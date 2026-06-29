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Kepala bidang ilmu olahraga Arsenal mengundurkan diri menyusul tinjauan internal, seiring berlanjutnya perombakan staf pendukung Mikel Arteta
Kepergian yang menjadi sorotan di Emirates
Menurut BBC Sport, Arsenal kembali kehilangan salah satu tangan kanan Arteta pada musim panas ini, yakni Allen, kepala bidang ilmu olahraga dan performa klub, yang akan hengkang. Kepergian ini menandai pergantian generasi yang signifikan di balik layar di London Utara, seiring upaya The Gunners untuk menyempurnakan pendekatan mereka terkait ketersediaan pemain dan kondisi fisik.
Kepergian Allen terjadi setelah pemecatan mengejutkan kepala staf medis, Dr. Zafar Iqbal, bulan lalu, yang menandai kepergian penting lainnya dari staf pendukung Mikel Arteta. Setelah bergabung dari Aston Villa pada 2017, Allen mengakhiri masa jabatannya yang cukup panjang selama sembilan tahun di Emirates Stadium — sebuah periode yang menjembatani hari-hari terakhir era Arsene Wenger dengan seluruh masa kepemimpinan Arteta.
- Getty Images Sport
Tinjauan internal memicu perubahan radikal
Keputusan untuk merombak staf yang sudah mapan ini diambil setelah jajaran petinggi klub melakukan tinjauan internal yang ketat terhadap catatan cedera mereka belakangan ini. Dihadapkan pada masalah kebugaran yang terus-menerus mengganggu beberapa pemain kunci, petinggi Arsenal merasa perlu untuk mengevaluasi kembali strategi pencegahan mereka. Untuk memimpin penyelidikan ini, Arteta mendatangkan seorang kenalan tepercaya—fisioterapis asal Spanyol, Joaquín Acedo—untuk melakukan tinjauan independen yang komprehensif.
Musim-musim sebelumnya telah menunjukkan betapa mudahnya absennya pemain kunci dapat menggagalkan ambisi klub untuk meraih gelar, sehingga pihak manajemen bertekad untuk meningkatkan departemen medis dan ilmu olahraga mereka ke level elit. Terlepas dari kesuksesan di Liga Premier baru-baru ini, beban fisik yang sangat berat akibat musim yang melelahkan telah menyoroti kebutuhan yang jelas akan modernisasi dan perspektif baru mengenai kebugaran skuad.
Semakin banyak pelatih yang dipastikan hengkang
Allen bukanlah satu-satunya tokoh berpengaruh yang hengkang dari London Utara; Sam Wilson, anggota staf pelatih tim utama yang juga sangat populer, juga akan pindah. Sebagai pelatih fisik utama, Wilson mengakhiri masa bakti yang mengesankan selama 12 tahun bersama The Gunners. Menurut The Telegraph, ia kini diperkirakan akan melanjutkan kariernya di sebuah klub di Eropa.
Pendekatan taktis Arteta yang intens, ditambah dengan preferensinya untuk rotasi skuad yang lebih ketat daripada banyak rivalnya, secara alami meningkatkan tuntutan fisik yang dibebankan kepada para pemainnya. Akibatnya, klub sangat ingin menerapkan setiap langkah pencegahan yang mungkin untuk mengurangi risiko cedera. Kelemahan dari gaya permainan intens ini terungkap musim lalu melalui serangkaian cedera yang menimpa pemain-pemain andalan; Kai Havertz, Bukayo Saka, dan Martin Ødegaard semuanya harus absen dalam waktu lama, sementara Jurrien Timber gagal pulih tepat waktu untuk final Liga Champions dan pada akhirnya terpaksa absen di Piala Dunia.
- Getty Images Sport
Arteta menuntut ambisi yang lebih besar
Arsenal kini bertekad untuk melanjutkan momentum dari musim bersejarah yang membawa mereka meraih gelar Liga Premier pertama dalam 22 tahun. Yang terpenting, The Gunners membuktikan bahwa mereka mampu mengatasi penurunan performa di akhir musim, sekaligus mengakhiri rentetan kegagalan tipis dan kegagalan di saat-saat krusial selama bertahun-tahun. Namun, impian mereka untuk meraih gelar ganda yang tak terlupakan—baik di kompetisi domestik maupun Eropa—hancur setelah mereka kalah dari PSG di final Liga Champions.
Meskipun sempat memimpin lebih dulu, Arsenal akhirnya kalah dalam adu penalti melawan PSG di final Liga Champions, dengan beberapa pakar mengkritik pendekatan pertahanan yang terlalu hati-hati dari The Gunners. Kekalahan tersebut langsung memicu pembicaraan tentang perlunya meningkatkan kualitas di sepertiga akhir lapangan — sebuah pandangan yang juga disetujui oleh Arteta, yang mengakui bahwa tindakan tegas diperlukan untuk mengangkat tim ini ke level yang lebih tinggi. Menyikapi perubahan yang akan datang, sang manajer menyatakan: “Kami akan mulai mengambil beberapa keputusan yang sangat penting; kami ingin mencapai level yang lebih tinggi. Kami harus menunjukkan ambisi itu karena mereka lebih dari mampu melakukannya, tetapi hal itu menuntut kami untuk menjadi sangat, sangat ambisius, sangat cepat, dan sangat cerdas.”