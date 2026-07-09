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Andrey Santos GFXGOAL
Tom Maston,Mark Doyle dan Krishan Davis

Diterjemahkan oleh

Kepindahan Andrey Santos senilai £50 juta dari Chelsea ke Man Utd membingungkan semua pihak: GOAL memberikan penilaian terhadap transfer-transfer terbesar pada bursa transfer musim panas 2026

Opinion
Tottenham Hotspur
S. Tonali
M. Fernandes
Real Madrid
D. Dumfries
I. Konate
B. Silva
M. Cucurella
Manchester City
E. Anderson
Bayern Munich
I. Saibari
Chelsea
M. Palestra
AC Milan
G. Ramos
Liverpool
V. Munoz
J. van Hecke
A. Robertson
Manchester United
Ederson
Barcelona
A. Gordon
Paris Saint-Germain
Inter
Newcastle United
West Ham United
Nottingham Forest
Brighton & Hove Albion
Atalanta
PSV
Premier League
LaLiga
Serie A
Ligue 1
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Bagi sebagian penggemar sepak bola, musim panas adalah periode dalam kalender yang paling mereka nantikan — dan itu bukan hanya karena setiap empat tahun sekali diisi oleh Piala Dunia! Melainkan, karena berakhirnya musim hanya berarti satu hal: Saatnya bursa transfer! Bursa transfer 2026 sekali lagi terbukti sangat sibuk, dengan beberapa nama besar melakukan transfer bernilai fantastis sebelum batas waktu pada 1 September.

Kita tahu bahwa beberapa transfer berakhir dengan baik bagi semua pihak yang terlibat, tetapi ada banyak kasus di mana setidaknya salah satu klub, atau bahkan sang pemain, bertanya-tanya bagaimana jadinya jika mereka mengambil keputusan yang berbeda saat berada di meja perundingan.

GOAL hadir di sini untuk memastikan Anda mengetahui siapa yang paling diuntungkan dari setiap kesepakatan besar, bahkan sebelum para pemain tersebut secara resmi diperkenalkan. Sepanjang jendela transfer musim panas, kami akan memberikan penilaian terhadap setiap kesepakatan yang tercapai seiring berjalannya waktu, sehingga Anda dapat melacak para pemenang besar—dan pecundang—di musim transfer ini.

Lihat semua penilaian kami di bawah ini, dan sampaikan pendapat Anda di kolom komentar...

  • 안드레이 산투스 (Andrey Santos)Getty Images

    9 Juli: Andrey Santos (dari Chelsea ke Man Utd, £50 juta)

    Bagi Chelsea: Musim panas yang aneh bagi Chelsea terus berlanjut setelah mereka setuju untuk menjual salah satu pemain muda berbakatnya kepada rival langsung dalam perebutan posisi empat besar di Liga Premier. Andrey Santos tampaknya berkembang dengan baik setelah kembali dari masa peminjaman yang sukses bersama klub saudara, Strasbourg, untuk bergabung dengan tim utama; ia tampil secara reguler sepanjang musim 2025-26 dan sering tampil mengesankan saat menggantikan Enzo Fernandez dan Moises Caicedo. Jika Fernandez hengkang, seperti yang tampaknya akan terjadi, maka manajer baru Xabi Alonso akan kehabisan opsi. Namun, pemain berusia 22 tahun ini jelas tidak dianggap sebagai pemain yang tak bisa diganggu gugat, dan tawaran Man Utd sebesar £48 juta ($64 juta) ditambah £2 juta dalam bentuk bonus tambahan untuk seorang gelandang yang belum menjadi starter tetap itu jelas terlalu menggiurkan untuk ditolak. Inilah model bisnis “BlueCo” yang sedang berjalan; Chelsea diprediksi akan meraup keuntungan signifikan dari Santos, yang didatangkan sebagai pemain muda berpotensi tinggi dari klub Brasil Vasco da Gama seharga £16 juta pada tahun 2023. Keputusan bisnis yang sinis ini meninggalkan rasa pahit, tetapi tawaran uang yang besar berarti kesepakatan ini mungkin terlalu menggiurkan untuk ditolak. Namun, jika Santos berkembang menjadi talenta kelas dunia di Man Utd, ini bukanlah kesepakatan yang akan dikenang dengan baik. Nilai: B-

    Bagi Man Utd: Salah satu transfer yang agak membingungkan bagi semua pihak. Setelah gagal mendapatkan target utama di lini tengah, Elliot Anderson dan Matheus Fernandes—yang masing-masing direkrut oleh Man City dan Tottenham—Man Utd terpaksa beralih ke Santos dengan tergesa-gesa untuk menghindari skenario di mana Mason Mount menjadi satu-satunya gelandang senior yang diakui saat kampanye pramusim mereka dimulai pada 18 Juli, sementara Kobbie Mainoo masih berlaga di Piala Dunia bersama timnas Inggris. Dilaporkan bahwa para pengambil keputusan di United tetap 'tenang' setelah upaya merekrut Fernandes gagal, namun Santos tidak berada di level yang sama dengan target-target sebelumnya, dan paket transfer sebesar £50 juta terbilang mahal untuk seorang pemain yang jelas-jelas ingin dilepas oleh Chelsea. Setan Merah memang membutuhkan pemain di lini tengah menyusul hengkangnya Casemiro dan cedera serius yang dialami Manuel Ugarte, namun mereka telah membayar terlalu mahal untuk seseorang yang tidak akan menjadi starter pasti setelah jendela transfer ditutup. Harapannya, di usia 22 tahun, ia masih memiliki banyak potensi yang bisa dikembangkan. Nilai: C

    Untuk Andrey Santos: Mungkin termotivasi oleh fakta bahwa ia tidak masuk dalam skuad Brasil asuhan Carlo Ancelotti setelah musim di mana ia sering masuk-keluar tim utama Chelsea, dilaporkan bahwa Santos akan meninggalkan The Blues demi mencari 'kesempatan bermain reguler di tim utama'. Apakah ia akan mendapatkan menit bermain lebih banyak di Old Trafford daripada yang ia dapatkan di Stamford Bridge masih harus dilihat, dan banyak hal akan bergantung pada siapa lagi yang didatangkan United, mengingat rekan senegaranya Ederson juga akan bergabung dan pemain lain kemungkinan akan menyusul di tengah perombakan lini tengah klub. Santos mungkin merasa perlu memulai dari awal di luar kekacauan di tingkat direksi dan pergantian pelatih yang terus-menerus di Chelsea, meskipun tidak ada jaminan bahwa Man Utd akan mampu memberikan stabilitas jangka panjang yang lebih baik. Namun, mereka dapat menawarkan kesempatan bermain di Liga Champions, yang secara otomatis berarti waktu bermain yang lebih banyak mengingat mantan klub Santos belum lolos ke kompetisi Eropa apa pun. Pada dasarnya, terserah sang pemain untuk memastikan dirinya menjadi sosok kunci di lingkungan barunya. Nilai: B

    Krishan Davis

    • Iklan
  • Newcastle United v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    6 Juli: Sandro Tonali (dari Newcastle ke Tottenham, £100 juta)

    Bagi Newcastle: Gelembung impian itu benar-benar telah pecah! Ketika Newcastle lolos ke Liga Champions musim lalu, setelah mengakhiri puasa gelar dengan mengalahkan Liverpool di final Carabao Cup, para pendukung bermimpi klub yang didanai pemerintah ini akan menjadi versi Inggris dari Paris Saint-Germain yang didukung Qatar. Namun, The Reds kemudian memberi The Magpies pengingat yang kejam tentang posisi mereka dalam hierarki Liga Premier dengan merebut Alexander Isak dari mereka dalam keadaan yang paling menyakitkan. Seandainya Newcastle memanfaatkan dana transfer yang saat itu memecahkan rekor Inggris itu dengan baik, segalanya mungkin masih bisa berjalan lancar. Sebaliknya, jutaan poundsterling dihabiskan untuk pembelian panik seperti Yoane Wissa, Nick Woltemade, dan Anthony Elanga, yang mengakibatkan tim asuhan Eddie Howe finis di peringkat ke-12 klasemen. Sudah jelas bahwa Anthony Gordon akan hengkang jauh sebelum akhir musim yang bencana itu, tetapi kepergian Tonali ke Tottenham—dari semua tim—lah yang benar-benar menandai matinya sebuah mimpi. Dan hal yang benar-benar traumatis bagi para pendukung adalah bahwa ini mungkin bahkan bukan paku terakhir di peti mati, dengan kapten Bruno Guimaraes juga dipastikan akan hengkang dalam beberapa pekan mendatang. Pada dasarnya, dengan pemilik klub asal Arab Saudi yang mengurangi investasi mereka di bidang olahraga, penderitaan lebih lanjut akan menyusul, yang berarti para pendukung bahkan tidak bisa merasa lega dengan biaya transfer sembilan digit tersebut, yang kemungkinan besar akan terbuang percuma. Nilai: F

