Untuk Newcastle: Perubahan pendekatan yang sangat jelas. Newcastle mati-matian berusaha mempertahankan Alexander Isak musim panas lalu sebelum akhirnya terlambat mengizinkannya bergabung dengan Liverpool. Menyedihkan memang, tetapi akan jauh lebih baik jika mereka langsung mengalah dan membiarkannya pergi segera setelah ia mengajukan permintaan transfer, karena gangguan yang disebabkan penyerang Swedia itu sama sekali tidak menguntungkan Eddie Howe maupun para pemainnya. Karena itu, Newcastle bergerak cepat untuk melepas penyerang lain yang tidak lagi tenang situasinya, dan dengan biaya yang fantastis. Gordon adalah penyerang yang pekerja keras, bertalenta, dan serbabisa, tetapi dia tidak pernah melakukan sesuatu untuk klub maupun tim nasional yang menunjukkan bahwa dia bernilai £69 juta. Tentu saja, tantangan Newcastle sekarang adalah menginvestasikan uang itu dengan bijak, karena mereka benar-benar menyia-nyiakan apa yang mereka dapatkan untuk Isak, dan menarik talenta papan atas juga tidak akan lebih mudah pada musim panas ini. Newcastle tidak lagi bisa menawarkan sepak bola Liga Champions kepada calon rekrutan baru, dan finis memalukan di peringkat ke-12 Premier League, ditambah keinginan Gordon untuk mengikuti jejak Isak keluar dari pintu St. James' Park, membuktikan bahwa Newcastle bukan lagi ancaman serius bagi elite Inggris di bawah pemilik Arab Saudi yang kian tidak berminat. Nilai: B-

Untuk Barcelona: Tanda yang benar-benar mengkhawatirkan. Barcelona sudah cukup lama tidak berada dalam posisi untuk belanja besar pemain karena masalah mereka yang terdokumentasi dengan baik dalam mematuhi regulasi finansial ketat La Liga, jadi ini bukan pertanda baik bahwa langkah pertama mereka setelah akhirnya membereskan masalah internal justru menghabiskan €80 juta untuk Gordon. Pemain internasional Inggris itu tentu seharusnya menjadi tambahan yang berguna. Dia bisa bermain hampir di mana saja di tiga posisi terdepan dan merupakan mesin pressing, tidak seperti Marcus Rashford, jadi mudah memahami mengapa Hansi Flick memberi lampu hijau untuk kedatangan Gordon. Namun, tetap saja tidak bisa dihindari dari fakta bahwa Barca membayar terlalu mahal. Memang, Gordon bisa saja menjalani Piala Dunia yang bagus, sehingga membuat harga itu terlihat lebih masuk akal, sementara juga telah disorot bahwa pemain asal Scouser itu mencetak 10 gol di Liga Champions musim ini, tetapi enam dari gol tersebut tercipta saat melawan Qarabag dan Union Saint-Gilloise, dan separuhnya berasal dari titik penalti. Dua belas gol dalam 60 penampilan terakhirnya di Premier League adalah indikator yang jauh lebih baik mengenai seperti apa rasio gol yang seharusnya diharapkan pendukung Barca dari rekrutan terbaru mereka. Jadi, meskipun Gordon lebih mungkin memberikan apa yang Flick inginkan dari seorang winger, dan dia akan menerima gaji yang lebih kecil daripada Rashford, ada nilai yang lebih baik di tempat lain, yang menunjukkan bahwa Barca kembali memiliki lebih banyak uang daripada akal sehat. Nilai: C+

Untuk Gordon: Inilah materi pembentuk mimpi. Terlepas dari sejumlah penampilan yang sangat tidak konsisten di Premier League, khususnya dalam dua tahun terakhir, Gordon mendapatkan kepindahan ke klub besar yang jelas sudah cukup lama dia incar. Dia sendiri mengakui bahwa pikirannya sempat goyah oleh keterkaitan sebelumnya dengan klub kampung halamannya, Liverpool, yang juga dia dukung semasa kecil, sementara pada awalnya terlihat dia akan bergabung dengan Bayern Munich musim panas ini. Namun, Bayern Munich dapat dimengerti mundur karena harga yang diminta, dan di situlah letak tantangan besar yang sekarang dihadapi Gordon. Kemungkinan kedatangan Julian Alvarez akan mengalihkan cukup banyak perhatian dari pemain 25 tahun itu, tetapi dia tetap akan berada di bawah tekanan besar untuk membenarkan biayanya, karena Barca tidak membayar €80 juta untuk pemain pelapis. Gordon harus membuktikan dirinya layak menjadi starter di tim bertabur bintang, dan itu tidak akan mudah. Tanya saja Rashford, yang kini tampak tidak lagi dibutuhkan di Camp Nou meskipun membukukan total gabungan 28 gol dan assist pada musim debutnya di Barca. Meski begitu, Gordon mungkin nyaris tak percaya dengan keberuntungannya. Dia akan beralih dari bermain bersama Anthony Elanga menjadi sejajar dengan Lamine Yamal! Nilai: A

Mark Doyle