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Ibrahima Konate Real Madrid GFXGetty/GOAL
Tom Maston,Mark Doyle dan Krishan Davis

Diterjemahkan oleh

Kepindahan Ibrahima Konate ke Real Madrid bisa saja dengan cepat berujung buruk setelah musim terakhirnya yang mengecewakan bersama Liverpool: GOAL memberikan penilaian terhadap transfer-transfer terbesar pada bursa transfer musim panas 2026

Opinion
Real Madrid
I. Konate
B. Silva
M. Cucurella
Tottenham Hotspur
A. Robertson
Manchester United
Ederson
Barcelona
A. Gordon
Liverpool
Chelsea
Manchester City
Newcastle United
Atalanta
Premier League
LaLiga
Serie A
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Bagi sebagian penggemar sepak bola, musim panas adalah periode dalam kalender yang paling mereka nantikan — dan itu bukan hanya karena setiap empat tahun sekali diisi oleh Piala Dunia! Melainkan, karena berakhirnya musim hanya berarti satu hal: Saatnya bursa transfer! Bursa transfer 2026 kemungkinan besar akan kembali ramai, dengan beberapa nama besar yang diprediksi akan melakukan transfer bernilai fantastis sebelum batas waktu pada 1 September.

Kita tahu bahwa beberapa transfer berjalan lancar bagi semua pihak yang terlibat, tetapi ada banyak kasus di mana setidaknya salah satu klub, atau bahkan sang pemain, bertanya-tanya bagaimana jadinya jika mereka mengambil keputusan yang berbeda saat berada di meja perundingan.

GOAL hadir di sini untuk memastikan Anda mengetahui siapa yang paling diuntungkan dari setiap kesepakatan besar tersebut, bahkan sebelum para pemain tersebut secara resmi diperkenalkan. Sepanjang jendela transfer musim panas, kami akan memberikan penilaian terhadap setiap kesepakatan yang tercapai seiring berjalannya waktu, sehingga Anda dapat melacak para pemenang besar—dan pecundang—di musim transfer ini.

Lihat semua penilaian kami di bawah ini, dan sampaikan pendapat Anda di kolom komentar...

  • Ibrahima Konate Real Madrid GFXGetty/GOAL

    18 Juni: Ibrahima Konate (dari Liverpool ke Real Madrid, tanpa biaya transfer)

    Bagi Liverpool: Liverpool benar-benar terjepit di antara dua pilihan sulit terkait masa depan Konate, namun situasi ini sebenarnya bisa dihindari jika kontrak sang bek tidak dibiarkan habis sejak awal. Seandainya The Reds mengikatnya dengan kontrak baru saat ia berada di puncak performanya selama musim 2024-25 yang berhasil meraih gelar juara, maka mereka akan bisa mendapatkan biaya transfer yang layak ketika tiba waktunya untuk berpisah - tetapi pemain asal Prancis itu akhirnya hengkang tanpa imbalan apa pun setelah menjalani musim yang sangat buruk secara individu. Pada kenyataannya, akan sangat aneh jika Liverpool menyetujui tuntutan gaji Konate yang fantastis (dilaporkan sekitar £250.000 per minggu) di tengah musim yang kacau balau yang diwarnai serangkaian kesalahan mencolok, dengan negosiasi yang melelahkan yang telah berlarut-larut selama berbulan-bulan tanpa hasil, meskipun sang pemain mengklaim pada bulan April bahwa ia hampir mencapai kesepakatan. Liverpool setidaknya sudah merekrut calon pengganti dalam diri Giovanni Leoni dan Jeremy Jacquet, namun ini tetap merupakan pemborosan waktu yang besar bagi semua pihak. Nilai: D

