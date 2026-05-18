AFP
Kepindahan Jose Mourinho ke Real Madrid sudah pasti! Pelatih Benfica 'telah menyetujui secara lisan' kepindahan sensasional ke Bernabeu dan akan menandatangani kontrak dua tahun untuk kembali sebagai manajer
'The Special One' bersiap untuk babak kedua
Mourinho berada di ambang kembalinya yang sensasional ke Real Madrid, dengan kesepakatan lisan yang kini telah tercapai untuknya mengambil alih kendali di ibu kota Spanyol, menurut Fabrizio Romano. Pelatih berusia 63 tahun itu telah ditawari kontrak dua tahun untuk kembali memimpin Los Blancos, lebih dari satu dekade setelah ia pertama kali meninggalkan klub pada 2013. Kesepakatan ini diperkirakan akan diselesaikan setelah pertandingan terakhir Madrid di La Liga musim ini melawan Athletic Bilbao, yang menandai berakhirnya masa jabatan singkat Arbeloa.
Penunjukan ini terjadi setelah periode yang kacau bagi raksasa Spanyol tersebut, yang melihat masa jabatan Xabi Alonso berakhir lebih awal sebelum Arbeloa mengambil alih pada Januari. Namun, musim tanpa trofi lainnya memaksa presiden Florentino Perez untuk kembali mengandalkan sosok yang sudah dikenal. Mourinho, yang terkenal karena membawa Madrid meraih gelar La Liga dengan rekor 100 poin, dipandang sebagai orang yang tepat untuk memulihkan ketertiban dan otoritas di ruang ganti yang telah berjuang untuk konsistensi. Meskipun manajer tersebut sebelumnya menyatakan ada "kemungkinan 99 persen" bahwa ia akan tetap di Benfica, daya tarik Bernabeu tampaknya telah mengubah segalanya.
Tak terkalahkan namun pulang dengan tangan hampa dari Lisbon
Keputusan ini diambil setelah musim yang benar-benar unik bagi Mourinho di Estadio da Luz. Ia membawa Benfica melalui musim bersejarah di mana mereka mencatatkan rekor tak terkalahkan di Primeira Liga, namun entah bagaimana gagal meraih gelar juara. Meskipun tak terkalahkan, banyaknya hasil imbang membuat The Eagles finis di posisi ketiga di belakang rival mereka, Porto dan Sporting CP. Rekor yang pahit manis ini tampaknya telah membuka jalan bagi kepergiannya, karena daya tarik untuk kembali ke Madrid terbukti terlalu kuat untuk diabaikan. Meskipun para penggemar Benfica akan kecewa melihat kepergiannya, kesempatan untuk memimpin proyek terbaru Real Madrid adalah tawaran yang tidak bisa ditolak oleh pelatih veteran tersebut.
Upaya transfer Rashford yang berani
Dengan kembalinya Mourinho yang hampir pasti, ia sudah mulai memikirkan cara memperkuat lini serangnya, dan ada satu wajah yang sudah tak asing lagi dalam incaran. Berbagai laporan menyebutkan bahwa Mourinho siap secara langsung memfasilitasi kepindahan mantan anak asuhnya di Manchester United, Marcus Rashford. Pemain timnas Inggris tersebut telah menghabiskan musim ini dengan status pinjaman di Camp Nou, namun kesulitan finansial yang dialami Barcelona telah membuka peluang bagi Madrid untuk bergerak.
Mourinho dikabarkan yakin bahwa kecepatan dan fleksibilitas sang penyerang akan sangat cocok dengan skema taktisnya di Bernabeu. Mengambil target utama dari rival Clasico mereka akan menjadi langkah strategis klasik ala Mourinho, yang berpotensi menandai dimulainya era baru yang agresif bagi Los Blancos di bursa transfer.
Era baru di ibu kota
Dengan memanggil kembali Mourinho, Presiden Madrid Florentino Perez memilih seorang pemenang yang sudah teruji dan memahami tekanan besar serta dinamika politik di Bernabeu.
Pengumuman resmi diperkirakan akan segera dilakukan, dengan Mourinho dijadwalkan tiba di Madrid pada awal pekan depan. Bagi para penggemar setia Real Madrid, kembalinya 'The Special One' menjanjikan kembalinya gaya sepak bola yang agresif yang menjadi ciri khas era awalnya. Sama seperti saat ia bergabung dengan klub pada 2010, tugasnya adalah menggulingkan Barcelona dari puncak klasemen La Liga, dan membawa Real kembali bersaing untuk meraih kejayaan di Liga Champions.