    Bagi Tottenham: Rekrutan menakjubkan lainnya. Hanya sehari setelah menuntaskan kesepakatan bersejarah senilai £85 juta untuk Mateus Fernandes, Spurs memutuskan memecahkan rekor biaya transfer mereka lagi untuk Tonali. Apakah ini tanda keputusasaan atau bukti ambisi, masih terbuka untuk diperdebatkan. Mungkin ini hanya bukti pasar transfer yang sudah gila. Lagi pula, jika Elliot Anderson bernilai £116 juta, mengapa Tonali tidak pantas mendapat biaya serupa?! Pemain internasional Italia ini tak diragukan lagi telah membuktikan dirinya sebagai salah satu gelandang terbaik di Premier League selama beberapa musim terakhir, dan ia tampaknya memiliki peluang lebih besar untuk bersinar di bawah asuhan sesama warga Italia, Roberto De Zerbi, daripada Fernandes. Tentu saja, membayar uang sebanyak ini untuk seorang pemain berusia 26 tahun yang masih harus membuktikan diri di level tertinggi tetaplah sebuah pertaruhan — dan Spurs sangat membutuhkan pertaruhan ini untuk membuahkan hasil. Namun, untuk saat ini, para penggemar mungkin tidak akan peduli. Setelah bertahun-tahun frustrasi dengan pendekatan yang terlalu berhati-hati/pelit di bursa transfer yang dipimpin oleh mantan ketua eksekutif Daniel Levy, mereka kini melihat klub mereka mengalahkan rival-rival di Liga Premier untuk merekrut salah satu gelandang paling diburu di pasar. Nilai: B+

    Bagi Tonali: Sebuah kepindahan yang paling tidak terduga. Asumsinya adalah jika Tonali meninggalkan klub yang tetap mendukungnya selama masa skorsing akibat taruhan ilegal, ia akan bergabung dengan salah satu tim terkuat di Eropa. Namun, ia justru bergabung dengan tim yang finis di peringkat ke-17 di Liga Premier dalam dua musim terakhir. Lalu, apa yang terjadi? Jelas, tidak pernah ada kemungkinan tim Serie A memiliki dana cukup untuk memenuhi keinginan Tonali yang dilaporkan ingin pulang ke kampung halamannya, dan bahkan klub-klub elit Inggris pun wajar merasa enggan dengan harga yang diminta Newcastle. Akibatnya, Tonali berakhir di Tottenham, di mana dia kini akan menghabiskan masa-masa puncak kariernya — yang tak dapat dipungkiri terasa aneh. Namun, jika De Zerbi bertahan di Spurs lebih dari dua musim — dan itu adalah ‘jika’ yang besar — mungkin kepindahan ini akan membuahkan hasil yang baik bagi Tonali dalam jangka panjang... Nilai: C+

    Mark Doyle

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-PARMAAFP

    5 Juli: Denzel Dumfries (dari Inter ke Real Madrid, €20 juta)

    Bagi Inter: Kita patut mempertanyakan keputusan Inter untuk mencantumkan klausul pelepasan yang begitu rendah dalam kontrak seorang pemain yang telah menjadi salah satu sosok terpenting mereka, meskipun cedera pergelangan kaki dan operasi yang dijalani kemudian menghambat performa Dumfries pada musim 2025-26. Meskipun demikian, ia tetap menjadi salah satu bek sayap serang terbaik di dunia pada masa jayanya, sehingga €20 juta (£17 juta/$23 juta) merupakan kesepakatan yang kurang menguntungkan bagi Nerazzurri, yang sebenarnya bisa mendapatkan harga jauh lebih tinggi di pasar saat ini untuk pemain yang masih memiliki sisa kontrak dua tahun. Sejujurnya, Inter mungkin memang tidak punya banyak pilihan; ketika pemain asal Belanda itu memperbarui kontraknya pada September 2024, ia tampaknya menuntut klausul tersebut, yang ditetapkan sebesar €25 juta untuk klub di luar Italia pada musim panas 2025 sebelum diturunkan tahun ini. Nilai: C

    Bagi Madrid: Ini tampak seperti langkah bisnis yang sangat cerdik lainnya bagi Real, yang mulai dikenal sebagai pemburu penawaran murah saat mereka menavigasi aturan keuangan ketat La Liga. Dumfries bernilai setidaknya dua kali lipat dari jumlah yang dibayarkan Los Blancos, dan biaya tersebut jauh di bawah €30 juta yang dilaporkan telah disisihkan Los Blancos untuk bek kanan baru guna bersaing dengan Trent Alexander-Arnold setelah kepergian legenda klub, Dani Carvajal. Namun, seperti rekan senegaranya dari Inggris, Dumfries adalah bek sayap kanan lain yang bisa dibilang lebih efektif saat menyerang daripada saat bertahan, sehingga meninggalkan Madrid dengan ketidakseimbangan di posisi tersebut yang bisa dimanfaatkan oleh tim-tim yang lebih baik. Di usia 30 tahun, ia juga bukanlah alternatif jangka panjang, tetapi dengan biaya transfer yang begitu rendah, sulit untuk membantah bahwa ia tidak bisa menjadi solusi sementara yang layak setidaknya untuk beberapa musim ke depan. Nilai: A

    Bagi Dumfries: Langkah seperti ini, pada tahap kariernya saat ini, adalah alasan tepat mengapa Dumfries pasti menginginkan klausul pelepasan dimasukkan ke dalam kontraknya. Ia telah menjadi pemain setia bagi Inter sejak bergabung dari PSV pada 2021, menyumbang 55 kontribusi gol dalam 207 penampilan sebagai bek sayap kanan sekaligus membantu Nerazzurri meraih gelar Serie A pada musim 2023-24 dan 2025-26, serta mencapai dua final Liga Champions. Ia tentu saja layak mendapatkan apa yang berpotensi menjadi langkah besar terakhirnya, dan harga transfernya yang rendah berarti tekanan di Bernabeu akan sedikit berkurang. Akan sangat menarik untuk melihat apakah ia akan menggeser posisi Alexander-Arnold di tim, mengingat ia dilaporkan telah berdiskusi dengan Jose Mourinho mengenai peran yang akan ia mainkan. Nilai: A+

    Krishan Davis

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  • Elliot Anderson Man City GFXGetty Images

    2 Juli: Elliot Anderson (dari Nottingham Forest ke Manchester City, £116 juta)

    Bagi Forest: Mungkin ada campuran perasaan. Di satu sisi, Forest pasti sedih melihat Anderson hengkang, mengingat ia memainkan peran yang sangat penting dalam membawa mereka lolos ke Liga Europa untuk pertama kalinya, lalu melaju hingga semifinal musim lalu. Anderson adalah poros utama tim. Segala sesuatunya benar-benar berpusat padanya, jadi menggantikannya tidak akan mudah. Setidaknya, uang bukanlah masalah. Entah biaya transfer sebenarnya sebesar £116 juta atau £130 juta (Forest menyebut angka yang terakhir), itu adalah jumlah uang yang sangat besar untuk seorang pemain yang didatangkan hanya dengan £35 juta dua tahun lalu. Jadi, meski Anderson jelas akan dirindukan di City Ground, emosi utama di tingkat direksi adalah kepuasan, karena Forest telah benar-benar menguras kantong City dalam transaksi ini. Nilai: A

    Bagi Man City: Rodri baru mereka. Atau, setidaknya, dia harusnya begitu. Meskipun Rodri belum mengklarifikasi niatnya, semua tanda mengarah pada pemenang Ballon d’Or itu yang akan meninggalkan Etihad musim panas ini untuk kembali ke Spanyol asalnya — dan bahkan jika dia tidak pergi, City tetap membutuhkan pewaris yang layak untuk menggantikan pemain berusia 30 tahun itu. Lagipula, bukan seolah-olah Nico Gonzalez atau Matheus Nunes pernah benar-benar meyakinkan dalam peran No. 6. Anderson tampaknya cocok untuk posisi itu. Dia adalah pemain Premier League yang sudah teruji, yang memiliki sentuhan bola terbanyak dan memenangkan duel terbanyak dibandingkan pemain lain di kasta tertinggi Inggris musim lalu, artinya dia tampak seperti pilihan yang sempurna untuk lini tengah Enzo Maresca. Namun, tak dapat dipungkiri bahwa ini adalah contoh paling jelas dari ‘pajak Inggris’. Anderson adalah pemain yang sangat bagus yang, pada usia 23 tahun, berpotensi menjadi pemain hebat. Namun, dia baru saja menjalani beberapa musim bagus di Forest dan belum pernah bermain di Liga Champions sekalipun. Tidak mungkin City harus membayar biaya transfer sembilan digit untuk Anderson jika ia masih membela Skotlandia di level internasional—bukan Inggris. Nilai: C