    Bagi Real Madrid: Kemungkinan besar, Real Madrid akan memberikan gaji fantastis yang diinginkan Konate—yang menjadi target jangka panjang mereka—meski tanpa membayar biaya transfer. Hal ini tetap berisiko mengingat performa buruk sang bek tengah sepanjang upaya pertahanan gelar Liverpool yang lemah. Perlu diingat bahwa Los Blancos dilaporkan telah memutuskan untuk mengakhiri minat mereka pada pemain tersebut pada November tahun lalu, yang cukup mengindikasikan sesuatu. Pemain asal Prancis ini adalah bek yang bagus pada hari-harinya yang terbaik, dan di usia 27 tahun, ia mungkin masih belum mencapai masa puncak bagi pemain di posisinya. Real pada dasarnya bertaruh bahwa ia akan menemukan kembali performa terbaiknya di Spanyol, dan ia bisa menjadi solusi berbiaya relatif rendah untuk area yang menjadi masalah bagi klub; David Alaba akan meninggalkan Bernabeu musim panas ini, Antonio Rudiger sudah melewati masa jayanya, Eder Militao terus diganggu cedera, dan Dean Huijsen masih sangat muda. Namun, Konate bukanlah solusi kelas atas, dan transfer ini terasa seperti langkah yang bisa dengan cepat berujung buruk mengingat sorotan intens yang mengarah pada Los Blancos, baik dari suporter maupun media. Nilai: B

    Bagi Konate: Tentunya pemenang terbesar dalam situasi ini adalah Konate, yang akan mewujudkan impiannya pindah ke Real Madrid sekaligus mendapatkan gaji fantastis yang diidamkannya. Namun, ia harus segera beradaptasi sebagai calon pemain inti bersama Huijsen; di Bernabeu yang penuh tekanan, tidak akan ada toleransi terhadap kesalahan-kesalahan yang menghantui musim terakhirnya di Anfield. Konate mengikuti jejak Trent Alexander-Arnold dengan menyelesaikan transfer gratis ke Madrid, dan kesulitan yang dialami pemain Inggris itu pada musim debutnya seharusnya menjadi peringatan. Namun, jika ia bisa segera menemukan kembali kepercayaan diri dan performa terbaiknya, maka ia memiliki kesempatan untuk membuktikan diri sebagai pemain kunci di salah satu klub terbesar di dunia dalam skuad Real Madrid yang diperbarui di bawah asuhan Jose Mourinho. Namun, apakah ia mampu melakukannya, masih jauh dari jaminan. Nilai: A

    Krishan Davis

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  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    17 Juni: Bernardo Silva (dari Manchester City ke Real Madrid, tanpa biaya transfer)

    Bagi Man City: Kehilangan seorang legenda. Bernardo tak diragukan lagi merupakan salah satu pesepakbola terbaik yang pernah bermain di Liga Premier, seorang gelandang serang yang sangat gigih dan inovatif yang benar-benar menjadi bagian tak terpisahkan dari masa kejayaan berkelanjutan Manchester City. Memang, pemain asal Portugal ini pada dasarnya adalah pemain ideal bagi Pep Guardiola—itulah sebabnya pelatih asal Catalunya itu sangat mencintainya dan bahkan meneteskan air mata saat Silva berpamitan secara emosional di Etihad. Guardiola sempat berharap pemain berusia 31 tahun ini akan mengakhiri kariernya di City, namun kepergian ini sebenarnya sudah bisa diprediksi sejak lama. Melihatnya hengkang tanpa imbalan apa pun tentu saja tidak menguntungkan dari sudut pandang finansial, namun hal itu adalah yang paling pantas ia terima setelah sembilan tahun memberikan kontribusi luar biasa. Meski demikian, keterampilan, kecerdasan, dan—mungkin yang paling penting—kepribadiannya akan sangat dirindukan di City. Nilai: D

