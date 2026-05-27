Kepindahan Mathys Tel ke Tottenham berpotensi menjadi bumerang bagi petinggi Bayern, karena klub tersebut mempertimbangkan untuk memecatnya meskipun tim tersebut meraih kesuksesan di bawah asuhan Vincent Kompany
Tekanan terhadap Eberl semakin meningkat meski Kompany berhasil
Masa-masa indah Bayern dalam perjalanannya meraih gelar ganda di bawah asuhan Kompany kini disusul oleh laporan-laporan baru mengenai gejolak signifikan di jajaran petinggi klub. Meskipun tim tampil gemilang di lapangan, situasi di balik layar digambarkan sangat tidak stabil, dengan direktur olahraga Eberl kini menghadapi pengawasan ketat dari dewan pengawas.
Dalam wawancara dengan Spiegel yang mengguncang klub hanya beberapa jam sebelum final DFB-Pokal, presiden kehormatan Uli Hoeness secara terbuka mempertanyakan apakah kontrak Eberl akan diperpanjang melampaui tahun 2027. Hoeness menegaskan bahwa dewan masih meragukan mantan eksekutif Borussia Monchengladbach tersebut, sehingga peluang perpanjangan kontraknya saat ini hanya "60 banding 40" persen.
Transfer dana yang terus menghantui dewan
Inti dari ketidakpuasan terkait masa jabatan Eberl adalah penanganan kepergian para pemain kunci, terutama kepindahan Tel ke Tottenham Hotspur. Para pengkritik internal di Bavaria dilaporkan merasa bahwa Eberl gagal memaksimalkan nilai jual bintang muda asal Prancis tersebut, serta Kingsley Coman, yang menimbulkan rasa frustrasi di kalangan pengambil keputusan klub terkait keuntungan finansial dari kepergian para pemain ternama.
Meskipun Abendzeitung melaporkan bahwa hubungan sehari-hari antara Eberl dan direktur olahraga Christoph Freund tetap profesional, laporan lain dari Kicker menggambarkan gambaran yang lebih suram. Majalah tersebut telah mengklaim selama berbulan-bulan bahwa juara berulang kali itu "tidak lagi menjadi satu kesatuan" dan bahwa struktur kepemimpinan telah terpecah belah akibat perselisihan internal mengenai strategi perekrutan dan penjualan.
Komentar Hoeness memicu reaksi keras di internal
Sifat kritikan Hoeness yang terbuka di depan umum tidak disambut baik oleh semua pihak di klub. Menurut laporan, komentarnya—di mana ia mengungkap keraguan dewan direksi untuk memberikan komitmen jangka panjang kepada Eberl—tidak diterima dengan baik oleh rekan-rekannya di dewan pengawas. Hal ini mengindikasikan bahwa perebutan kekuasaan di Bayern tidak hanya terjadi antara dewan direksi dan para direktur, tetapi juga di dalam dewan pengawas itu sendiri.
Terlepas dari ketidakpastian seputar departemen olahraga, tampaknya ada lebih banyak stabilitas di tingkat paling atas. Sementara Eberl berjuang untuk masa depannya, posisi CEO Jan-Christian Dreesen dianggap aman. Menurut laporan dari AZ, perpanjangan kontrak untuk Dreesen dipandang sebagai "formalitas," yang menyoroti perbedaan yang jelas dalam kepercayaan dewan direksi antara administrasi keuangan klub dan manajemen olahraganya.
Perjalanan Tel bersama Tottenham
Tel awalnya bergabung dengan Tottenham sebagai pemain pinjaman pada Februari 2025 hingga akhir musim, sebelum Spurs resmi merekrutnya secara permanen pada musim panas itu melalui kesepakatan senilai £30 juta, yang mengikatnya dengan klub hingga 2031. Sepanjang musim 2025-2026, penyerang muda ini tampil dalam 38 pertandingan di semua kompetisi, mencetak empat gol dan memberikan dua assist, saat ia dan rekan-rekan setimnya nyaris terhindar dari degradasi ke Championship pada hari terakhir musim tersebut.