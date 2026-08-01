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Kepemimpinan Gianni Infantino 'terguncang hebat' setelah presiden FIFA dipaksa membatalkan rencana kontroversial pelepasan Piala Dunia
Infantino meninggalkan usulan kontroversial
Infantino secara resmi membatalkan rencana kontroversialnya untuk menjual saham komersial di Piala Dunia setelah menuai kecaman luas. Keputusan itu menjadi kekalahan besar bagi bos FIFA tersebut, yang kepemimpinannya disebut "terguncang hebat" oleh figur senior di dalam olahraga ini.
Inisiatif kontroversial itu melibatkan pembentukan perusahaan anak untuk mengawasi aspek komersial dan operasional turnamen-turnamen internasional besar, termasuk Piala Dunia putra dan putri. Namun, tiga konfederasi kontinental menolak proposal tersebut mentah-mentah, dengan UEFA memperingatkan bahwa negara-negara Eropa bisa memboikot ajang FIFA jika skema itu diteruskan.
Mengonfirmasi putar balik itu pada awal Sabtu, Infantino mengakui bahwa proyek tersebut telah menyebabkan perselisihan internal yang serius. "Setelah mendengarkan dengan saksama semua pandangan, menjadi jelas bahwa proyek ini telah menciptakan perpecahan... Karena itu, proposal ini tidak akan dilanjutkan," kata Infantino.
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Kekacauan internal dan pengunduran diri petinggi klub
Proposal itu memicu kekacauan institusional yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam kantor pusat FIFA di Zurich, yang berujung pada sejumlah kepergian figur penting. Penasihat senior Infantino, Carlos Cordeiro, dan Chief Operating Officer, Kevin Lamour, sama-sama mengundurkan diri sebagai bentuk protes atas strategi komersial tersebut, menurut Independent.
Dalam pernyataan kepergian yang bernada tajam, Lamour secara terbuka menggambarkan upaya itu sebagai "proyek satu orang". Para pemimpin politik juga mengecam langkah tersebut, dengan Perdana Menteri Inggris Andy Burnham menyebut skema komersial itu "keterlaluan" dan menegaskan bahwa Infantino adalah "orang yang salah untuk memimpin organisasi."
Meski mundur dengan memalukan, Infantino menegaskan prioritas utamanya tetap menyatukan kembali badan-badan pengatur global olahraga ini. Ia mengonfirmasi rencana untuk mempertemukan pihak-pihak yang berkepentingan dalam beberapa pekan ke depan demi kembali memfokuskan perhatian pada pengembangan permainan di seluruh dunia.
UEFA mempertanyakan masa depan Infantino
Runtuhnya secara dramatis rencana investasi tersebut membuat Infantino menghadapi sorotan tajam terkait posisinya dalam jangka panjang. Berbicara di program Today BBC Radio 4, Wakil Presiden UEFA Laura McAllister mengungkapkan bahwa kepercayaan terhadap presiden FIFA telah rusak parah.
"Saya pikir kepercayaan kepada presiden FIFA telah terguncang hebat pekan ini, tanpa diragukan lagi," kata McAllister. "Sangat wajar, orang-orang akan mengajukan pertanyaan tentang apakah dia adalah sosok pemimpin untuk membawa kita maju sebagai organisasi sepakbola global... Menariknya, saya tidak berpikir olahraga sepakbola dirusak oleh apa yang terjadi pekan ini. Saya pikir FIFA sebagai sebuah organisasi yang terdampak, dan saya pikir presidennya juga."
Saat ditanya apakah UEFA mungkin akan mendukung penantang untuk maju melawan Infantino dalam pemilihan mendatang, McAllister berkata: "Saya pikir semua konfederasi kini pasti akan mempertimbangkan berbagai opsi, dan kami tentu juga akan melakukannya di UEFA."
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Apa selanjutnya untuk sepak bola dunia?
Dengan proposal privatisasi yang resmi gagal, FIFA kini harus membangun kembali hubungan yang retak di seluruh sepakbola global. Para pemimpin sepakbola Eropa akan meninjau situasi ini dengan cermat saat mereka mengevaluasi tata kelola Infantino ke depan. Sementara Infantino berupaya memulihkan keharmonisan dan melanjutkan inisiatif pengembangan standar, kerusakan institusional yang disebabkan oleh urusan ini bisa bertahan selama berbulan-bulan. Episode ini menjadi salah satu bab paling bergejolak dalam masa kepresidenannya sejauh ini.
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