    Bagi Real Madrid: Dua alasan untuk merayakan. Bukan hanya Los Blancos berhasil mendatangkan pemain berkualitas luar biasa secara gratis, mereka juga berhasil mengalahkan rival abadi Barcelona dalam perburuan tanda tangannya. Setelah berbulan-bulan spekulasi—beberapa di antaranya bahkan dikomentari oleh Bernardo sendiri—pindah ke Camp Nou tampak seperti hal yang pasti. Namun, kedatangan Jose Mourinho di Bernabeu jelas mengubah segalanya. 'The Special One' menjadikan perekrutan rekan senegaranya ini sebagai prioritas, dan kesepakatan itu praktis rampung dalam waktu 36 jam. Masa-masa terbaik Silva memang sudah berlalu, namun ia menunjukkan selama perebutan gelar Liga Premier musim lalu bahwa ia masih mampu tampil dominan di laga-laga besar (penampilannya melawan Arsenal di Etihad sangat luar biasa). Namun, yang mungkin lebih penting dari segalanya, Bernardo kemungkinan besar adalah panutan ideal bagi para pemain muda di skuad Madrid, perwujudan dari apa yang diinginkan Mourinho dari para pemainnya: perpaduan sempurna antara bakat dan ketekunan. Dalam konteks itu, mudah dipahami mengapa Real Madrid menggagalkan upaya Barcelona untuk mendatangkan pemain internasional Portugal tersebut. Nilai: B+

    Bagi Bernardo Silva: Pindah ke Spanyol yang telah lama ia idamkan. Setidaknya selama tiga musim panas terakhir—jika tidak lebih—Silva dikaitkan dengan transfer ke salah satu tim papan atas La Liga. Namun, berkali-kali Guardiola meyakinkannya untuk menghabiskan satu musim lagi di Etihad. Namun, kali ini Bernardo tak bisa dibujuk lagi, dan kini ia akhirnya akan memiliki kesempatan untuk bermain di salah satu raksasa tradisional sepak bola Eropa. Memang, Madrid sedang mengalami masa sulit, setelah digeser dari puncak sepak bola Spanyol oleh Barcelona, tetapi membantu Mourinho mengembalikan mereka ke puncak adalah tantangan yang pasti akan ia sambut dan nikmati. Persaingan untuk memperebutkan posisi di Real sangat ketat dan Silva tidak lagi se dinamis dulu, tetapi, seperti yang ditekankan Guardiola, lima yard pertama ada di pikiranmu dan, dalam hal itu, hanya sedikit pemain yang secepat mantan kapten City ini. Jadi, meskipun mungkin disayangkan bahwa ia tidak pindah ke Madrid saat usianya masih sedikit lebih muda, Bernardo memiliki pengalaman dan kualitas untuk meniru jejak Luka Modric (yang dibawa Mourinho ke Bernabeu) dengan tetap bersinar di Spanyol hingga usia akhir 30-an. Nilai: A+

  • Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL

    15 Juni: Marc Cucurella (dari Chelsea ke Real Madrid, €60 juta)

    Bagi Chelsea: Ini terasa seperti situasi yang aneh bagi Chelsea; Cucurella adalah pemain yang telah berkembang menjadi sosok kunci di lini pertahanan The Blues sejak bergabung pada 2022—meski awalnya kurang mengesankan—sehingga melihatnya hengkang dengan merugi terasa sedikit membingungkan. Saat berada dalam performa terbaiknya, ia bisa dibilang termasuk salah satu yang terbaik di posisinya di dunia. Meskipun demikian, Chelsea jelas membayar terlalu mahal saat pertama kali merekrut pemain asal Spanyol ini dari Brighton seharga £60 juta ($80 juta), dan mengingat ia dilaporkan telah memberi sinyal niatnya untuk hengkang di belakang layar serta secara terbuka mengkritik cara klub dikelola, mereka mungkin akan puas mendapatkan kembali hingga £52 juta ($69 juta) setelah menilai bahwa ia bukanlah pemain yang tak tergantikan. Memang, mereka mungkin akan kesulitan mendapatkan lebih dari itu di bursa transfer mendatang untuk seorang pemain yang akan berusia 28 tahun pada bulan Juli. Kepergian Cucurella juga berarti skuad yang sangat kekurangan pengalaman ini kehilangan salah satu pemain paling berpengalaman, namun Chelsea pasti yakin bahwa Jorrel Hato yang masih muda dapat mengisi kekosongan tersebut, begitu pula dengan pemain baru yang diharapkan, Valentin Barco. Nilai: B-

