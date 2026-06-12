Kennet Eichhorn pindah dari Hertha Berlin ke Bayer Leverkusen, dengan nilai transfer 9 juta euro untuk pemain kelahiran 2009

Berikut pernyataan pertama Eichhorn: "Setelah diskusi yang sangat baik, saya memilih apa yang saya anggap sebagai solusi terbaik: Leverkusen adalah klub yang telah berhasil mengembangkan banyak pemain dengan cepat, bahkan yang masih sangat muda, dan mengubah mereka menjadi pemain profesional tingkat atas. Saya akan melakukan segala upaya untuk menempuh jalur serupa di sini. Saya tidak sabar untuk mengambil langkah berikutnya di klub Eropa yang begitu menarik dan berkualitas tinggi seperti Bayer."





Direktur olahraga Bayer Leverkusen, Simon Rolfes, menyatakan: "Kami sangat senang berhasil meyakinkan Kennet Eichhorn dengan tawaran kami. Kami sudah menjalin kontak erat dengan Kennet dan keluarganya setahun yang lalu dan saat itu pun sudah terjalin hubungan yang baik, hal ini juga terlihat jelas dalam pembicaraan tahun ini. Kennet sependapat dengan kami bahwa Bayer menawarkan kondisi terbaik baginya untuk berkembang dan menjadi pemain level tertinggi di Bundesliga. Pembicaraan dengan pelatih kami, Carles Martinez, juga ditandai oleh kesepahaman yang kuat mengenai aspek-aspek sepak bola dan saling percaya. Dengan Kennet, kini kami memiliki salah satu talenta terbaik Jerman di barisan kami."



