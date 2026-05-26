“Kenapa tidak?” - Ryan Reynolds & Rob Mac mengatakan bahwa Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, dan Neymar bukanlah hal yang mustahil bagi Wrexham
Revolusi Hollywood terus berlanjut
Sejak akuisisi yang menjadi sorotan publik oleh Reynolds dan Mac pada Februari 2021, Wrexham telah bertransformasi dari tim National League yang sedang terpuruk menjadi fenomena global. Di lapangan, kesuksesan mereka tak kalah pesat dari pertumbuhan komersialnya, dengan Phil Parkinson membawa The Reds meraih prestasi bersejarah berupa tiga promosi berturut-turut.
Pada musim terakhirnya, klub ini finis di peringkat ketujuh di Championship, hanya terpaut dua poin dari posisi play-off. Saat mereka bersiap untuk menargetkan promosi ke Premier League, spekulasi mulai bermunculan mengenai talenta-talenta kelas dunia mana yang bisa didatangkan untuk memimpin ambisi mereka di kasta tertinggi.
Mengejar mimpi yang mustahil
Meskipun gagasan untuk merekrut para pemenang Ballon d'Or berkali-kali mungkin tampak seperti mimpi belaka bagi sebagian besar klub di luar jajaran elit Eropa atau Liga Pro Arab Saudi, Pulis menegaskan bahwa Wrexham tidak boleh membatasi ambisinya. Manajer asal Wales ini yakin bahwa perpaduan antara karisma para pemilik klub dan reputasi klub yang semakin meningkat membuat segala sesuatu menjadi mungkin.
Saat membahas siapa yang harus menjadi target klub berikutnya, Pulis mengatakan kepada BOYLE Sports, yang menawarkan odds sepak bola terbaru: "Penandatanganan besar Wrexham berikutnya? Cristiano, Messi, Neymar - kenapa tidak? Wales adalah tempat yang indah. Terutama Wales Utara. Negara yang indah."
Menampilkan pesona Wales Utara
Selain dukungan finansial dari duo Hollywood dan kesepakatan sponsor yang menggiurkan, Pulis yakin bahwa keindahan alam dan budaya Wales menjadi daya tarik unik yang mampu memikat para bintang top dunia. Meskipun trio Messi, Ronaldo, dan Neymar saat ini bermain di AS, Arab Saudi, dan Brasil, Pulis berpendapat bahwa keramahan orang Wales tak tertandingi.
"Cukup katakan pada mereka bahwa matahari tak pernah berhenti bersinar dan makanannya benar-benar fantastis," canda Pulis. "Bahkan jika cuacanya hujan, Anda tak akan menemukan orang-orang yang lebih ramah daripada orang Wales di mana pun di dunia. Itulah nilai jual sesungguhnya untuk mendatangkan seorang bintang ke Wrexham."
Persiapan untuk Liga Premier
Tujuan Red Dragons tetap jelas: memastikan tempat di Liga Premier untuk pertama kalinya dalam sejarah klub pada musim 2026-27. Parkinson menyatakan kepuasannya terhadap skuadnya saat ini, yang mencakup lima pemain yang terkenal telah menjadi bagian dari ketiga kampanye promosi tersebut, namun ia mengakui bahwa perkuatan skuad akan diperlukan untuk mencapai level berikutnya.
Apakah Reynolds dan McElhenney benar-benar bisa merekrut salah satu dari "Tiga Besar" di dunia sepak bola masih harus dilihat, namun tren perkembangan klub menunjukkan bahwa sedikit orang yang akan meragukan mereka.