mengeluarkan kemampuan terbaik dari pemain yang sebelumnya tampil di bawah standar, dan kepergian Rogers berarti ada satu tempat yang tersedia di starting XI Villa. Namun, pemain Argentina itu keliru jika berpikir tekanannya akan lebih kecil jauh dari klub yang disebut sebagai ‘big six’, karena publik Villa Park memiliki ekspektasi sangat tinggi setelah tiket Liga Champions kembali diamankan, sesuatu yang menjadi keuntungan bagi rekrutan baru itu. Garnacho juga pasti akan mewaspadai nasib Harvey Elliott, yang bergabung dengan Villa dari Liverpool pada musim panas lalu dalam kesepakatan peminjaman yang tampak sangat mudah dipenuhi dengan kewajiban pembelian bersyarat; ia hanya perlu mencatatkan 10 penampilan di Premier League. Namun, ia disingkirkan oleh Emery dan jarang masuk ke dalam skuad pada hari pertandingan. Sang manajer punya rekam jejak seperti itu, dan Garnacho harus membuktikan kemampuannya. Nilai: B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 Juli: Christos Tzolis (Club Brugge ke Arsenal, £34 juta)

    Untuk Brugge: Meski Tzolis tentu akan bernilai lebih tinggi jika bermain di salah satu dari lima liga top Eropa, Club Brugge pasti akan sangat puas dengan pemasukan yang menjadi rekor klub untuk seorang pemain yang mereka datangkan hanya dengan €6,5 juta dua tahun lalu dari Fortuna Dusseldorf. Negosiasi juga tampaknya berjalan cukup mulus, dengan Arsenal pada akhirnya memenuhi valuasi juara Belgia itu untuk sang winger. Klub penjual berada dalam posisi kuat setelah Tzolis menandatangani kontrak baru setahun lalu. Uang sebesar itu akan sangat berarti bagi klub Jupiler Pro League, dan Brugge akan berusaha menginvestasikannya kembali dengan cerdas setelah merebut kembali gelar dari Union Saint-Gilloise musim lalu. Nilai: A

    Untuk Arsenal: Juara Premier League itu membutuhkan tambahan kekuatan di area sayap menyusul kepindahan Leandro Trossard pasca-Piala Dunia ke Besiktas, dan Tzolis memenuhi banyak kriteria sebagai penggantinya. Pemain internasional Yunani itu menjalani musim individu yang luar biasa pada 2025-26, dengan membukukan total mencengangkan 51 kontribusi gol, yakni 22 gol dan 29 assist, di semua kompetisi, yang membantu Brugge melaju menuju gelar liga dan fase gugur Liga Champions. Tentu saja, ada risiko yang melekat pada transfer ini, meski biayanya terlihat cukup sepadan dalam pasar saat ini; Tzolis kesulitan besar dalam periode pertamanya di Premier League bersama Norwich City, meski saat itu ia masih sangat muda dan Norwich sudah menuju degradasi, sehingga akan ada tanda tanya soal apakah ia bisa menerjemahkan performanya dari Belgia ke sepakbola Inggris. Arsenal akan berharap Tzolis telah memetik pelajaran dari pengalaman itu, dan sang pemain memiliki fisik serta kecepatan untuk sukses. Arsenal mungkin harus bersabar untuk melihat versi terbaik dari pemain 24 tahun itu, tetapi setidaknya ia semestinya bisa menjadi opsi rotasi yang berguna pada awalnya. Nilai: B+

    Untuk Tzolis: Sang winger kembali ke Premier League dengan sesuatu yang harus dibuktikan setelah periode gagal di Norwich, didorong oleh fakta bahwa ia telah menghidupkan kembali kariernya di Belgia setelah sempat dipinjamkan ke FC Twente dan Dusseldorf. Tantangannya sekarang adalah mempertahankan standar tinggi yang telah ia tetapkan bersama Brugge di liga yang jauh lebih sulit, tetapi tanda-tandanya menunjukkan bahwa ia punya kemampuan untuk menjadi sukses. Tzolis dikabarkan hanya ingin bergabung dengan Arsenal dan memprioritaskan minat mereka, jadi ia pasti sangat gembira karena transfer ini terwujud. Kini kerja keras dimulai saat ia berusaha memantapkan dirinya di London utara. Nilai: A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 Juli: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund ke Barcelona, €29 juta)

    Untuk Dortmund: Mungkin ini yang terbaik yang bisa mereka lakukan dalam situasi seperti ini. Adeyemi hanya memiliki satu tahun tersisa dalam kontraknya dan tidak ada peluang baginya untuk menandatangani kontrak baru. Karena itu, Dortmund tidak punya pilihan selain menjualnya musim panas ini demi menghindari kehilangan aset yang cukup berharga secara cuma-cuma tahun depan. Adeyemi jelas bernilai lebih dari €22 juta yang akan diterima Dortmund di muka, tetapi tidak boleh dilupakan bahwa dia cukup sering dibekap cedera dan kesulitan menjaga konsistensi sepanjang empat tahunnya di Signal Iduna Park. BVB juga patut diapresiasi karena berhasil mengamankan klausul penjualan kembali dalam kontraknya. Nilai: B

    Untuk Barcelona: Sebuah rekrutan yang berpotensi cerdas. Kami sudah sangat sering mengkritik Barca selama bertahun-tahun soal kebijakan transfer mereka, dan memang pantas begitu, tetapi kredit layak diberikan, ini bisa terbukti menjadi bisnis yang sangat bagus. Adeyemi memang belum memenuhi predikatnya sebagai bintang besar Jerman berikutnya, tetapi dia masih baru berusia 24 tahun, yang membuatnya menjadi alternatif yang lebih muda, lebih murah, dan lebih cepat dibanding Marcus Rashford. Mungkin yang lebih penting daripada hal lainnya, Hansi Flick percaya dia bisa mengeluarkan kemampuan terbaik dari seorang pemain yang diberinya debut internasional lima tahun lalu. Nilai: B+

    Untuk Adeyemi: Transfer yang datang pada waktu yang tepat. Adeyemi tampak seperti calon superstar ketika dia bergabung dengan Dortmund dari Red Bull Salzburg pada Mei 2022, tetapi itu tidak pernah benar-benar terjadi baginya. Musim lalu jelas ada tanda-tanda bahwa dia mungkin akhirnya akan mewujudkan potensinya, tetapi kepindahan ke Camp Nou tetap merupakan perkembangan yang luar biasa bagi winger kelahiran Munich tersebut. Kabar baiknya, dia tidak akan berada di bawah tekanan yang sangat besar, mengingat nilai transfernya. Bahkan, tuntutan yang jauh lebih besar akan diarahkan kepada Anthony Gordon pada tahap awal musim baru, dan itu seharusnya membuat hidup Adeyemi jauh lebih mudah. Ia punya fleksibilitas dan kecepatan untuk menjadi anggota yang benar-benar penting dalam lini depan Barcelona yang sedang dirombak secara radikal pada musim panas ini. Pada dasarnya, ini terasa seperti langkah yang tepat pada waktu yang tepat bagi Adeyemi, yang tidak akan mendapatkan panggung yang lebih baik untuk akhirnya mewujudkan potensinya. Nilai: A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 Juli: Morgan Rogers (Aston Villa ke Chelsea, £117 juta)

    Untuk Villa: Pengingat brutal tentang posisi mereka dalam hierarki Premier League. Seandainya Rogers bergabung dengan Arsenal yang baru saja menjadi juara, itu lain cerita. Namun, Villa finis di peringkat keempat musim lalu, enam posisi dan 13 poin di atas Chelsea, dan akan bermain di Liga Champions musim ini, sementara Chelsea sama sekali tidak memiliki kompetisi Eropa untuk dinantikan. Meski begitu, juara Liga Europa itu sama sekali tak berdaya untuk mencegah aset paling berharga mereka pindah ke Stamford Bridge. Jelas, dari sudut pandang finansial, ini adalah kesepakatan yang benar-benar luar biasa untuk Villa. Mereka merekrut Rogers dari Middlesbrough hanya dua setengah tahun lalu dengan biaya awal £8 juta. Kini mereka menjualnya dengan nilai hampir 15 kali lipat dari angka tersebut, jumlah yang gila dan akan sangat membantu Villa mencari pengganti, sekaligus memperkuat skuad Unai Emery di area lain. Namun, para suporter saat ini sangat frustrasi, karena mereka merasa ini adalah bukti lanjutan bahwa pemilik kaya klub mereka dibatasi oleh aturan finansial Premier League. Nilai: B+

