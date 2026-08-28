Seperti dilaporkan Sky , gelandang bintang Hugo Larsson saat ini berada di London untuk bernegosiasi dengan dua tim soal kepindahan, dan itu dilakukan dengan izin dari Eintracht. Salah satu dari dua klub tersebut disebut-sebut adalah Crystal Palace. Namun, SGE menuntut setidaknya 25 juta euro untuk jasa pemain Swedia berusia 22 tahun itu.

Larsson datang tiga tahun lalu dengan nilai sembilan juta euro dari Malmö FF, jadi Eintracht berpeluang mendapatkan keuntungan transfer yang besar. Di saat yang sama, perpisahan yang akan segera terjadi, tetapi memang sudah diperkirakan bahkan sebelum musim panas, dari pemain tim nasional Swedia dengan 12 caps itu tentu juga berarti kehilangan seorang pemain inti.

Larsson sudah langsung mengamankan tempatnya di skuad ternama asal Hessen itu tak lama setelah kedatangannya saat masih berusia 19 tahun dan dalam tiga musim terakhir menjadi sosok tetap di lini tengah Eintracht. Namun, performanya juga ikut terdampak oleh kekacauan dan kelemahan kolektif Eintracht pada musim lalu, yang bagi Larsson secara pribadi juga membawa konsekuensi yang sangat pahit.

Gagal ke Piala Dunia mengejutkan Larsson: "Hancur lebur"

Secara mengejutkan, bintang Eintracht itu tidak dipanggil pelatih tim nasional Graham Potter untuk Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. "Dia menerima telepon bahwa dia tidak ikut, dan Hugo benar-benar hancur lebur. Dia selalu ikut selama ini, tetapi sekarang tidak akan ikut," kata seseorang dari lingkungan sang pemain pada pertengahan Mei dalam pembicaraan dengan Fotbollskanalen.

Setidaknya, Larsson kini tampaknya berpeluang mengambil langkah besar berikutnya dalam kariernya, yang juga bisa diuangkan oleh pemain berusia 22 tahun itu secara finansial di Premier League. Di SGE, ia saat ini disebut menerima 1,9 juta per tahun, sementara di Premier League kini menantinya kelipatan dari angka tersebut.

SGE juga kemungkinan terbuka untuk menjual Larsson karena pada musim panas ini dua pemain tengah baru sudah didatangkan, yakni Noel Aseko (seharga 12 juta euro dari FC Bayern) dan Raphael Onyedika (seharga 9 juta euro dari Club Brugge).

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Eintracht Frankfurt bergerak di area yang masih jadi proyek besar

Situasinya berbeda dalam perencanaan skuad klub asal Hessen itu pada sektor bek tengah. Di sana, Arthur Theate sangat mungkin akan hengkang ke Serie A dan Bologna - awalnya dengan status pinjaman, tetapi disertai opsi pembelian senilai 15 juta euro.

Namun, di sini pun kini mulai mengarah ke kesepakatan berikutnya untuk Eintracht setelah perekrutan spektakuler Noah Atubolu sebagai nomor satu baru dari SC Freiburg. Seperti dilaporkan Sky, klub asal Hessen itu telah mencapai kesepakatan dengan Stade Rennes untuk transfer Lilian Brassier. Pemain bertahan berusia 26 tahun itu disebut akan datang ke kota metropolitan di Hessen tersebut dengan biaya 8,5 juta euro, dan dengan bonus nilai transfernya masih bisa naik menjadi sepuluh juta euro.

Brassier sendiri baru datang musim panas lalu dengan nilai 12 juta euro dari Brest, lalu setelah awal musim yang tersendat akibat cedera pergelangan kaki, ia memantapkan diri sebagai sosok tetap di jantung pertahanan. Di SGE, ia sangat mungkin nantinya akan membentuk duet inti bersama kapten Robin Koch. Selain Koch, pelatih Adi Hütter saat ini hanya memiliki dua bek tengah lain, yaitu Nnamdi Collins dan Otavio - dan Collins masih bergelut dengan masalah punggung.

Namun, untuk laga pembuka Bundesliga melawan Die Eisernen, Brassier sama sekali bukan sebuah opsi.