    Bagi Anderson: Langkah yang tepat pada waktu yang tepat. Anderson jelas sudah melampaui level Forest. Ia telah menunjukkan bahwa ia memiliki potensi untuk bermain di level tertinggi dan kini ia akan mendapatkan kesempatan untuk melakukannya di City. Besarnya biaya transfer tersebut akan membawa tekanan yang sangat besar, dan Anderson bukanlah gelandang muda Inggris yang menjanjikan pertama yang kesulitan di Etihad. Namun, pemain berusia 23 tahun ini tampak sebagai pesepakbola yang lebih lengkap dibandingkan Kalvin Phillips pada usia yang sama, dan perbedaan besar antara situasi mereka adalah tampaknya Rodri tidak akan menghalangi Anderson untuk mendapatkan posisi starter. Jadi, meski ada banyak ketidakpastian seputar era pasca-Pep Guardiola di City, ini adalah kesempatan emas baginya untuk membuktikan diri sebagai salah satu gelandang tengah terbaik di Eropa. Nilai: A+

    Mark Doyle

  • Matheus Fernandes West Ham 2025-26Getty Images

    2 Juli: Matheus Fernandes (dari West Ham ke Tottenham, £85 juta)

    Bagi West Ham: Biaya transfer yang sangat besar yang akan sangat membantu meredam dampak ekonomi akibat degradasi dari Liga Premier. Begitu The Hammers terdegradasi, sudah jelas bahwa beberapa penjualan besar akan diperlukan, dan Fernandes adalah salah satu aset paling berharga mereka—seorang gelandang berkelas yang sudah menarik banyak perhatian dari klub-klub rival bahkan sebelum nasib mereka dipastikan pada hari terakhir musim. Oleh karena itu, kepergiannya sama sekali tidak mengejutkan. Namun, yang mengejutkan adalah West Ham berhasil mendapatkan persis apa yang mereka minta untuk pemain asal Portugal itu meskipun berada dalam posisi tawar yang cukup lemah. Untuk itu, dewan direksi klub yang memang pantas dikritik ini layak mendapatkan pujian yang jarang mereka terima. Nilai: A

    Bagi Tottenham: Konfirmasi lebih lanjut bahwa klub ini serius musim panas ini. Setelah dua musim yang berantakan, di mana musim kedua nyaris berakhir dengan degradasi, Spurs bertindak cepat untuk memastikan mereka tidak akan pernah berada dalam posisi itu lagi, dan jika membayar £52 juta untuk Jan Paul van Hecke merupakan pernyataan niat, ini adalah level berikutnya. Fernandes adalah pemain berusia 21 tahun yang sangat berbakat. Ia bisa bermain di berbagai posisi dan sudah lama terlihat sebagai pemain yang akan bersinar di tim yang lebih kuat. Jelas pula bahwa Roberto De Zerbi meyakini Fernandes sangat cocok dengan gaya permainannya. Namun, ada nuansa keputusasaan yang tak terbantahkan dalam kesepakatan ini. Spurs, seperti yang terlihat dari minat mereka untuk merekrut Sandro Tonali, bertekad melakukan apa pun yang diperlukan untuk memperbaiki lini tengah mereka yang biasa-biasa saja dan, karenanya, bersedia membayar harga yang melebihi nilai pasar untuk Fernandes guna menangkis minat dari klub-klub seperti Manchester United. Akibatnya, transfer ini benar-benar harus berhasil bagi Spurs—dan secepatnya—atau akan segera menjadi bahan kritik lain terhadap pemilik klub. Memang, untuk memberikan konteks angka-angka yang terlibat, PSG membayar Benfica €60 juta untuk Joao Neves, dan Fernandes sama sekali tidak sebagus rekan senegaranya yang juga berusia 21 tahun itu, jadi dia benar-benar harus membuktikan bahwa dia bisa. Nilai: C+

    Bagi Fernandes: Langkah yang tampak aneh pada pandangan pertama. Fernandes dikaitkan dengan beberapa klub raksasa: United, Liverpool, dan PSG. Namun, ia justru berlabuh di Spurs, tim yang finis satu peringkat dan dua poin di atas West Ham musim lalu, sehingga transfer ini terlihat seperti langkah ke samping. Namun, tim asal London Utara ini seharusnya jauh lebih kuat musim depan dan Fernandes tak diragukan lagi adalah tipe gelandang yang bisa dibantu De Zerbi untuk naik ke level yang sama sekali berbeda. Tentu saja, ada kekhawatiran mengenai seberapa lama pelatih asal Italia itu akan bertahan di Spurs, mengingat kedua pihak tidak dikenal karena stabilitasnya, tetapi Fernandes akan langsung masuk ke susunan pemain inti, dan hal itu mungkin tidak akan terjadi di tempat lain. Nilai: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich GFXGetty/GOAL

    1 Juli: Ismael Saibari (dari PSV ke Bayern Munich, €50 juta)

    Bagi PSV: Keluarnya Saibari memang mengecewakan, namun tak terhindarkan. Saibari meraih tiga gelar juara berturut-turut bersama PSV dan pengaruhnya terus meningkat selama periode tersebut. Oleh karena itu, hanyalah masalah waktu sebelum ia direkrut oleh salah satu tim papan atas Eropa. Beberapa orang mungkin berpendapat bahwa PSV seharusnya menunggu hingga setelah Piala Dunia sebelum menentukan harga untuk Saibari, mengingat selalu ada kemungkinan ia akan bersinar di Amerika Utara, namun ini tetap merupakan nilai transfer yang bagus untuk seorang pemain yang didatangkan dari Genk dengan harga sedikit di atas €5 juta empat tahun lalu. Kemungkinan besar, dana tersebut akan dimanfaatkan dengan baik oleh klub yang secara konsisten berhasil meraih trofi di Belanda meskipun terus-menerus harus melepas pemain-pemain terbaiknya. Nilai: B 

    Bagi Bayern: Sebuah langkah bisnis yang brilian. Nilai pasar Saibari justru meningkat dalam beberapa pekan terakhir berkat penampilannya yang sensasional bersama Maroko; pemain berusia 25 tahun itu mencetak gol dalam ketiga pertandingan fase grup Piala Dunia negaranya sebelum kemudian mengeksekusi penalti penentu dalam kemenangan babak 32 besar melawan Belanda. Namun, seperti yang diungkapkan direktur olahraga Max Eberl saat transfer ini dikonfirmasi, ini adalah kesepakatan yang telah lama direncanakan oleh Bayern. Ini bukanlah langkah reaktif terhadap pemain acak yang mendadak menonjol di Piala Dunia; pihak Bayern telah lama meyakini bahwa Saibari memiliki perpaduan yang tepat antara teknik, kerja keras, dan fleksibilitas untuk memberikan kontribusi signifikan pada barisan penyerang yang sudah luar biasa—dan kami tidak melihat alasan untuk meragukan penilaian tersebut. Nilai: A

    Bagi Saibari: Musim panas terbaik dalam hidupnya. Piala Dunia benar-benar berjalan sangat baik bagi Saibari, yang telah menarik perhatian penggemar sepak bola pada umumnya berkat penampilannya yang dinamis di lini depan tim Maroko yang sangat mengesankan. Kini, ia telah menyelesaikan transfer "impian" klasik ke "salah satu klub terbesar di dunia", meskipun menembus susunan pemain inti yang diisi oleh Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise, dan Jamal Musiala bisa jadi mimpi buruk! Namun, masa-masa terbaik Saibari masih menanti di depan. Saat ini ia sedang berada di puncak kebahagiaan dan wajar saja jika ia yakin bisa menjadi tambahan yang sangat berguna bagi skuad Bayern. Vincent Kompany jelas setuju, karena Saibari tak diragukan lagi terlihat lebih cocok dengan gaya permainan timnya daripada Nicolas Jackson. Nilai: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1 Juli: Marco Palestra (dari Atalanta ke Chelsea, £47 juta)