    Untuk Chelsea: Sebuah kudeta transfer. Ekspektasinya adalah Rogers akan menuju London utara musim panas ini, bukan ke barat. Namun, terlepas dari dugaan masalah anggaran akibat kegagalan lolos ke Liga Champions musim lalu, Chelsea telah mengungguli Arsenal untuk merekrut salah satu penyerang paling diburu di Premier League. Bagaimana caranya? Nah, itulah pertanyaan yang sedang diajukan semua orang saat ini, dengan banyak pihak kini memperkirakan seorang anggota 'bomb squad' Chelsea akan muncul di Villa Park sebelum bursa transfer ditutup, dengan biaya yang sangat dibesar-besarkan. Namun, yang tampak lebih mungkin adalah bahwa ada kemajuan di balik layar dalam upaya mencarikan klub baru untuk Enzo Fernandez dan penjualan pemain Argentina yang ingin hengkang itu hampir sepenuhnya akan menutup biaya perekrutan Rogers. Tak bisa dimungkiri bahwa Chelsea telah membayar jauh terlalu mahal untuk pemain 23 tahun yang baru memiliki dua musim Premier League yang cukup bagus, dan hanya mencetak satu gol dalam 22 penampilan untuk Inggris. Namun, lini depan yang berisi Rogers, Cole Palmer, Estevao, dan Joao Pedro tentu bisa menimbulkan kerusakan besar di bawah Xabi Alonso musim depan. Nilai: B

    Untuk Rogers: Sebuah perkembangan yang mengejutkan, setidaknya dari sudut pandang luar. Asumsinya adalah Rogers sudah memantapkan hati untuk pindah ke Emirates, di mana ia diperkirakan akan menggantikan Leandro Trossard yang baru pergi di sisi kiri serangan Arsenal racikan Mikel Arteta. Namun, kini dilaporkan bahwa ia berubah pikiran karena Alonso, yang jelas melakukan pekerjaan hebat dengan pemain seperti Florian Wirtz di Bayer Leverkusen. Meski begitu, kami sangat menduga bahwa uang dan jaminan waktu bermain di tim yang lebih lemah memainkan peran yang bahkan lebih krusial dalam kepindahan mengejutkan Rogers ke Stamford Bridge. Jika dinilai secara adil, meski Chelsea adalah klub yang dikelola dengan buruk dan terus berada dalam kondisi tak stabil, ini adalah transfer yang bisa berjalan sangat baik bagi Rogers, terutama karena kini ia bisa bermain di Premier League bersama sahabat dekatnya dan mantan rekan setimnya di level usia muda Manchester, Palmer. Bahkan, kita mungkin akan melihat cukup banyak selebrasi 'cold' dalam laga-laga Chelsea musim depan! Nilai: B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 Juli: Youri Tielemans (Aston Villa ke Manchester United, £35 juta)

    Untuk Villa: Pukulan telak. Kecenderungan Tielemans mengalami cedera sudah lama menjadi sumber frustrasi di Villa Park, tetapi saat bugar, dia adalah pesepakbola yang fantastis, dan tak berlebihan untuk menyebut betapa pentingnya dia bagi rencana permainan Unai Emery musim lalu. Tim asuhan pelatih asal Spanyol itu kesulitan luar biasa saat Tielemans menepi karena cedera pergelangan kaki pada awal tahun ini, dengan hanya memenangi satu dari tujuh pertandingan Premier League yang mereka jalani tanpa gelandang Belgia tersebut. Lalu, setelah dia kembali ke susunan pemain inti, Villa menutup musim dengan gemilang dengan finis di peringkat keempat Premier League dan menjuarai Liga Europa, dengan Tielemans mencetak gol spektakuler di final. Mengingat dia juga masih memiliki dua tahun tersisa dalam kontraknya, kehilangan dirinya hanya dengan £35 juta benar-benar sulit diterima, terutama karena Amadou Onana sedang menghadapi masa absen panjang akibat cedera ACL. Nilai: D

    Untuk United: Kejutan yang sangat menyenangkan. Tidak ada indikasi bahwa United sedang menyiapkan langkah untuk Tielemans sampai kemudian muncul kabar bahwa transfer itu hampir menjadi persaingan terbuka. Karena itu, mereka layak mendapat pujian karena bergerak begitu tegas dan diam-diam. Tielemans jelas tidak sesuai dengan profil usia yang dicari United pada musim panas ini dan dia memang sudah memiliki jam terbang yang sangat tinggi, bahkan untuk pemain berusia 29 tahun. Namun, kedatangannya akan meredakan sebagian kepanikan di Old Trafford setelah gagalnya transfer Ederson, Manuel Ugarte mengalami cedera serius saat bertugas bersama Uruguay, dan United tidak mampu memenuhi harga untuk merekrut target-target utama mereka di lini tengah, Elliot Anderson, Sandro Tonali, dan Mateus Fernandes. Tielemans adalah pemain Premier League yang sudah terbukti dan menegaskan kelasnya di Piala Dunia. Karena itu, dia akan menambah kedalaman skuad, pengalaman, fleksibilitas, dan kualitas yang sangat dibutuhkan di lini tengah United setelah kepergian Casemiro pada akhir musim lalu, dan dengan harga seperti ini, dia bisa saja terbukti menjadi salah satu transfer terbaik musim ini. Nilai: B+

    Untuk Tielemans: Jenis peluang yang mungkin bahkan dia sendiri kira sudah lewat. Tielemans sudah lama diprediksi akan bergabung dengan salah satu tim elite Premier League, tetapi setelah berusia 29 tahun pada Mei, itu benar-benar tidak terlihat akan terjadi bagi mantan gelandang Leicester City tersebut pada tahap kariernya saat ini, dan itu sebenarnya tidak masalah. Villa sendiri adalah klub besar. Namun, United tanpa diragukan lagi berada pada level lain dalam hal prestise, yang membuat ini menjadi kepindahan besar bagi Tielemans, yang tanpa ragu akan menikmati kesempatan untuk memamerkan jangkauan umpannya yang luar biasa dan tekniknya yang hebat di salah satu panggung terbesar dalam sepakbola. Nilai: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 Juli: Andrey Santos (Chelsea ke Manchester United, £50 juta)

    Untuk Chelsea: Musim panas Chelsea yang aneh terus berlanjut setelah mereka setuju menjual salah satu pemain muda menjanjikan mereka kepada rival langsung dalam perebutan finis empat besar di Premier League. Andrey Santos tampak berkembang dengan baik setelah kembali dari masa peminjaman suksesnya di klub saudara Strasbourg untuk menjadi bagian dari tim utama, tampil reguler sepanjang kampanye 2025-26 dan kerap mengesankan saat menjadi pelapis Enzo Fernandez dan Moises Caicedo. Jika Fernandez pergi, seperti yang tampaknya akan terjadi, maka manajer baru Xabi Alonso akan kekurangan opsi. Namun, pemain berusia 22 tahun itu jelas tidak dianggap tak tersentuh, dan tawaran United sebesar £48 juta ($64 juta) ditambah £2 juta dalam bonus untuk seorang gelandang yang belum menjadi starter pasti rupanya terlalu bagus untuk ditolak. Inilah model BlueCo yang sedang berjalan; Chelsea bersiap meraih keuntungan signifikan dari Santos, yang direkrut sebagai pemain muda berpotensi tinggi dari klub Brasil Vasco da Gama seharga £16 juta pada 2023. Keputusan bisnis yang sinis ini meninggalkan sedikit rasa pahit, tetapi uang besar yang ditawarkan berarti kesepakatan ini mungkin memang terlalu bagus untuk dilewatkan. Namun, jika Santos berkembang menjadi talenta kelas dunia di Old Trafford, ini bukan kesepakatan yang akan dikenang dengan baik. Nilai: B-

    Untuk Man Utd: Salah satu transfer yang sedikit membingungkan dari semua pihak. Setelah gagal mendapatkan target utama lini tengah Elliot Anderson dan Matheus Fernandes, yang masing-masing bergabung dengan Man City dan Tottenham, United dengan panik beralih ke Santos saat mereka berupaya menghindari situasi di mana Mason Mount menjadi satu-satunya gelandang senior murni mereka ketika pramusim dimulai pada 18 Juli, dengan Kobbie Mainoo masih berada di Piala Dunia bersama England. Dilaporkan bahwa para pengambil keputusan United tetap 'tenang' setelah upaya mengejar Fernandes tidak membuahkan hasil, tetapi Santos tidak berada di level yang sama dengan target-target mereka sebelumnya, dan paket £50 juta tergolong mahal untuk seorang pemain yang jelas-jelas rela dilepas Chelsea. Manchester United memang membutuhkan tambahan pemain di lini tengah setelah kepergian Casemiro dan cedera serius yang dialami Manuel Ugarte, tetapi mereka telah membayar terlalu mahal di sini untuk seseorang yang tidak akan menjadi starter pasti setelah bursa transfer ditutup. Harapannya adalah bahwa, pada usia 22 tahun, dia masih memiliki banyak level lagi untuk dicapai. Nilai: C