    Bagi Real Madrid: Tampaknya apa pun yang dikatakan Jose Mourinho, itulah yang terjadi, karena Real Madrid memulai kampanye perekrutan awal jendela transfer dengan penandatanganan yang mengejutkan. Klub ini telah menghabiskan dana besar untuk seorang bek kiri musim panas lalu guna membawa Alvaro Carreras kembali ke Bernabeu dari Benfica, namun hal itu tidak menghentikan mereka untuk membelanjakan dana besar pada Cucurella, yang dilaporkan telah diidentifikasi sebagai target oleh manajer baru (lama) mereka. Biaya transfer sebesar €60 juta tergolong sangat tinggi bagi tim yang selama beberapa tahun terakhir menerapkan pendekatan yang cukup hemat dalam bursa transfer, dan hal ini menuntut pengembalian investasi yang instan dari seorang pemain yang performa-nya sedikit menurun dalam beberapa bulan terakhir. Cucurella yang sebentar lagi berusia 28 tahun seharusnya berada di puncak performanya, tetapi secara realistis, berapa tahun lagi Los Blancos dapat memaksimalkan kontribusinya? Setidaknya, ia memiliki ciri khas pemain ‘Mourinho’ dengan energi dan agresivitasnya. Real kini juga memiliki empat bek kiri tim utama, yaitu pemain baru ini, Carreras, Ferland Mendy, dan Fran Garcia, sehingga pasti akan ada pemain yang harus dilepas. Nilai: C

    Bagi Cucurella: Tak diragukan lagi, Cucurella adalah pihak yang paling diuntungkan dari transfer ini. Ia telah mencapai tujuannya untuk meninggalkan Chelsea yang sedang kehilangan arah dan bergabung dengan salah satu klub terbesar di dunia di puncak kariernya. Sudah banyak diberitakan bahwa sang bek ingin kembali ke Spanyol, setelah kecewa dengan cara BlueCo mengelola klub di Stamford Bridge, namun tak ada yang menduga ia akan berlabuh di Bernabeu di tengah minat dari Atletico Madrid. Maka, tak mengherankan jika kesepakatan ini diselesaikan begitu cepat, dengan Cucurella diduga langsung menyetujui tawaran Real begitu mereka menghubunginya. Mengingat ia tampaknya telah diincar oleh Mourinho, ia memiliki peluang besar untuk menempatkan dirinya sebagai pemain kunci, sementara Carreras kemungkinan akan masuk dan keluar dari susunan pemain utama sang pelatih asal Portugal. Namun, mengingat biaya transfer yang sangat besar, ia harus langsung menunjukkan performa terbaiknya atau berisiko mendapat tekanan dari suporter Bernabeu yang terkenal tidak sabar, terutama mengingat hubungannya dengan Barcelona. Nilai: A

    Krishan Davis


  • Andy RobertsonGetty Images

    5 Juni: Andy Robertson (dari Liverpool ke Tottenham, tanpa biaya transfer)

    Bagi Liverpool: Perpisahan yang penuh emosi. Robertson jelas termasuk salah satu rekrutan terbaik dalam sejarah klub, sosok kunci di era Jurgen Klopp yang didatangkan hanya dengan £8 juta dari Hull City pada tahun 2017, dan pada masa kejayaannya, ia bisa dibilang sebagai bek kiri terbaik di dunia. Namun, tak dapat dipungkiri bahwa usia mulai membebani pemain berusia 32 tahun ini — itulah sebabnya Liverpool bergerak lebih awal untuk menggantikannya dengan mendatangkan Milos Kerkez musim panas lalu, dan bahkan akan menjual Robertson selama jendela transfer musim dingin jika mereka bisa memanggil kembali Kostas Tsimikas dari Roma. Masalahnya kini, Kerkez masih belum sepenuhnya menyesuaikan diri di Anfield, sementara selama musim 2025-26 yang penuh tantangan bagi The Reds, menjadi sangat jelas bahwa pengalaman, kegigihan, dan kepribadian Robertson akan sangat dirindukan di Merseyside. Memang, kekhawatiran di kalangan suporter kini adalah bahwa kepergian Robertson, bersama dengan kepergian Mohamed Salah, hanya akan mengakibatkan standar tim semakin menurun musim depan. Nilai: D

