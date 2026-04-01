Kenyataan pahit langsung menghampiri Roberto De Zerbi! Manajer baru Tottenham itu harus menghadapi pukulan berat akibat cedera menjelang laga krusial melawan Sunderland
Ujian berat di London Utara
Taruhannya tak bisa lebih tinggi lagi bagi pelatih baru di pinggir lapangan. Tottenham mengonfirmasi penunjukan De Zerbi dengan kontrak lima tahun untuk menghindari degradasi, mengingat klub saat ini berada dalam posisi yang genting, hanya unggul satu poin di atas zona degradasi Liga Premier. Setibanya di sana, De Zerbi mengungkapkan antusiasmenya terhadap tantangan ini meskipun posisi tim sedang suram. Ia menyatakan: “Saya sangat senang bisa bergabung dengan klub sepak bola yang fantastis ini, yang merupakan salah satu klub terbesar dan paling bergengsi di dunia. Dalam semua diskusi saya dengan pimpinan Klub, ambisi mereka untuk masa depan sudah jelas – membangun tim yang mampu meraih prestasi besar, dan melakukannya dengan memainkan gaya sepak bola yang menggairahkan dan menginspirasi para pendukung kami."
Namun, mewujudkan ambisi mulia tersebut ternyata sudah sulit. Alih-alih berfokus pada perombakan taktik, perhatian sang pelatih asal Italia ini langsung dialihkan ke upaya memperbaiki skuad yang sangat kekurangan pemain.
Bintang lini tengah bergabung dalam daftar pemain yang absen yang semakin panjang
Kenyataan bahwa ruang perawatan klub kini penuh sesak menjadi sangat jelas pekan ini. Gelandang Pape Sarr menjadi korban terbaru, dengan pemain internasional Senegal tersebut dilaporkan mengalami cedera bahu saat bertugas bersama tim nasional. Sarr tidak dapat tampil dalam laga persahabatan Senegal melawan Gambia baru-baru ini, sehingga De Zerbi kehilangan satu lagi motor andalan di lini tengah yang sudah tertekan hingga batasnya.
Waktunya tidak bisa lebih buruk lagi bagi mantan bos Brighton ini, yang mewarisi skuad yang dilanda absen jangka panjang. De Zerbi tiba di tempat latihan dan mendapati bahwa bintang-bintang seperti Guglielmo Vicario, Rodrigo Bentancur, James Maddison, dan Dejan Kulusevski sedang absen atau tidak tersedia saat ini. Dengan cedera tambahan yang dialami Mathys Tel dan Mohammed Kudus, pelatih asal Italia ini menghadapi mimpi buruk dalam menentukan susunan pemain saat ia mempersiapkan diri untuk lawatan krusial ke Sunderland pada 12 April.
Para pendukung mengemukakan kekhawatiran etis yang serius
Meskipun kabar cedera ini menjadi pukulan taktis, De Zerbi juga tengah berjuang untuk memenangkan hati para pendukung yang terpecah belah. Tottenham Hotspur Supporters’ Trust telah menyampaikan "kekhawatiran yang serius dan berdampak luas" terkait penunjukannya, terutama karena ia pernah membela Mason Greenwood saat mereka masih bersama di Prancis. Greenwood didakwa pada tahun 2022 atas tuduhan percobaan pemerkosaan, perilaku mengontrol dan memaksa, serta penganiayaan yang mengakibatkan cedera fisik. Tuduhan tersebut dibatalkan pada Januari 2023. Kelompok suporter termasuk Proud Lilywhites dan Spurs Reach telah menyatakan ketidaknyamanan mereka terhadap penunjukan tersebut, menciptakan suasana ketegangan bahkan sebelum pertandingan dimulai.
Tidak ada klausul pelepasan akibat degradasi
De Zerbi tidak punya waktu untuk beradaptasi secara perlahan, mengingat Spurs belum pernah meraih satu pun kemenangan liga sepanjang tahun 2026. Laga mendatang melawan Sunderland akan menjadi debut yang sarat tekanan, dan tidak adanya klausul pelepasan terkait degradasi dalam kontrak jangka panjangnya menunjukkan bahwa dewan direksi bertaruh besar pada kemampuannya untuk mengatasi krisis ini. Namun, tanpa Sarr dan beberapa bintang lainnya, tugas tersebut kini menjadi jauh lebih sulit.