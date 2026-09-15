Kepala PGMOL Howard Webb mengakui kapten Manchester United Bruno Fernandes lolos dari hukuman saat audio VAR dari kartu merah bintang Manchester City Phil Foden dirilis

Berbicara di Match Officials Mic'd Up, Webb mendukung keputusan Oliver untuk mengusir Foden karena tindakan kekerasan. Ia membandingkan insiden itu dengan kartu merah serupa yang ditunjukkan kepada Joao Gomes dari Aston Villa pada awal musim ini.

"Dia [Foden] menendang dengan kuat ke tubuh bagian atas Bruno Fernandes," jelas Webb. Namun, kepala wasit itu mengakui peran Fernandes dalam bentrokan tersebut. "Ketika Anda melihat rekamannya, ada tendangan kecil penuh kekesalan dari Bruno Fernandes ke bagian belakang tubuh Foden. Itu lebih merupakan tindakan kesal ketimbang kekerasan. Untuk disebut tindakan kekerasan, harus ada penggunaan tenaga berlebihan atau tindakan brutal.

Ia menambahkan: "Ketika Anda melihatnya dalam kecepatan normal, elemen itu tidak ada. Itu seharusnya kartu kuning dan VAR tidak bisa turun tangan untuk memberikan kartu kuning.

"Jika semua itu terlewat dan tidak ada hukuman apa pun untuk Foden, maka VAR bisa turun tangan dan melihat tindakan Foden untuk kemungkinan kartu merah, serta menangkap tindakan Bruno Fernandes yang layak kartu kuning. Karena wasit memberikan kartu merah, opsi itu tidak terbuka bagi VAR."