    Bagi Atalanta: Menyusul kesepakatan mereka untuk menjual Ederson ke Manchester United, hal ini tampaknya akan menjadi kesepakatan cerdas lainnya bagi Atalanta. Paket transfer sebesar €55 juta (£47 juta/$62 juta) untuk Palestra merupakan keuntungan murni bagi pemain yang tumbuh dari akademi mereka, namun hanya tampil beberapa kali di tim utama. Klub dilaporkan telah memutuskan sejak lama untuk menjualnya demi keuntungan daripada mengintegrasikannya kembali ke tim utama setelah masa pinjamannya yang sukses di Cagliari. Pemain berusia 21 tahun ini menjadi penjualan termahal keempat dalam sejarah klub, dan meskipun mungkin disayangkan bahwa Palestra tidak akan bertahan di Bergamo dan meninggalkan jejak di klub yang ia gabung sejak usia 10 tahun, begitu klub-klub seperti Inter dan Chelsea menyatakan minat mereka, hatinya pun terpikat dan mempertahankannya memang selalu menjadi perjuangan berat. Nilai: A

    Bagi Chelsea: Sebuah indikator menarik mengenai pengaruh Xabi Alonso sebagai manajer Chelsea, bukan sekadar pelatih kepala. Pelatih asal Spanyol itu dilaporkan menyetujui kesepakatan ini, dan klub bertindak cepat untuk mencapai kesepakatan dengan Atalanta, sehingga dalam waktu 24 jam berhasil merebut Palestra dari Inter. Dia sebelumnya diprediksi akan bergabung dengan juara Scudetto, jadi ini tentu saja merupakan langkah cerdik dalam hal tersebut. Sebagai bek sayap yang serba bisa, cepat, dan kuat, Palestra — yang dinobatkan sebagai Bek Terbaik Serie A musim 2025-26 — diperkirakan akan cocok dengan sistem Alonso baik dalam formasi tiga bek maupun empat bek, dan ia seharusnya mampu beradaptasi dengan baik terhadap tuntutan Premier League. Namun, setelah menghabiskan hingga €55 juta, ada kesan bahwa Chelsea telah membayar terlalu mahal; itu adalah jumlah yang sangat besar menurut standar Serie A, yang tampaknya jauh melampaui tawaran Inter, dan ia masih tergolong mentah di usia 21 tahun dengan hanya satu musim yang layak di level teratas sepak bola. Oleh karena itu, ini mewakili sedikit risiko. Nilai: B

    Bagi Palestra: Hanya Palestra sendiri yang bisa menjawab pertanyaan mengapa ia memilih Chelsea daripada pindah ke Inter, akademi yang pernah ia ikuti sejak kecil dan diyakini sebagai klub yang ia dukung, namun fakta bahwa tawaran kontrak yang dilaporkan dari The Blues (mendekati £100.000 per minggu) bernilai lebih dari dua kali lipat tawaran yang diajukan Nerazzurri mungkin bisa menjelaskan hal tersebut. Meskipun demikian, Palestra memiliki semua kualitas untuk sukses di Liga Premier dan tampaknya langsung menyambut kesempatan untuk menguji kemampuannya di kasta tertinggi sepak bola Inggris. Ia akan terinspirasi oleh kesuksesan Riccardo Calafiori di Arsenal, sementara rekan senegaranya yang masih muda, Giovanni Leoni, bergabung dengan Liverpool musim panas lalu—sebagai tanda bahwa semakin banyak pemain siap meninggalkan Serie A di awal karier mereka. Dia mungkin terpengaruh oleh tekad Alonso untuk membawanya ke Stamford Bridge, yang mencerminkan bahwa ia berpotensi menjadi sosok kunci di bawah manajer baru tersebut. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    30 Juni: Goncalo Ramos (dari Paris Saint-Germain ke AC Milan, €75 juta)

    Bagi PSG: Jackpot! Juara Eropa ini pasti akan tersenyum lebar sambil mengantongi uang setelah menemukan pihak yang bersedia membayar jumlah uang yang begitu fantastis untuk seorang pemain cadangan yang bahkan tak sekali pun menjadi starter di Liga Champions musim lalu. Ingat, Ramos seharusnya menjadi solusi bagi masalah lini depan PSG, tetapi ia menghabiskan sebagian besar waktunya di Parc des Princes dengan duduk di bangku cadangan, karena Luis Enrique menemukan solusi yang lebih baik dengan mengubah Ousmane Dembélé menjadi ‘false nine’ — yang tentu saja tidak mencerminkan hal baik bagi sang pelatih asal Portugal. Begitu pula fakta bahwa ia masih menjadi cadangan bagi Cristiano Ronaldo yang berusia 41 tahun di level internasional. Jadi, tim-tim papan atas hampir tidak antre untuk merekrut Ramos musim panas ini—apalagi dengan harga €75 juta yang tidak masuk akal. Namun, dengan satu kesepakatan sensasional, PSG telah mengumpulkan lebih dari setengah dana yang mereka butuhkan untuk merekrut Yan Diomande, pemain yang benar-benar akan memperkuat lini serang mereka. Nilai: A+

    Bagi Milan: Luar biasa, sungguh luar biasa. Mari kita jelaskan satu hal terlebih dahulu: Ramos adalah penyerang yang bagus. Ia menunjukkan potensi besar di Benfica dan membuktikan bahwa ia bisa memberikan dampak dari bangku cadangan di PSG dengan mencetak 45 gol dalam tiga musim. Namun, harga yang diminta sama sekali tidak masuk akal, terutama bagi tim Milan yang tidak sedang berlimpah dana. Akibatnya, para pendukung, pakar, dan jurnalis di Italia kini sibuk mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi di sini. Meskipun transfer ini bisa saja berarti Rafael Leao akan segera meninggalkan San Siro, keterlibatan Jorge Mendes tak terhindarkan memicu banyak teori konspirasi, sementara juga telah disoroti bahwa pemilik Milan, Gerry Cardinale, memiliki hubungan baik dengan presiden PSG, Nasser Al-Khelaifi. Namun, tak ada yang tahu pasti mengapa Milan merasa terpaksa membayar biaya transfer rekor klub untuk Ramos. Sekali lagi, perlu ditegaskan, kami yakin ia akan mencetak gol di Serie A, terutama karena ia seharusnya memenuhi semua yang diinginkan Ruben Amorim dari seorang penyerang nomor 9. Namun, ini adalah rekrutan termahal di Italia sejak Inter mendatangkan Romelu Lukaku, dan Ramos sebenarnya tidak menawarkan jaminan gol yang sebanding. Nilai: D+

    Bagi Ramos: Kesempatan yang sudah lama ditunggu-tunggu bagi pemain cadangan abadi ini untuk menjadi bintang utama. Kami berpikir ketika Ramos mencetak hat-trick untuk Portugal asuhan Fernando Santos di Piala Dunia 2022 bahwa seorang bintang telah lahir. Namun, alih-alih membangun serangan Portugal di sekitar penyerang tengah yang menjanjikan, pengganti Santos, Roberto Martinez, memilih untuk tetap mengandalkan Ronaldo, sehingga menghambat perkembangan Ramos selama bertahun-tahun. Namun, harus diakui pula bahwa ia belum berhasil memberikan tekanan yang nyata kepada Ronaldo dan Martinez. Ceritanya serupa di Paris, di mana konsensus umum menyatakan bahwa meski PSG memiliki deretan penyerang fenomenal yang patut diidamkan, Ramos bukanlah salah satunya. Ia hanyalah pemain cadangan yang baik untuk dimasukkan dari bangku cadangan, seorang pengganti yang memberikan dampak positif. Yang terpenting, kini ia memiliki kesempatan untuk mengubah narasi tersebut. Ramos akan menjadi ujung tombak Milan yang baru, yang tetap menjadi salah satu klub terbesar di dunia sepak bola. Tekanan padanya untuk membenarkan nilai transfernya akan sangat besar, karena meskipun ini merupakan biaya transfer yang besar, angka tersebut benar-benar fantastis bagi sebuah klub Serie A. Kini giliranmu, Goncalo, saatnya membuktikan nilai dirimu... Nilai: A

    Mark Doyle

  • Sunderland v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    18 Juni: Jan Paul van Hecke (dari Brighton ke Tottenham, £52 juta)

