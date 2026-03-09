Getty Images Sport
Kepemilikan bersama yang transformatif KSI atas Dagenham & Redbridge membuat klub divisi keenam berani bermimpi untuk naik ke Premier League
Era baru di Victoria Road
Pria berusia 32 tahun, yang diperkirakan bernilai £80 juta, hadir di Victoria Road pada Sabtu untuk menyaksikan kemenangan 1-0 atas pemimpin klasemen Dorking Wanderers. Kehadirannya langsung berdampak pada komunitas, dengan jumlah penonton pada hari pertandingan hampir dua kali lipat menjadi 2.281. KSI terlihat di tribun bersama mantan penyerang Liverpool dan Inggris, Andy Carroll, yang bertindak sebagai pemain dan pemegang saham minoritas di klub tersebut.
Bergabung dengan gelombang kepemilikan selebriti
Dengan masuk ke kepemilikan klub sepak bola, KSI bergabung dengan daftar semakin panjang bintang-bintang papan atas yang berinvestasi dalam sepak bola Inggris. Ia mengikuti jejak Ryan Reynolds dan Rob Mac di Wrexham, Tom Brady di Birmingham City, dan Michael B. Jordan di Bournemouth. Bagi seorang pria yang membangun kerajaannya melalui video game FIFA, langkah ini mewakili momen penutup lingkaran dalam kariernya yang mencakup musik, tinju, dan bisnis Prime Hydration-nya.
John Grabowski, pemegang saham mayoritas dan CCO Daggers, yakin keterlibatan influencer ini akan menjadi game-changer bagi tim divisi keenam. Berbicara kepada SunSport, Grabowski mengatakan: “Ini adalah kesempatan luar biasa bagi klub, sangat mengasyikkan. Saya pikir kita sudah melihat permulaannya saat melawan Dorking. Kita semua berharap ada lebih banyak sore seperti itu, dan saya yakin jika kita bisa mencapainya, akan banyak senyuman di wajah orang-orang di sini.”
Ambisi besar di Liga Premier
Meskipun klub saat ini berada di tengah klasemen Liga Nasional Selatan, KSI tidak ragu-ragu dalam mengungkapkan tujuan jangka panjangnya. Bintang internet ini dengan optimis menyatakan bahwa tujuannya yang utama adalah membawa Daggers ke Liga Premier, dengan klaim bahwa ia dapat membawa tim East London ini ke "panggung dunia." Visi ambisius ini telah memikat imajinasi para pendukung dan publik sepak bola secara luas.
Grabowski lebih berhati-hati dalam hal waktu, tetapi setuju bahwa dampaknya sangat besar. Ia menambahkan: "Saya hanya ingin kita menjadi sedikit lebih baik setiap hari. Itu tugas saya. Kita boleh bermimpi, tapi tugas saya adalah mencoba membantu klub ini menjadi sedikit lebih baik setiap hari. Tapi [kedatangan KSI] adalah transformatif. Itu transformatif." Fokus tetap pada pertumbuhan berkelanjutan sambil memanfaatkan jangkauan global yang luas yang dibawa KSI ke meja.
Membangun untuk masa depan
The Daggers terdegradasi dari Liga Nasional musim lalu dan saat ini sedang menjalani proses pembenahan di bawah manajer Lee Bradbury. Mereka saat ini berada di peringkat ke-12 klasemen, enam poin di belakang zona playoff dengan 10 pertandingan tersisa. Meskipun Liga Premier masih menjadi impian yang jauh untuk saat ini, jajaran manajemen klub fokus pada menjaga jiwa klub sambil merangkul babak baru yang "transformatif" dalam sejarah mereka.
Menyikapi keseimbangan antara tradisi dan investasi baru, Grabowski yang lahir di Philadelphia mencatat: “Sebuah klub sepak bola non-liga akan sukses jika dapat bertahan selama 25 hingga 50 tahun berkat dukungan komunitas dan para penggemarnya. Anda tidak boleh mengabaikan hal itu, tidak boleh menganggap remeh para penggemar. Anda harus berkomitmen untuk menghibur mereka dan menyambut yang baru. Dan menurut saya, keterlibatan JJ [KSI] di sini melakukan kedua hal tersebut.”
