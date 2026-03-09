Kepemilikan bersama yang transformatif KSI atas Dagenham & Redbridge membuat klub divisi keenam berani bermimpi untuk naik ke Premier League

Dengan masuk ke kepemilikan klub sepak bola, KSI bergabung dengan daftar semakin panjang bintang-bintang papan atas yang berinvestasi dalam sepak bola Inggris. Ia mengikuti jejak Ryan Reynolds dan Rob Mac di Wrexham, Tom Brady di Birmingham City, dan Michael B. Jordan di Bournemouth. Bagi seorang pria yang membangun kerajaannya melalui video game FIFA, langkah ini mewakili momen penutup lingkaran dalam kariernya yang mencakup musik, tinju, dan bisnis Prime Hydration-nya.

John Grabowski, pemegang saham mayoritas dan CCO Daggers, yakin keterlibatan influencer ini akan menjadi game-changer bagi tim divisi keenam. Berbicara kepada SunSport, Grabowski mengatakan: “Ini adalah kesempatan luar biasa bagi klub, sangat mengasyikkan. Saya pikir kita sudah melihat permulaannya saat melawan Dorking. Kita semua berharap ada lebih banyak sore seperti itu, dan saya yakin jika kita bisa mencapainya, akan banyak senyuman di wajah orang-orang di sini.”