    Untuk Santos: Mungkin termotivasi oleh fakta bahwa dia dicoret dari skuad Brasil asuhan Carlo Ancelotti setelah musim di mana dia keluar-masuk tim Chelsea, dilaporkan bahwa Santos meninggalkan Chelsea demi mencari 'sepak bola tim utama reguler'. Apakah dia akan mendapatkan menit bermain lebih banyak di Old Trafford daripada yang dia peroleh di Stamford Bridge masih harus dilihat, dan banyak hal akan bergantung pada siapa lagi yang didatangkan United, dengan pemain lain kemungkinan akan menyusul di tengah perombakan lini tengah klub. Santos mungkin merasa dia membutuhkan awal baru jauh dari kekacauan di level ruang rapat dan pergantian di kursi pelatih di Chelsea, meski tidak ada jaminan bahwa United akan mampu memberikan stabilitas jangka panjang yang lebih baik. Namun, mereka bisa menawarkan sepak bola Liga Champions, yang pada dasarnya akan berarti lebih banyak menit bermain mengingat klub yang segera menjadi mantan timnya itu tidak lolos ke kompetisi Eropa dalam bentuk apa pun. Pada akhirnya, akan menjadi tugas sang pemain untuk memastikan dia menegaskan dirinya sebagai figur kunci di lingkungan barunya. Nilai: B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 Juli: Sandro Tonali (Newcastle ke Tottenham, £100 juta)

    Untuk Newcastle: Gelembung itu benar-benar sudah pecah! Ketika Newcastle lolos ke Liga Champions musim lalu, setelah mengakhiri puasa trofi mereka dengan mengejutkan Liverpool di final Carabao Cup, para pendukung memimpikan klub milik negara mereka menjadi jawaban Inggris atas Paris Saint-Germain yang didukung Qatar. Namun, Liverpool kemudian memberi Newcastle pengingat brutal soal posisi mereka dalam hierarki Premier League dengan merebut Alexander Isak dari mereka dalam situasi yang paling menyakitkan. Seandainya Newcastle membelanjakan biaya yang saat itu menjadi rekor Inggris itu dengan baik, segalanya mungkin masih akan berjalan baik. Sebaliknya, jutaan poundsterling dihamburkan untuk pembelian panik seperti Yoane Wissa, Nick Woltemade, dan Anthony Elanga, yang berujung pada tim asuhan Eddie Howe finis di peringkat ke-12 klasemen. Sudah jelas Anthony Gordon akan pergi jauh sebelum akhir kampanye yang katastrofik, tetapi kepergian Tonali ke Tottenham, dari semua tim, benar-benar merepresentasikan matinya sebuah mimpi. Dan hal yang benar-benar membuat trauma bagi para suporter adalah bahwa ini mungkin bahkan bukan paku terakhir di peti mati, dengan kapten Bruno Guimaraes juga dipastikan akan pergi dalam beberapa pekan ke depan. Pada dasarnya, dengan pemilik klub asal Arab Saudi mengurangi investasi mereka di olahraga, lebih banyak penderitaan akan datang, yang berarti para pendukung bahkan tidak bisa merasa terhibur dengan biaya transfer sembilan digit itu, yang kemungkinan besar akan kembali disia-siakan. Nilai: F

    Untuk Tottenham: Perekrutan luar biasa lainnya. Hanya sehari setelah merampungkan kesepakatan bersejarah senilai £85 juta untuk Mateus Fernandes, Tottenham memutuskan memecahkan rekor biaya transfer mereka lagi demi Tonali. Apakah ini tanda-tanda keputusasaan atau wujud ambisi, itu terbuka untuk diperdebatkan. Mungkin ini hanya bukti pasar transfer yang sudah gila. Lagi pula, jika Elliot Anderson bernilai £116 juta, mengapa Tonali tidak akan dihargai dengan biaya serupa?! Gelandang timnas Italia itu tanpa diragukan telah membuktikan dirinya sebagai salah satu gelandang terbaik di Premier League dalam beberapa musim terakhir dan dia tampak sebagai taruhan yang bahkan lebih baik untuk berkembang di bawah kompatriotnya, Roberto De Zerbi, dibandingkan Fernandes. Tentu saja, membayar uang sebanyak ini untuk pemain 26 tahun yang masih punya banyak hal untuk dibuktikan di level tertinggi tetap merupakan perjudian, dan itu adalah perjudian yang sangat perlu berhasil bagi Tottenham. Namun, untuk saat ini, para suporter mungkin tidak akan peduli. Setelah bertahun-tahun frustrasi oleh pendekatan hati-hati/pelit di pasar transfer yang diawasi mantan executive chairman Daniel Levy, mereka kini melihat klub mereka mengungguli rival-rival Premier League untuk merekrut salah satu gelandang yang paling diminati di pasar. Nilai: B+

    Untuk Tonali: Sebuah kepindahan yang paling tak terduga. Asumsinya adalah bahwa jika Tonali meninggalkan klub yang mendukungnya selama larangan akibat taruhan ilegal, itu akan terjadi untuk salah satu tim terkuat di Eropa. Sebaliknya, dia bergabung dengan tim yang finis di peringkat ke-17 Premier League dalam masing-masing dari dua musim terakhir. Jadi, apa yang terjadi? Jelas, tidak pernah ada peluang klub Serie A memiliki dana yang cukup untuk memenuhi keinginan Tonali yang dilaporkan untuk pulang ke tanah air, dan klub-klub elite Inggris pun dapat dimengerti mundur karena harga yang diminta Newcastle. Akibatnya, Tonali berakhir di Tottenham, tempat dia sekarang akan menghabiskan tahun-tahun puncak kariernya, yang tak bisa dimungkiri terasa ganjil. Meski begitu, jika De Zerbi bertahan di Tottenham lebih dari dua musim, dan itu sebuah "jika" yang besar, mungkin transfer ini akan berjalan baik untuk Tonali dalam jangka panjang... Nilai: C+

    Mark Doyle

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-PARMAAFP

    5 Juli: Denzel Dumfries (Inter ke Real Madrid, €20 juta)

    Untuk Inter: Keputusan Inter untuk memasukkan klausul rilis serendah itu dalam kontrak seorang pemain yang telah menjadi salah satu figur terpenting mereka patut dipertanyakan, meski cedera engkel dan operasi yang menyusul sempat menghambat perjalanan Dumfries pada musim 2025-26. Meski demikian, pada performa terbaiknya ia tetap merupakan salah satu bek sayap paling tajam dalam menyerang, jadi €20 juta (£17 juta/$23 juta) adalah bisnis yang terbilang buruk bagi Inter, yang sejatinya bisa meminta jauh lebih besar di pasar saat ini untuk seorang pemain yang masih menyisakan dua tahun dalam kontraknya. Bisa jadi tangan Inter memang terikat, jika mau adil menilainya; ketika pemain Belanda itu memperpanjang kontraknya pada September 2024, ia kabarnya menuntut adanya klausul tersebut, yang dipatok sebesar €25 juta untuk klub-klub di luar Italia pada musim panas 2025 sebelum turun tahun ini. Nilai: C

    Untuk Madrid: Ini tampak seperti satu lagi langkah bisnis yang sangat cerdik dari Real, yang sedang membangun reputasi sebagai pemburu pemain murah saat mereka menavigasi aturan finansial La Liga yang ketat. Dumfries bernilai setidaknya dua kali lipat dari jumlah yang dibayarkan Real Madrid, dan biaya itu jauh di bawah €30 juta yang kabarnya telah disiapkan Real Madrid untuk bek kanan baru guna bersaing dengan Trent Alexander-Arnold setelah kepergian legenda klub Dani Carvajal. Namun, seperti rekan asal Inggrisnya itu, Dumfries adalah bek sisi kanan lain yang bisa dibilang lebih efektif saat maju menyerang ketimbang ketika bertahan, sehingga membuat Madrid memiliki ketidakseimbangan tertentu di posisi tersebut yang bisa dieksploitasi tim-tim yang lebih baik. Pada usia 30 tahun, ia juga bukan benar-benar alternatif jangka panjang, tetapi dengan biaya serendah itu sulit untuk berargumen bahwa ia tidak bisa menjadi solusi sementara yang layak setidaknya untuk beberapa musim. Nilai: A

    Untuk Dumfries: Kepindahan seperti ini, pada tahap kariernya saat ini, adalah alasan tepat mengapa Dumfries menginginkan klausul rilis itu dimasukkan ke dalam kontraknya. Ia telah menjadi sosok yang setia bagi Inter sejak datang dari PSV pada 2021, dengan mencatatkan 55 kontribusi gol dalam 207 penampilan dari posisi wing-back kanan sambil membantu Inter meraih gelar Serie A pada 2023-24 dan 2025-26, serta mencapai dua final Liga Champions. Ia jelas layak mendapatkan apa yang berpotensi menjadi kepindahan besar terakhirnya, dan label harga yang rendah membuat tekanannya di Bernabeu akan sedikit berkurang. Akan sangat menarik untuk melihat apakah ia bisa menyingkirkan Alexander-Arnold dari tim, setelah kabarnya melakukan pembicaraan dengan Jose Mourinho mengenai peran yang akan ia jalankan. Nilai: A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 Juli: Mateus Fernandes (West Ham ke Tottenham, £85 juta)

