Kepala wasit FIFA membela keputusan pembatalan gol Mesir saat melawan Argentina dan membantah bahwa Gianni Infantino memengaruhi para pejabat Piala Dunia

Collina menyatakan bahwa "tak ada yang bisa mempertanyakan integritas" para wasit Piala Dunia menyusul "tuduhan tak berdasar" yang dilontarkan setelah kekalahan Mesir 3-2 dari Argentina. Asosiasi Sepak Bola Mesir (EFA) mengeluarkan pernyataan tegas setelah pertandingan tersebut, menuntut penyelidikan terhadap "standar ganda" dan kegagalan teknis sistem VAR.

"Tentu saja, diskusi konstruktif mengenai keputusan wasit akan selalu menjadi bagian dari sepak bola, tetapi tuduhan yang tidak berdasar tidak pantas ada dalam olahraga kami," kata Collina. "Tidak ada yang bisa mempertanyakan integritas para wasit Piala Dunia FIFA. Ketika hal ini terjadi, hal itu dapat memicu reaksi yang berujung pada ancaman terhadap mereka dan keluarga mereka. Ini tidak benar."