    Bagi Tottenham: Tetap merupakan langkah yang mengejutkan. Spurs jelas berusaha merekrut Robertson pada Januari, namun sulit dipahami alasan pastinya. Skuad Tottenham mungkin memang kekurangan kualitas dan kedalaman di beberapa area lapangan, namun posisi bek kiri bukanlah salah satunya. Ben Davies memang baru saja mengalami patah pergelangan kaki, namun Spurs masih memiliki Destiny Udogie dan Djed Spence yang serba bisa sebagai opsi, sementara remaja Brasil Souza baru saja bergabung dari Santos. Argumennya adalah bahwa Robertson akan menjadi tambahan penting bagi ruang ganti yang sedang kacau — dan dia tentu bisa membantu pelatih baru Roberto De Zerbi menanamkan budaya komitmen 100 persen di dalam skuad. Fakta bahwa dia datang terlambat sebagai pemain bebas transfer adalah bonus kecil yang menyenangkan, tetapi perasaan bahwa Tottenham sebenarnya tidak terlalu membutuhkan Robertson tetap ada. Nilai: C

    Bagi Robertson: Keputusan yang membingungkan. Orang bisa memahami mengapa Robertson bersedia meninggalkan Liverpool pada Januari. Ia telah diturunkan menjadi pilihan kedua di belakang pemain yang performanya tidak terlalu baik dan ingin bermain secara reguler di Liga Premier menjelang Piala Dunia — sesuatu yang tampaknya bersedia ditawarkan Spurs kepadanya. Robertson pada akhirnya tampil sebagai starter dalam lebih banyak pertandingan di paruh kedua musim daripada yang mungkin ia harapkan, artinya ia dalam kondisi yang cukup baik saat berangkat ke Amerika Utara, tetapi tidak pernah ada peluang baginya untuk tetap di Anfield, karena Liverpool tidak pernah menawarkan perpanjangan kontrak kepadanya. Namun, ia memang memiliki opsi lain selain Spurs, dengan Juventus termasuk di antara klub yang dikabarkan tertarik merekrut kapten timnas Skotlandia tersebut. Oleh karena itu, agak aneh bahwa ia memutuskan bergabung dengan klub yang nyaris saja terdegradasi ke Championship pada hari terakhir musim. Namun, Robertson mungkin justru menemukan bahwa Tottenham kini menjadi opsi yang lebih menarik daripada saat Januari lalu, mengingat De Zerbi tak diragukan lagi mampu meningkatkan performa Spurs secara signifikan selama musim panas. Namun, kami masih belum yakin bahwa Robertson benar-benar akan bermain lebih banyak di London utara daripada yang ia lakukan di Liverpool musim lalu. Nilai: C

    Mark Doyle

  • Ederson Man Utd GFXGetty/GOAL

    2 Juni: Ederson (dari Atalanta ke Manchester United, £35 juta)

    Bagi Atalanta: Ini sekali lagi menjadi bukti model bisnis mereka yang brilian. Atalanta mendatangkan Ederson dari Salernitana pada tahun 2022 dengan biaya sekitar €23 juta dan kini berpotensi menggandakan angka tersebut jika semua klausul tambahan terpenuhi, dengan menjualnya ke United setelah empat tahun penampilan gemilang yang mencakup kesuksesan bersejarah di Liga Europa. Tak diragukan lagi bahwa menggantikan pemain asal Brasil ini akan sulit, namun inilah yang dilakukan Atalanta: mereka menemukan bakat-bakat mentah dan kemudian menjualnya kepada penawar tertinggi beberapa musim kemudian. Ingat, Atletico Madrid juga menginginkan Ederson, tetapi Atalanta bersikukuh pada harga yang diminta dan United akhirnya setuju untuk membayar sesuai tuntutan mereka untuk seorang pemain yang kontraknya hanya tersisa satu tahun lagi. Ini hanyalah karya luar biasa lainnya dari salah satu tim perekrutan terbaik di industri ini. Nilai: A

