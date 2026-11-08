Kepanikan di Norwegia. Pertandingan Eliteserien antara Tromsø dan Bodø/Glimt dihentikan setelah 40 menit permainan akibat runtuhnya sebagian tribune suporter tim tamu di Alfheim Stadion, yang terletak di belakang gawang. "Lima orang terjatuh, satu orang dirawat di rumah sakit," kata Simen Pedersen, penanggung jawab hubungan pers Bodø/Glimt. Ia menjelaskan bahwa suporter yang segera dibawa ke rumah sakit dengan ambulans itu dalam keadaan sadar.