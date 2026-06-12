Kennet Eichhorn pindah dari Hertha Berlin ke Bayer Leverkusen, dengan nilai transfer 9 juta euro untuk pemain kelahiran 2009

Kennet Eichhorn pindah klub di Jerman.
Talenta muda Jerman ini meninggalkan Hertha Berlin dan pindah ke Bayern Leverkusen dengan nilai transfer 9 juta euro.
Lahir pada tahun 2009, ia akan genap berusia 17 tahun pada 27 Juli mendatang.
Kennet Eichhorn pindah klub di Jerman.
Talenta muda Jerman ini meninggalkan Hertha Berlin dan pindah ke Bayern Leverkusen dengan nilai transfer 9 juta euro.
Lahir pada tahun 2009, ia akan genap berusia 17 tahun pada 27 Juli mendatang.
Bayer telah merekrut gelandang bertahan berusia 16 tahun, Kennet Eichhorn, dari Hertha Berlin. Pemain timnas Jerman U-17 ini bergabung dengan Werkself dari klub Bundesliga 2 asal Berlin tersebut dengan kontrak jangka panjang. Eichhorn telah mencatatkan 19 penampilan bersama tim utama Hertha Berlin musim lalu, dengan mencetak dua gol.
Lahir di Bernau, dekat Berlin, Eichhorn telah menarik perhatian sejak usia sangat muda di kategori junior. Penampilannya yang mengesankan pada usia 16 tahun, sebagai gelandang bertahan di Bundesliga 2 yang menuntut fisik, menjadikannya salah satu pemain muda paling diminati di Jerman. Ia akan mengenakan jersey nomor 18.
Berikut pernyataan pertama Eichhorn: "Setelah diskusi yang sangat baik, saya memilih apa yang saya anggap sebagai solusi terbaik: Leverkusen adalah klub yang telah berhasil mengembangkan banyak pemain dengan cepat, bahkan yang masih sangat muda, dan mengubah mereka menjadi pemain profesional tingkat atas. Saya akan melakukan segala upaya untuk menempuh jalur serupa di sini. Saya tidak sabar untuk mengambil langkah berikutnya di klub Eropa yang begitu menarik dan berkualitas tinggi seperti Bayer."
Direktur olahraga Bayer Leverkusen, Simon Rolfes, menyatakan: "Kami sangat senang berhasil meyakinkan Kennet Eichhorn dengan tawaran kami. Kami sudah menjalin kontak erat dengan Kennet dan keluarganya setahun yang lalu dan saat itu pun sudah terjalin hubungan yang baik, hal ini juga terlihat jelas dalam pembicaraan tahun ini. Kennet sependapat dengan kami bahwa Bayer menawarkan kondisi terbaik baginya untuk berkembang dan menjadi pemain level tertinggi di Bundesliga. Pembicaraan dengan pelatih kami, Carles Martinez, juga ditandai oleh kesepahaman yang kuat mengenai aspek-aspek sepak bola dan saling percaya. Dengan Kennet, kini kami memiliki salah satu talenta terbaik Jerman di barisan kami."