    Bagi United: Rekrutan yang bijaksana dari klub yang terkenal dengan perekrutan yang gegabah. Setelah Casemiro mengucapkan selamat tinggal kepada Old Trafford, United membutuhkan gelandang lain, sehingga mereka memilih pengganti yang sepadan dengan mendatangkan pemain Brasil lain yang ahli merebut bola dan juga bisa bermain. Nilai pasar Ederson sedikit menurun selama setahun terakhir — itulah sebabnya ia tidak masuk dalam skuad Piala Dunia Carlo Ancelotti, sedangkan Casemiro masuk. Namun, hal itu bisa dibilang sangat berkaitan dengan kepergian Gian Piero Gasperini dari Atalanta musim panas lalu, karena Ederson sebelumnya dianggap sebagai “poros utama” dari tim hebat yang menghancurkan Bayer Leverkusen asuhan Xabi Alonso di final Liga Europa 2024. Saat itu, Ederson dikaitkan dengan klub-klub seperti Liverpool dan Manchester City, dan jika ia bisa kembali ke performa terbaiknya, ia berpotensi membentuk kemitraan lini tengah yang tangguh bersama Kobbie Mainoo—karena meskipun Ederson mungkin tidak sehebat Casemiro di masa jayanya, ia jelas merupakan peningkatan yang signifikan dibandingkan Manuel Ugarte! Nilai: B+

    Bagi Ederson: Langkah besar yang sudah lama pantas ia dapatkan. Ederson tak pernah menyembunyikan minatnya untuk bermain di Liga Premier, dan kini ia akan mendapat kesempatan untuk menguji kemampuannya di kompetisi yang seharusnya cocok dengan keahlian khususnya. Ederson sangat unggul dalam merebut kembali dan mempertahankan penguasaan bola, sekaligus menjadi ancaman di kotak penalti. Tentu saja, ada yang berpendapat bahwa ia akan lebih baik jika bergabung dengan Atletico asuhan Diego Simeone, tetapi Michael Carrick sendiri adalah gelandang bertahan yang hebat dan, yang lebih penting lagi, tampaknya telah mengembalikan stabilitas di Old Trafford—tempat yang sebelumnya dianggap sebagai destinasi yang sangat berisiko bagi para pesepakbola berbakat yang berharap bisa meningkatkan level permainan mereka. Menurut kami, Ederson memiliki segala yang dibutuhkan untuk memberikan dampak besar di ‘The Theatre of Dreams’, yang tak diragukan lagi akan sangat membantu mengembalikannya ke skuad Brasil. Nilai: A

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 Mei: Anthony Gordon (dari Newcastle ke Barcelona, €80 juta)

    Bagi Newcastle: Perubahan pendekatan yang sangat berarti. Newcastle berjuang habis-habisan untuk mempertahankan Alexander Isak musim panas lalu sebelum akhirnya, meski terlambat, mengizinkannya bergabung dengan Liverpool. Meski terdengar menyedihkan, akan jauh lebih baik jika mereka langsung menyerah dan membiarkannya pergi begitu ia mengajukan permintaan transfer, karena gejolak yang ditimbulkan oleh striker asal Swedia itu sama sekali tidak menguntungkan bagi Eddie Howe dan para pemainnya. Newcastle pun bertindak cepat untuk melepas penyerang lain yang tidak stabil—dan dengan biaya yang fantastis. Gordon adalah penyerang yang pekerja keras, berbakat, dan serba bisa—namun ia belum pernah menunjukkan prestasi apa pun bagi klub maupun negaranya yang menunjukkan bahwa ia layak dihargai £69 juta. Tentu saja, tantangan bagi Newcastle kini adalah menginvestasikan uang tersebut dengan bijak, karena mereka telah menyia-nyiakan sepenuhnya hasil penjualan Isak, dan menarik talenta kelas atas tidak akan lebih mudah musim panas ini. The Magpies tidak lagi bisa menawarkan kesempatan bermain di Liga Champions kepada calon pemain baru, dan peringkat ke-12 yang memalukan di Liga Premier, ditambah keinginan Gordon untuk mengikuti jejak Isak keluar dari St. James' Park, membuktikan bahwa Newcastle tidak lagi menjadi ancaman serius bagi elit Inggris di bawah kepemilikan pemilik asal Arab Saudi yang semakin tidak peduli. Nilai: B-