    Untuk West Ham: Biaya transfer yang sangat besar ini akan sangat membantu meredam dampak ekonomi dari degradasi dari Premier League. Begitu West Ham terdegradasi, sudah jelas bahwa beberapa penjualan besar akan diperlukan, dan Fernandes adalah salah satu aset mereka yang paling berharga, seorang gelandang berkelas yang sudah menarik banyak perhatian dari klub-klub rival bahkan sebelum nasib mereka dipastikan pada hari terakhir musim. Jadi, kepergiannya sama sekali tidak mengejutkan. Namun, yang mengejutkan adalah West Ham berhasil mendapatkan angka persis seperti yang mereka minta untuk pemain Portugal itu meski berada dalam posisi tawar yang cukup buruk. Untuk itu, dewan klub yang pantas menerima banyak kritik tersebut layak mendapat sedikit pujian yang jarang mereka peroleh. Nilai: A

    Untuk Tottenham: Ini menjadi bukti lebih lanjut bahwa klub ini benar-benar serius pada musim panas ini. Setelah dua musim yang kacau, yang kedua nyaris berakhir dengan degradasi, Tottenham bergerak cepat untuk memastikan mereka tidak pernah lagi berada dalam posisi tersebut, dan jika membayar £52 juta untuk Jan Paul van Hecke adalah sebuah pernyataan niat, maka ini berada di level berikutnya. Fernandes adalah pemain 21 tahun yang sangat bertalenta. Ia bisa bermain dalam berbagai peran dan sudah lama terlihat sebagai pemain yang akan berkembang pesat di tim yang lebih kuat. Juga jelas bahwa Roberto De Zerbi meyakini dia sangat cocok dengan gaya bermainnya. Namun, ada kesan putus asa yang tak bisa disangkal dalam transfer ini. Tottenham, seperti yang kita lihat dari ketertarikan mereka untuk merekrut Sandro Tonali juga, bertekad melakukan apa pun untuk merombak lini tengah mereka yang biasa-biasa saja dan karena itu bersedia membayar lebih mahal untuk Fernandes demi menangkis minat dari klub-klub seperti Manchester United. Akibatnya, transfer ini benar-benar harus berhasil untuk Tottenham, dan harus segera, atau ini akan cepat menjadi senjata baru untuk menghantam para pemilik klub. Memang, sekadar menempatkan angka-angka yang terlibat dalam konteksnya, PSG membayar Benfica €60 juta untuk Joao Neves dan Fernandes sama sekali belum mendekati kualitas kompatriotnya yang sama-sama berusia 21 tahun itu, jadi ia benar-benar harus menunjukkan bahwa ia bisa menjadi seperti itu. Nilai: C+

    Untuk Fernandes: Sekilas, ini adalah kepindahan yang aneh. Fernandes dikaitkan dengan beberapa nama terbesar di dunia sepak bola: Manchester United, Liverpool, dan PSG. Namun, ia justru berakhir di Tottenham, tim yang finis satu tingkat dan dua poin di atas West Ham musim lalu, sehingga ini terlihat seperti langkah yang cenderung menyamping. Meski demikian, klub London utara itu seharusnya akan jauh lebih kuat musim depan dan Fernandes tanpa diragukan lagi adalah tipe gelandang yang bisa dibantu De Zerbi untuk naik ke level yang benar-benar berbeda. Tentu saja ada kekhawatiran soal berapa lama pelatih asal Italia itu sebenarnya akan bertahan di Tottenham, mengingat kedua belah pihak tidak dikenal karena stabilitas mereka, tetapi Fernandes akan langsung masuk ke susunan pemain inti, dan itu mungkin tidak akan terjadi di tempat lain. Nilai: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1 Juli: Ismael Saibari (PSV ke Bayern Munich, €50 juta)

    Untuk PSV: Kepergian yang mengecewakan tetapi tak terelakkan. Saibari memenangi tiga gelar beruntun bersama PSV dan pengaruhnya meningkat sedikit demi sedikit selama periode itu. Karena itu, hanya tinggal menunggu waktu sebelum ia direkrut salah satu tim papan atas Eropa. Sebagian orang mungkin berpendapat bahwa PSV seharusnya bisa menunggu sampai setelah Piala Dunia sebelum memasang harga untuk Saibari, mengingat selalu ada kemungkinan ia akan bersinar di Amerika Utara, tetapi ini tetap nilai transfer yang bagus untuk pemain yang didatangkan dari Genk dengan harga sedikit di atas €5 juta empat tahun lalu. Uang itu juga kemungkinan akan dimanfaatkan dengan baik oleh klub yang secara konsisten mampu memenangi trofi di Belanda meski terus-menerus harus menjual pemain-pemain terbaiknya. Nilai: B 

    Untuk Bayern: Bisnis yang brilian. Nilai pasar Saibari terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir berkat penampilan sensasionalnya bersama Maroko, dengan pemain 25 tahun itu mencetak gol dalam ketiga laga fase grup Piala Dunia negaranya sebelum kemudian mengeksekusi penalti penentu dalam kemenangan babak 32 besar atas Belanda. Namun, seperti yang dinyatakan direktur olahraga Max Eberl saat transfer itu dikonfirmasi, ini adalah kesepakatan yang sudah dikerjakan Bayern sejak beberapa waktu lalu. Ini bukan langkah reaksioner terhadap pemain acak yang mendadak mencuri perhatian di Piala Dunia; Bayern sudah lama yakin bahwa Saibari memiliki kombinasi teknik, etos kerja, dan fleksibilitas yang tepat untuk memberikan kontribusi signifikan pada lini depan yang sudah bertabur bintang, dan kami tidak melihat ada alasan untuk meragukan penilaian itu. Nilai: A

    Untuk Saibari: Musim panas terbaik dalam hidupnya. Piala Dunia benar-benar tak mungkin berjalan lebih baik lagi bagi Saibari, yang mencuri perhatian penggemar sepak bola pada umumnya lewat penampilan dinamisnya di lini depan untuk tim Maroko yang sangat impresif. Kini, ia telah menuntaskan kepindahan "impian" yang klasik ke "salah satu klub terbesar di dunia", meski memaksakan diri masuk ke susunan pemain inti yang dihuni Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise, dan Jamal Musiala bisa saja menjadi semacam mimpi buruk! Namun, tahun-tahun terbaik Saibari masih ada di depannya, saat ini ia sedang sangat bahagia dan ia tentu yakin bisa menjadi tambahan yang sangat berguna bagi skuad Bayern. Vincent Kompany jelas sependapat, karena Saibari tanpa diragukan lagi terlihat lebih cocok dengan gaya bermain timnya ketimbang Nicolas Jackson. Nilai: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1 Juli: Marco Palestra (Atalanta ke Chelsea, £47 juta)

    Untuk Atalanta: Setelah mencapai kesepakatan untuk menjual Ederson ke Manchester United, ini berpotensi menjadi satu lagi kesepakatan cerdik bagi Atalanta. Paket besar senilai €55 juta (£47 juta/$62 juta) untuk Palestra merupakan keuntungan murni dari pemain yang merupakan lulusan akademi mereka, tetapi hanya sempat mencatat segelintir penampilan di tim utama, dengan klub kabarnya sudah sejak beberapa waktu lalu memutuskan untuk melepasnya alih-alih mengintegrasikan kembali Palestra setelah masa peminjamannya yang sukses di Cagliari. Pemain 21 tahun itu menjadi penjualan termahal keempat dalam sejarah klub, dan meski mungkin agak disayangkan Palestra tidak akan bertahan di Bergamo dan memberi pengaruh di klub yang ia masuki sejak usia 10 tahun, begitu klub-klub seperti Inter dan Chelsea menyatakan minatnya, perhatiannya berubah dan mempertahankannya nyaris pasti akan menjadi perjuangan berat. Nilai: A

    Untuk Chelsea: Ini menjadi penanda menarik dari pengaruh Xabi Alonso sebagai manajer Chelsea, bukan sekadar pelatih kepala. Pelatih asal Spanyol itu dilaporkan memberi lampu hijau untuk kesepakatan ini, dan klub bergerak cepat untuk mencapai kesepakatan dengan Atalanta, merebut posisi terdepan hanya dalam 24 jam untuk membajak langkah Inter mendapatkan Palestra. Ia sebelumnya sangat diperkirakan akan bergabung dengan juara Scudetto tersebut, jadi dalam konteks itu ini jelas sebuah keberhasilan besar. Sebagai bek sayap yang serbabisa, cepat, dan kuat, Palestra, yang dinobatkan sebagai Defender of the Year Serie A untuk 2025-26, diperkirakan akan cocok dengan sistem Alonso baik dalam lini belakang tiga maupun empat pemain, dan ia semestinya sesuai dengan kerasnya Premier League. Namun, setelah menggelontorkan hingga €55 juta, ada kesan bahwa Chelsea membayar terlalu mahal; itu adalah angka yang sangat besar dalam ukuran Serie A, yang tampaknya jauh melampaui tawaran Inter, dan ia juga masih mentah di usia 21 tahun dengan baru satu musim yang layak di level tertinggi dalam kariernya. Karena itu, ini menghadirkan sedikit risiko. Nilai: B

