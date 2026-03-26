“Kenapa tidak?” - “Tarian terakhir” Lionel Messi di Barcelona masih mungkin terjadi, seperti yang dijelaskan oleh mantan rekan setimnya mengenai bakat “langka” yang dimiliki oleh GOAT asal Argentina itu

Zabaleta, yang pernah bermain bersama Messi pada Piala Dunia 2014 dan Olimpiade 2008, mengakui bahwa ia sama sekali tidak pernah membayangkan kepindahan tersebut. Namun, ia tetap yakin bahwa bintang Inter Miami itu suatu hari nanti akan kembali ke Camp Nou untuk 'tarian terakhir'.

"Banyak sekali pembicaraan tentang hal itu, terutama dengan pemilihan presiden di klub," katanya, seperti dikutip Flash Score. "Jujur saja, saat saya masih bermain—baik untuk Espanyol, maupun bersama Manchester City di Liga Champions melawan Barcelona—saya tidak pernah membayangkan Messi akan meninggalkan klub. Saya mengira itu akan selamanya. Apa pun yang terjadi secara finansial atau di balik layar, saya hanya bisa berspekulasi, karena saya tidak berada di dalam.

"Dia pindah ke PSG, lalu memutuskan bergabung dengan Inter Miami, dan menurut saya pada tahap karier tertentu, terkadang Anda mencari lebih dari sekadar sepak bola. Miami adalah tempat yang indah untuk membesarkan keluarga, Inter Miami adalah proyek baru dan menarik, dan ke mana pun Messi pergi, dia menang. Dia sudah memenangkan MLS Cup.

"Setiap klub di dunia pasti menginginkannya. Anak saya hampir tidak mengenal Inter Miami sebelum Messi datang; sekarang dia ingin kaos Messi. Itulah kekuatan pria itu. Mengenai kembalinya ke Barcelona - mengapa tidak? Tarian terakhir? Saya sangat ingin melihatnya."