    Bagi Brighton: Lagi-lagi langkah bisnis yang sangat cerdik dari Brighton, yang akan semakin mengukuhkan reputasinya sebagai salah satu klub dengan penjualan pemain terbaik di dunia dengan mengantongi £52 juta ($70 juta) dari seorang pemain yang mereka datangkan hanya dengan £2 juta enam tahun lalu. Kesepakatan ini semakin menguntungkan mengingat kontrak Van Hecke di Amex Stadium akan berakhir dalam waktu 12 bulan ke depan. Oleh karena itu, mereka pasti sangat senang telah memperoleh biaya transfer sebesar itu untuk bek asal Belanda tersebut, meskipun sebelumnya dilaporkan bahwa nilainya mencapai £70 juta ($94 juta). Mereka pasti akan menginvestasikan kembali dana tersebut untuk mencari pengganti berpotensi tinggi, dengan prospek Spurs, Luka Vuskovic, menjadi salah satu target utama mereka—meski transfer ini akan dilakukan secara terpisah setelah penampilannya yang mengesankan selama masa pinjaman di Hamburg. Mereka sebenarnya tidak kekurangan opsi bek tengah saat ini, dengan Lewis Dunk dan Olivier Boscagli masih terdaftar di skuad, serta Igor Julio yang akan kembali dari masa pinjamannya di West Ham. Nilai: A

    Bagi Tottenham: Jelas ini adalah transfer yang didorong oleh pelatih kepala baru Roberto De Zerbi, yang pernah bekerja sama dengan Van Hecke selama masa jabatannya di Brighton. Tak bisa dipungkiri bahwa Spurs seolah-olah telah ditipu untuk membayar terlalu mahal untuk bek tengah ini setelah muncul laporan yang menyebutkan Brighton menilai nilainya sebesar £70 juta, meskipun faktanya ia sedang berada di ambang memasuki tahun terakhir kontraknya di pantai selatan. Seharusnya, kesepakatan dengan harga diskon untuk pemain sekelasnya secara realistis seharusnya berharga sekitar £40 juta ($54 juta), tetapi Brighton dikenal sebagai negosiator yang tangguh dan Tottenham mungkin merasa perlu bertindak; saingan mereka di Liga Premier, Chelsea dan Liverpool, dilaporkan tertarik pada Van Hecke, sementara kapten klub Cristian Romero tampaknya hampir pasti akan hengkang musim panas ini setelah musim yang penuh gejolak, dan rekan bek tengahnya, Micky van de Ven, mungkin akan mengikuti jejaknya. Tottenham, setidaknya, mendapatkan seorang bek yang sudah teruji di Liga Premier yang, pada usia 26 tahun, belum mencapai puncak performanya, memiliki kemampuan mengoper bola yang baik, serta memiliki semangat juang dan kemampuan kepemimpinan yang selama ini sangat mereka butuhkan. Pemain internasional Belanda ini mungkin akan membentuk duet bek tengah baru bersama Marcos Senesi yang didatangkan secara gratis. Nilai: B-

    Bagi Van Hecke: Dari sudut pandang pemain, ini adalah langkah yang sangat masuk akal. Setelah tampaknya menegaskan bahwa ia tidak akan memperpanjang masa tinggalnya di Amex, Van Hecke mengambil langkah maju dari Brighton di tengah kariernya dan mungkin akan melihat ini sebagai batu loncatan menuju hal-hal yang lebih besar setelah membuktikan dirinya di Liga Premier. Sepertinya baik Chelsea maupun Liverpool tidak mengukuhkan minat yang dilaporkan, jadi jika ia ingin menjadi starter tetap di klub yang disebut ‘Big Six’, Tottenham bisa menjadi titik awal yang ideal — meskipun mereka tidak bisa menawarkan kompetisi Eropa apa pun. Karena pernah bekerja sama dengan pelatih Italia yang bersemangat itu sebelumnya, Van Hecke pasti tahu persis bagaimana De Zerbi ingin bermain, yang seharusnya membantunya beradaptasi dengan cepat. Sebenarnya, satu-satunya arah bagi Spurs adalah ke atas setelah musim domestik yang kembali berantakan, dan kemitraan dengan Senesi terlihat sangat kuat di atas kertas, setidaknya — memberikan tim ini fondasi pertahanan yang kokoh saat klub asal London Utara ini melewati apa yang kemungkinan besar akan menjadi masa transisi setelah mereka berhasil menghindari ancaman degradasi pada akhir musim 2025-26. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Osasuna 2025-26Getty Images

    18 Juni: Victor Munoz (dari Osasuna ke Liverpool, £34,5 juta)

    Untuk Osasuna: Sekilas, mungkin tampak seolah-olah Osasuna telah meraup keuntungan yang sangat besar dari seorang pemain yang baru mereka datangkan musim panas lalu dengan harga hanya €5 juta, tetapi klub asal Pamplona ini memang sejak awal akan terkendala oleh klausul penjualan kembali sebesar 50 persen dalam kesepakatan mereka dengan Real Madrid. Artinya, €20 juta dari klausul pelepasan sebesar €40 juta (£34,5 juta/$45 juta) akan mengalir ke Los Blancos, meskipun keuntungan sebesar €15 juta (£13 juta/$17 juta) tetaplah signifikan bagi klub sekelas Osasuna. Kepergian Muñoz memang sudah diprediksi setelah musim di mana ia menyumbang 12 gol dan mendapat panggilan ke skuad Piala Dunia Spanyol, dan klausul pelepasan tersebut membuat tangan mereka terikat dalam hal besaran biaya transfer. Nilai: B-

    Bagi Liverpool: Rekrutan pertama di era Andoni Iraola, dan bahan bakar tambahan bagi persaingan bursa transfer Liverpool dengan Newcastle! The Magpies telah mengidentifikasi Munoz sebagai pengganti jangka panjang yang ideal untuk Anthony Gordon, yang telah bergabung dengan Barcelona, tetapi—merasakan peluang di pasar—The Reds langsung bergerak untuk menggagalkan langkah mereka meskipun negosiasi telah mencapai tahap lanjut dan tawaran dari pihak Tynesiders dilaporkan telah diterima. Liverpool tentu akan menganggap ini sebagai sebuah keberhasilan besar, namun mereka juga pasti sangat senang bisa merekrut pemain sayap muda yang sangat diunggulkan ini dengan biaya yang bisa jadi sangat murah. Munoz bisa bermain di kedua sayap maupun di tengah, memberikan kualitas dan kedalaman skuad yang sangat dibutuhkan setelah kepergian Mohamed Salah dan cedera Hugo Ekitike yang meninggalkan lubang besar di lini depan The Reds. Sebagai penyerang yang langsung dan cepat serta bekerja keras dalam bertahan, pemain berusia 22 tahun ini tampaknya sangat cocok dengan gaya permainan Iraola yang baru, dengan pelatih kepala baru tersebut dilaporkan mendorong agar kesepakatan ini terwujud. Namun, ia harus memastikan bahwa pemain muda asal Spanyol ini tidak menghalangi jalan Rio Ngumoha untuk menjadi bintang sejati, meskipun klub dilaporkan yakin bahwa hal itu tidak akan terjadi. Nilai: A 

    Untuk Munoz: Setelah tawaran dari Liverpool dan Newcastle keduanya diterima, bisa dipastikan keputusan antara kedua klub itu bergantung pada sang pemain, dan Anda tidak bisa menyalahkan Munoz karena memilih pindah ke Anfield. Meskipun usianya baru 22 tahun, ia telah menjalani awal karier yang cukup berpindah-pindah, dan ini akan menjadi klub besar ketiganya. Setelah lulus dari sistem akademi La Masia milik Barcelona yang terkenal, ia kemudian bergabung dengan Real Madrid sebelum pindah ke Osasuna setahun yang lalu. Kali ini, Munoz berharap bisa beradaptasi dan meneguhkan posisinya sebagai bintang jangka panjang di lingkungan barunya, dan rekan senegaranya, Iraola, seharusnya menjadi pelatih kepala yang sempurna untuk membantunya menyesuaikan diri. Ia harus berjuang keras untuk mendapatkan tempat di starting line-up, dan hal itu mungkin mengharuskannya meningkatkan performa secara keseluruhan mengingat Liverpool diperkirakan masih akan memburu pemain sayap berbakat dari RB Leipzig, Yan Diomande. Namun, berkat keserbagunaannya, ia seharusnya masih memiliki banyak peluang dalam lini serang The Reds yang kini tampil dengan wajah baru. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Ibrahima Konate Real Madrid GFXGetty/GOAL