    Untuk Palestra: Hanya Palestra sendiri yang bisa menjawab pertanyaan mengapa ia memilih Chelsea ketimbang pindah ke Inter, yang akademinya pernah ia bela saat masih kecil dan yang diyakini sebagai klub yang ia dukung, tetapi fakta bahwa tawaran kontrak Chelsea yang dilaporkan (mendekati £100.000 per pekan) bernilai lebih dari dua kali lipat dibanding yang diajukan Inter mungkin sedikit banyak menjelaskannya. Meski begitu, Palestra memiliki semua atribut untuk sukses di Premier League dan tampaknya langsung menyambut kesempatan untuk menguji dirinya di kasta tertinggi Inggris. Ia akan termotivasi oleh kesuksesan Riccardo Calafiori di Arsenal, sementara sesama talenta muda Italia Giovanni Leoni bergabung dengan Liverpool musim panas lalu sebagai tanda bahwa semakin banyak pemain siap meninggalkan Serie A lebih awal dalam karier mereka. Ia juga mungkin dipengaruhi oleh tekad Alonso untuk membawanya ke Stamford Bridge, yang menunjukkan bahwa ia bisa saja disiapkan untuk menjadi figur kunci di bawah manajer baru itu. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 Juni: Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain ke AC Milan, €75 juta)

    Untuk PSG: Jackpot! Sang juara Eropa pasti tertawa lebar karena ada pihak yang bersedia membayar uang sebesar itu untuk seorang pemain pelapis yang tidak menjadi starter dalam satu pun laga Liga Champions musim lalu. Ramos, ingat, sempat digadang-gadang sebagai jawaban atas masalah lini serang PSG, tetapi ia menghabiskan sebagian besar waktunya di Parc des Prince di bangku cadangan, setelah Luis Enrique menemukan solusi yang lebih baik dengan mengubah Ousmane Dembele menjadi ‘false nine’, yang jelas tidak mencerminkan hal bagus bagi pemain Portugal itu. Demikian pula fakta bahwa ia masih menjadi pilihan kedua di belakang Cristiano Ronaldo yang sudah berusia 41 tahun di level internasional. Jadi, tim-tim papan atas dunia jelas tidak mengantre untuk merekrut Ramos pada musim panas ini, dan tentu saja bukan dengan harga €75 juta yang tidak masuk akal. Namun, lewat satu kesepakatan sensasional, PSG telah mengumpulkan lebih dari setengah dana yang mereka butuhkan untuk merekrut Yan Diomande, pemain yang benar-benar akan meningkatkan lini serang mereka. Nilai: A+

    Untuk Milan: Mencengangkan, benar-benar mencengangkan. Mari luruskan satu hal sejak awal: Ramos adalah penyerang yang bagus. Ia menunjukkan potensi besar di Benfica dan membuktikan bahwa ia bisa memberi dampak dari bangku cadangan di PSG dengan mencetak 45 gol dalam tiga musim. Namun, banderol harganya tidak masuk akal, terlebih lagi untuk tim Milan yang jelas tidak sedang berlimpah uang. Karena itu, para suporter, pundit, dan jurnalis di Italia saat ini sibuk mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi di sini. Meski transfer ini bisa saja berarti Rafael Leao akan segera meninggalkan San Siro, fakta bahwa Jorge Mendes terlibat tak terelakkan memicu banyak teori konspirasi, sementara juga disorot bahwa pemilik Milan Gerry Cardinale memiliki hubungan baik dengan presiden PSG Nasser Al-Khelaifi. Namun, tak seorang pun benar-benar tahu mengapa Milan merasa harus membayar biaya transfer tertinggi dalam sejarah klub untuk Ramos. Sekali lagi, untuk memperjelas, kami memang berpikir ia akan mencetak gol di Serie A, terutama karena ia semestinya bisa memberikan semua yang diinginkan Ruben Amorim dari seorang nomor 9. Tetapi ini adalah rekrutan termahal di Italia sejak Inter merekrut Romelu Lukaku, dan Ramos sebenarnya tidak menawarkan jaminan yang setara dalam hal gol. Nilai: D+

    Untuk Ramos: Peluang yang sudah terlalu lama ditunggu bagi sosok yang terus-menerus menjadi pelapis untuk tampil sebagai pemeran utama. Kami sempat merasa ketika Ramos mencetak hat-trick untuk Portugal asuhan Fernando Santos di Piala Dunia 2022, seorang bintang telah lahir. Namun, alih-alih membangun serangan Portugal di sekitar seorang penyerang tengah yang sangat menjanjikan, pengganti Santos, Roberto Martinez, memilih untuk tetap bertahan dengan Ronaldo, dan itu membuat Ramos terhambat selama bertahun-tahun. Namun, harus dikatakan juga bahwa ia tidak melakukan pekerjaan yang benar-benar hebat dalam memberi tekanan nyata kepada Ronaldo dan Martinez. Cerita serupa juga terjadi di Paris, tempat pandangan umum menyebut bahwa meski PSG memiliki kumpulan penyerang fenomenal yang patut diirikan, Ramos bukan salah satunya. Ia hanya sekadar pemain yang bagus untuk dimasukkan dari bangku cadangan, seorang supersub yang lumayan. Yang terpenting, kini ia punya kesempatan untuk mengubah narasi itu. Ramos akan menjadi ujung tombak Milan yang baru, klub yang tetap menjadi salah satu yang terbesar di sepakbola dunia. Tekanan kepadanya untuk membenarkan banderol harganya akan sangat besar, karena meski ini memang biaya transfer yang besar, nilainya benar-benar luar biasa untuk ukuran tim Serie A. Kini giliranmu, Goncalo, saatnya membuktikan nilaimu... Nilai: A

    Mark Doyle

  • Sunderland v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    18 Juni: Jan Paul van Hecke (Brighton ke Tottenham, £52 juta)

    Untuk Brighton: Sekali lagi, ini bisnis yang sangat cerdik dari Brighton, yang akan semakin mengukuhkan reputasi mereka sebagai salah satu klub dengan penjualan terbaik dengan mengantongi £52 juta ($70 juta) untuk seorang pemain yang mereka datangkan hanya seharga £2 juta enam tahun lalu. Kesepakatan ini terasa semakin bagus karena kontrak Van Hecke di Stadion Amex akan habis hanya dalam 12 bulan lagi. Karena itu, mereka pasti sangat senang bisa menghasilkan biaya transfer sebesar itu untuk bek asal Belanda tersebut, meski sebelumnya dilaporkan bahwa ia dihargai £70 juta ($94 juta). Mereka hampir pasti akan menginvestasikan kembali dana itu untuk pengganti berpotensi tinggi, dengan prospek Spurs Luka Vuskovic secara khusus masuk radar mereka dalam transfer terpisah setelah masa peminjamannya yang impresif di Hamburg. Mereka juga tidak kekurangan opsi di posisi bek tengah, dengan Lewis Dunk dan Olivier Boscagli masih ada dalam skuad mereka, serta Igor Julio yang akan kembali dari masa peminjamannya di West Ham. Nilai: A

    Untuk Tottenham: Jelas ini transfer yang didorong oleh pelatih kepala baru Roberto De Zerbi, yang pernah bekerja dengan Van Hecke semasa di Brighton, tetapi tetap sulit menghilangkan kesan bahwa Spurs telah dibuat membayar terlalu mahal untuk sang bek tengah setelah muncul laporan yang menyebut Brighton menilainya £70 juta, meskipun ia sudah di ambang memasuki tahun terakhir kontraknya di pesisir selatan. Secara realistis, Anda mungkin berpikir kesepakatan dengan harga miring untuk pemain dengan kualitas seperti dirinya seharusnya berada di kisaran £40 juta ($54 juta), tetapi Brighton terkenal sebagai negosiator yang tangguh dan Tottenham mungkin merasa mereka perlu bergerak; rival mereka di Premier League, Chelsea dan Liverpool, dilaporkan tertarik pada Van Hecke, sementara kapten klub Cristian Romero tampak hampir pasti hengkang musim panas ini setelah musim yang penuh gejolak, dan sesama bek tengah Micky van de Ven bisa saja mengikuti. Setidaknya, Tottenham mendapatkan bek yang sudah terbukti di Premier League, yang pada usia 26 tahun masih belum mencapai puncaknya, memiliki kemampuan distribusi bola yang baik, serta tipe daya juang dan kepemimpinan yang sangat mereka kurang miliki. Pemain internasional Belanda itu bisa saja membentuk duet bek tengah dengan wajah baru bersama rekrutan bebas transfer Marcos Senesi. Nilai: B-