    Bagi Barcelona: Tanda yang sangat mengkhawatirkan. Barcelona sudah cukup lama tidak berada dalam posisi untuk berbelanja besar-besaran karena masalah yang sudah diketahui umum terkait kepatuhan terhadap regulasi keuangan ketat La Liga, sehingga tidaklah menjadi pertanda baik bahwa langkah pertama mereka setelah akhirnya menata kembali keuangan klub adalah menghabiskan €80 juta untuk Gordon. Pemain internasional Inggris ini tentu saja akan menjadi tambahan yang berguna. Dia bisa bermain di hampir semua posisi di lini depan dan merupakan mesin pressing — tidak seperti Marcus Rashford — sehingga mudah dipahami mengapa Hansi Flick menyetujui kedatangan Gordon. Namun, tak bisa dipungkiri bahwa Barca telah membayar terlalu mahal. Memang, Gordon bisa saja tampil bagus di Piala Dunia, sehingga harga tersebut terlihat lebih wajar, sementara juga telah disebutkan bahwa pemain asal Liverpool ini mencetak 10 gol di Liga Champions musim ini—namun enam di antaranya tercipta melawan Qarabag dan Union Saint-Gilloise, dan setengahnya dari titik penalti. Dua belas gol dalam 60 penampilan terakhirnya di Liga Premier adalah indikator yang jauh lebih baik mengenai tingkat produktivitas yang seharusnya diharapkan oleh para pendukung Barca dari rekrutan terbarunya ini. Jadi, meskipun Gordon lebih mungkin memberikan apa yang diinginkan Flick dari seorang pemain sayap, dan gajinya akan lebih rendah daripada Rashford, ada opsi yang lebih menguntungkan di tempat lain, yang menunjukkan bahwa Barca kembali ke pola menghabiskan uang tanpa pertimbangan yang matang. Nilai: C+

    Bagi Gordon: Ini seperti mimpi yang jadi kenyataan. Meskipun penampilannya di Liga Premier sangat tidak konsisten, terutama dalam dua tahun terakhir, Gordon berhasil pindah ke klub besar yang sudah lama ia incar. Ia sendiri mengakui bahwa ia sempat tergoda oleh kabar sebelumnya yang mengaitkannya dengan klub kota kelahirannya, Liverpool—yang juga ia dukung sejak kecil—meski awalnya sepertinya ia akan bergabung dengan Bayern Munich musim panas ini. Namun, Bayern Munich—secara wajar—menolak harga yang diminta, dan di situlah letak tantangan besar yang kini dihadapi Gordon. Kedatangan Julian Alvarez kemungkinan akan mengalihkan sebagian besar perhatian dari pemain berusia 25 tahun ini, tetapi ia tetap akan berada di bawah tekanan besar untuk membenarkan biaya transfernya—karena Barcelona tidak membayar €80 juta untuk pemain cadangan. Gordon harus membuktikan dirinya layak menjadi starter di tim yang dipenuhi bintang, dan itu tidak akan mudah. Tanyakan saja pada Rashford, yang kini dianggap tidak lagi dibutuhkan di Camp Nou meskipun telah mencetak total 28 gol dan assist pada musim debutnya di Barca. Meski begitu, Gordon mungkin hampir tidak percaya dengan keberuntungannya. Ia akan beralih dari bermain bersama Anthony Elanga menjadi berduet dengan Lamine Yamal! Nilai: A

    Mark Doyle