    18 Juni: Ibrahima Konate (dari Liverpool ke Real Madrid, tanpa biaya transfer)

    Bagi Liverpool: Liverpool benar-benar terjepit di antara dua pilihan sulit terkait masa depan Konate, namun situasi ini sebenarnya bisa dihindari jika kontrak sang bek tidak dibiarkan habis sejak awal. Seandainya The Reds mengikatnya dengan kontrak baru saat ia berada di puncak performanya selama musim 2024-25 yang berhasil meraih gelar juara, maka mereka akan bisa mendapatkan biaya transfer yang layak ketika tiba waktunya untuk berpisah - tetapi pemain asal Prancis itu akhirnya hengkang tanpa imbalan apa pun setelah menjalani musim yang sangat buruk secara individu. Pada kenyataannya, akan sangat aneh jika Liverpool menyetujui tuntutan gaji Konate yang fantastis (dilaporkan sekitar £250.000 per minggu) di tengah musim yang kacau balau yang diwarnai serangkaian kesalahan mencolok, dengan negosiasi yang melelahkan yang telah berlarut-larut selama berbulan-bulan tanpa hasil, meskipun sang pemain mengklaim pada bulan April bahwa ia hampir mencapai kesepakatan. Liverpool setidaknya sudah merekrut calon pengganti dalam diri Giovanni Leoni dan Jeremy Jacquet, namun ini tetap merupakan pemborosan waktu yang besar bagi semua pihak. Nilai: D

    Bagi Real Madrid: Kemungkinan besar, Real Madrid akan memberikan gaji fantastis yang diinginkan Konate—yang menjadi target jangka panjang mereka—meski tanpa membayar biaya transfer. Hal ini tetap berisiko mengingat performa buruk sang bek tengah sepanjang upaya pertahanan gelar Liverpool yang lemah. Perlu diingat bahwa Los Blancos dilaporkan telah memutuskan untuk mengakhiri minat mereka pada pemain tersebut pada November tahun lalu, yang cukup mengindikasikan sesuatu. Pemain asal Prancis ini adalah bek yang bagus pada hari-harinya yang terbaik, dan di usia 27 tahun, ia mungkin masih belum mencapai masa puncak bagi pemain di posisinya. Real pada dasarnya bertaruh bahwa ia akan kembali menemukan performa terbaiknya di Spanyol, dan ia bisa menjadi solusi berbiaya relatif rendah untuk area yang menjadi masalah bagi klub; David Alaba akan meninggalkan Bernabeu musim panas ini, Antonio Rudiger sudah melewati masa jayanya, Eder Militao terus diganggu cedera, dan Dean Huijsen masih sangat muda. Namun, Konate bukanlah solusi kelas atas, dan langkah ini terkesan berisiko gagal dengan cepat mengingat sorotan intens yang mengarah pada Los Blancos, baik dari para penggemar maupun media. Nilai: B

    Bagi Konate: Tentunya pemenang terbesar dalam situasi ini adalah Konate, yang akan mewujudkan impiannya pindah ke Real Madrid sekaligus mendapatkan gaji fantastis yang diidamkannya. Namun, ia harus segera beradaptasi sebagai calon pemain inti bersama Huijsen; di Bernabeu yang penuh tekanan, kesabaran terhadap kesalahan-kesalahan yang menghantui musim terakhirnya di Anfield akan jauh lebih tipis. Konate mengikuti jejak Trent Alexander-Arnold dengan menyelesaikan transfer gratis ke Madrid, dan kesulitan yang dialami pemain Inggris itu pada musim debutnya seharusnya menjadi peringatan. Namun, jika ia bisa segera menemukan kembali kepercayaan diri dan performa terbaiknya, maka ia memiliki kesempatan untuk membuktikan diri sebagai pemain kunci di salah satu klub terbesar di dunia dalam skuad Real Madrid yang diperbarui di bawah asuhan Jose Mourinho. Namun, apakah ia mampu melakukannya, masih jauh dari jaminan. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    17 Juni: Bernardo Silva (dari Manchester City ke Real Madrid, tanpa biaya transfer)

    Bagi Man City: Kehilangan seorang legenda. Bernardo tak diragukan lagi merupakan salah satu pesepakbola terbaik yang pernah bermain di Liga Premier, seorang gelandang serang yang sangat gigih dan inovatif yang benar-benar menjadi bagian tak terpisahkan dari masa kejayaan berkelanjutan Manchester City. Memang, pemain asal Portugal ini pada dasarnya adalah pemain ideal bagi Pep Guardiola—itulah sebabnya pelatih asal Katalonia itu sangat mencintainya dan bahkan meneteskan air mata saat perpisahan emosional Silva di Etihad. Guardiola sempat berharap pemain berusia 31 tahun ini akan mengakhiri kariernya di City, namun kepergian ini sebenarnya sudah bisa diprediksi sejak lama. Melihatnya pergi tanpa imbalan apa pun tentu saja tidak menguntungkan dari sudut pandang finansial, namun itu adalah hal yang paling pantas ia terima setelah sembilan tahun memberikan kontribusi luar biasa. Meski demikian, keterampilan, kecerdasan, dan, mungkin yang terpenting, kepribadiannya akan sangat dirindukan di City. Nilai: D

    Bagi Real Madrid: Dua alasan untuk merayakan. Bukan hanya Los Blancos berhasil mendatangkan pemain berkualitas luar biasa secara gratis, mereka juga berhasil mengalahkan rival abadi Barcelona dalam perburuan tanda tangannya. Setelah berbulan-bulan spekulasi—beberapa di antaranya bahkan dikomentari oleh Bernardo sendiri—pindah ke Camp Nou tampak seperti hal yang pasti. Namun, kedatangan Jose Mourinho di Bernabeu jelas mengubah segalanya. 'The Special One' menjadikan perekrutan rekan senegaranya ini sebagai prioritas, dan kesepakatan itu praktis rampung dalam waktu 36 jam. Masa-masa terbaik Silva memang sudah berlalu, tetapi ia menunjukkan selama perebutan gelar Liga Premier musim lalu bahwa ia masih mampu tampil dominan di laga-laga besar (penampilannya melawan Arsenal di Etihad sangat luar biasa). Namun, yang mungkin lebih penting dari segalanya, Bernardo kemungkinan besar adalah panutan ideal bagi para pemain muda di skuad Madrid; ia merupakan perwujudan dari apa yang diinginkan Mourinho dari para pemainnya: perpaduan sempurna antara bakat dan kegigihan. Dalam konteks itu, mudah dipahami mengapa Real Madrid “mencuri” pemain internasional Portugal tersebut dari Barcelona. Nilai: B+

    Bagi Bernardo Silva: Kepindahan ke Spanyol yang telah lama ia idam-idamkan. Setidaknya selama tiga musim panas terakhir—jika tidak lebih—Silva dikaitkan dengan transfer ke salah satu tim papan atas La Liga. Namun, berkali-kali Guardiola meyakinkannya untuk menghabiskan satu musim lagi di Etihad. Namun, kali ini Bernardo tak bisa dibujuk lagi, dan kini ia akhirnya akan memiliki kesempatan untuk bermain di salah satu raksasa tradisional sepak bola Eropa. Memang, Madrid sedang mengalami masa sulit, setelah digeser dari puncak sepak bola Spanyol oleh Barcelona, tetapi membantu Mourinho mengembalikan mereka ke tahta adalah tantangan yang pasti akan ia sambut dan nikmati. Persaingan untuk memperebutkan posisi di Real sangat ketat dan Silva tidak lagi se dinamis dulu, tetapi, seperti yang ditekankan Guardiola, lima yard pertama ada di pikiranmu dan, dalam hal itu, hanya sedikit pemain yang secepat mantan kapten City ini. Jadi, meski mungkin disayangkan bahwa ia tidak pindah ke Madrid saat usianya masih sedikit lebih muda, Bernardo memiliki pengalaman dan kualitas untuk meniru Luka Modric (yang dibawa Mourinho ke Bernabeu) dengan tetap bersinar di Spanyol hingga usia akhir 30-an. Nilai: A+