    Untuk Van Hecke: Dari sudut pandang sang pemain, ini adalah kepindahan yang sangat masuk akal. Setelah tampaknya menegaskan bahwa ia tidak akan memperpanjang masa tinggalnya di Amex, Van Hecke naik satu tingkat dari Brighton di titik pertengahan kariernya dan sangat mungkin melihat ini sebagai batu loncatan menuju hal-hal yang lebih besar setelah memantapkan dirinya di Premier League. Agaknya baik Chelsea maupun Liverpool tidak benar-benar memantapkan minat yang dilaporkan itu, jadi jika ia ingin menjadi starter yang terjamin di klub yang disebut sebagai ‘Big Six’, Tottenham bisa menjadi titik awal yang ideal, meski mereka tidak bisa menawarkan kompetisi Eropa dalam bentuk apa pun. Karena pernah bekerja dengan pelatih Italia yang berapi-api itu sebelumnya, Van Hecke akan tahu persis bagaimana De Zerbi ingin timnya bermain, yang semestinya membantunya cepat beradaptasi. Satu-satunya arah bagi Spurs sekarang memang ke atas setelah kampanye domestik yang kembali kacau, dan kemitraan dengan Senesi setidaknya terlihat sangat kuat di atas kertas, memberi tim fondasi pertahanan yang solid saat klub London utara itu melewati apa yang kemungkinan besar akan menjadi periode transisi setelah mereka menepis ancaman degradasi pada akhir 2025-26. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Osasuna 2025-26Getty Images

    18 Juni: Victor Munoz (Osasuna ke Liverpool, £34,5 juta)

    Untuk Osasuna: Sekilas, Osasuna mungkin tampak meraih keuntungan yang sangat besar dari seorang pemain yang baru mereka datangkan musim panas lalu seharga hanya €5 juta, tetapi klub asal Pamplona itu memang sejak awal akan terkendala oleh klausul penjualan kembali sebesar 50 persen dalam kesepakatan mereka dengan Real Madrid. Artinya, €20 juta dari klausul rilisnya senilai €40 juta (£34,5 juta/$45 juta) akan masuk ke Real Madrid, meski keuntungan €15 juta (£13 juta/$17 juta) tetap signifikan untuk klub sebesar Osasuna. Kepergian Munoz memang selalu mungkin terjadi setelah musim di mana ia mencatatkan 12 kontribusi gol dan mendapat panggilan ke skuad Piala Dunia Spanyol, dan klausul rilis tersebut membuat mereka tidak punya banyak pilihan dalam hal nilai transfer. Nilai: B-

    Untuk Liverpool: Perekrutan pertama di era Andoni Iraola, sekaligus bahan bakar tambahan untuk rivalitas Liverpool dengan Newcastle di bursa transfer! Newcastle telah mengidentifikasi Munoz sebagai pengganti jangka panjang ideal untuk Anthony Gordon, yang telah bergabung dengan Barcelona, tetapi, melihat adanya peluang di pasar, Liverpool bergerak cepat untuk membajak transfer tersebut meski pembicaraan sudah memasuki tahap lanjut dan tawaran klub Tyneside itu dilaporkan sudah diterima. Liverpool tentu sudah akan memandang ini sebagai sebuah pencapaian besar, tetapi mereka juga pasti sangat senang bisa merekrut winger muda dengan reputasi setinggi itu dengan biaya yang bisa terbukti sangat murah. Munoz bisa bermain di kedua sisi sayap maupun di tengah, memberi kualitas dan kedalaman yang sangat dibutuhkan setelah kepergian Mohamed Salah dan cedera Hugo Ekitike meninggalkan lubang besar di lini depan Liverpool. Penyerang 22 tahun yang bermain langsung, cepat, dan juga rajin bekerja dalam bertahan ini tampak seperti sosok yang ideal untuk gaya bermain baru Iraola, dengan pelatih kepala baru itu tampaknya mendorong agar transfer ini terwujud. Namun, ia harus memastikan bahwa pemain muda Spanyol itu tidak menghambat jalan Rio Ngumoha untuk menjadi superstar sejati, meski klub dilaporkan yakin hal itu tidak akan terjadi. Nilai: A 

    Untuk Munoz: Setelah Liverpool dan Newcastle sama-sama tawarannya diterima, Anda harus berpikir bahwa keputusan di antara keduanya pada akhirnya bergantung pada sang pemain, dan Anda tak bisa benar-benar menyalahkan Munoz karena memilih pindah ke Anfield. Meski masih berusia 22 tahun, ia sudah menjalani awal karier yang cukup nomaden dan ini sudah akan menjadi klub besar ketiganya. Setelah berkembang melalui sistem akademi terkenal milik Barcelona, La Masia, ia kemudian berakhir di Real Madrid sebelum bergabung dengan Osasuna hanya satu tahun lalu. Kali ini, Munoz tentu berharap bisa menetap dan membangun dirinya sebagai bintang jangka panjang di lingkungan barunya, dan kompatriotnya, Iraola, semestinya menjadi pelatih kepala yang sempurna untuk membantunya beradaptasi. Ia akan menghadapi persaingan ketat untuk merebut tempat inti, dan itu mungkin mengharuskannya meningkatkan output keseluruhannya dengan Liverpool masih diperkirakan akan mengejar pesulap sayap RB Leipzig yang sangat dihargai, Yan Diomande, tetapi ia tetap seharusnya akan mendapatkan banyak peluang dalam lini serang baru Liverpool berkat fleksibilitasnya. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Ibrahima Konate Real Madrid GFXGetty/GOAL

    18 Juni: Ibrahima Konate (Liverpool ke Real Madrid, gratis)

    Untuk Liverpool: Liverpool benar-benar berada dalam posisi serba sulit ketika menyangkut masa depan Konate, tetapi situasi ini seharusnya bisa dihindari jika kontrak sang bek tidak dibiarkan menipis sejak awal. Seandainya Liverpool mengikatnya dengan kontrak baru saat ia berada di puncak performa pada musim 2024-25 yang berakhir dengan gelar juara, maka mereka akan bisa meminta bayaran yang layak ketika saatnya berpisah tiba, tetapi pemain Prancis itu pada akhirnya pergi tanpa menghasilkan apa pun setelah menjalani musim individu yang buruk. Dalam situasi seperti ini, akan terasa benar-benar janggal jika Liverpool menyetujui tuntutan gaji Konate yang sangat besar, yang kabarnya berada di kisaran £250.000 per pekan, di tengah musim yang kacau dan diwarnai serangkaian kesalahan besar, dengan negosiasi melelahkan yang berlangsung berbulan-bulan pada akhirnya tak membuahkan hasil, meski sang pemain mengklaim pada April bahwa ia sudah dekat dengan kesepakatan. Setidaknya, Liverpool sudah merekrut calon pengganti potensial dalam diri Giovanni Leoni dan Jeremy Jacquet, tetapi ini tetap merupakan pemborosan waktu yang sangat besar bagi semua pihak. Nilai: D

    Untuk Real Madrid: Dengan demikian, agaknya Real Madrid akan memberikan kepada target jangka panjang mereka, Konate, jenis gaji luar biasa besar yang ia inginkan, yang meski mereka tidak membayar biaya transfer tetap merepresentasikan sebuah risiko mengingat betapa buruknya penampilan sang bek tengah sepanjang upaya Liverpool mempertahankan gelar yang begitu lemah. Perlu diingat bahwa Real Madrid kabarnya sempat memutuskan untuk mengakhiri minat mereka terhadap pemain itu pada November tahun lalu, dan hal itu cukup berbicara banyak. Pemain Prancis itu adalah bek yang bagus pada hari terbaiknya, dan pada usia 27 tahun ia mungkin masih belum memasuki tahun-tahun puncak bagi pemain di posisinya. Real pada dasarnya berjudi pada kemampuannya menemukan kembali performa terbaiknya di Spanyol, dan ia bisa menjadi solusi dengan biaya yang relatif rendah untuk area bermasalah di klub; David Alaba akan meninggalkan Bernabeu musim panas ini, Antonio Rudiger sudah melewati masa terbaiknya, Eder Militao terus diganggu cedera dan Dean Huijsen masih sangat muda. Namun, Konate jelas bukan solusi kelas atas, dan transfer ini terasa seperti langkah yang bisa dengan sangat cepat berujung buruk mengingat sorotan intens di sekitar Real Madrid, baik dari suporter maupun media. Nilai: B

    Untuk Konate: Tentu saja pemenang terbesar dari situasi ini adalah Konate, yang bersiap mendapatkan kepindahan impiannya ke Real Madrid sekaligus gaji fantastis yang ia dambakan. Namun, ia harus cepat beradaptasi sebagai calon starter bersama Huijsen; di atmosfer panas Bernabeu, akan ada jauh lebih sedikit kesabaran terhadap jenis kesalahan yang menghantui musim terakhirnya di Anfield. Konate mengikuti jejak Trent Alexander-Arnold dengan menuntaskan transfer bebas ke Madrid, dan kesulitan sang pemain Inggris pada musim debutnya seharusnya menjadi peringatan. Namun, jika ia bisa menemukan kembali kepercayaan diri dan performa terbaiknya sejak awal, maka ia memiliki peluang untuk memantapkan diri sebagai bagian penting di salah satu klub terbesar di dunia dalam Real Madrid wajah baru milik Jose Mourinho. Namun, apakah itu sesuatu yang benar-benar mampu ia lakukan masih jauh dari kata pasti. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    17 Juni: Bernardo Silva (Manchester City ke Real Madrid, gratis)

