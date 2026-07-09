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Kepala wasit FIFA membela keputusan pembatalan gol Mesir saat melawan Argentina dan membantah bahwa Gianni Infantino memengaruhi para pejabat Piala Dunia
Collina membantah tuduhan korupsi di Mesir
Collina menyatakan bahwa "tak ada yang bisa mempertanyakan integritas" para wasit Piala Dunia menyusul "tuduhan tak berdasar" yang dilontarkan setelah kekalahan Mesir 3-2 dari Argentina. Asosiasi Sepak Bola Mesir (EFA) mengeluarkan pernyataan tegas setelah pertandingan tersebut, menuntut penyelidikan terhadap "standar ganda" dan kegagalan teknis sistem VAR.
"Tentu saja, diskusi konstruktif mengenai keputusan wasit akan selalu menjadi bagian dari sepak bola, tetapi tuduhan yang tidak berdasar tidak pantas ada dalam olahraga kami," kata Collina. "Tidak ada yang bisa mempertanyakan integritas para wasit Piala Dunia FIFA. Ketika hal ini terjadi, hal itu dapat memicu reaksi yang berujung pada ancaman terhadap mereka dan keluarga mereka. Ini tidak benar."
- Getty Images Sport
Kemandirian Gianni Infantino telah dikonfirmasi
Dampak dari pertandingan tersebut mencakup dugaan adanya tekanan eksternal untuk mempertahankan bintang-bintang terbesar turnamen dalam kompetisi, setelah Presiden AS Donald Trump mengonfirmasi perannya dalam menangguhkan skorsing Folarin Balogun untuk pertandingan melawan Belgia. Namun, Collina dengan cepat membantah anggapan bahwa Presiden FIFA Gianni Infantino memiliki pengaruh apa pun terhadap para wasit. Ia menjelaskan bahwa departemen wasit beroperasi dengan otonomi penuh untuk memastikan keadilan olahraga di semua pertandingan.
Collina menambahkan: "Demikian pula, tidak ada yang bisa mengklaim bahwa wasit FIFA dapat dipengaruhi oleh siapa pun, bahkan oleh presiden FIFA [Gianni Infantino] sekalipun. Ia [Infantino] selalu menunjukkan dukungan penuhnya kepada FIFA Team One sambil mempercayai kami untuk bekerja dengan sepenuhnya independen. Wasit membuat keputusan yang jujur dan, sama seperti para pemain dan pelatih, mereka selalu berusaha melakukan yang terbaik."
Penjelasan mengenai kontroversi VAR
Kemarahan Mesir berpusat pada gol Mostafa Zico yang dianulir, yang seharusnya mengubah jalannya pertandingan saat tim Firaun sedang memimpin. Collina menjelaskan bahwa banyak pendukung salah memahami cakupan VAR terkait fase penguasaan bola saat menyerang (APP). Ia menegaskan bahwa wasit telah bertindak benar dengan meninjau ulang dan menjatuhkan sanksi kepada Marwan Attia atas pelanggaran terhadap Lisandro Martinez pada awal serangan tersebut.
"Dalam pertandingan Argentina melawan Mesir, di mana pemain nomor 19 Mesir, Marwan Attia, dengan jelas menginjak kaki pemain nomor enam Argentina, Lisandro Martinez," kata Collina. "Kami percaya bahwa pelanggaran adalah pelanggaran. Terlepas dari apakah pelanggaran tersebut tampak 'jelas' atau tidak, jika wasit tidak melihatnya di lapangan, VAR dapat turun tangan. Tidak ada batasan yang ditetapkan terkait jarak dari gawang atau lamanya waktu antara insiden tersebut dan gol."
- AFP
Tuduhan Hossam Hassan soal keberpihakan terhadap Messi dibantah
Manajer Mesir, Hossam Hassan, secara terbuka menyatakan keyakinannya bahwa wasit memihak juara bertahan. Hassan mempertanyakan mengapa pelanggaran yang mungkin terjadi terhadap Mohamed Salah di kotak penalti diabaikan hanya beberapa saat sebelum gol penentu kemenangan Argentina. Collina membela keputusan tidak memberi pelanggaran terhadap Salah.
Dia menyimpulkan: "Sekali lagi, contohnya terlihat di akhir pertandingan yang sama. Wasit dan VAR menilai itu sebagai kontak wajar dalam sepak bola antara pemain nomor 10 Mesir, Mohamed Salah, dan pemain nomor 9 Argentina, Julian Alvarez. Tentu saja, akan selalu ada unsur subjektivitas dalam beberapa keputusan, tetapi kami puas dengan penerapan prinsip ini sepanjang turnamen."
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