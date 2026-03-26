“Kenapa tidak?” - “Tarian terakhir” Lionel Messi di Barcelona masih mungkin terjadi, seperti yang dijelaskan oleh mantan rekan setimnya mengenai bakat “langka” yang dimiliki oleh GOAT asal Argentina itu
Seorang legenda Barcelona
Dunia sepak bola tetap terpikat oleh gagasan kembalinya Messi ke Catalonia. Setelah hengkang dengan menyedihkan pada tahun 2021 akibat kendala finansial, ikon Argentina ini pindah ke Paris Saint-Germain sebelum menggebrak MLS bersama Inter Miami. Terlepas dari jarak yang memisahkan, ikatan antara Messi dan Barcelona tetap tak terputus. Para pendukung dan mantan rekan setimnya terus berspekulasi tentang bab terakhir di klub tempat ia menghabiskan lebih dari dua dekade, mengukuhkan warisannya sebagai salah satu pemain terbaik yang pernah ada.
Apakah akan ada kembalinya yang romantis ke Camp Nou?
Zabaleta, yang pernah bermain bersama Messi pada Piala Dunia 2014 dan Olimpiade 2008, mengakui bahwa ia sama sekali tidak pernah membayangkan kepindahan tersebut. Namun, ia tetap yakin bahwa bintang Inter Miami itu suatu hari nanti akan kembali ke Camp Nou untuk 'tarian terakhir'.
"Banyak sekali pembicaraan tentang hal itu, terutama dengan pemilihan presiden di klub," katanya, seperti dikutip Flash Score. "Jujur saja, saat saya masih bermain—baik untuk Espanyol, maupun bersama Manchester City di Liga Champions melawan Barcelona—saya tidak pernah membayangkan Messi akan meninggalkan klub. Saya mengira itu akan selamanya. Apa pun yang terjadi secara finansial atau di balik layar, saya hanya bisa berspekulasi, karena saya tidak berada di dalam.
"Dia pindah ke PSG, lalu memutuskan bergabung dengan Inter Miami, dan menurut saya pada tahap karier tertentu, terkadang Anda mencari lebih dari sekadar sepak bola. Miami adalah tempat yang indah untuk membesarkan keluarga, Inter Miami adalah proyek baru dan menarik, dan ke mana pun Messi pergi, dia menang. Dia sudah memenangkan MLS Cup.
"Setiap klub di dunia pasti menginginkannya. Anak saya hampir tidak mengenal Inter Miami sebelum Messi datang; sekarang dia ingin kaos Messi. Itulah kekuatan pria itu. Mengenai kembalinya ke Barcelona - mengapa tidak? Tarian terakhir? Saya sangat ingin melihatnya."
Seorang pemimpin yang langka
Zabaleta mencatat bahwa pengaruh sang pemain senior melampaui sekadar ucapan-ucapan keras. Ia menjelaskan bahwa meskipun Messi secara alami pendiam, otoritasnya di ruang ganti sangat kuat berkat penampilannya di lapangan.
"Dia sebenarnya pendiam," jelasnya. "Dia bukan tipe orang yang terus-menerus bicara, tapi ketika Messi berbicara di ruang ganti, semua orang mendengarkan. Itu adalah jenis kepemimpinan yang langka, yang berasal dari apa yang dia lakukan di lapangan, dari fakta bahwa dia tidak pernah bersembunyi, tidak pernah menolak tanggung jawab. Dia mengambil bola dan pada dasarnya berkata, 'Aku yang akan memutuskan ini.'"
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Di usia 38 tahun, Messi tak menunjukkan tanda-tanda akan melambat. Ia tetap menjadi andalan bagi Inter Miami dan tim nasional Argentina. Peraih Ballon d'Or delapan kali ini sekali lagi akan berupaya membawa Argentina meraih gelar juara Piala Dunia di Amerika Utara musim panas ini, di mana mereka tergabung dalam Grup J bersama Aljazair, Austria, dan Yordania.