    Untuk Man City: Kehilangan seorang legenda. Bernardo sangat jelas merupakan salah satu pesepakbola terbaik yang pernah bermain di Premier League, seorang gelandang serang yang luar biasa pekerja keras dan inovatif, yang benar-benar sangat integral dalam periode kesuksesan berkelanjutan Manchester City. Memang, pemain Portugal itu pada dasarnya adalah pemain yang sempurna untuk Pep Guardiola, itulah sebabnya pelatih asal Catalan itu sangat menyukainya dan bahkan menitikkan air mata saat perpisahan emosional Silva di Etihad. Guardiola berharap pemain berusia 31 tahun itu akan mengakhiri kariernya di City, tetapi ini adalah kepergian yang sebenarnya sudah lama akan terjadi. Melihatnya pergi secara gratis jelas tidak bagus dari perspektif finansial, tetapi itu adalah hal paling tidak yang pantas ia dapatkan setelah sembilan tahun pengabdian luar biasa. Meski begitu, kemampuan, kecerdasan, dan mungkin yang paling utama, kepribadiannya akan sangat dirindukan di City. Nilai: D

    Untuk Real Madrid: Dua alasan untuk merayakan. Real Madrid bukan hanya mendapatkan pemain dengan kualitas luar biasa secara gratis, tetapi juga menyalip rival berat Barcelona untuk mendapatkan tanda tangannya. Setelah berbulan-bulan spekulasi, yang sebagian bahkan sempat dikomentari sendiri oleh Bernardo, kepindahan ke Camp Nou terlihat seperti sesuatu yang pasti terjadi. Namun, kedatangan Jose Mourinho di Bernabeu jelas mengubah segalanya. 'The Special One' menjadikan perekrutan rekan senegaranya itu sebagai prioritas dan kesepakatan itu pada dasarnya rampung dalam waktu 36 jam. Masa-masa terbaik Silva jelas sudah ada di belakangnya, tetapi ia menunjukkan selama persaingan perebutan gelar Premier League musim lalu bahwa ia tetap mampu memberi pengaruh pada laga-laga terbesar, dengan penampilannya melawan Arsenal di Etihad yang luar biasa. Mungkin yang lebih penting daripada apa pun, Bernardo kemungkinan adalah panutan ideal bagi anggota-anggota yang lebih muda dalam skuad Madrid, personifikasi dari apa yang diinginkan Mourinho dari para pemainnya, perpaduan sempurna antara bakat dan kegigihan. Dalam konteks itu, mudah untuk memahami mengapa Real membajak langkah Barca untuk merekrut pemain internasional Portugal tersebut. Nilai: B+

    Untuk Bernardo Silva: Kepindahan ke Spanyol yang sudah begitu lama ia cari. Setidaknya dalam tiga musim panas terakhir, jika bukan lebih, Silva dikaitkan dengan transfer ke salah satu tim papan atas La Liga. Namun, berkali-kali, Guardiola meyakinkannya untuk menghabiskan satu musim lagi di Etihad. Namun kali ini tidak ada yang bisa mengubah pikiran Bernardo, dan sekarang ia akhirnya akan memiliki kesempatan untuk bermain untuk salah satu kekuatan tradisional sepakbola Eropa. Memang, Madrid sedang melalui masa sulit, setelah disalip Barca di puncak sepakbola Spanyol, tetapi membantu Mourinho mengembalikan mereka ke singgasana adalah tantangan yang tanpa diragukan akan ia sambut, dan nikmati. Persaingan untuk mendapatkan tempat di Real sangat ketat dan Silva tidak sedinamis dulu lagi, tetapi, seperti yang ditunjukkan Guardiola, lima yard pertama ada di kepala Anda, dan dalam pengertian itu, hanya sedikit pemain yang secepat mantan kapten City tersebut. Jadi, meskipun mungkin sedikit disayangkan bahwa ia tidak pindah ke Madrid saat usianya sedikit lebih muda, Bernardo memiliki pengalaman dan kualitas untuk meniru Luka Modric, yang didatangkan Mourinho ke Bernabeu, dengan bersinar di Spanyol hingga akhir usia 30-an. Nilai: A+

    Mark Doyle

  • Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL

    15 Juni: Marc Cucurella (Chelsea ke Real Madrid, €60 juta)

    Untuk Chelsea: Ini terasa seperti keputusan yang agak aneh bagi Chelsea; Cucurella adalah pemain yang berkembang menjadi figur kunci di lini pertahanan Chelsea sejak datang pada 2022 setelah awal yang kurang meyakinkan, jadi melihatnya pergi dengan kerugian sedikit membingungkan. Dalam performa terbaiknya, ia bisa dibilang termasuk yang terbaik di posisinya di dunia. Meski begitu, Chelsea memang membayar terlalu mahal sejak awal ketika mereka merekrut pemain Spanyol itu dari Brighton seharga £60 juta ($80 juta), dan mengingat ia dikabarkan telah memberi sinyal di balik layar soal niatnya untuk pindah serta secara terbuka mengkritik cara klub dijalankan, mereka kemungkinan akan puas mendapatkan kembali hingga £52 juta ($69 juta) setelah menilai bahwa ia bukan pemain yang tak tersentuh. Bahkan, mereka mungkin akan kesulitan mendapatkan lebih dari itu pada bursa transfer berikutnya untuk pemain yang akan berusia 28 tahun pada Juli. Kepergian Cucurella juga berarti skuad yang sangat kekurangan pengalaman kini kehilangan salah satu sosok paling berpengalaman, tetapi Chelsea pasti yakin bahwa Jorrel Hato yang masih muda bisa mengisi kekosongan itu, bersama pendatang baru yang diharapkan datang, Valentin Barco. Nilai: B-

    Untuk Real Madrid: Tampaknya apa pun yang dikatakan Jose Mourinho akan terlaksana, karena Real Madrid memulai gerak perekrutan awal mereka di bursa transfer dengan transfer mengejutkan. Klub itu baru musim panas lalu menggelontorkan dana besar untuk seorang bek kiri demi memulangkan Alvaro Carreras ke Bernabeu dari Benfica, tetapi itu tidak menghentikan mereka untuk kembali menghamburkan uang demi Cucurella, yang kabarnya diidentifikasi sebagai target oleh manajer baru (lama) mereka. Biaya €60 juta sangat tinggi untuk tim yang dalam beberapa tahun terakhir mengambil pendekatan yang cukup hemat di bursa transfer, dan itu menuntut pengembalian instan atas investasi mereka dari seorang pemain yang performanya sedikit menurun dalam beberapa bulan terakhir. Segera berusia 28 tahun, Cucurella seharusnya sedang berada di puncak kemampuannya, tetapi secara realistis berapa banyak tahun berkualitas lagi yang akan didapat Real Madrid darinya? Setidaknya, ia memang memiliki ciri-ciri pemain ‘Mourinho’ lewat energi dan agresivitasnya. Real kini juga mendapati diri mereka memiliki empat bek kiri tim utama dalam diri pemain baru tersebut, Carreras, Ferland Mendy, dan Fran Garcia, sehingga pasti harus ada yang dikorbankan dalam hal pemain keluar. Nilai: C

    Untuk Cucurella: Tak diragukan lagi sebagai pihak yang paling diuntungkan dari kepindahan ini, Cucurella telah memenuhi tujuannya untuk keluar dari tim Chelsea yang tanpa arah dan bergabung dengan salah satu klub terbesar di dunia pada puncak kariernya. Sudah banyak diberitakan bahwa bek itu ingin kembali ke Spanyol, setelah kecewa dengan cara BlueCo menjalankan bisnis mereka di Stamford Bridge, tetapi tidak ada yang menduga ia akan menuju Bernabeu di tengah minat dari Atletico Madrid. Karena itu, tidak mengherankan jika kesepakatan ini dirampungkan begitu cepat, dengan asumsi Cucurella langsung berkata ya ketika Real datang. Mengingat ia tampaknya memang dipilih oleh Mourinho, ia juga punya peluang besar untuk memantapkan diri sebagai pemain kunci, dengan Carreras kemungkinan akan keluar-masuk susunan XI pilihan pelatih asal Portugal itu. Namun, mengingat besarnya biaya transfer, ia harus langsung tampil bagus atau berisiko mendapat tekanan dari para pendukung Bernabeu yang terkenal tidak sabaran, terutama mengingat koneksinya dengan Barcelona. Nilai: A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 Juni: Andy Robertson (Liverpool ke Tottenham, bebas transfer)

