AFP
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Kepanikan usai! Cedera lutut Kylian Mbappe tidak seserius yang dikhawatirkan karena bintang Real Madrid itu akan bugar untuk El Clasico melawan Barcelona
Hasil diagnosis positif untuk Mbappe
Kecemasan yang menyelimuti Santiago Bernabeu akhirnya mereda setelah Real Madrid merilis pembaruan medis resmi mengenai penyerang bintang mereka. Setelah ditarik keluar lebih awal saat Prancis menghadapi Turki di Nations League, pemain berusia 25 tahun itu menjalani pemindaian menyeluruh untuk mengetahui sejauh mana kerusakan pada kaki kirinya.
Staf medis klub mengonfirmasi bahwa sang pemain terhindar dari robekan ligamen yang bersifat katastrofik, yang menjadi kekhawatiran utama bagi klub maupun tim nasional segera setelah insiden di Kocaeli.
Komunikasi resmi dari klub menyebutkan bahwa pemeriksaan medis telah mengonfirmasi kapsul posterior yang mengalami hiperekstensi pada lutut kiri pemain. adalah hasil akhir dari tes tersebut. Cedera spesifik ini, yakni overekstensi pada kapsul posterior, biasanya memerlukan masa istirahat sekitar 10 hingga 12 hari.
- Getty Images Sport
Ketersediaan untuk El Clasico terkonfirmasi
Mungkin informasi yang paling vital bagi para Madridista adalah bahwa Mbappe kini benar-benar berada di jalur yang tepat untuk tampil dalam El Clasico pertama musim ini. Duel sarat gengsi melawan Barcelona dijadwalkan pada 25 Oktober di Spotify Camp Nou, memberi sang penyerang waktu hampir sebulan untuk kembali ke kebugaran penuh. Setelah memulai musim dalam performa gemilang dengan delapan gol dalam delapan penampilan kompetitif pertamanya, kehadirannya di susunan pemain tetap krusial bagi skema taktik Jose Mourinho saat mereka berupaya mempertahankan gelar domestik dan Eropa.
Waktu terjadinya cedera itu berarti ia kemungkinan akan absen dalam laga La Liga melawan Villarreal dan berpotensi juga melewatkan lawatan Liga Champions untuk menghadapi Roma, tetapi tak lama setelah itu ia seharusnya kembali masuk dalam persaingan. Tim medis optimistis ia bisa menepi selama dua pekan sebelum kembali bergabung dalam sesi latihan penuh tim utama. Jendela pemulihan ini memungkinkan reintegrasi yang hati-hati ke dalam skuad, memastikan ia tidak mengalami kambuhnya masalah lutut yang sama yang menghambat level performanya selama musim sebelumnya.
Kekhawatiran awal Zidane mereda
Situasinya pada awalnya tampak jauh lebih suram setelah komentar dari kubu Prancis. Pelatih kepala baru Prancis, Zinedine Zidane, yang menjalani debutnya di pinggir lapangan, terlihat khawatir setelah melihat jimatnya itu tertatih-tatih keluar tak lama usai mencetak gol kemenangan.
Sosok legendaris itu telah mengungkapkan keraguan besar terkait masa depan langsung sang pemain, yang membuat Federasi Sepak Bola Prancis mengizinkan striker tersebut kembali ke Spanyol untuk menjalani perawatan khusus alih-alih tetap bersama skuad nasional untuk laga mereka yang akan datang melawan Belgia dan Italia.
Merefleksikan cedera itu pada saat tersebut, Zidane menyatakan: "Kondisinya tidak baik. Kami tidak akan mengambil risiko apa pun. Dia mengalami cedera lutut saat menendang bola dan situasinya tidak terlihat cukup baik baginya untuk melanjutkan." Sang pelatih juga menambahkan bahwa sayangnya ini tidak terlihat bagus ketika diminta penilaian awalnya di mixed zone.
- Getty Images Sport
Kekhawatiran soal cedera di lini pertahanan masih berlanjut
Meski kabar mengenai lini depan sangat positif, Real Madrid masih menghadapi periode yang rumit terkait kedalaman lini pertahanan mereka. Klub saat ini memantau Ibrahima Konate, yang juga terpaksa mundur dari skuad Prancis karena masalah ligamen di lutut kanannya. Bek tengah itu telah kembali ke Valdebebas untuk memulai proses rehabilitasinya, dan seperti rekan setimnya di tim nasional, klub berharap ia bisa tersedia untuk dipilih setelah jeda internasional saat ini berakhir.
Tim medis akan bekerja ekstra untuk memastikan kedua pemain siap menghadapi rangkaian pertandingan berat yang mencakup laga liga melawan Sevilla dan Villarreal, serta pertandingan fase grup Liga Champions yang krusial.
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