Kepanikan di Norwegia. Pertandingan Eliteserien antara Tromsø dan Bodø/Glimt dihentikan setelah 40 menit permainan akibat runtuhnya sebagian tribune suporter tim tamu di Alfheim Stadion, yang terletak di belakang gawang. "Lima orang terjatuh, satu orang dirawat di rumah sakit," kata Simen Pedersen, penanggung jawab hubungan pers Bodø/Glimt. Ia menjelaskan bahwa suporter yang segera dibawa ke rumah sakit dengan ambulans itu dalam keadaan sadar.
AFP
Diterjemahkan oleh
Kepanikan di laga Tromso-Bodo/Glimt: sebagian tribun suporter tim tamu ambruk, seorang suporter berada di rumah sakit
Pertandingan berikutnya
APA YANG TERJADI
"Kami bernyanyi dan melompat seperti biasa, lalu lantai tiba-tiba ambles dan barisan di depan kami terbelah dua. Saya melihat sedikitnya dua orang terjatuh," kata seorang suporter kepada harian VG.
Dalam perburuan gelar juara
Polisi telah membuka penyelidikan. Suporter tim tamu awalnya dievakuasi, lalu dipindahkan ke tribune samping yang diperuntukkan bagi Tromsø. Pertandingan dilanjutkan pada pukul 16.00, dan Bodo/Glimt berhasil menang 2-0 berkat dua gol Ola Brynhildsen. Dengan empat pertandingan tersisa, Bodo mengoleksi 62 poin, sama dengan Viking.
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