    Mark Doyle

  • Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL

    15 Juni: Marc Cucurella (dari Chelsea ke Real Madrid, €60 juta)

    Bagi Chelsea: Ini terasa seperti situasi yang aneh bagi Chelsea; Cucurella adalah pemain yang telah berkembang menjadi sosok kunci di lini pertahanan The Blues sejak bergabung pada 2022—meski awalnya kurang mengesankan—sehingga melihatnya hengkang dengan merugi terasa sedikit membingungkan. Saat berada dalam performa terbaiknya, ia bisa dibilang termasuk salah satu yang terbaik di posisinya di dunia. Meskipun demikian, Chelsea jelas membayar terlalu mahal saat pertama kali merekrut pemain asal Spanyol ini dari Brighton seharga £60 juta ($80 juta), dan mengingat ia dilaporkan telah mengisyaratkan niatnya untuk hengkang di belakang layar serta secara terbuka mengkritik cara klub dikelola, mereka mungkin akan puas mendapatkan kembali dana sebesar £52 juta ($69 juta) setelah menilai bahwa ia bukanlah pemain yang tak tergantikan. Memang, mereka mungkin akan kesulitan mendapatkan lebih dari itu di bursa transfer mendatang untuk seorang pemain yang akan berusia 28 tahun pada bulan Juli. Kepergian Cucurella juga berarti skuad yang sangat kekurangan pengalaman ini kehilangan salah satu pemain paling berpengalaman, namun Chelsea pasti yakin bahwa Jorrel Hato yang masih muda dapat mengisi kekosongan tersebut, begitu pula dengan pemain baru yang diharapkan, Valentin Barco. Nilai: B-

    Bagi Real Madrid: Tampaknya apa pun yang dikatakan Jose Mourinho, itulah yang terjadi, karena Real Madrid memulai upaya perekrutan awal jendela transfer dengan penandatanganan yang mengejutkan. Klub ini telah menghabiskan dana besar untuk seorang bek kiri musim panas lalu guna membawa Alvaro Carreras kembali ke Bernabeu dari Benfica, namun hal itu tidak menghentikan mereka untuk membelanjakan dana besar pada Cucurella, yang dilaporkan telah diidentifikasi sebagai target oleh manajer baru (lama) mereka. Biaya transfer sebesar €60 juta tergolong sangat tinggi bagi tim yang selama beberapa tahun terakhir menerapkan pendekatan yang cukup hemat dalam bursa transfer, dan hal ini menuntut pengembalian investasi yang instan dari seorang pemain yang performa-nya sedikit menurun dalam beberapa bulan terakhir. Cucurella yang akan segera berusia 28 tahun seharusnya berada di puncak performa-nya, tetapi secara realistis, berapa tahun lagi Los Blancos dapat memaksimalkan kontribusinya? Setidaknya, ia memiliki ciri khas pemain ‘Mourinho’ dengan energi dan agresivitasnya. Real kini juga memiliki empat bek kiri tim utama, yaitu pemain baru ini, Carreras, Ferland Mendy, dan Fran Garcia, sehingga pasti akan ada pemain yang harus dilepas. Nilai: C

    Bagi Cucurella: Tak diragukan lagi, Cucurella adalah pihak yang paling diuntungkan dari transfer ini. Ia telah mencapai tujuannya untuk meninggalkan Chelsea yang sedang kehilangan arah dan bergabung dengan salah satu klub terbesar di dunia di puncak kariernya. Sudah banyak diberitakan bahwa sang bek ingin kembali ke Spanyol, setelah kecewa dengan cara BlueCo mengelola klub di Stamford Bridge, namun tak ada yang menduga ia akan berlabuh di Bernabeu di tengah minat dari Atletico Madrid. Maka, tak mengherankan jika kesepakatan ini diselesaikan begitu cepat, dengan Cucurella diduga langsung menyetujui tawaran Real begitu mereka menghubunginya. Mengingat ia tampaknya telah diincar oleh Mourinho, ia memiliki peluang besar untuk menempatkan dirinya sebagai pemain kunci, sementara Carreras kemungkinan akan masuk dan keluar dari susunan starting XI sang pelatih asal Portugal. Namun, mengingat biaya transfer yang sangat besar, ia harus langsung menunjukkan performa terbaiknya atau berisiko mendapat tekanan dari suporter Bernabeu yang terkenal tidak sabar, terutama mengingat hubungannya dengan Barcelona. Nilai: A

    Krishan Davis


  • Andy RobertsonGetty Images

    5 Juni: Andy Robertson (dari Liverpool ke Tottenham, tanpa biaya transfer)

    Bagi Liverpool: Perpisahan yang penuh emosi. Robertson jelas termasuk salah satu rekrutan terbaik dalam sejarah klub, sosok kunci di era Jurgen Klopp yang didatangkan hanya dengan £8 juta dari Hull City pada tahun 2017, dan pada masa kejayaannya, ia bisa dibilang sebagai bek kiri terbaik di dunia. Namun, tak dapat dipungkiri bahwa usia mulai membebani pemain berusia 32 tahun ini — itulah sebabnya Liverpool bergerak lebih awal untuk menggantikannya dengan mendatangkan Milos Kerkez musim panas lalu, dan bahkan akan menjual Robertson selama jendela transfer musim dingin jika mereka bisa memanggil kembali Kostas Tsimikas dari Roma. Masalahnya kini, Kerkez masih belum sepenuhnya menyesuaikan diri di Anfield, sementara selama musim 2025-26 yang penuh tantangan bagi The Reds, menjadi sangat jelas bahwa pengalaman, kegigihan, dan kepribadian Robertson akan sangat dirindukan di Merseyside. Memang, kekhawatiran di kalangan suporter kini adalah bahwa kepergian Robertson, bersama dengan kepergian Mohamed Salah, hanya akan mengakibatkan standar tim semakin menurun musim depan. Nilai: D

    Bagi Tottenham: Tetap merupakan langkah yang mengejutkan. Spurs jelas berusaha merekrut Robertson pada Januari, namun sulit dipahami alasan pastinya. Skuad Tottenham mungkin memang kekurangan kualitas dan kedalaman di beberapa area lapangan, namun posisi bek kiri bukanlah salah satunya. Ben Davies memang baru saja mengalami patah pergelangan kaki, namun Spurs masih memiliki Destiny Udogie dan Djed Spence yang serba bisa sebagai opsi, sementara remaja Brasil Souza baru saja bergabung dari Santos. Argumennya adalah bahwa Robertson akan menjadi tambahan penting bagi ruang ganti yang sedang kacau — dan dia tentu bisa membantu pelatih baru Roberto De Zerbi menanamkan budaya komitmen 100 persen di dalam skuad. Fakta bahwa dia datang terlambat sebagai pemain bebas transfer adalah bonus kecil yang menyenangkan, tetapi perasaan bahwa Tottenham tidak benar-benar membutuhkan Robertson tetap ada. Nilai: C

    Bagi Robertson: Keputusan yang membingungkan. Orang bisa memahami mengapa Robertson bersedia meninggalkan Liverpool pada Januari. Ia telah diturunkan menjadi pilihan kedua di belakang pemain yang performanya tidak terlalu baik dan ingin bermain secara reguler di Liga Premier menjelang Piala Dunia — sesuatu yang tampaknya bersedia ditawarkan Spurs kepadanya. Robertson pada akhirnya tampil sebagai starter dalam lebih banyak pertandingan di paruh kedua musim daripada yang mungkin ia harapkan, artinya ia dalam kondisi yang cukup baik saat berangkat ke Amerika Utara, tetapi tidak pernah ada peluang baginya untuk tetap di Anfield, karena Liverpool tidak pernah menawarkan perpanjangan kontrak kepadanya. Namun, ia memang memiliki opsi lain selain Spurs, dengan Juventus termasuk di antara klub yang dikabarkan tertarik merekrut kapten timnas Skotlandia tersebut. Oleh karena itu, agak aneh bahwa ia memutuskan bergabung dengan klub yang nyaris saja terdegradasi ke Championship pada hari terakhir musim. Namun, Robertson mungkin justru menemukan bahwa Tottenham kini menjadi opsi yang lebih menarik daripada saat Januari lalu, mengingat De Zerbi tak diragukan lagi mampu meningkatkan performa Spurs secara signifikan selama musim panas. Namun, kami masih belum yakin bahwa Robertson benar-benar akan bermain lebih banyak di London utara daripada yang ia lakukan di Liverpool musim lalu. Nilai: C

