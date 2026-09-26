Kecemasan yang menyelimuti Santiago Bernabeu akhirnya mereda setelah Real Madrid merilis pembaruan medis resmi mengenai penyerang bintang mereka. Setelah ditarik keluar lebih awal saat Prancis menghadapi Turki di Nations League, pemain berusia 25 tahun itu menjalani pemindaian menyeluruh untuk mengetahui sejauh mana kerusakan pada kaki kirinya.

Staf medis klub mengonfirmasi bahwa sang pemain terhindar dari robekan ligamen yang bersifat katastrofik, yang menjadi kekhawatiran utama bagi klub maupun tim nasional segera setelah insiden di Kocaeli.

Komunikasi resmi dari klub menyebutkan bahwa pemeriksaan medis telah mengonfirmasi kapsul posterior yang mengalami hiperekstensi pada lutut kiri pemain. adalah hasil akhir dari tes tersebut. Cedera spesifik ini, yakni overekstensi pada kapsul posterior, biasanya memerlukan masa istirahat sekitar 10 hingga 12 hari.



