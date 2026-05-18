Kepindahan Jose Mourinho ke Real Madrid sudah pasti! Pelatih Benfica 'telah menyetujui secara lisan' kepindahan sensasional ke Bernabeu dan akan menandatangani kontrak dua tahun untuk kembali sebagai manajer

Mourinho berada di ambang kembalinya yang sensasional ke Real Madrid, dengan kesepakatan lisan yang kini telah tercapai untuknya mengambil alih kendali di ibu kota Spanyol, menurut Fabrizio Romano. Pelatih berusia 63 tahun itu telah ditawari kontrak dua tahun untuk kembali memimpin Los Blancos, lebih dari satu dekade setelah ia pertama kali meninggalkan klub pada 2013. Kesepakatan ini diperkirakan akan diselesaikan setelah pertandingan terakhir Madrid di La Liga musim ini melawan Athletic Bilbao, yang menandai berakhirnya masa jabatan singkat Arbeloa.

Penunjukan ini terjadi setelah periode yang kacau bagi raksasa Spanyol tersebut, yang melihat masa jabatan Xabi Alonso berakhir lebih awal sebelum Arbeloa mengambil alih pada Januari. Namun, musim tanpa trofi lainnya memaksa presiden Florentino Perez untuk kembali mengandalkan sosok yang sudah dikenal. Mourinho, yang terkenal karena membawa Madrid meraih gelar La Liga dengan rekor 100 poin, dipandang sebagai orang yang tepat untuk memulihkan ketertiban dan otoritas di ruang ganti yang telah berjuang untuk konsistensi. Meskipun manajer tersebut sebelumnya menyatakan ada "kemungkinan 99 persen" bahwa ia akan tetap di Benfica, daya tarik Bernabeu tampaknya telah mengubah segalanya.