    Mark Doyle

  • Ederson Man Utd GFXGetty/GOAL

    2 Juni: Ederson (dari Atalanta ke Manchester United, £35 juta)

    Bagi Atalanta: Ini sekali lagi menjadi bukti model bisnis mereka yang brilian. Atalanta mendatangkan Ederson dari Salernitana pada tahun 2022 dengan biaya sekitar €23 juta dan kini berpotensi menggandakan jumlah tersebut jika semua klausul tambahan terpenuhi, dengan menjualnya ke United setelah empat tahun penampilan gemilang yang mencakup kesuksesan bersejarah di Liga Europa. Tidak diragukan lagi bahwa menggantikan pemain asal Brasil ini akan sulit, tetapi inilah yang dilakukan Atalanta: mereka menemukan bakat-bakat mentah dan kemudian menjualnya kepada penawar tertinggi beberapa musim kemudian. Ingat, Atletico Madrid juga menginginkan Ederson, tetapi Atalanta bersikukuh pada harga yang diminta dan United akhirnya setuju untuk membayar sesuai tuntutan mereka untuk seorang pemain yang kontraknya hanya tersisa satu tahun lagi. Ini hanyalah salah satu karya luar biasa lainnya dari salah satu tim perekrutan terbaik di industri ini. Nilai: A

    Bagi United: Rekrutan yang bijaksana dari klub yang terkenal dengan perekrutan yang gegabah. Setelah Casemiro mengucapkan selamat tinggal kepada Old Trafford, United membutuhkan gelandang lain, sehingga mereka memilih pengganti yang sepadan dengan mendatangkan pemain Brasil lain yang ahli merebut bola dan juga bisa bermain. Nilai pasar Ederson sedikit menurun selama setahun terakhir — itulah sebabnya ia tidak masuk dalam skuad Piala Dunia Carlo Ancelotti, sedangkan Casemiro masuk. Namun, hal itu bisa dibilang sangat berkaitan dengan kepergian Gian Piero Gasperini dari Atalanta musim panas lalu, karena Ederson sebelumnya dianggap sebagai “poros utama” dari tim hebat yang menghancurkan Bayer Leverkusen asuhan Xabi Alonso di final Liga Europa 2024. Saat itu, Ederson dikaitkan dengan klub-klub seperti Liverpool dan Manchester City, dan jika ia bisa kembali ke performa terbaiknya, ia berpotensi membentuk kemitraan lini tengah yang tangguh bersama Kobbie Mainoo — karena meskipun Ederson mungkin tidak sehebat Casemiro di masa jayanya, ia jelas merupakan peningkatan yang signifikan dibandingkan Manuel Ugarte! Nilai: B+

    Bagi Ederson: Langkah besar yang sudah lama pantas ia dapatkan. Ederson tidak pernah menyembunyikan minatnya untuk bermain di Liga Premier, dan kini ia akan mendapat kesempatan untuk menguji kemampuannya di kompetisi yang seharusnya cocok dengan keahlian khususnya. Ederson sangat unggul dalam merebut kembali dan mempertahankan penguasaan bola, sekaligus menjadi ancaman di kotak penalti. Tentu saja, ada yang berpendapat bahwa ia akan lebih baik jika bergabung dengan Atletico asuhan Diego Simeone, tetapi Michael Carrick sendiri adalah gelandang bertahan yang hebat dan, yang lebih penting lagi, tampaknya telah mengembalikan stabilitas di Old Trafford—tempat yang sebelumnya dianggap sebagai destinasi yang sangat berbahaya bagi para pesepakbola berbakat yang berharap bisa meningkatkan level permainan mereka. Menurut kami, Ederson memiliki segala yang dibutuhkan untuk memberikan dampak besar di ‘The Theatre of Dreams’, yang tak diragukan lagi akan sangat membantu dalam upayanya kembali masuk ke skuad Brasil. Nilai: A

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 Mei: Anthony Gordon (dari Newcastle ke Barcelona, €80 juta)

    Bagi Newcastle: Perubahan pendekatan yang sangat berarti. Newcastle berjuang habis-habisan untuk mempertahankan Alexander Isak musim panas lalu sebelum akhirnya, meski terlambat, mengizinkannya bergabung dengan Liverpool. Walaupun terdengar menyedihkan, akan jauh lebih baik jika mereka langsung menyerah dan membiarkannya pergi begitu ia mengajukan permintaan transfer, karena gejolak yang ditimbulkan oleh penyerang asal Swedia itu sama sekali tidak menguntungkan bagi Eddie Howe dan para pemainnya. Oleh karena itu, Newcastle bergerak cepat untuk melepas penyerang lain yang tidak stabil—dan dengan biaya yang fantastis. Gordon adalah penyerang yang pekerja keras, berbakat, dan serba bisa—tetapi ia belum pernah menunjukkan prestasi apa pun bagi klub maupun negaranya yang menunjukkan bahwa ia layak dihargai £69 juta. Tentu saja, tantangan bagi Newcastle kini adalah menginvestasikan uang tersebut dengan bijak, karena mereka telah menyia-nyiakan sepenuhnya hasil penjualan Isak, dan menarik talenta kelas atas tidak akan lebih mudah musim panas ini. The Magpies tidak lagi bisa menawarkan kesempatan bermain di Liga Champions kepada calon pemain baru, dan posisi ke-12 yang memalukan di Premier League, ditambah keinginan Gordon untuk mengikuti jejak Isak keluar dari St. James’ Park, membuktikan bahwa Newcastle tidak lagi menjadi ancaman serius bagi elit Inggris di bawah kepemilikan pemilik asal Arab Saudi yang semakin tidak peduli. Nilai: B-

    Bagi Barcelona: Tanda yang sangat mengkhawatirkan. Barcelona sudah cukup lama tidak berada dalam posisi untuk berbelanja besar-besaran karena masalah yang sudah diketahui umum terkait kepatuhan terhadap regulasi keuangan ketat La Liga, sehingga tidaklah menjadi pertanda baik bahwa langkah pertama mereka setelah akhirnya menata kembali keuangan klub adalah menghabiskan €80 juta untuk Gordon. Pemain internasional Inggris ini tentu saja akan menjadi tambahan yang berguna. Ia bisa bermain di hampir semua posisi di lini depan dan merupakan mesin pressing — tidak seperti Marcus Rashford — sehingga mudah dipahami mengapa Hansi Flick menyetujui kedatangan Gordon. Namun, tak bisa dipungkiri bahwa Barca telah membayar terlalu mahal. Memang, Gordon bisa saja tampil bagus di Piala Dunia, sehingga harga tersebut terlihat lebih wajar, sementara juga telah disebutkan bahwa pemain asal Liverpool ini mencetak 10 gol di Liga Champions musim ini—namun enam di antaranya tercipta melawan Qarabag dan Union Saint-Gilloise, dan setengahnya dari titik penalti. Dua belas gol dalam 60 penampilan terakhirnya di Liga Premier adalah indikator yang jauh lebih baik mengenai tingkat produktivitas yang seharusnya diharapkan oleh para pendukung Barca dari rekrutan terbarunya ini. Jadi, meskipun Gordon lebih mungkin memberikan apa yang diinginkan Flick dari seorang pemain sayap, dan gajinya akan lebih rendah daripada Rashford, ada opsi yang lebih menguntungkan di tempat lain, yang menunjukkan bahwa Barca kembali ke pola menghabiskan uang tanpa pertimbangan yang matang. Nilai: C+

    Bagi Gordon: Ini seperti mimpi yang jadi kenyataan. Meskipun penampilannya di Liga Premier sangat tidak konsisten, terutama dalam dua tahun terakhir, Gordon berhasil pindah ke klub besar yang sudah lama ia incar. Ia sendiri mengakui bahwa ia sempat tergoda oleh kabar sebelumnya yang mengaitkannya dengan klub kota kelahirannya, Liverpool—yang juga ia dukung sejak kecil—meski awalnya sepertinya ia akan bergabung dengan Bayern Munich musim panas ini. Namun, pihak Bayern wajar saja enggan membayar harga yang diminta, dan di situlah letak tantangan besar yang kini dihadapi Gordon. Kedatangan Julian Alvarez kemungkinan akan mengalihkan sebagian besar perhatian dari pemain berusia 25 tahun ini, tetapi ia tetap akan berada di bawah tekanan besar untuk membenarkan nilai transfernya—karena Barca tidak membayar €80 juta untuk pemain cadangan. Gordon harus membuktikan dirinya layak menjadi starter di tim yang dipenuhi bintang, dan itu tidak akan mudah. Tanyakan saja pada Rashford, yang kini dianggap tidak lagi dibutuhkan di Camp Nou meskipun telah mencetak total 28 gol dan assist pada musim debutnya di Barca. Meski begitu, Gordon mungkin hampir tidak percaya dengan keberuntungannya. Ia akan beralih dari bermain bersama Anthony Elanga menjadi berduet dengan Lamine Yamal! Nilai: A

    Mark Doyle