    Untuk Liverpool: Perpisahan yang emosional. Robertson jelas masuk dalam jajaran pembelian terbaik dalam sejarah klub, sosok kunci pada era Jurgen Klopp yang didatangkan hanya dengan £8 juta dari Hull City pada 2017 dan, pada masa puncaknya, bisa dibilang merupakan bek kiri terbaik di dunia. Namun, tak bisa dimungkiri bahwa usia mulai mengejar pemain 32 tahun itu, itulah sebabnya Liverpool bergerak cepat untuk mencari penggantinya dengan mendatangkan Milos Kerkez musim panas lalu, dan bahkan akan menjual Robertson pada bursa musim dingin andaikan mereka bisa memanggil kembali Kostas Tsimikas dari Roma. Masalahnya sekarang, Kerkez masih belum sepenuhnya beradaptasi di Anfield, sementara selama kampanye 2025-26 yang berat bagi Liverpool, semakin jelas bahwa pengalaman, kegigihan, dan kepribadian Robertson akan sangat dirindukan di Merseyside. Bahkan, kekhawatiran di kalangan suporter saat ini adalah kepergian Robertson, bersama Mohamed Salah, hanya akan membuat standar tim semakin menurun musim depan. Nilai: D

    Untuk Tottenham: Tetap merupakan langkah yang mengejutkan. Tottenham jelas mencoba merekrut Robertson pada Januari, tetapi sulit memahami alasan pastinya. Skuad Tottenham mungkin kekurangan kualitas dan kedalaman di beberapa area lapangan, tetapi bek kiri sebenarnya bukan salah satunya. Ben Davies memang baru saja patah pergelangan kaki, tetapi Tottenham masih memiliki Destiny Udogie dan Djed Spence yang serbabisa untuk dipilih, sementara remaja Brasil Souza juga baru tiba dari Santos. Argumennya adalah Robertson akan menjadi tambahan penting bagi ruang ganti yang kacau, dan dia tentu bisa membantu pelatih baru Roberto De Zerbi membangun budaya baru dengan komitmen 100 persen di dalam skuad. Fakta bahwa dia akhirnya datang secara gratis tentu menjadi bonus kecil yang menyenangkan, tetapi kesan yang ada tetap bahwa Tottenham tidak benar-benar membutuhkan Robertson. Nilai: C

    Untuk Robertson: Keputusan yang membingungkan. Bisa dipahami mengapa Robertson bersedia meninggalkan Liverpool pada Januari. Dia telah turun menjadi pilihan kedua di belakang seorang pemain yang performanya juga tidak terlalu baik dan menginginkan menit bermain reguler di Premier League menjelang Piala Dunia, sesuatu yang tampaknya bersedia ditawarkan Tottenham kepadanya. Pada akhirnya, Robertson memulai lebih banyak pertandingan pada paruh kedua musim daripada yang mungkin dia perkirakan, yang berarti dia berada dalam kondisi cukup baik saat bertolak ke Amerika Utara, tetapi tak pernah ada kemungkinan dia bertahan di Anfield karena Liverpool tidak pernah menawarinya perpanjangan kontrak. Namun, dia memang punya opsi selain Tottenham, dengan Juventus termasuk di antara klub yang disebut tertarik merekrut kapten Skotlandia itu. Karena itu, sedikit aneh dia memutuskan bergabung dengan klub yang hanya nyaris lolos dari degradasi ke Championship pada hari terakhir musim. Namun, Robertson mungkin justru melihat Tottenham sebagai opsi yang lebih menarik sekarang dibanding Januari, mengingat De Zerbi tanpa diragukan mampu meningkatkan performa Tottenham secara signifikan selama musim panas. Meski begitu, kami tetap belum yakin Robertson benar-benar akan bermain jauh lebih banyak di London utara dibanding saat dia di Liverpool musim lalu. Nilai: C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 Mei: Anthony Gordon (Newcastle ke Barcelona, €80 juta)

    Untuk Newcastle: Perubahan pendekatan yang sangat jelas. Newcastle mati-matian berusaha mempertahankan Alexander Isak musim panas lalu sebelum akhirnya terlambat mengizinkannya bergabung dengan Liverpool. Menyedihkan memang, tetapi akan jauh lebih baik jika mereka langsung mengalah dan membiarkannya pergi segera setelah ia mengajukan permintaan transfer, karena gangguan yang disebabkan penyerang Swedia itu sama sekali tidak menguntungkan Eddie Howe maupun para pemainnya. Karena itu, Newcastle bergerak cepat untuk melepas penyerang lain yang tidak lagi tenang situasinya, dan dengan biaya yang fantastis. Gordon adalah penyerang yang pekerja keras, bertalenta, dan serbabisa, tetapi dia tidak pernah melakukan sesuatu untuk klub maupun tim nasional yang menunjukkan bahwa dia bernilai £69 juta. Tentu saja, tantangan Newcastle sekarang adalah menginvestasikan uang itu dengan bijak, karena mereka benar-benar menyia-nyiakan apa yang mereka dapatkan untuk Isak, dan menarik talenta papan atas juga tidak akan lebih mudah pada musim panas ini. Newcastle tidak lagi bisa menawarkan sepak bola Liga Champions kepada calon rekrutan baru, dan finis memalukan di peringkat ke-12 Premier League, ditambah keinginan Gordon untuk mengikuti jejak Isak keluar dari pintu St. James' Park, membuktikan bahwa Newcastle bukan lagi ancaman serius bagi elite Inggris di bawah pemilik Arab Saudi yang kian tidak berminat. Nilai: B-

    Untuk Barcelona: Tanda yang benar-benar mengkhawatirkan. Barcelona sudah cukup lama tidak berada dalam posisi untuk belanja besar pemain karena masalah mereka yang terdokumentasi dengan baik dalam mematuhi regulasi finansial ketat La Liga, jadi ini bukan pertanda baik bahwa langkah pertama mereka setelah akhirnya membereskan masalah internal justru menghabiskan €80 juta untuk Gordon. Pemain internasional Inggris itu tentu seharusnya menjadi tambahan yang berguna. Dia bisa bermain hampir di mana saja di tiga posisi terdepan dan merupakan mesin pressing, tidak seperti Marcus Rashford, jadi mudah memahami mengapa Hansi Flick memberi lampu hijau untuk kedatangan Gordon. Namun, tetap saja tidak bisa dihindari dari fakta bahwa Barca membayar terlalu mahal. Memang, Gordon bisa saja menjalani Piala Dunia yang bagus, sehingga membuat harga itu terlihat lebih masuk akal, sementara juga telah disorot bahwa pemain asal Scouser itu mencetak 10 gol di Liga Champions musim ini, tetapi enam dari gol tersebut tercipta saat melawan Qarabag dan Union Saint-Gilloise, dan separuhnya berasal dari titik penalti. Dua belas gol dalam 60 penampilan terakhirnya di Premier League adalah indikator yang jauh lebih baik mengenai seperti apa rasio gol yang seharusnya diharapkan pendukung Barca dari rekrutan terbaru mereka. Jadi, meskipun Gordon lebih mungkin memberikan apa yang Flick inginkan dari seorang winger, dan dia akan menerima gaji yang lebih kecil daripada Rashford, ada nilai yang lebih baik di tempat lain, yang menunjukkan bahwa Barca kembali memiliki lebih banyak uang daripada akal sehat. Nilai: C+

    Untuk Gordon: Inilah materi pembentuk mimpi. Terlepas dari sejumlah penampilan yang sangat tidak konsisten di Premier League, khususnya dalam dua tahun terakhir, Gordon mendapatkan kepindahan ke klub besar yang jelas sudah cukup lama dia incar. Dia sendiri mengakui bahwa pikirannya sempat goyah oleh keterkaitan sebelumnya dengan klub kampung halamannya, Liverpool, yang juga dia dukung semasa kecil, sementara pada awalnya terlihat dia akan bergabung dengan Bayern Munich musim panas ini. Namun, Bayern Munich dapat dimengerti mundur karena harga yang diminta, dan di situlah letak tantangan besar yang sekarang dihadapi Gordon. Kemungkinan kedatangan Julian Alvarez akan mengalihkan cukup banyak perhatian dari pemain 25 tahun itu, tetapi dia tetap akan berada di bawah tekanan besar untuk membenarkan biayanya, karena Barca tidak membayar €80 juta untuk pemain pelapis. Gordon harus membuktikan dirinya layak menjadi starter di tim bertabur bintang, dan itu tidak akan mudah. Tanya saja Rashford, yang kini tampak tidak lagi dibutuhkan di Camp Nou meskipun membukukan total gabungan 28 gol dan assist pada musim debutnya di Barca. Meski begitu, Gordon mungkin nyaris tak percaya dengan keberuntungannya. Dia akan beralih dari bermain bersama Anthony Elanga menjadi sejajar dengan Lamine Yamal! Nilai: A

    Mark Doyle