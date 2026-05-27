Kepindahan Mathys Tel ke Tottenham berpotensi menjadi bumerang bagi petinggi Bayern, karena klub tersebut mempertimbangkan untuk memecatnya meskipun tim tersebut meraih kesuksesan di bawah asuhan Vincent Kompany

Masa-masa indah Bayern dalam perjalanannya meraih gelar ganda di bawah asuhan Kompany kini disusul oleh laporan-laporan baru mengenai gejolak signifikan di jajaran petinggi klub. Meskipun tim tampil gemilang di lapangan, situasi di balik layar digambarkan sangat tidak stabil, dengan direktur olahraga Eberl kini menghadapi pengawasan ketat dari dewan pengawas.

Dalam wawancara dengan Spiegel yang mengguncang klub hanya beberapa jam sebelum final DFB-Pokal, presiden kehormatan Uli Hoeness secara terbuka mempertanyakan apakah kontrak Eberl akan diperpanjang melampaui tahun 2027. Hoeness menegaskan bahwa dewan masih meragukan mantan eksekutif Borussia Monchengladbach tersebut, sehingga peluang perpanjangan kontraknya saat ini hanya "60 banding 40" persen.