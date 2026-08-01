Infantino secara resmi membatalkan rencana kontroversialnya untuk menjual saham komersial di Piala Dunia setelah menuai kecaman luas. Keputusan itu menjadi kekalahan besar bagi bos FIFA tersebut, yang kepemimpinannya disebut "terguncang hebat" oleh figur senior di dalam olahraga ini.

Inisiatif kontroversial itu melibatkan pembentukan perusahaan anak untuk mengawasi aspek komersial dan operasional turnamen-turnamen internasional besar, termasuk Piala Dunia putra dan putri. Namun, tiga konfederasi kontinental menolak proposal tersebut mentah-mentah, dengan UEFA memperingatkan bahwa negara-negara Eropa bisa memboikot ajang FIFA jika skema itu diteruskan.

Mengonfirmasi putar balik itu pada awal Sabtu, Infantino mengakui bahwa proyek tersebut telah menyebabkan perselisihan internal yang serius. "Setelah mendengarkan dengan saksama semua pandangan, menjadi jelas bahwa proyek ini telah menciptakan perpecahan... Karena itu, proposal ini tidak akan dilanjutkan," kata Infantino.