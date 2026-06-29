Kepala bidang ilmu olahraga Arsenal mengundurkan diri menyusul tinjauan internal, seiring berlanjutnya perombakan staf pendukung Mikel Arteta

Arsenal kini bertekad untuk melanjutkan momentum dari musim bersejarah yang membawa mereka meraih gelar Liga Premier pertama dalam 22 tahun. Yang terpenting, The Gunners membuktikan bahwa mereka mampu mengatasi penurunan performa di akhir musim, sekaligus mengakhiri rentetan kegagalan tipis dan kegagalan di saat-saat krusial selama bertahun-tahun. Namun, impian mereka untuk meraih gelar ganda yang tak terlupakan—baik di kompetisi domestik maupun Eropa—hancur setelah mereka kalah dari PSG di final Liga Champions.

Meskipun sempat memimpin lebih dulu, Arsenal akhirnya kalah dalam adu penalti melawan PSG di final Liga Champions, dengan beberapa pakar mengkritik pendekatan pertahanan yang terlalu hati-hati dari The Gunners. Kekalahan tersebut langsung memicu pembicaraan tentang perlunya meningkatkan kualitas di sepertiga akhir lapangan — sebuah pandangan yang juga disetujui oleh Arteta, yang mengakui bahwa tindakan tegas diperlukan untuk mengangkat tim ini ke level yang lebih tinggi. Menyikapi perubahan yang akan datang, sang manajer menyatakan: “Kami akan mulai mengambil beberapa keputusan yang sangat penting; kami ingin mencapai level yang lebih tinggi. Kami harus menunjukkan ambisi itu karena mereka lebih dari mampu melakukannya, tetapi hal itu menuntut kami untuk menjadi sangat, sangat ambisius, sangat cepat, dan sangat cerdas.”