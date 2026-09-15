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FBL-ENG-PR-MAN UTD-MAN CITYAFP
Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

Kepala PGMOL Howard Webb mengakui kapten Manchester United Bruno Fernandes lolos dari hukuman saat audio VAR dari kartu merah bintang Manchester City Phil Foden dirilis

B. Fernandes
P. Foden
Manchester United
Manchester City
Manchester United vs Manchester City
Premier League

Kepala PGMOL Howard Webb mengakui bahwa Bruno Fernandes seharusnya mendapat kartu kuning beberapa saat sebelum Phil Foden diusir keluar lapangan dalam derby Manchester. Kepala perwasitan itu menjelaskan proses VAR di balik insiden kontroversial pada babak pertama.

  • Drama derby dijelaskan

    Webb telah mengklarifikasi insiden kontroversial yang berujung pada kartu merah Foden dalam derby Manchester. Penyerang Manchester City itu diusir pada menit ke-23 setelah menendang ke arah kapten Manchester United, Bruno Fernandes.

    Webb mengakui bahwa Fernandes seharusnya menerima kartu kuning karena tendangan penuh kekesalan terhadap Foden sesaat sebelum pelanggaran yang berujung kartu merah. Namun, wasit Michael Oliver melewatkan pelanggaran awal tersebut, dan VAR secara aturan tidak punya kewenangan untuk campur tangan.

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  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-MAN CITYAFP

    Webb memberikan putusannya

    Berbicara di Match Officials Mic'd Up, Webb mendukung keputusan Oliver untuk mengusir Foden karena tindakan kekerasan. Ia membandingkan insiden itu dengan kartu merah serupa yang ditunjukkan kepada Joao Gomes dari Aston Villa pada awal musim ini.

    "Dia [Foden] menendang dengan kuat ke tubuh bagian atas Bruno Fernandes," jelas Webb. Namun, kepala wasit itu mengakui peran Fernandes dalam bentrokan tersebut. "Ketika Anda melihat rekamannya, ada tendangan kecil penuh kekesalan dari Bruno Fernandes ke bagian belakang tubuh Foden. Itu lebih merupakan tindakan kesal ketimbang kekerasan. Untuk disebut tindakan kekerasan, harus ada penggunaan tenaga berlebihan atau tindakan brutal.

    Ia menambahkan: "Ketika Anda melihatnya dalam kecepatan normal, elemen itu tidak ada. Itu seharusnya kartu kuning dan VAR tidak bisa turun tangan untuk memberikan kartu kuning.

    "Jika semua itu terlewat dan tidak ada hukuman apa pun untuk Foden, maka VAR bisa turun tangan dan melihat tindakan Foden untuk kemungkinan kartu merah, serta menangkap tindakan Bruno Fernandes yang layak kartu kuning. Karena wasit memberikan kartu merah, opsi itu tidak terbuka bagi VAR."

  • Audio VAR mengungkap kebingungan

    Pro Ref merilis audio VAR dari insiden tersebut, yang mengungkap proses pengambilan keputusan cepat di ruang VAR. Para ofisial awalnya menyimpulkan bahwa Fernandes menendang bola, bukan Foden.

    Asisten VAR: "Itu karena gerakan menendang. Tampaknya dia memberikan pelanggaran lalu kaki terangkat."

    VAR: "Michael [wasit], penalti sudah diperiksa dan dinyatakan bersih. Tolong konfirmasikan keputusan Anda di lapangan terkait tindakan disipliner di sini."

    Wasit: "Kartu merah, Phil Foden. Tendangan ke tubuh Bruno [Fernandes]. Pelanggaran dilakukan Bruno terhadap Phil. Saya pikir dia terjerat dan ketika mereka berpisah, saya pikir Phil menendangnya. Tapi mereka akan memeriksanya."

    VAR: "Itu terlihat seperti kartu merah yang jelas bagi saya. Gerakan sekunder, lihat tayangan siaran. Oke, yakin untuk mengonfirmasi? Kartu merah. Yakin untuk mengonfirmasi? Mengonfirmasi kartu merah untuk Manchester City 47. Tendangan ke bagian perut dengan dua kaki."

    "Lanjutkan saja untuk memeriksa bahwa Bruno tidak melakukan apa pun. Saya benar-benar yakin dia tidak melakukannya. Tidak, dia menendang bola; tidak masalah."

    Asisten VAR: "Tidak, yang satu lagi [tendangan pertama Bruno]. Bukan itu yang mereka bicarakan. Itulah yang mereka bicarakan."

    VAR: "Minimal, minimal. Itu bukan untuk kami; tidak masalah."

    Asisten VAR: "Ya, saya setuju."

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  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-MAN CITYAFP

    Foden menghadapi skorsing domestik

    Setelah dikeluarkan lebih awal, Foden kini menghadapi larangan bermain tiga pertandingan di kompetisi domestik. Aturan Premier League menetapkan bahwa hukuman untuk kartu merah langsung dalam pertandingan liga berlaku juga di semua kompetisi domestik lainnya.

    Pemain internasional Inggris itu akan langsung absen dalam laga Carabao Cup City berikutnya melawan Norwich City. Ia juga akan melewatkan duel Premier League dengan Sunderland di Stadion Etihad akhir pekan ini, serta lawatan krusial ke markas Liverpool pada 11 Oktober setelah jeda internasional.

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